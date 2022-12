Ecommerce mobile app store significa commerciare prodotti e merci commerciali attraverso un forum online che funge da punto di contatto. Il mercato online è sempre più di tendenza al giorno d'oggi, dato che la pandemia ha limitato gli spostamenti delle persone. La maggior parte delle persone preferisce fare acquisti online dai propri telefoni e per questo sono necessarie le app di eCommerce. Anche le aziende oggi sono online in base alle preferenze dei clienti. Il sistema di acquisti online sta aumentando grazie alla crescente tecnologia e alla globalizzazione, per avere un'esperienza migliore. La domanda di creazione di app store per il commercio elettronico è in crescita, poiché il mercato si sposta dai negozi in muratura ai negozi online. Assicuratevi quindi di aver optato per le nuove tendenze e tecnologie per distinguervi dalla concorrenza.

Perché avete bisogno di un'app per l'e-commerce?

L'e-commerce è di tendenza ed è preferito dalle aziende, per cui passare a un'esperienza mobile online è meglio per vincere la concorrenza. Diversi marchi sul mercato hanno optato per le nuove tecnologie e tendenze, quindi è necessario sviluppare un sistema online per competere in modo efficiente. Se state cercando i motivi per cui è necessario creare un'app di eCommerce, ecco alcune ragioni significative che vi convinceranno. L'aumento dell'uso degli smartphone è una delle ragioni principali per possedere un'app di eCommerce, in quanto le persone preferiscono acquistare prodotti con un solo tocco sullo schermo dello smartphone.

Il negozio online permette ai consumatori di rimanere sempre connessi con il vostro marchio. Il tasso di crescita aumenta grazie alla raccolta di informazioni sui clienti e alle notifiche push. La fedeltà dei clienti e il riconoscimento del marchio aumentano. Lo sviluppo di app store per dispositivi mobili aumenta la crescita dei ricavi su tutti i dispositivi. Covid-19 ha cambiato le preferenze dei clienti in seguito alle restrizioni dei blocchi. Le app di e-commerce sono facili e pratiche e offrono una fantastica esperienza di acquisto.

Come si costruisce un'app mobile di e-commerce?

Tutti sappiamo e comprendiamo la necessità di creare un'app per l'e-commerce per incrementare l'attività e competere meglio sul mercato. Se state cercando il modo più semplice per creare un'app di e-commerce per la vostra azienda, troverete la risposta in questo articolo. Ecco alcuni passaggi da seguire per creare una struttura online efficiente per la vostra azienda.

Ricerca di mercato adeguata

Per costruire un'app store eCommerce appropriata, è necessario condurre una ricerca adeguata sul mercato e sulle tendenze recenti. È necessario comprendere meglio le strategie dei concorrenti per stabilire la propria strategia come la migliore. Una ricerca adeguata sulle strategie e sulle pratiche dei concorrenti aiuta la vostra azienda a distinguersi e a raccogliere più traffico mobile e acquisti ripetuti. Inoltre, è obbligatorio condurre ricerche sugli interessi, i comportamenti e i modelli del pubblico. Questo aiuta a progettare il negozio online in base alle richieste dei consumatori per garantire acquisti ripetuti. Ciò gioca un ruolo importante nell'aumentare la fedeltà dei clienti e la fiducia tra questi e i marchi.

Identificare gli obiettivi della vostra applicazione

Quando si lavora allo sviluppo di una struttura online, è necessario capire cosa si vuole, chi sono i clienti e come si misura il successo secondo voi. La vostra conoscenza di questi aspetti si esprime nel design, nel layout e nelle funzionalità dell'applicazione eCommerce. Prima di creare un'applicazione su misura, è necessario conoscere il vostro attuale livello di successo e la vostra posizione sul mercato tra i concorrenti. Se l'unica esigenza è quella di creare una struttura online per la vostra attività, sarà sufficiente progettare un'eccellente app su misura. Se invece possedete già una struttura online e non avete il traffico mobile necessario, dovete lavorare di più sul processo di sviluppo delle funzionalità.

Scegliere la piattaforma giusta



A seconda della natura della vostra attività e delle vostre entrate, assicuratevi di aver scelto la piattaforma giusta per lanciare un'app di eCommerce. Avendo informazioni dettagliate sull'inventario, il CMS, il database e i costi, sarete in grado di decidere se lanciarla su Android o iOS. Lo stack tecnico consente di convertire la vostra idea brillante in un prodotto. Comprende componenti complessi, tra cui il front-end, il back-end, il processo di sviluppo e il supporto. Per progettare un'applicazione di commercio elettronico per Android, è necessario cercare un linguaggio di programmazione nativo, un'interfaccia utente Android e strumenti di sviluppo progettati appositamente per le applicazioni native. Per sviluppare un'applicazione eCommerce per iOS, invece, è necessario cercare un linguaggio nativo, strumenti di sviluppo per iOS e framework per l'interfaccia utente.

Definire le caratteristiche e i requisiti richiesti

Una volta terminata la raccolta di informazioni e la definizione degli obiettivi, grazie ai feedback e alle informazioni sui concorrenti, è il momento di definire i requisiti delle funzionalità necessarie e native per la vostra app di e-commerce. Dovete fare un brainstorming di idee e funzioni per rendere il negozio online più accattivante e far ripetere gli acquisti. Alcune funzioni potrebbero essere messaggi push, checkout facili, lookbook e opzioni di pagamento multiple. Altri elementi che catturano l'attenzione dei clienti sono il design e il branding personalizzati, la sincronizzazione del back-end, il sistema di valutazione o di feedback e la collaborazione con i social media. Questi requisiti di base fanno sì che la vostra piattaforma online si distingua dalla concorrenza, dato che la maggior parte dei clienti cerca piattaforme facili e accattivanti per fare acquisti.

Creazione di design UX/UI

Il design dell'esperienza utente e dell'interfaccia utente è essenziale per catturare l'attenzione dei clienti e diventa più accattivante se è integrato. Il design spiega chiaramente il vostro marchio e l'identità dell'azienda per raccogliere clienti mirati. L'uso di animazioni, schemi di colori, transizioni fluide e immagini accattivanti con un tocco semplice aggiunge una capacità più coinvolgente alle vostre app native. Questi design possono aiutarvi efficacemente a ottenere più traffico sulla vostra app di eCommerce e ad avere acquisti ripetuti.

Creare MVP

La creazione di un MVP (minimum viable product) è necessaria per garantire che i visitatori diventino clienti abituali del vostro marchio. Contiene un numero eccessivo di caratteristiche del prodotto che impediscono ai visitatori di allontanarsi dalla piattaforma senza acquistare il prodotto. Durante la creazione di un MVP per il vostro prodotto, è necessario capire cosa pensano gli utenti del vostro prodotto. In questo modo si riducono i rischi, si minimizzano i tempi del processo di sviluppo e si distribuiscono le risorse in modo efficiente.

Raccolta di feedback

Una volta terminato il rilascio dell'MVP, è necessario raccogliere il feedback dei consumatori. Questo aiuta a migliorare le applicazioni native in base al feedback dei potenziali utenti. Questo dà un'idea di quanto il pubblico sia soddisfatto delle vostre app native e di quali miglioramenti desiderino vedere in esse. Questo vi aiuterà a identificare le modifiche di base ai requisiti delle funzioni principali e alle esigenze dei vostri consumatori.

Ricapitolare

Assicuratevi che il design creato per le vostre app native per dispositivi mobili non rimanga sempre lo stesso. I consumatori apprezzano sempre i cambiamenti positivi nelle funzionalità. Non c'è app di e-commerce sul mercato che rimanga costante per un periodo più lungo. Per questo motivo, cambiare e aggiornare il design delle app di eCommerce permette di mantenere i vecchi consumatori e di attirarne altri.

Domande frequenti

Come si crea un'app di e-Commerce da zero?

Con la crescita della tecnologia, aumenta anche la domanda di negozi online, quindi ogni azienda deve sviluppare un'app mobile su misura. Per progettare un'app mobile servono solo un'idea e una strategia. È necessario stabilire un obiettivo specifico per la vostra applicazione per smartphone e elencare le caratteristiche richieste in base al tipo di marchio. Incorporate design UX/UI, animazioni e messaggi push nella piattaforma per renderla più accattivante. Creare MVP in base alle esigenze dei clienti, illustrando le caratteristiche di base del prodotto. Fornire un'opzione di feedback in modo che il pubblico possa fornire le proprie idee e i propri commenti per migliorare l'app in modo positivo.

Quanto costa creare un'applicazione di e-commerce?

Secondo un sondaggio di Clutch, i costi di sviluppo delle applicazioni variano da 30.000 a 700.000 dollari. Il costo mediano per lo sviluppo è di 171.450 dollari. Tuttavia, gli esperti nel campo dello sviluppo di applicazioni affermano che il costo medio per lo sviluppo di un'applicazione è di 5.000-7.000 dollari sia per iOS che per Android.

Che cos'è un'applicazione mobile di e-Commerce?

L'app mobile per il commercio elettronico è il negozio online o i punti di contatto che aiutano i clienti a fare acquisti online attraverso l'app mobile del marchio. Al giorno d'oggi le persone sono più inclini alle opzioni online grazie all'esperienza mobile, sia che si tratti di fare acquisti o di prenotare un'auto o un biglietto per il cinema. In questo mondo basato sulla tecnologia, ogni azienda deve creare un'applicazione mobile per l'e-commerce per raccogliere più pubblico e distinguersi dalla concorrenza.

Come faccio a convertire il mio sito web in un'app per eCommerce?

La conversione di un sito web di commercio elettronico esistente in un'applicazione mobile di commercio elettronico non è un compito difficile. A tal fine è necessario seguire alcuni passaggi, che sono i seguenti: