Il settore immobiliare è un'industria in piena espansione che si colloca tra i primi quindici mercati al mondo. Il valore totale del mercato immobiliare mondiale raggiungerà l'incredibile cifra di 326.000 miliardi di dollari. Cinque trilioni di dollari nel 2020 (secondo The Private Property Reporter del 24 novembre 2021). Inutile dire che il settore immobiliare è molto redditizio e altamente competitivo. Di conseguenza, gli agenti immobiliari e le agenzie di gestione immobiliare sono alla costante ricerca di nuovi modi per raggiungere la propria clientela.

Le case aperte, le telefonate a freddo, gli annunci sui siti web e la pubblicità tradizionale hanno funzionato in passato. Ma nel frenetico mondo digitale di oggi, in cui i clienti più impegnati hanno bisogno di un accesso immediato e in tempo reale alle informazioni immobiliari, le app immobiliari mobili sono diventate una soluzione conveniente. Inoltre, il profilo dei proprietari di immobili e degli utenti di app immobiliari mobili di oggi si è ampliato fino a includere giovani imprenditori, atleti, celebrità e magnati della tecnologia. Tra gli altri vi sono acquirenti di immobili per la prima volta e venditori cauti, per i quali è fondamentale disporre di informazioni immobiliari affidabili e rapide.

Attività immobiliare tradizionale

Gli investitori tradizionali del settore immobiliare e gli operatori del settore mantengono ancora un forte interesse per il mercato immobiliare. Tuttavia, si sono adattati ai mezzi moderni per ricevere informazioni sugli annunci immobiliari degli agenti immobiliari. Gli agenti immobiliari intraprendenti e di successo sanno che le esigenze della loro clientela si stanno adattando alla tecnologia di oggi. Nonostante tutti i cambiamenti, resta il fatto che il mercato immobiliare è redditizio come non mai. Ciò significa che c'è una grande opportunità di entrare nel mercato dello sviluppo di applicazioni mobili per il settore immobiliare.

Come vengono utilizzate le applicazioni mobili per il settore immobiliare?

Le persone che cercano di affittare, acquistare o vendere una proprietà si affidano alle app immobiliari mobili per individuare acquirenti, venditori e affittuari. Usano le app immobiliari per elencare una proprietà, cercare una proprietà adatta per le transazioni e localizzare i soggetti interessati. Gli utenti delle app immobiliari mobili comprendono acquirenti, venditori o inquilini alla ricerca di immobili da acquistare, vendere o affittare a breve o lungo termine. Gli inquilini utilizzano le app mobili immobiliari per trovare annunci di proprietà per le loro case vacanza, per affitti a breve termine o per contratti di locazione a lungo termine. Anche i gestori di immobili che si occupano dell'amministrazione e della manutenzione delle proprietà sono avidi utilizzatori delle piattaforme di app mobili immobiliari. Utilizzano le app mobili immobiliari per gestire i compiti amministrativi e comunicare con gli inquilini o gli occupanti della proprietà che gestiscono. Le società di sviluppo immobiliare utilizzano le app mobili per pubblicizzare i nuovi sviluppi immobiliari ai potenziali clienti. Le informazioni su questi sviluppi spesso includono mockup architettonici in 3D del progetto completato.

Anche gli agenti immobiliari sono avidi utilizzatori di app immobiliari mobili per mettere in contatto i clienti con le loro soluzioni immobiliari ideali. Tra i loro clienti ci sono acquirenti, venditori, affittuari, società di sviluppo immobiliare e agenzie. Tutti questi utenti hanno bisogno di un accesso comodo, dettagliato e immediato alle informazioni sulle proprietà grazie alle app immobiliari mobili. Quanto più affidabile è l'app immobiliare mobile, tanto più velocemente questi utenti possono ottenere le loro soluzioni immobiliari e di alloggio ideali.

Qual è la migliore società di sviluppo di app immobiliari?

Prima di esplorare la migliore app immobiliare, è importante notare che le app immobiliari possono essere raggruppate in diverse categorie. Ogni tipo di app ha diverse caratteristiche che soddisfano le esigenze uniche dei suoi utenti nel mercato immobiliare per i servizi immobiliari.

Applicazioni per la valutazione degli immobili

Queste applicazioni immobiliari mobili consentono agli utenti di valutare il valore della loro proprietà a loro piacimento. Le funzioni di sviluppo dell'app consentono agli utenti di inviare la posizione, i dati metrici, le foto e i video dell'immobile. Le app immobiliari per la valutazione degli immobili manipolano i dati degli utenti in aggiunta al loro ampio database per arrivare a una stima del valore dell'immobile. Le app mobili come Trulia analizzano i dati demografici del quartiere, come la fascia di reddito, il fascino del giardino, il livello di istruzione e persino le statistiche sulla sicurezza della zona! Questi dati vengono utilizzati per condurre un'analisi comparativa e arrivare al valore stimato dell'immobile.

Applicazioni per la ricerca di immobili

L'applicazione mobile più popolare per l'acquisto, la vendita e l'affitto di immobili in tutto il mondo è Zillow. È stata costantemente votata come l'app immobiliare più popolare grazie alle sue numerose funzioni interattive, alla navigazione intuitiva, all'ampio database e all'integrazione multipiattaforma. Gli utenti creano profili di account per l'app immobiliare e possono navigare tra i milioni di annunci utilizzando l'accurato strumento di ricerca e filtro.

App per immobili in affitto

L'applicazione mobile di Apartments.com vanta un ampio database immobiliare con migliaia di proprietà in affitto disponibili per i potenziali acquirenti. Questa applicazione mobile è considerata una delle migliori applicazioni immobiliari mobile di questa categoria grazie alle sue numerose funzioni. Gli acquirenti possono visualizzare, filtrare e candidarsi alle proprietà in affitto direttamente dall'app immobiliare.

Come si crea un'app immobiliare?

Ricerca. Prima di iniziare il processo di sviluppo di un'app immobiliare, è necessario condurre una ricerca per determinare come gli utenti vengono serviti dalle app immobiliari mobili esistenti. Identificate le carenze del mercato delle app immobiliari mobili e utilizzate i dati per creare soluzioni di app immobiliari mobili che rispondano a queste esigenze. Potete anche utilizzare la fase di pianificazione e ricerca per trovare un'analisi SWOT delle app immobiliari mobili concorrenti per identificare i loro punti di forza e implementare una strategia simile. L'analisi pre-sviluppo sarà fondamentale per determinare il tipo di applicazione mobile immobiliare più adatta a voi.

Creare un database immobiliare . La fase di sviluppo successiva consiste nel creare un database che aiuti gli utenti. Se la vostra applicazione immobiliare mobile è stata creata per attirare gli inquilini, è necessario un database ampio e accurato di annunci di proprietà in affitto. Queste funzioni di sviluppo di app immobiliari sono utili per tutte le categorie di app mobili, sia che si tratti di un'app mobile per la valutazione di immobili, per l'acquisto o per la locazione. Invece di reinventare la ruota, le app mobili immobiliari possono collegarsi ai database immobiliari esistenti, come il sistema MLSS utilizzato dagli agenti immobiliari.

. La fase di sviluppo successiva consiste nel creare un database che aiuti gli utenti. Se la vostra applicazione immobiliare mobile è stata creata per attirare gli inquilini, è necessario un database ampio e accurato di annunci di proprietà in affitto. Queste funzioni di sviluppo di app immobiliari sono utili per tutte le categorie di app mobili, sia che si tratti di un'app mobile per la valutazione di immobili, per l'acquisto o per la locazione. Invece di reinventare la ruota, le app mobili immobiliari possono collegarsi ai database immobiliari esistenti, come il sistema MLSS utilizzato dagli agenti immobiliari. Creare funzioni di monetizzazione. Il motivo principale per creare app immobiliari è monetizzare le loro funzioni. Gli utenti pagano una tariffa per le funzioni e i servizi dell'app immobiliare. Questi servizi includono l'inserimento di annunci immobiliari e l'accesso esclusivo ad acquirenti e venditori attraverso notifiche prioritarie. Anche gli agenti immobiliari traggono vantaggio dalla monetizzazione sulle app immobiliari mobili che richiedono una commissione in cambio delle nuove informazioni sugli annunci immobiliari e sui clienti. Le entrate pubblicitarie possono essere guadagnate sulle app immobiliari mobili da promotori immobiliari, agenti immobiliari e altri soggetti interessati che pagano una tariffa per fare pubblicità sull'app.

Creare funzioni di monetizzazione. Il motivo principale per creare app immobiliari è monetizzare le loro funzioni. Gli utenti pagano una tariffa per le funzioni e i servizi dell'app immobiliare. Questi servizi includono l'inserimento di annunci immobiliari e l'accesso esclusivo ad acquirenti e venditori attraverso notifiche prioritarie. Anche gli agenti immobiliari traggono vantaggio dalla monetizzazione sulle app immobiliari mobili che richiedono una commissione in cambio delle nuove informazioni sugli annunci immobiliari e sui clienti. Le entrate pubblicitarie possono essere guadagnate sulle app immobiliari mobili da promotori immobiliari, agenti immobiliari e altri soggetti interessati che pagano una tariffa per fare pubblicità sull'app.

Caratteristiche dell'app immobiliare. Lo stack tecnologico, le funzioni e le caratteristiche sono aspetti essenziali dello sviluppo di un'app immobiliare mobile. Gli utenti si affidano a queste caratteristiche per trovare la soluzione immobiliare più adatta alle loro esigenze.

Opzioni di ricerca e filtro. Una delle caratteristiche preferite di un'app immobiliare mobile è la possibilità di cercare, ordinare e filtrare le preferenze in base a diverse categorie. I filtri dell'app mobile possono essere basati sulla posizione, sulle dimensioni dell'immobile, sui servizi e sul prezzo dell'annuncio.

Posizione, posizione, posizione. L'applicazione immobiliare mobile deve integrare le mappe come parte fondamentale dello sviluppo dell'applicazione. La tecnologia delle mappe consente agli utenti di cercare e localizzare l'immobile integrandosi con le applicazioni di localizzazione come Google. Le informazioni sulla posizione all'interno dell'app immobiliare mobile devono essere precise e aggiornate in tempo reale. Le caratteristiche di sviluppo dell'applicazione mobile devono essere completamente funzionali e avanzate, in modo che ogni ricerca restituisca risultati tempestivi agli utenti.

Integrazione perfetta. I team di sviluppo delle app assicurano che l'applicazione mobile immobiliare includa funzioni in grado di integrarsi completamente con le piattaforme di social media come Google, Facebook e Instagram. Queste funzioni semplificano la registrazione del profilo sull'app mobile e facilitano la comunicazione incrociata tra gli utenti sulla piattaforma. Inoltre, consentono agli utenti di visualizzare le immagini degli immobili e di pubblicare i dettagli con facilità da diverse piattaforme di social media. Le caratteristiche di sviluppo dell'app devono includere la compatibilità con i dispositivi web, Android e iOS. La migliore azienda di app immobiliari. Nel mondo dello sviluppo di applicazioni mobili per il settore immobiliare, ci sono molte opzioni per chi desidera creare applicazioni immobiliari. Ogni azienda ha i suoi punti di forza che utilizza per creare soluzioni di app immobiliari in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti. AppMaster è una piattaforma no-code che può aiutarvi a creare soluzioni per il settore immobiliare per aiutare i suoi utenti. Questa piattaforma è uno dei migliori fornitori di servizi nel suo campo grazie alla suite flessibile di soluzioni app. È in grado di creare un'applicazione mobile MVP semplice e spoglia con le funzioni essenziali e di fornire funzioni più complesse con soluzioni di sviluppo di app personalizzate. Con anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni mobili, creano applicazioni immobiliari con funzioni specializzate per la loro vasta gamma di utenti.

Come faccio a commercializzare la mia app immobiliare?

Blog

Diffondete la notizia della vostra app immobiliare mobile pubblicando contenuti web promozionali sotto forma di blog e articoli. Anche brevi articoli informativi su piattaforme come LinkedIn sono un ottimo modo per informare sull'app mobile.

Media sociali

Promuovete le vostre app di marketing immobiliare sui social media attraverso l'uso di annunci sponsorizzati su siti di social media come Facebook, YouTube e Instagram. L'influencer marketing e i video di esperienza utente su TikTok e YouTube sono utili per mostrare il funzionamento dell'app.

Annunci sui siti web

L'inserimento di annunci su siti web, piattaforme e forum immobiliari contribuirà a diffondere la conoscenza tra gli agenti immobiliari e la comunità immobiliare.

Quanto costa costruire un'app mobile immobiliare?

I costi per la creazione di applicazioni mobili immobiliari che siano utili ad acquirenti, venditori e agenti immobiliari possono variare. I costi di sviluppo delle app variano in base al tipo di utenti, alla complessità delle funzioni e alla categoria dell'applicazione immobiliare. Anche il team di sviluppo dell'app, lo stack tecnologico e il numero di ore di lavoro incidono sui costi dello sviluppo di un'app immobiliare.

Lo sviluppo di un'applicazione immobiliare con complesse funzionalità personalizzate come la geolocalizzazione, i filtri di ricerca e le notifiche push agli utenti può costare oltre 70.000 dollari nella fascia alta della scala. Per lo sviluppo di app immobiliari di fascia bassa, un MVP con funzionalità di base può partire da soli 25.000 dollari: più complessa è la soluzione di sviluppo dell'app immobiliare, più significativo è l'investimento.

Fortunatamente, è possibile risparmiare molto sullo sviluppo se si adotta l'approccio no-code e si fa riferimento alla piattaforma AppMaster. Il vantaggio di disporre di funzionalità all'avanguardia e di facile utilizzo in un'applicazione immobiliare personalizzata può renderla l'applicazione mobile preferita da privati, proprietari di immobili e agenti immobiliari.