I reclutatori e le persone in cerca di lavoro hanno utilizzato a lungo i metodi tradizionali per pubblicizzare le offerte di lavoro e cercare un impiego. In passato, le ricerche di lavoro si basavano in larga misura su referenze, fiere del lavoro, annunci sui giornali, volantini, chiamate a freddo e post su bacheche di lavoro fisiche. La moderna ricerca di lavoro è stata sostituita da passi più efficienti per trovare lavoro per i candidati. Una bacheca di annunci di lavoro online è un popolare strumento di ricerca di lavoro utilizzato da candidati e reclutatori. Una bacheca online è un sito web in cui i candidati possono pubblicare il proprio curriculum, mentre i selezionatori possono pubblicare le offerte di lavoro disponibili.

I dipendenti

Una bacheca di annunci di lavoro online può essere un incontro virtuale tra potenziali dipendenti e datori di lavoro! Queste bacheche di lavoro sono create su siti web con un ampio database di annunci di lavoro online e di offerte di lavoro. Le persone in cerca di lavoro cercano regolarmente sui siti web di queste bacheche virtuali le offerte e gli annunci di lavoro. I potenziali candidati scorrono centinaia di annunci di lavoro online nel tentativo di trovare il lavoro perfetto per loro. La recente attenzione all'equilibrio tra lavoro e vita privata è diventata ancora più critica a causa dei drastici cambiamenti causati dalla pandemia di Covid-19. Durante le serrate in tutto il mondo, le persone sono state costrette ad abbandonare il proprio lavoro.





Durante le serrate mondiali, si è registrato un forte aumento dei dipendenti che lavorano da casa. Le nuove libertà del lavoro a distanza hanno dato ai dipendenti l'opportunità di rivalutare le proprie modalità di lavoro. Molti hanno scelto di stabilire delle priorità diverse, dimettendosi dal loro attuale lavoro e cercando pascoli più verdi per la loro carriera. Questa moderna rivoluzione delle carriere, o "grandi dimissioni", ha portato a un notevole aumento dell'uso delle bacheche online da parte di chi cerca lavoro. Gli annunci di lavoro su questi siti web sono diventati uno strumento fondamentale per i potenziali candidati che cercano di cambiare il proprio percorso professionale.

I datori di lavoro

Le bacheche online sono diventate un'importante risorsa di assunzione anche per i datori di lavoro, perché questi siti web di ricerca di lavoro hanno reso più semplice il processo di assunzione. I reclutatori possono pubblicizzare simultaneamente le offerte di lavoro su queste bacheche a decine di candidati qualificati. Con centinaia di potenziali candidati a portata di mano, le aziende hanno a disposizione una serie di potenziali dipendenti tra cui scegliere.

Gli annunci di lavoro online pubblicati sui siti web di ricerca di lavoro semplificano le assunzioni, attirando i candidati idonei verso i reclutatori. Queste bacheche online vantano un ampio database di curriculum e profili di candidati. I siti web per la ricerca di lavoro riducono anche i tempi di inserimento, perché le aziende hanno meno tempo libero tra le posizioni vacanti e la loro copertura con personale competente. Le bacheche online aiutano le organizzazioni a operare in modo efficiente e a trovare il miglior posto di lavoro. Le bacheche online aiutano le aziende a creare annunci di lavoro online che abbinano in modo efficiente i candidati giusti con i posti vacanti adatti.

Come fanno i siti web di ricerca di lavoro a guadagnare?

Abbonamenti:

Sebbene la maggior parte dei siti web di job board online siano gratuiti per chi cerca lavoro, molti offrono un accesso premium agli annunci di lavoro di alto livello. I potenziali candidati pagano una quota per essere presenti nelle bacheche online. Questo li aiuta a essere scoperti più facilmente dai reclutatori online. Le iscrizioni alle bacheche possono comportare una quota di iscrizione settimanale, mensile o annuale per ricevere annunci di lavoro esclusivi dai reclutatori preferiti.

Commissioni per gli annunci di lavoro:

Le organizzazioni e le agenzie di reclutamento pagano una tariffa fissa per pubblicizzare gli annunci di lavoro sui siti web di ricerca di lavoro online. Possono anche pagare una tariffa maggiorata per accedere alle liste di candidati più qualificate.

Link affiliati:

Le bacheche online guadagnano inserendo link di affiliazione nei contenuti del sito WordPress. I link di affiliazione a corsi e servizi digitali sui siti WordPress includono link a corsi o applicazioni di job coaching e resume builder. Questi link generano reddito ogni volta che vengono cliccati e acquistati dai visitatori del sito.

Pubblicità di Google AdSense:

Il modello pay-per-click è una buona opzione di monetizzazione per le bacheche di lavoro online, soprattutto perché attirano un elevato traffico di candidati. Incorporando il codice Google AdSense sul sito web, gli annunci ospitati sul sito guadagnano ogni volta che vengono cliccati. Ogni volta che un candidato visita la bacheca online e fa clic su un annuncio, genera un reddito per il sito web.

Banner pubblicitari:

I reclutatori pagano fior di quattrini per poter fare pubblicità ai candidati nelle aree più visibili dei siti web delle agenzie di lavoro online. I banner pubblicitari sulle bacheche di annunci di lavoro online sono di qualità superiore perché sono i più visibili per i visitatori del sito web. I siti web WordPress che creano annunci di lavoro online con queste inserzioni possono generare molte entrate. Maggiore è il traffico generato dal sito web della bacheca delle offerte di lavoro, più questo tipo di monetizzazione può essere vantaggioso.

Come si crea un sito web per la ricerca di lavoro?

Nicchia in basso:

Prima di iniziare a creare una bacheca di annunci di lavoro online, è necessario determinare il tipo di sito web più richiesto: si può scegliere di creare una bacheca di annunci di lavoro online basata sulla località, sulla carriera specifica o sulle qualifiche generali. La nicchia selezionata determina il modo in cui creare le bacheche di annunci di lavoro online per soddisfare le esigenze del vostro pubblico di riferimento. Se un sito web di annunci di lavoro è ben pianificato prima di creare delle bacheche online, attirerà più candidati e reclutatori sul vostro sito web.

Fate le vostre ricerche:

Un'eccellente bacheca di annunci di lavoro online soddisfa le esigenze del suo pubblico di riferimento. Una ricerca sui concorrenti prima di iniziare a creare siti web per la ricerca di lavoro online vi aiuta a selezionare le caratteristiche di design più ottimizzate. Le ricerche di mercato sui siti web esistenti possono fornire indicazioni preziose sulle carenze dei concorrenti. Una volta identificate, è possibile creare delle bacheche di annunci di lavoro online che forniscano soluzioni che i concorrenti potrebbero non aver affrontato. Ad esempio, potete creare bacheche online con un filtro di selezione unico per gli annunci di lavoro?

Proposta di valore unica:

Una ricerca di mercato efficace vi aiuterà a presentare i vostri annunci di lavoro online come una soluzione per i potenziali cercatori di lavoro. Il sito web di ricerca di lavoro deve essere progettato per creare annunci di lavoro online che affrontino in modo soddisfacente i punti dolenti dei visitatori. In questo modo si creerà fiducia da parte dei visitatori che visualizzano gli annunci di lavoro sul vostro sito web.

Mostratemi i soldi:

Prima di procedere alla creazione di annunci di lavoro online, la strategia di monetizzazione deve essere pianificata in modo adeguato. Il metodo di monetizzazione del sito web influenzerà le caratteristiche del design delle bacheche e degli annunci di lavoro. Ad esempio, se si intende monetizzare con Google AdSense e i link di affiliazione, è necessario prendere in considerazione un design WordPress con i relativi plugin.

Come impostare un sito web per la ricerca di lavoro?

Passo 1

I domini dei siti web sono beni immobili su Internet! Create e registrate un nome di dominio accattivante per il vostro sito web. Il nome di dominio deve essere facilmente riconoscibile, correlato al sito web della job board e registrato ufficialmente. Acquistate il nome di dominio per assicurarvi che nessuna organizzazione possa togliervi il diritto di usarlo sul proprio sito web.

Fase 2

Una volta acquistato il dominio, installate un hosting affidabile per il sito web e, preferibilmente, un eccellente servizio di assistenza clienti. Molte organizzazioni non comprendono l'importanza di un hosting dedicato. Un hosting solido e affidabile costruisce una reputazione di sicurezza e affidabilità e crea la fiducia di reclutatori e candidati. Un buon hosting garantisce che ci siano pochissime possibilità che il sito web vada in tilt senza preavviso. Se si verifica un problema con l'hosting web, un team di assistenza clienti dedicato lavorerà rapidamente per risolvere il problema.

Fase 3

Dopo aver configurato l'hosting web, è necessario scegliere un sistema di gestione dei contenuti per impostare il sito web. Un sistema molto diffuso è WordPress o Joomla. Joomla è il preferito dagli sviluppatori web, mentre WordPress è il CMS preferito dalla maggior parte delle persone che non hanno un background nello sviluppo di siti web. La piattaforma WordPress e i suoi plugin sono molto semplici da usare e facilmente personalizzabili, consentendo di aggiornare le funzionalità.

Passo 4

Monetizzate il vostro sito web con i plugin per la sicurezza dei pagamenti. In questo modo sarà possibile creare un gateway di pagamento sicuro per i reclutatori e i candidati al lavoro, con costi di abbonamento.

Caratteristiche delle bacheche di lavoro

Per creare una bacheca di lavoro e di ricerca online, le funzionalità di base o il prodotto minimo variabile (MVP) dovrebbero includere:

Accessibilità:

Un sito web di annunci di lavoro richiede una funzione di registrazione o di accesso come primo passo per gli utenti. Il potenziale candidato o il reclutatore dovrà prima accedere agli ampi annunci presenti nel database della job board. Questo database contiene gli annunci rilevanti per le offerte di lavoro e una serie diversificata di curricula di candidati.

Avatar:

È necessario creare una pagina di profilo per consentire sia ai candidati che ai selezionatori di pubblicizzare la propria disponibilità sulle job board online. Questa configurazione del profilo mostrerà a colpo d'occhio ciò che ogni organizzazione di reclutamento ha da offrire. I siti web delle bacheche online mostrano le competenze di ciascun candidato durante il processo di inserimento e di assunzione.

Generatore di curriculum:

Le persone in cerca di lavoro vengono indirizzate agli strumenti di creazione del curriculum necessari per caricarlo sulle bacheche online, di solito come documento di testo semplice. Utilizzando l'opzione di un caricatore di file, i candidati possono anche inviare il proprio curriculum nel formato e nel layout originale. Ciò offre flessibilità all'utente e consente di inviare i curriculum al sito web come documenti personalizzati. La funzione di uploader di file è inoltre versatile in caso di errori nell'invio dei dati dei candidati tramite il creatore di curriculum del sito web.

Come si crea un link al lavoro?

La creazione di un link URL di lavoro in WordPress richiede diversi passaggi. Per accedere e impostare le funzionalità del plugin per WordPress è necessario disporre dei privilegi di amministratore. I link di lavoro facilitano la condivisione su vari siti web e piattaforme di messaggistica, da WordPress.

Navigare nel plugin 'Job Manager' di WordPress



Selezionate il menu Job Links sul sito WordPress



Fare clic sul tasto "Aggiungi nuovo" per creare un nuovo annuncio di lavoro



Compilare i campi con i metadati relativi all'annuncio di lavoro (titolo, luogo, posizione, ecc.).



Selezionare 'Tipi di lavoro' per filtrare i campi in categorie (ad esempio, lavoro a distanza/tempo pieno F2F, ecc.)



Fare clic su "Pubblica" per rendere attivo l'annuncio di lavoro.



Ripetete la procedura per caricare gli altri annunci di lavoro su WordPress Job Board.

Quanto costa costruire un sito web per la ricerca di lavoro?

Il costo del team di sviluppo, la complessità del design del sito web e il tipo di tecnologia da utilizzare sono determinati dal budget. Quanto più complesse sono le caratteristiche del sito web, tanto più avanzato dovrà essere lo strumento tecnologico. Ciò può comportare un costo maggiore rispetto a un design minimo, come i piani base di WordPress. La creazione di un sito web di annunci di lavoro da zero, con dominio e hosting propri, richiede un team di professionisti informatici esperti.

Un team di sviluppatori di siti web è solitamente composto da un project manager, uno sviluppatore di siti web, un team di progettazione grafica e ingegneri della qualità u/x. Lo sviluppo di una bacheca di annunci di lavoro personalizzata con un proprio dominio e hosting web costerà più di un modello WordPress di base. WordPress offre anche funzionalità, modelli e plugin premium nei suoi piani per siti web di livello superiore. Si tratta di un'opzione utile se si preferisce impostare un modello già pronto invece di affidare l'incarico a un team di sviluppo.

In breve

Potete scegliere di progettare il vostro sito web da zero o di utilizzare modelli e plugin WordPress già pronti. Qualunque sia la strada scelta, possiamo aiutarvi con il backend del vostro sito! Il nostro team di esperti può aiutarvi a creare il vostro sito web per la ricerca di lavoro. Forniamo la consulenza e le risorse necessarie. Inoltre, con AppMaster, potrete risparmiare notevolmente sul vostro budget!