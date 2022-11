Non vedete l'ora di creare la vostra app di monitoraggio del ciclo mestruale con la tecnologia no-code? Se sì, questa guida potrebbe fare al caso vostro. Nel mercato odierno le applicazioni mobili la fanno da padrone. Con l'aumento dell'uso quotidiano dei telefoni cellulari, tutti hanno accesso immediato a qualsiasi tipo di applicazione a portata di mano. Dall'orologio alla fotocamera, all'intrattenimento, agli elenchi di attività quotidiane, ai giochi, all'istruzione e all'assistenza sanitaria, tutti i tipi di applicazioni sono prontamente disponibili con molte funzioni da competere. In un'epoca in cui le vite e le routine quotidiane sono diventate impegnative, le app per dispositivi mobili sono in grado di fornire soluzioni istantanee e accessibili agli utenti finali in base alle loro esigenze, ed è per questo che sono così popolari.

Le app di monitoraggio del ciclo mestruale sono più di una semplice app

Le app mobili sono in testa al mercato quando si tratta di assistenza sanitaria. La maggior parte delle persone non ha tempo per prendersi cura della propria salute. Le diverse app dedicate alla salute le ricordano e le aiutano a tenere sotto controllo la propria salute. Ad esempio, l'app che ricorda l'acqua ricorda all'utente di bere acqua nel corso della giornata. L'app per l'esercizio fisico aiuta gli utenti a fare esercizi quotidiani a casa secondo il loro livello di comfort. Alcune applicazioni aiutano a registrare le calorie assunte. Allo stesso modo, alcune app per la salute sono specifiche per ogni genere, come le applicazioni per il monitoraggio del ciclo mestruale che aiutano a tenere traccia delle date precise del ciclo e della salute mestruale delle donne.

Femtech - tecnologia per la salute delle donne

Femtech è un termine che indica un tipo di tecnologia che aiuta le donne in qualche modo, soprattutto dal punto di vista della salute, quindi le applicazioni per il monitoraggio accurato del ciclo mestruale sono un tipo di femtech utile per la salute delle donne. Il femtech è stato introdotto per la prima volta sul mercato da Ida Tin, Chief Executing Officer - CEO e fondatrice di una delle tre principali app per il monitoraggio delle mestruazioni, Clue.

Femtech si rivolge quindi a tutte le generazioni che mirano a migliorare la forma fisica e la vita delle donne. Quindi, anche le app per il monitoraggio delle mestruazioni rientrano in questa vasta categoria. È inoltre entusiasmante che, oltre alle donne, queste app possano essere utilizzate anche dai medici. Le statistiche presentate con l'aiuto di queste app consentono ai medici di avere una maggiore conoscenza della forma fisica delle loro pazienti. La coppia potrebbe aver voluto aiutare la propria relazione attraverso queste app.

In che modo le app per il monitoraggio delle mestruazioni aiutano la salute delle donne?

Come molte donne sul mercato, se utilizzate già applicazioni accurate per il monitoraggio delle mestruazioni, dovete averne conosciuto i vantaggi e il modo in cui vi ha aiutato. Ma se siete nuove e state cercando un motivo per iniziare a usarle o siete confuse se usare o meno le applicazioni di monitoraggio delle mestruazioni per la salute delle donne? La risposta semplice è che è utile per le donne in tutti i sensi. L'uso di applicazioni per il monitoraggio delle mestruazioni vi permetterà di tenere traccia non solo delle vostre mestruazioni, ma anche di comprendere meglio il vostro corpo.

Un tracker mestruale non è solo un'applicazione, ma molto di più. Aiuta a monitorare l'assistenza sanitaria generale delle donne e l'app fornisce un tracker mestruale accurato che fornisce informazioni sugli sbalzi d'umore, gli ormoni, il monitoraggio del periodo di fertilità, il controllo delle nascite, ecc.

Un buon tracker mestruale per donne aiuta a tenere traccia di quanto segue:

Salute delle donne

Salute mestruale

Monitoraggio accurato delle mestruazioni

Monitoraggio del periodo di fertilità

Controllo delle nascite

Sbalzi d'umore

Modelli di sonno

Dolore mestruale (dismenorrea)

Promemoria dei farmaci

Vita sessuale

Contraccettivi

Voglia di cibo

Esercizio fisico

Perdite vaginali

Giorni di ovulazione

I tracker mestruali aiutano ad analizzare il ciclo e una serie di fattori correlati. La maggior parte dei tracker ha un conto alla rovescia e una rappresentazione grafica dei dati relativi alle mestruazioni e alle informazioni correlate, che ne facilitano la comprensione e l'utilizzo da parte dell'utente finale.

Qual è la migliore app per il monitoraggio delle mestruazioni?

Sul mercato delle app è disponibile un'ampia gamma di app per il monitoraggio delle mestruazioni, come qualsiasi altra app. Molte di esse condividono alcune caratteristiche comuni e si differenziano per alcuni aspetti che le rendono uniche rispetto alle altre. Alcune sono gratuite, altre hanno alcune funzioni a pagamento e il resto dell'app è gratuito. Di seguito è riportato l'elenco delle 5 migliori app per il monitoraggio del ciclo mestruale disponibili sul mercato che hanno il miglior tasso di download e la migliore esperienza d'uso:

Flo

È la migliore sul mercato e uno dei tracker sanitari femminili più utilizzati, con una versione gratuita e una premium per utenti iOS e Android. La versione gratuita ha tutti i requisiti fondamentali per un fitness tracker femminile, tra cui il flusso mestruale, gli sbalzi d'umore, le perdite vaginali e le previsioni di ovulazione per le donne che vogliono concepire. Tuttavia, la versione premium contiene l'assistenza clienti e condivide l'approccio più personalizzato del tracker.

Clue

Il prossimo della lista è Clue. Anche questa ha una versione gratuita e una premium e non è solo un'applicazione per il fitness delle donne, ma anche un tracker per il controllo delle nascite o delle gravidanze con un'esperienza di salute mestruale delle donne. Ma durante il monitoraggio delle mestruazioni, tiene traccia dalla A alla Z dei cambiamenti che il corpo percepisce, dalle emicranie all'intensità del flusso mestruale.

FitrWoman

Il terzo dell'elenco dei tracker mestruali è FitrWoman. È la migliore per le donne che amano il fitness e che amano praticare più spesso attività fisiche. Con un tracker delle mestruazioni, questa app contiene consigli sull'alimentazione, sul monitoraggio delle calorie e sul fitness femminile durante le fasi mestruali. Di solito è gratuita su entrambe le versioni dell'app, ma è possibile acquistare FitrCoach se si desidera avere la guida di un allenatore di fitness femminile.

Bagliore

Un altro popolare tracker mestruale è Glow. Non si limita a segnalare e tracciare la salute mestruale delle donne e l'ovulazione. Ha anche altre funzioni più intelligenti, tra cui il monitoraggio dei sintomi fisici e mentali e dell'attività sessuale, la possibilità di evitare una gravidanza o di tentare di rimanere incinta, persino il monitoraggio della fecondazione in vitro (IVF) e di altri trattamenti per la fertilità, ecc. Di solito è gratuita su entrambe le versioni dell'app, mentre la versione premium offre articoli di approfondimento, supporto e messaggi personali se si desidera una guida esperta.

Eve

L'ultima della lista è Eve, introdotta anche da Glow. Migliora il monitoraggio dei sintomi mestruali e dell'attività sessuale con la rappresentazione di grafici. Con Eve è possibile accedere a una comunità in cui discutere e condividere le proprie esperienze sulla salute e sulle mestruazioni. In questo modo, le persone possono imparare l'una dall'altra in modo migliore. Entrambi i tipi di applicazioni sono solitamente gratuiti.

Le migliori applicazioni per il monitoraggio delle mestruazioni

La migliore applicazione per il monitoraggio delle mestruazioni non è una sola, ma di solito dipende dalle preferenze individuali. Quindi, può variare da persona a persona. Alcune applicazioni possono sembrare più facili da usare rispetto ad altre. Inoltre, dipende anche dalle funzioni che desiderate avere nella vostra app per il monitoraggio delle mestruazioni.

In generale, due app sono le vincitrici in base al numero di utenti attivi e l'app più affidabile fornisce risultati accurati. Secondo i sondaggi e le dichiarazioni, i due tracker mestruali più popolari sono Flo e Clue. Le app per il monitoraggio del ciclo mestruale contano milioni di utenti. Tuttavia, Flo è la più popolare, con oltre 43 milioni di utenti attivi. Segue Clue, con circa 12 milioni di utenti attivi ogni mese e in aumento.

Posso creare la mia app mobile per seguire il ciclo mestruale?

La risposta è SÌ: si può, e indovinate un po'? Non è necessario essere programmatori per farlo. Non è una buona notizia? Con una piattaforma no-coding come AppMaster, è ora molto facile per chiunque creare qualsiasi tipo di applicazione senza problemi. Le piattaforme no-code come AppMaster consentono di creare qualsiasi tipo di applicazione web e mobile. Potete anche iscrivervi ad AppMaster e creare le vostre applicazioni per il monitoraggio del periodo. Tuttavia, supponiamo che dobbiate sviluppare un'applicazione mobile tradizionale per il monitoraggio delle mestruazioni. In questo caso, si dovrà ricorrere alla codifica, che richiede una conoscenza completa dei linguaggi di programmazione e un team di sviluppatori. Lo sviluppo di un'applicazione mobile tradizionale richiede tempo e denaro rispetto alle piattaforme no-code come AppMaster.

Come si crea un'applicazione Android per il monitoraggio del ciclo mestruale?

Il monitoraggio del ciclo mestruale o qualsiasi altro tipo di applicazione Android può essere creato con l'aiuto di Android studio. Lo sviluppo richiede alcune conoscenze di codifica di Java e/o Kotlin. Kotlin è un linguaggio che oggi viene utilizzato in oltre il 60% delle app per Android, perché è più produttivo, sicuro e richiede meno tempo per lo sviluppatore e l'utente finale. Ma se siete alle prime armi con lo sviluppo di applicazioni, passate a piattaforme no-code come AppMaster. Per creare applicazioni Android per il monitoraggio del periodo, seguire i seguenti passaggi:

Installare e lanciare Android Studio sul desktop

Avviare un nuovo progetto

Fare clic su attività di base invece che su quella predefinita

Dare un nome alle applicazioni da creare

Selezionare il linguaggio Kotlin (si può anche selezionare Java se si ha esperienza e conoscenza).

Quindi fare clic su finish e iniziare a costruire attraverso un editor visuale.

Come si crea il tracker mestruale?

Creare il proprio tracker mestruale e lanciarlo sul mercato è più facile con piattaforme no-code come AppMaster. Sono le migliori per tutti, sviluppatori e non. Inoltre, sono efficaci in termini di costi e di tempo. Con AppMaster, è possibile creare e commercializzare facilmente il proprio tracker mestruale senza problemi. Tuttavia, le caratteristiche che devono essere incluse nel vostro tracker mestruale sono elencate di seguito. Alcune sono di base e devono essere incluse; le altre sono avanzate o opzionali a vostro piacimento.

Caratteristiche di base di un tracker mestruale

Le caratteristiche indispensabili di un'applicazione per il monitoraggio delle mestruazioni sono:

Un profilo sanitario di base contiene

Età

peso

Altezza

allergie

Dipendenze

Data del periodo

Informazioni sul ciclo mestruale

Informazioni sull'attività sessuale

Ciclo mestruale:

Tracciamento

Giorni al prossimo ciclo

Registro dei sintomi

Diario del ciclo

Durata del ciclo

Variazioni di peso

Diario delle attività durante il ciclo

Diario dell'umore

Notifiche push per

Periodo imminente

Registrazioni giornaliere del diario

Fase successiva del ciclo

Inserimento dell'umore

Tempo di somministrazione dei farmaci

Ovulazione

Fertilità

Suggerimenti e consigli

SINDROME PREMESTRUALE

Informazioni mediche

Suggerimenti quotidiani per la salute

Rappresentazioni grafiche di

Ciclo mestruale

Fertilità

Ovulazione

Sintomi

Collegamento con

Tracker fitness per donne

Social media

Caratteristiche avanzate di un tracker mestruale

Le caratteristiche opzionali di un'app per il monitoraggio delle mestruazioni prima del lancio sul mercato sono:

Un profilo sanitario dettagliato che includa dettagli sulla salute e un sondaggio o un'opzione per saltare l'iscrizione e l'utilizzo dell'app.

Un indirizzo e-mail e una password per accedere/registrarsi o accedere con i social media o Google.

Facile passaggio da un'opzione all'altra come l'onboarding.

Il calendario della fertilità fornisce previsioni sull'ovulazione e sulla data delle mestruazioni.

Avverte di possibili problemi di salute per i sintomi e determina le condizioni che li generano.

Condivisione dei dettagli con i partner, in modo che possano conoscere le mestruazioni, la sindrome premestruale, l'ovulazione e la fertilità.

Una comunità in cui gli utenti possono condividere le loro esperienze, i loro sintomi e i loro problemi con altri utenti dell'app per ottenere idee e feedback diversi. Sarà inoltre collegata ai siti di social network e genererà un maggiore coinvolgimento degli utenti.

Consultazione digitale dei problemi dell'utente da parte di un professionista della salute, in cui l'utente può condividere i propri sintomi e le proprie preoccupazioni e ricevere la consulenza di un esperto tramite video o chiamata vocale.

Funzione di conto alla rovescia per la nascita del bambino, in cui gli utenti possono tenere traccia della loro settimana di gravidanza.

Ricevere informazioni personalizzate in base ai sintomi dell'utente.

Generazione di rapporti mensili sulla salute.

Come proprietario di un'app, potete estendere la popolarità della vostra applicazione con la funzione di riferimento e guadagno, in cui gli utenti attuali riceveranno un regalo se segnalano l'applicazione ad altri.

Costo per costruire il proprio tracker mestruale

Il costo di un'applicazione non può essere determinato con esattezza, poiché si basa su diversi fattori e dipende anche dalle funzioni che si desidera includere nell'applicazione. Per dare una stima approssimativa del costo di un'app per il monitoraggio delle mestruazioni (sia per Android che per iOS), se contiene le funzioni di base il costo si aggira tra i 30.000 e i 45.000 dollari. Se sono incluse le funzioni avanzate, il costo aumenterà fino a circa 50k- 65k USD. Questo costo si riferisce alla creazione di un'app tradizionale attraverso la codifica.

Se state realizzando un'applicazione di monitoraggio del periodo con il metodo di sviluppo tradizionale, il costo sarà triplo o superiore rispetto a quello di una piattaforma no-code come AppMaster, poiché sono molti i fattori coinvolti, ovvero

Le tariffe degli sviluppatori, che potrebbero dover essere assunti a ore o a progetto fisso, e la necessità di più di uno sviluppatore, dato che le app non vengono create in un unico linguaggio, ma in un mix di diversi linguaggi di programmazione.

Costo di progettazione dell'app da parte di un designer

Costo delle funzionalità a pagamento

Numero di piattaforme

Se state realizzando un'app di monitoraggio del periodo senza codice tramite AppMaster, il costo sarà meno della metà e comprenderà quasi tutte le funzionalità di vostro gradimento. Il costo sarà inferiore se si può utilizzare solo AppMaster e non è coinvolto alcuno sviluppatore. Potete ottenere subito un preventivo personalizzato da AppMaster.

Come si guadagna con l'applicazione per il monitoraggio delle mestruazioni?

Secondo una ricerca, il fatturato complessivo del settore della salute femminile online raggiungerà circa 75 miliardi di dollari entro la fine del 2025.

La tecnologia Femtech permette alle donne di essere responsabili della loro salute, della loro anima e del loro corpo. Inoltre, consente alle donne di accedere e monitorare facilmente i propri problemi di salute femminile con l'aiuto della tecnologia. Anche all'interno della classifica delle app per la salute femminile, la salute delle donne è la seconda più diffusa tra quelle delle adolescenti.

Monetizzazione e applicazioni per il monitoraggio delle mestruazioni

Le app per il fitness femminile e il monitoraggio delle mestruazioni per la salute delle donne possono essere utilizzate anche dal punto di vista commerciale. Possono aiutarvi a guadagnare molto denaro. Questo articolo dovrebbe aver chiarito rapidamente un fattore: il riconoscimento dell'importo di queste app di monitoraggio del periodo è grande all'istante e, inoltre, nei tempi a venire, sarà più competente verso la crescita. Quindi, c'è abbastanza possibilità di creare denaro contante; tuttavia, come?

Il modello di monetizzazione è il tipo più favorevole di guadagno attraverso le app e i siti web. Potete semplicemente commercializzare la vostra app per la salute delle donne o per il monitoraggio delle mestruazioni e trasformarla in un'attività commerciale, per guadagnare un bel po' di soldi e di risultati.

Annunci in-app

Potete avviare la promozione pubblicitaria all'interno delle vostre app di monitoraggio del fitness femminile. Il metodo più efficace per guadagnare con le app e i siti web è il marketing, grazie al quale è possibile iniziare a creare ricavi integrando la praticità delle promozioni in-app all'interno dell'app. È possibile inserire la pubblicità di un'azienda all'interno della propria app e farle pagare. L'altro metodo consiste nel fatto che se un utente inizia a installare l'app pubblicizzata e a utilizzarla, anche voi ne ricaverete una parte. Tuttavia, tenete presente che gli utenti dell'app possono sentirsi frustrati e semplicemente irritati da un numero eccessivo di annunci. Pertanto, è bene prestare attenzione ad aspetti quali la varietà degli annunci, la loro durata e il luogo in cui vengono visualizzati.

Caratteristiche dell'applicazione a pagamento

Se siete sicuri della vostra applicazione per il monitoraggio delle mestruazioni e sapete che funzionerà alla grande, andate avanti e mantenetela fin dall'inizio come applicazione a pagamento per il monitoraggio delle mestruazioni. Questo caso funziona meglio con gli utenti di app iOS piuttosto che con quelli di Android, perché il compenso del giudice iOS è di gran lunga superiore. Potete anche mantenere l'applicazione di base gratuita per il download e l'uso e mantenere alcune delle funzioni all'interno delle applicazioni a pagamento piuttosto che gratuite.

Potete offrire la versione premium del vostro tracker mestruale per acquisti in-app e commercializzarla in modo efficace. Insieme alle funzioni di base, come la personalizzazione del profilo, il cambio di colore e la trasmissione one-to-one con le donne che operano nel settore sanitario, o se stanca con gli annunci, la versione premium non conterrà annunci che interrompano l'uso dell'applicazione.

Conclusione

In conclusione, le applicazioni per il monitoraggio delle mestruazioni semplificano la vita quando si parla di salute delle donne, in particolare di salute mestruale. Queste applicazioni sono essenziali per il monitoraggio delle mestruazioni e per determinare la salute generale delle donne. Sul mercato sono disponibili molti tracker mestruali accurati e applicazioni gratuite e a pagamento che consentono di monitorare facilmente le mestruazioni. Ma se volete creare i vostri tracker mestruali, questo è possibile anche se non avete un background di programmazione. AppMaster consente di creare quasi tutti i tipi di applicazioni che possono essere utilizzate per diversi scopi nella vita quotidiana.

La particolarità di AppMaster è che permette di sviluppare facilmente un'applicazione con un metodo no-code, cioè senza alcuna conoscenza di base di codifica. Se volete creare la vostra applicazione per la salute delle donne per il monitoraggio delle mestruazioni su AppMaster, potete farlo facilmente con un metodo drag-and-drop o di programmazione visuale. Metteteci alla prova e create oggi stesso la vostra applicazione personale e commerciabile per il monitoraggio delle mestruazioni.