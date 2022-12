I trader del mercato azionario sono ora interessati alle applicazioni e alle pagine web che consentono loro di fare trading con pochi tap o click sui loro telefoni cellulari e altri dispositivi. La creazione di un'applicazione per il trading elettronico fornirà al mercato una soluzione e una facilità per il trading. È un'ottima opportunità per sviluppare un'app di trading perché il mercato e gli utenti non hanno mai visto un'app di trading completa. Dovreste creare un'app di e-trade se avete grandi idee per lo sviluppo di app per il mercato azionario. Se state pensando di creare un'app di e-trade, seguite l'articolo e avrete tutte le conoscenze di base necessarie per creare un'app di trading per il mercato azionario.

Avete bisogno di un'app per il trading?

Le persone sono interessate a fornire agli utenti solide soluzioni di trading sul mercato. Prima di costruire un'app per gli investimenti nel trading, è necessario capire perché c'è bisogno di un'app nel trading. L'app deve essere progettata in modo da aiutare l'utente a svolgere il proprio compito con il minimo sforzo. Cercate di progettare il programma di trading in modo che aiuti gli utenti a seguire la propria strategia spendendo il minimo di denaro.

I trader di mercato sono di due tipi. Quelli che vogliono fare un investimento a lungo termine e quelli che sono interessati a un investimento a breve termine. Assicuratevi che gli sviluppatori di app progettino la rete di trading tenendo conto di entrambi i tipi di utenti.

Tipi di piattaforma di trading

Con il tempo il mercato si sviluppa e si adatta a diversi cambiamenti. Per questo motivo oggi esistono due diversi tipi di piattaforme di trading. Di seguito sono elencati i tipi di reti o piattaforme di trading utilizzate:

Orientate alla tradizione

Orientate alle criptovalute

Orientato alla tradizione

Si tratta del vecchio modo tradizionale di fare trading, come le valute, i metalli preziosi, gli ETF e molti altri tipi di operazioni tradizionali. Questo tipo di trading è molto utilizzato e affidabile sul mercato. Poiché le persone hanno molta più familiarità con i titoli tradizionali, si sentono sicure quando investono in essi.

Il trading tradizionale è vantaggioso per lo sviluppatore dell'app di trading, che può aggiungere più attività all'app.

Orientato alle criptovalute

Questo tipo di software di trading è nuovo sul mercato e molto popolare tra gli utenti. Potreste aver sentito parlare di nomi come Bitcoin, Ethereum, ecc. Nelle criptovalute, è necessario prestare attenzione a molte cose, come l'acquisto e la vendita di attività e la gestione delle attività con pochi clic sull'app. Le criptovalute possono essere scambiate in due modi: centralizzato e decentralizzato.

Molti trader e utenti sono interessati al trading di criptovalute, quindi la creazione di un'app efficace per il trading di criptovalute farà la differenza sul mercato.

Lavorare su un'app per il trading e gli investimenti

L'idea alla base di ogni app di trading è pressoché la stessa. Fornire agli utenti un modello pratico che li aiuti a gestire, conservare, spendere, investire, proteggere e prestare il proprio denaro. L'aspetto delle app dipende dal segmento del settore che si intende utilizzare. Di seguito sono elencati alcuni degli elementi essenziali per conquistare gli utenti della piattaforma in tempo reale:

Mercati dei capitali

Servizi assicurativi

Finanziamenti e crowdfunding

Gestione patrimoniale

Pagamenti

Caratteristiche importanti delle app per il mercato azionario

Di seguito sono elencate le caratteristiche importanti delle app di mercato che dovreste tenere a mente:

Check-in: Creare un'opzione di accesso facile e sicura è molto importante per la vostra app. Si possono usare molte opzioni, come l'e-mail e gli account dei social media, e al giorno d'oggi si possono anche aggiungere verifiche biometriche per i nuovi dispositivi. Se si aggiungono opzioni di accesso complesse e ad alta sicurezza, gli utenti dell'app si ritroveranno molto spesso con qualcuno. Assicuratevi che le vostre API di trading mantengano un buon equilibrio tra sicurezza e opzioni di accesso semplici. Monitoraggio delle operazioni: Assicuratevi che quando l'utente dell'app effettua un'operazione, possa modificare e visualizzare i dati del mercato azionario per prendere la decisione giusta. Dati personali dell'utente: È necessario aggiungere una pagina in cui l'utente dell'app possa inserire i propri dati personali. Assicurarsi che l'utente possa modificare i propri dati personali. Transazioni e pagamenti: Le transazioni e i pagamenti che utilizzano le API di trading consentono all'utente dell'app di acquistare e monitorare i finanziamenti. Deposito: L'utente deve poter controllare lo stato dei suoi depositi in qualsiasi momento. Se si desidera un'app standard, queste API di trading sono necessarie. Barra di ricerca: La creazione di una barra di ricerca efficiente consente al cliente di cercare comodamente le informazioni di mercato desiderate. Analisi: Se l'utente può osservare le sue statistiche e il risultato di ogni transazione sul software di trading, può prendere una decisione migliore. Assicuratevi quindi che la vostra rete di trading abbia uno strumento analitico. Newsfeed: Potreste chiedervi cosa c'entri il newsfeed con le caratteristiche di un'app di investimento. Coloro che conoscono il mercato sanno bene che ricevere le notizie al momento giusto è vantaggioso perché consente di acquistare i titoli a prezzi bassi tramite l'app. Supponiamo che un'industria famosa sia stata beccata a fare qualcosa di illegale. I prezzi scenderanno e sarà un ottimo momento per acquistarli. L'opzione migliore è quella di aggiungere l'opzione newsfeed nella vostra app, insieme alle opinioni degli esperti di mercato e ad alcuni rapporti finanziari. Aggiungere i filtri nella barra di ricerca: I filtri sulle azioni aiutano l'utente a navigare tra i titoli che desidera cercare. In questo modo, gli utenti possono raggiungere facilmente ciò che vogliono cercare. L'aggiunta di filtri nelle vostre API di trading rende la vita dell'utente molto semplice. Notifica push: La notifica push è importante in tutte le app, e lo è anche nelle API di trading. La notifica push è il modo migliore per informare gli utenti sulle nuove funzionalità o sugli aggiornamenti. Assicuratevi quindi che la vostra app di mercato o le vostre API di trading abbiano un pulsante di notifica push.

Funzioni importanti in un'app per il mercato azionario

I software di trading o le app che hanno guadagnato la fiducia del pubblico hanno due tipi di funzioni: funzioni di base e funzioni premium. Le funzioni di base del software di trading forniscono tutti gli strumenti necessari per effettuare un'operazione efficace. Con le funzioni premium del software di trading, invece, l'utente avrà a disposizione strumenti aggiuntivi che lo aiuteranno a prendere decisioni più informate sul proprio trading.

Di seguito vengono illustrate alcune delle funzioni di base delle app di trading che vengono utilizzate in ogni software o app di trading:

Cruscotto online

Il cruscotto di trading azionario è progettato per fornire all'utente dati ordinati sul mercato azionario per monitorare facilmente i suoi obiettivi e fare e imparare dagli esperimenti della piattaforma.

Screening dei titoli o Stock Scanner

Gli algoritmi che forniscono lo screening dei titoli si dimostrano molto efficaci. Questi algoritmi di trading azionario forniscono risultati che aiutano l'utente a confrontare e comprendere i titoli.

Streaming in tempo reale di statistiche e grafici azionari

Questa funzione è presente nella dashboard delle app di trading più utilizzate. Le funzioni aggiornano i dati del mercato azionario ogni secondo, aiutando l'utente a elaborare una strategia migliore.

Queste sono le caratteristiche delle app di investimento che dovete includere nello sviluppo della vostra piattaforma di trading. Inoltre, è necessario che lo sviluppo della piattaforma di trading copra i servizi finanziari di conformità alle normative.

Linee guida per lo sviluppo di un'app di trading azionario

Avere un team a bordo per la progettazione e lo sviluppo di un'app azionaria è molto necessario. Tre persone importanti dovrebbero guidare il team di sviluppo dell'app di trading azionario. Uno è il project manager esperto che ha esperienza in finanza e in altri problemi correlati. L'altro è un architetto informatico professionista per lo sviluppo dell'app di trading. È necessario un analista aziendale che abbia molta esperienza nel settore finanziario. Durante lo sviluppo dell'app di trading, è necessario tenere sotto controllo le finanze.

Iniziare a lavorare sulla piattaforma di trading; innanzitutto, decidere quale prodotto offrire sulla piattaforma. Per prima cosa, è necessario condurre dei sondaggi sull'app di trading azionario. Questo vi permetterà di capire quali sono le aspettative degli utenti di una nuova app di trading. Dopo aver condotto diverse riunioni con il vostro team sui sondaggi, avrete una visione chiara di ciò che la vostra app di trading offrirà.

Prima di progettare le API di trading, definite quali aspetti coprirà la vostra app di trading. È destinata a persone che capiscono l'inglese o un'altra lingua? La piattaforma di trading è compatibile con Android e IOS? La vostra app di trading azionario ha un sito web? Tutti questi aspetti devono essere definiti prima di iniziare lo sviluppo del trading.

Disponete di un sistema di sicurezza di intelligence delle minacce in tempo reale per le vostre piattaforme di trading, come per le app di mobile banking. La procedura di sviluppo dell'app di trading deve essere sicura come quella delle app di mobile banking, perché conterrà dati sensibili degli utenti e alcune autorità controlleranno la sicurezza dell'app di trading azionario. Utilizzate strumenti moderni per lo sviluppo di app di trading, come la crittografia di livello bancario, l'autenticazione a più fattori e molti altri.

Sito mobile vs. app mobile

La creazione di un'app di trading azionario o di un software di trading richiede una comprensione approfondita del funzionamento su diversi dispositivi mobili.

Se volete che la vostra piattaforma di trading azionario sia utilizzabile sui dispositivi mobili, non dovete aggiungere nuove risorse, poiché le risorse di un sito web funzionano bene su tutti i dispositivi mobili.

Tuttavia, se siete disposti a creare un'applicazione mobile completa, potete aggiungere funzioni che forniscono ulteriore assistenza ai clienti. L'app facilita inoltre l'interazione con gli utenti.

Al giorno d'oggi tutti hanno un telefono cellulare. Questo è il motivo per cui tutte le app di trading per gli investimenti si sono spostate verso le app di mobile banking. Quindi, quando si avvia una piattaforma di trading, è meglio avere un'app di trading azionario invece di un software di trading che funziona su un desktop.

Processo di sviluppo delle app di trading

Ora che sono stati affrontati tutti i problemi di base dell'app, passiamo allo sviluppo dell'app di trading. Ci sono tre aspetti principali da affrontare con il team di sviluppo dell'app di trading.

Sviluppo mobile: Per la vostra applicazione di trading azionario avrete bisogno di sviluppatori di applicazioni per iOS e Android, poiché entrambi comprendono diversi linguaggi di programmazione. Per le app iOS, avete bisogno di uno sviluppatore che comprenda Objective C e Swift. Lo sviluppatore di app Android deve conoscere Java o Kotlin.

Sviluppatore backend: Lo sviluppatore backend è la persona che si occupa del server, delle API di trading e della tecnologia dell'app necessaria per il server. Lo sviluppatore conosce diversi linguaggi come Ruby, Python, Java, MYSQL, .NET, Oracle e molti altri. Lo sviluppatore di app ha molte responsabilità, poiché sarà lui ad assicurarsi che il server e il database funzionino correttamente sulla vostra piattaforma di trading di investimenti. Il suo lavoro è fondamentale per avviare le funzioni della piattaforma mobile come l'accesso, le transazioni e gli avvisi.

Sviluppatore front-end: Gli sviluppatori front-end si occupano della progettazione delle applicazioni web e delle interferenze web. Lo sviluppatore front-end viene solitamente assunto quando si crea l'applicazione web. Lo sviluppatore front-end è responsabile della parte lato client. Un buon sviluppatore front-end comprende CSS, JavaScript e HTML ed è in grado di costruire piattaforme complesse utilizzando linguaggi come Angular o React. Un'altra cosa che deve saper fare è la tecnologia Ajax. Questa permette di accedere al server senza riavviare la pagina.

Ingegneri QA e designer: Il designer è responsabile dell'UI/UX dell'applicazione. Assicuratevi che il banner di sviluppo di un'applicazione web e quello di sviluppo di un'applicazione mobile siano gli stessi.

Progettazione del sistema di trading

Gli algoritmi del sistema di trading degli investimenti sono molto sensibili. Quando si avvia una piattaforma di trading, ogni fase deve essere accurata e calcolata. Di seguito sono riportati alcuni fattori da considerare durante la progettazione degli algoritmi dell'app.

Tenete a mente l'interfaccia utente/UX della piattaforma web e mobile quando lavorate alla vostra idea e verificate i requisiti dei vostri prodotti.

Fate in modo che l'applicazione venga sottoposta a test di usabilità, perché questo vi aiuterà a rendere il prodotto incoerente con il piano originale.

L'UI/UX della piattaforma deve supportare il mercato del trading azionario. Esistono molti altri strumenti che aiutano gli sviluppatori a capire come l'app interagirà con gli utenti.

Questioni legali

Quando si crea l'app, non si è nuovi allo sviluppo di app e piattaforme azionarie. Ci sono alcune cose che dobbiamo ricordarvi di ricontrollare nella vostra piattaforma web e nella vostra applicazione mobile. Queste sono:

Assicuratevi che la vostra app abbia l'autorizzazione del Paese in cui state effettuando gli scambi azionari. In breve, avete bisogno di una licenza del Paese in cui state lanciando la vostra app di trading azionario. Assicuratevi che il vostro sito web e la vostra app mobile seguano le regole delle linee guida dei servizi finanziari che monitoreranno le vostre azioni.

Verificate i vostri concorrenti

Quando create un'app per il trading di investimenti mobile, dovete analizzare il mercato. Per capire cosa offrono le altre aziende e quali funzioni sono già disponibili nelle app di trading per investimenti. Ci sono alcuni siti web e app di trading mobile che hanno guadagnato una buona reputazione sul mercato.

Robinhood

La piattaforma di trading per investimenti Robinhood offre molte funzionalità, come la compilazione di un elenco personale di documenti di credito finanziario e di titoli, tutte le azioni di società della piattaforma e l'ottenimento di quotazioni in tempo reale. La monetizzazione di Robinhood mobile avviene al costo degli interessi accumulati dal conto degli utenti.

Etoro

La piattaforma mobile di trading per investimenti Etoro gode della fiducia di molte persone. Permette di contattare trader famosi e di monitorare le loro transazioni. Questo database delle migliori applicazioni di trading mobile contiene le informazioni di milioni di persone in tutto il mondo. È possibile monitorare facilmente le loro operazioni dall'app mobile per determinare i rischi, i portafogli, ecc. L'applicazione mobile di Etoro è molto utile per chi vuole imparare e guadagnare allo stesso tempo.

Yahoo Finanza

Yahoo ha coperto tutti gli aspetti di cui ha bisogno un'app per il trading di investimenti. La sua piattaforma mobile ha molte caratteristiche, come la possibilità di seguire in tempo reale le quotazioni delle aziende, gli utenti mobili possono informarsi su ciò che sta accadendo nel mercato degli investimenti, gli utenti possono monitorare i portafogli di investimento, ecc.

Stocktwits

Stocktwits è proprio come Twitter, ma nel mondo dello sviluppo del mercato azionario. Gli utenti che installano questa app per gli investimenti capiscono cosa pensano gli altri su determinati titoli. In breve, aiuta l'utente della piattaforma mobile a capire cosa sta succedendo nel mercato borsistico.

NetDania

Netdania è una piattaforma mobile-friendly che presenta molte caratteristiche di flessibilità grazie alle quali è possibile eccellere nel mercato delle app di trading per gli investimenti. La possibilità di interagire con il mercato valutario e azionario, di monitorare il tasso di cambio in tempo reale e molto altro ancora.

Come si crea un'app di trading?

Le app di trading per gli investimenti possono essere realizzate quando si dispone di un intero team di esperti. Alla fine sono necessari un project manager, un analista aziendale e un'architettura IT per l'app. Inoltre, sono necessari molti sviluppatori che si occupino dello sviluppo del programma. Gli sviluppatori di app mobili vi aiuteranno a sviluppare l'app per Android e IOS. Il team di sviluppo backend si assicurerà che il database e i server siano coordinati e funzionino correttamente. Il team di sviluppo front-end si occupa dell'interferenza con il cliente dell'app di investimento.

In cosa investire ora, nel 2022?

Le analisi delle app del mercato azionario sono molto complesse per gli utenti. Per questo motivo nessuno può garantire il successo di un determinato titolo sulle app di trading per gli investimenti. Ma ci sono alcuni titoli delle app di trading che gli utenti dovrebbero tenere a mente.

Certificati di deposito a breve termine

Fondi obbligazionari governativi a breve termine

Obbligazioni di serie I

Fondi obbligazionari societari a breve termine

Quale app di trading è la migliore nel 2022?

Ogni app di investimento per il trading ha una caratteristica unica che si adatta a un certo tipo di persone. Ad esempio, se volete investire prendendo in considerazione tutte le analisi, Robinhood o Yahoo Finance potrebbero fare al caso vostro.

Come si crea una piattaforma di trading online?

Sviluppare un'applicazione di trading online non è un compito facile. Richiede una grande conoscenza del mercato e un team di esperti. Per creare app di trading online sono necessari sviluppatori forti che conoscano diversi linguaggi di programmazione.

Le app di trading sono sicure?

La sicurezza delle app di trading è molto importante per gli sviluppatori. Essi si assicurano di coprire tutti gli aspetti per rendere sicura la loro app. Utilizzano diversi strumenti e sottopongono l'app a numerosi test per assicurarsi che l'app sia sicura per gli utenti.

Inoltre, il Paese che autorizza l'applicazione al commercio si assicura che l'applicazione sia sicura per gli utenti e che funzioni correttamente. Esistono autorità di regolamentazione che si assicurano che l'app funzioni correttamente.

Quale app di trading è la migliore per i principianti?

Se siete utenti alle prime armi e conoscete poco le app di trading, Etoro potrebbe esservi utile. Allora Etoro potrebbe essere utile per voi. Ci sono altre app di trading come Merrill Edge e Robinhood, che possono essere molto utili per gli utenti principianti.