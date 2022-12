L'innovazione digitale sta dando forma al settore sanitario a un ritmo notevole. Sono molte le recenti innovazioni nelle piattaforme no-code che stanno scuotendo il mercato. Se parliamo degli ultimi due decenni, si è assistito a una notevole trasformazione nell'accesso dei consumatori, alla collaborazione tra pazienti e medici e a una percezione senza precedenti della salute dei pazienti grazie alle tecnologie innovative, in particolare alle applicazioni per la tutela della salute.

Combinati con le mutate aspettative di UX e con le migliorate capacità di raccolta dei dati, i progressi nella tecnologia di mantenimento della salute hanno dato un enorme impulso alle applicazioni software di gestione medica, una manna per i medici e gli assistenti. Inoltre, le tecnologie per la tutela della salute danno il via al miglioramento degli standard di cura per generare migliori risultati per i pazienti e l'accesso alle cartelle cliniche elettroniche. Approfondiamo i progressi delle piattaforme no-code che scuotono il mercato e le tendenze di seguito riportate, in modo che possiate sapere come lo sviluppo di software no-code possa contribuire positivamente al successo degli operatori sanitari e fornire l'accesso alle cartelle cliniche elettroniche.

Come si costruisce un'app di teleassistenza?

La creazione di piattaforme (software) no-code per coinvolgere efficacemente pazienti, medici, assistenti e fornitori di assistenza infermieristica presenta numerosi vantaggi per i pazienti. Le piattaforme di teleassistenza medica no-code stanno scuotendo il mercato e possono facilitare il processo di collegamento con medici e pazienti e ottenere un appuntamento in tempo. In una recente indagine condotta negli Stati Uniti, è emerso che i nuovi visitatori delle cliniche devono aspettare molto per ottenere un appuntamento con gli assistenti sanitari o i medici. Per sapere come creare un'applicazione di teleassistenza, seguite le indicazioni riportate di seguito.

Fase 1: trovare sviluppatori di applicazioni mobili

Se non siete ingegneri informatici, dovete affidare il compito di sviluppare applicazioni mobili su piattaforme no-code a prezzi ragionevoli a sviluppatori di applicazioni sanitarie mobili, fornendo loro il maggior numero possibile di dettagli sulla vostra applicazione di teleassistenza. È possibile farlo anche senza il supporto di professionisti esterni con l'aiuto di AppMaster, che viene fornito con un vero e proprio processo di backend generato dall'intelligenza artificiale.

Fase 2: Preparare l'ambito del progetto per una piattaforma di teleassistenza

È necessario contattare lo sviluppatore del software di gestione medica per firmare un NDA e creare un ambito di progetto e tariffe chiarendo i dettagli del progetto. Il software vi indicherà l'elenco delle funzionalità dell'app sanitaria per la piattaforma di teleassistenza, le sue tariffe e la generazione di prototipi e mock-up del progetto.

Fase 3: entrare nella fase di sviluppo

Una volta creato l'ambito del progetto e le tariffe concordate, il team di sviluppo di applicazioni mobili suddivide le funzionalità dell'applicazione sanitaria in piccole storie utente per facilitarne l'implementazione. Poi svilupperà il codice del software, lo testerà e si occuperà di correggere i bug iterazione per iterazione.

Fase 4: Approvare la demo dell'applicazione

Una volta preparato l'MVP dell'applicazione sanitaria, il team di sviluppo di applicazioni mobili vi mostrerà i risultati durante la demo del progetto. Caricheranno l'MVP del progetto sul marketplace delle applicazioni e inizieranno ad applicare funzionalità più avanzate solo se sarete soddisfatti dei risultati.

Fase 5: lancio dell'applicazione di teleassistenza

Una volta che gli sviluppatori avranno implementato tutte le funzionalità dell'applicazione sanitaria previste dall'ambito del progetto in base alle vostre richieste e alle vostre tariffe, eseguiranno la demo del prodotto vero e proprio fornendo alla vostra applicazione telehealth i dati relativi al progetto, come l'accesso agli app store, ai database, ai progetti e ai mock-up. Infine, potrete trovare la vostra app di teleassistenza sui marketplace di app che sono pronti a servire gli utenti.

Come sviluppare un sito web di teleassistenza?

Supponiamo che abbiate una piccola idea di web design e che, in questo caso, non abbiate bisogno di assumere un web designer o uno sviluppatore, perché AppMaster può rendere le vostre cose più gestibili con un'applicazione sanitaria no-code per supportare i fornitori di assistenza infermieristica e il personale medico. Utilizzando questo strumento software no-code, è possibile costruire applicazioni web flessibili come portali per i clienti e pannelli di amministrazione con backend standard. Con questo strumento, è possibile costruire rapidamente il proprio sito web di teleassistenza senza alcun codice. Inoltre, consente di progettare un pannello di amministrazione con un portale per i clienti e un'interfaccia per i clienti in pochi minuti. Per sviluppare piattaforme senza codice, potete seguire i passaggi indicati di seguito.

Fase 1: ottenere un dominio

Naturalmente, per creare un sito web sanitario è necessario un dominio. Il dominio sarà l'URL del vostro sito web. Per acquistare un dominio è necessario spendere un po' di denaro.

Fase 2: Creare un sito web con WordPress

Come CMS (sistema di gestione dei contenuti), è possibile utilizzare WordPress per aggiungere e modificare i contenuti scegliendo una particolare piattaforma di hosting e acquistando un modello. Inoltre, WordPress fornisce modelli specifici gratuiti se si desidera utilizzarli. Altrimenti, si può ricorrere a molti altri marketplace di terze parti disponibili per l'acquisto.

Fase 3: curare l'aspetto e l'atmosfera del sito web

Applicando uno dei migliori temi e palette di colori pre-progettati, è facile creare un sito web sanitario attraente in pochi clic.

Fase 4: Modifiche in tempo reale

È possibile apportare modifiche, ridimensionare le immagini, aggiungere una sezione e annullare tutto direttamente dalla pagina ogni volta che si desidera integrare la propria attività per migliorare la conversione.

Quale sarebbe il costo per costruire un'app di teleassistenza?

Sia che si intenda sviluppare un'app di teleassistenza, sia che si assuma uno sviluppatore di software che si rivolga a vari flussi di pazienti o a un paziente, il costo della costruzione di un'app di teleassistenza dipende dalle funzionalità che si vogliono includere nell'applicazione. Pertanto, è indispensabile considerare il design, le integrazioni, le funzionalità e la complessità per concludere la stima dei tempi e dei costi di sviluppo dell'applicazione di teleassistenza a beneficio di un paziente o di un flusso di pazienti. Inoltre, anche la posizione geografica da cui si assumono gli sviluppatori di applicazioni conta molto quando si tratta del costo di realizzazione di un'applicazione.

Tutti i fattori di cui sopra coprono la stima minima dei costi di sviluppo di un'applicazione di teleassistenza, compreso lo sviluppo del backend, della piattaforma mobile e del pannello di amministrazione. Ma anche in questo caso non si può considerare una stima definitiva, in quanto varia a seconda delle caratteristiche, del design e dei requisiti dell'applicazione e del modo in cui può giovare a un paziente o a un gruppo di pazienti. Il costo stimato si aggira tra i 70.000 e i 100.000 dollari per una piattaforma se intendete assumere un'azienda esperta nello sviluppo di applicazioni mobili, indipendentemente dal fatto che si tratti di iOS, Android o Web, con funzionalità e caratteristiche di base. Fortunatamente, è possibile risparmiare molto sullo sviluppo se si adotta l'approccio no-code e si fa riferimento alla piattaforma AppMaster.

I fornitori di codice singolo possono dare alle app a basso codice o no-code un'elevata produttività e agilità. Come le app no-code, i fornitori di codice singolo possono realizzare app basate su un unico codice, relativamente facili da gestire e da aggiornare. Richiedono una minore quantità di codice e offrono applicazioni due volte più veloci con una complessità ridotta.

Elementi da considerare per la realizzazione di un'app di teleassistenza di successo

La recente pandemia di coronavirus ha fatto aumentare il tasso di adozione di questa tecnologia chiamata app di teleassistenza. Tuttavia, ci sono diverse tecnologie da prendere in considerazione per il successo della vostra applicazione di teleassistenza con particolare attenzione ai soggetti infetti, che sono le seguenti:

Adozione dell'intelligenza artificiale

Le tecnologie di intelligenza artificiale stanno diventando una parte importante della vita di tutti. Possono aiutare gli assistenti sanitari e i medici a diagnosticare meglio i pazienti. Inoltre, i medici e gli operatori sanitari possono utilizzare l'intelligenza artificiale per diagnosticare varie malattie e curarle di conseguenza, utilizzando i dati dei pazienti disponibili. Senza dubbio, la combinazione del monitoraggio remoto con l'apprendimento automatico e l'IA aumenterà l'accuratezza delle diagnosi, riducendo la necessità di medici specialisti.

Monitoraggio remoto del paziente

L'RPM (Remote Patient Monitoring) è una delle tecnologie che permette di accumulare i dati sul benessere di un paziente in un luogo e di inviare elettronicamente i dettagli in modo sicuro al personale medico in un altro luogo per ulteriori raccomandazioni e valutazioni. Questa tecnologia nell'app di telemedicina ha permesso ai pazienti di accedere ai migliori fornitori di assistenza infermieristica ausiliaria stando seduti in luoghi remoti.

Internet delle cose

Quando la telemedicina e l'IoT (Internet degli oggetti) si combinano, possono dare un grande contributo per fornire un'assistenza sanitaria efficace e di qualità alle persone anziane. I ricercatori dell'IoT stanno introducendo sul mercato molti altri dispositivi innovativi per aiutare meglio chi soffre. Inoltre, le persone anziane non amano spostarsi da un luogo all'altro dopo il pensionamento per trovare strutture abitative, quindi con i dati gli operatori sanitari possono affrontare con precisione i loro problemi.

Analisi dei dati

Con l'analisi dei dati, l'app di teleassistenza può generare un'enorme quantità di dati sulle prescrizioni dei pazienti, sulle statistiche vitali, sulle cartelle cliniche e su altri dettagli medici, che gli operatori sanitari e il personale medico possono utilizzare sistematicamente. L'app consente di esplorare tutte le opzioni di trattamento e di comprendere le cause dei disturbi e le modalità di cura dei pazienti. Offrirebbe inoltre un metodo più efficace per affrontare il benessere degli individui, implementando un modello basato sui risultati.

Blockchain

La tecnologia blockchain nell'app di teleassistenza offre sicurezza, decentralizzazione e immutabilità. Agisce come un libro mastro distribuito, che favorisce un trasferimento più efficace dei dati utilizzati dai fornitori e dagli operatori del benessere. Infatti, può aiutare a distribuire istantaneamente i dati in un formato codificato e sicuro. Con questa adozione, è possibile trovare in ogni blocco informazioni codificate sull'elenco delle transazioni o sulla storia medica di un paziente.

Archiviazione nel cloud

Al giorno d'oggi, il cloud svolge un ruolo fondamentale in diversi settori, in quanto li ha aiutati a memorizzare i dati in modo efficiente e conveniente e a recuperarli tra diversi dispositivi. È in grado di fornire agilità, scalabilità ed elasticità alla telemedicina. Utilizzando il cloud storage, è possibile memorizzare i dati dei pazienti su server remoti accessibili via Internet.

Settore sanitario

Il settore sanitario abbraccia piattaforme all'avanguardia che non richiedono codifica. Questo dà grandi aspettative ai pazienti e ai medici, poiché il settore si sta trasformando molto più rapidamente. I rapidi cambiamenti nel settore della salute hanno contribuito a far sì che l'industria sanitaria abbracciasse i cambiamenti. L'industria sanitaria moderna che abbraccia il digitale e le applicazioni sanitarie virtuali di teleassistenza facilitano l'interazione dei pazienti con i loro medici.

L'innovazione digitale è un processo continuo e il settore sanitario sta abbracciando l'innovazione digitale in una fase molto accelerata. I cambiamenti in corso sono inevitabili perché il settore sta abbracciando il digitale. L'accettazione dell'assistenza sanitaria virtuale Telehealth da parte del pubblico è indice del mondo moderno e sottolinea la crescita fenomenale dell'innovazione digitale.

Sintesi

Quando i produttori di app di telehealth hanno iniziato ad abbracciare l'innovazione digitale, hanno rivoluzionato il modo in cui gli assistenti sanitari devono trattare i pazienti. Per questo motivo, è molto vantaggioso seguire il progetto di un'app di telemedicina, e lo si può fare semplicemente con l'uso di AppMaster senza codice. Non è più necessario essere uno sviluppatore web per creare applicazioni e siti web.