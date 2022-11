Al giorno d'oggi, le app di gioco sono molto diffuse grazie all'uso massiccio degli smartphone. Queste applicazioni si stanno facendo strada su AppStore e GooglePlay e aiutano gli editori e gli sviluppatori a generare maggiori entrate attraverso le app di gioco. Nell'era digitale in rapida crescita, è un'idea interessante creare la propria app di gioco per guadagnare attraverso gli annunci. Potreste chiedervi se sia possibile creare un'app di gioco senza dover ricorrere alla codifica.

La risposta è sì! Qualche anno fa, lo sviluppo di app di gioco richiedeva conoscenze approfondite di codifica per creare un'app di gioco. Oggi, invece, lo sviluppo di app no-code ha aiutato molti editori a creare le proprie app di gioco senza doverle codificare. Forse vi starete chiedendo come creare un'app di gioco, soprattutto se non avete competenze di codifica. Questo articolo spiegherà perché i costruttori di app no-code sono fondamentali per lo sviluppo di applicazioni mobili, le migliori piattaforme per lo sviluppo di app no-code e il processo di creazione di app di gioco. Approfondiamo i dettagli:

Perché scegliere lo sviluppo di app no-code?

Un tempo la creazione di app di gioco con la codifica richiedeva sforzi e tempo notevoli. Lo sviluppo di app mobili era una sfida per i principianti e l'aggiunta di funzionalità all'app con la codifica era più difficile. Oggi, il settore dello sviluppo di app sta cambiando radicalmente. Le piattaforme di creazione di app senza codice aiutano i principianti a creare app di gioco senza competenze di codifica. Quindi, la creazione di un'app di gioco con l'app builder no code può fornire una soluzione di sviluppo più economica e veloce.

Sono necessarie competenze di codifica per creare un'app di gioco?

La codifica di un'app di gioco è un compito intenso per creare un'app di gioco con funzionalità complesse. Non è sempre detto che sia necessaria la codifica per lo sviluppo di un'app di gioco. Il motivo è la popolarità dei costruttori di app no-code come AppMaster, che consentono di creare app di gioco senza conoscenze di codifica. Potete provare queste piattaforme no-code se volete creare un'applicazione di gioco semplice e senza altre funzioni. D'altra parte, se volete intraprendere la carriera di sviluppatore di app per dispositivi mobili, avrete bisogno di forti competenze di codifica.

Alcune competenze di base in materia di codifica vi aiuteranno a comprendere il backend dello sviluppo di app di gioco. Inoltre, la creazione di app di gioco senza i tool no-code avrà più senso e fornirà un maggiore controllo sullo sviluppo dell'app. Gli strumenti no-code sono quindi l'opzione migliore se si vuole creare un gioco di base. La creazione di giochi complessi richiede passione, capacità di codifica e pazienza.

Perché lo sviluppo di giochi senza codice è più facile di quello tradizionale?

Un tempo lo sviluppo di giochi richiedeva molto tempo e impegno da parte del team di sviluppo. In questo modo, lo sviluppo di giochi con la codifica è un processo difficile perché richiede pianificazione, progettazione, codifica e manutenzione. Creare giochi con la codifica è possibile quando si è appassionati di giochi e si ama passare il tempo a codificare un'applicazione di gioco. Potreste essere in grado di creare un singolo gioco, ma sono necessarie ampie competenze di codifica per trasformare la vostra immaginazione in realtà. Quindi, sarebbe utile avere una passione per la creazione di app di gioco con la codifica.

D'altra parte, gli strumenti no-code hanno guadagnato un'immensa popolarità perché aiutano le persone a creare un'app di gioco senza scrivere una sola riga di codice. Ecco perché lo sviluppo di app no-code offre ai principianti soluzioni di sviluppo più rapide ed economiche.

Creare un'app di gioco: Fasi da conoscere

Come creare un'app di gioco senza codice?

I costruttori di app no-code aiutano gli editori a creare le loro app di gioco senza scrivere una sola riga di codice. Questi strumenti per la creazione di app senza codice si concentrano maggiormente sul design e sulla creatività delle app di gioco, piuttosto che sulla codifica. Forse vi starete chiedendo come creare un'app di gioco con lo sviluppo di app senza codice. Vediamo i passaggi più semplici per creare un'app di gioco senza codice:

Fase 1. Preparare l'idea per un'app di gioco

Prendersi del tempo per pianificare un'idea per la vostra app di gioco vi aiuterà a creare un'app che attirerà l'attenzione di più utenti. Al giorno d'oggi, Play Store e Apple Store hanno milioni di app di gioco attive. Vi consigliamo di scorrere la categoria di app più trendy per catturare più pubblico e conquistare un ampio mercato. Una volta che vi siete fatti un'idea dello sviluppo della vostra app, conducete una ricerca di mercato per trovare un gap che i giocatori stanno cercando. Si possono confrontare le due app di gioco più popolari, Hill Climb Racing e Asphalt 9. Entrambe le app hanno la stessa categoria, ma non sono in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori. Entrambe le app hanno la stessa categoria, ma Hill Climb Racing offre una visuale in terza persona e i giocatori di questa app hanno bisogno di concentrazione per bilanciare l'auto che attira la loro attenzione, rendendo i giocatori dipendenti.

D'altra parte, Asphalt 9 è l'app di gioco più straordinaria per smartphone, ma non offre una grafica accattivante come Hill Climb. Pertanto, Hill Climb è l'app di gioco con più di 500 milioni di download, mentre Asphalt 9 ne ha solo 10 milioni. È quindi evidente che i giochi di maggior successo come Temple run Angry Bird sono popolari grazie alle loro idee di app. Lo sviluppo di queste applicazioni mobili ha offerto una nuova esperienza ai giocatori con un'interfaccia intuitiva. Pertanto, quando si pianifica la propria idea di app, è necessario pensare fuori dagli schemi per creare un'app di gioco che possa conquistare il pubblico di riferimento.

Fase 2: scegliere uno strumento di sviluppo di app no-code

Una volta definita l'idea per la vostra app di gioco, è il momento di scegliere uno strumento di sviluppo no-code per app senza codice. Forse vi state chiedendo quali siano i migliori costruttori di app no-code per lo sviluppo di applicazioni mobili. Molte piattaforme no-code consentono ai principianti di creare un'app di gioco anche se non hanno competenze di codifica. Vi elenchiamo le piattaforme no-code più popolari per lo sviluppo di app senza codice. Diamo un'occhiata:

Game Maker di Gamify

Gamify ha fatto molta strada per fornire strumenti no-code per lo sviluppo di giochi senza codifica. La creazione di un'app di gioco con i Game Maker di Gamify non richiede la presenza di uno sviluppatore di giochi nel team per lo sviluppo di app di gioco. Oggi i proprietari di siti web vogliono ridurre la frequenza di rimbalzo, quindi la creazione di giochi coinvolgenti per le loro pagine li aiuta a ottenere più traffico. A questo proposito, Gamify's Game Makers aiuta i siti web come WIX e Shopify a ottenere più traffico attraverso le app di gioco.

Questa piattaforma di giochi senza codice aiuta i proprietari dei siti a selezionare un modello per il gioco, a personalizzare il design e il marchio e a lanciare l'app di gioco. È possibile giocare ai giochi creati da questo game builder no-code su qualsiasi dispositivo, come smartphone e desktop. Diamo un'occhiata allo strumento no-code di Gamify:

Gizmo

Gizmo è un altro creatore di giochi di Gamify che aiuta gli utenti a scegliere un modello di gioco dalla libreria. Questa piattaforma di sviluppo di giochi no-code fornisce i modelli più popolari per le app di gioco. Le app di gioco aiutano i proprietari di siti web ad aumentare i KPI come il tasso di conversione, l'analisi della concorrenza e la distribuzione dei premi senza scrivere una sola riga di codice.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 è una piattaforma di giochi no-code che aiuta le persone a sviluppare giochi anche se non hanno competenze di codifica. Questa piattaforma di sviluppo app no-code ha lo slogan "Creare giochi è per tutti", che consente a persone di diversa estrazione di creare app di gioco coinvolgenti. Questa piattaforma di sviluppo di applicazioni drag-and-drop ha reso lo sviluppo di applicazioni mobili più semplice e veloce. L'aspetto affascinante della piattaforma Game Maker 2 Studio è il linguaggio di scripting integrato che aiuta gli utenti a comprendere la codifica di base e a modificarla in seguito. Inoltre, questo costruttore di app no-code offre video tutorial per creare un'app di gioco senza codifica.

Questo strumento no-code supporta tutte le piattaforme per la creazione di giochi, come Android OS, iOS, desktop e console di gioco. Questa piattaforma di sviluppo di app no-code offre tre versioni di app di gioco: Creator, Developer e Console. Questo costruttore di app no-code ha prezzi diversi per le diverse versioni di app di gioco. Tuttavia, è possibile provare la versione di prova gratuita di 30 giorni per creare un'app di gioco.

Unity

Unity è la piattaforma leader al mondo per lo sviluppo di giochi. Questo costruttore di app no-code aiuta gli utenti a creare un'app di gioco senza bisogno di codifica. Questa piattaforma per la creazione di app senza codice ha raggiunto il suo apice con oltre 5,5 milioni di registrazioni nel 2016. Inoltre, il CEO di Unity sostiene che ogni mese le persone scaricano 2 miliardi di modelli di app per lo sviluppo di giochi. È quindi evidente che questa piattaforma di sviluppo di app mobili senza codice è popolare per la creazione di giochi coinvolgenti in tutto il mondo.

Unity crea app di gioco compatibili con tutte le piattaforme e aiuta gli utenti a creare un'app di gioco senza codifica. Questa piattaforma di sviluppo di app supporta anche il codice in C#, JavaScript e Boo. Inoltre, è possibile creare applicazioni di gioco in 2D e 3D per Android e IOS. I migliori esempi di giochi creati con Unity sono Rochard e Deus Ex: The Fall. Questa piattaforma di sviluppo giochi è gratuita fino a quando l'utente non inizia a guadagnare più di 100.000 dollari all'anno. Una volta superato questo limite, questa piattaforma di sviluppo di app prevede un piano di abbonamento per continuare a offrire i suoi servizi. Gli utenti devono pagare 1.500 dollari per la licenza Unity Pro per continuare a utilizzare questa piattaforma di sviluppo giochi no-code.

GameSalad

GameSalad è una piattaforma di sviluppo app no-code che aiuta i principianti a creare un'app di gioco. È possibile utilizzare questa piattaforma anche se non si ha alcuna esperienza di codifica. Questa piattaforma di sviluppo di applicazioni mobili consente agli utenti di creare giochi 2D che supportano Android, iOS e desktop. Inoltre, questa piattaforma di sviluppo di app senza codice aiuta gli utenti a pubblicare queste app di gioco su Amazon KindleFire e Tizen. Inoltre, questo strumento di sviluppo di applicazioni mobili offre "GaleSalad Arcade", una piattaforma per gli utenti che possono caricare giochi, sperimentarli e imparare dall'ambiente di gioco senza codificare. Questo strumento di sviluppo di giochi utilizza la logica "If and Then" integrata che aiuta gli utenti a creare applicazioni di gioco senza codifica.

GameSalad offre una prova gratuita, ma è necessario sottoscrivere un piano di abbonamento per la versione Basic o Pro. Questo strumento di sviluppo senza codice è conveniente e si ottengono i diritti sui giochi creati con questo strumento senza codice.

Fase 3: Scegliere un gioco 2D o 3D

Una volta scelto lo strumento di sviluppo di app no-code, il passo successivo è decidere se il gioco che si vuole creare è in 2D o in 3D. La scelta di un gioco in 2D o in 3D vi aiuterà a creare un'applicazione con un aspetto e un'atmosfera più attraenti. Oggi il 3D è più avanzato del 2D, ma potrebbe non funzionare con tutte le categorie di giochi.

La creazione di un gioco 3D richiede più risorse e un sistema robusto. In alcuni casi, però, i giochi in 3D potrebbero non essere così avvincenti come quelli in 2D. Flappy Bird è il miglior esempio di gioco 2D. Molti studi di giochi hanno creato la loro versione 3D, ma la versione 2D di Flappy Bird è più popolare. In altri scenari, le app di gioco possono richiedere l'aggiunta di oggetti 3D nello sviluppo di un'app 2D. Fruit Ninja è un esempio popolare di utilizzo di oggetti 3D in un ambiente 2D.

Fase 4: scegliere la piattaforma

Una volta deciso un ambiente 2D o 3D per un'app di gioco, è il momento di scegliere una piattaforma di gioco. È possibile creare un'app di gioco per una sola piattaforma, come Android, oppure scegliere una versione multipiattaforma come Android, iOS, desktop e web. Un'app di gioco creata per una sola piattaforma è nota come app nativa. A differenza di un'app nativa, un gioco multipiattaforma è compatibile con tutti i sistemi operativi, i siti web e i browser.

Fase 5: selezionare un modello per l'app di gioco

Dopo aver scelto una piattaforma per un'app di gioco, è il momento di selezionare un modello di gioco da una piattaforma di sviluppo di app no-code. Le piattaforme di sviluppo di app no-code consentono agli utenti di creare applicazioni di gioco 2D e 3D senza competenze di codifica. Un tempo la codifica delle app richiedeva una conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione.

Fase 6: personalizzazione

Una volta scelto il modello per l'app di gioco, è il momento di rendere il gioco più personalizzato aggiungendo contenuti su misura all'interno della suite creativa. È possibile aggiungere loghi di gioco personalizzati, combinazioni di colori e immagini per creare un'app di gioco più personalizzata. Se non siete bravi a codificare, diverse piattaforme di sviluppo di app no-code possono aiutarvi a creare un'app di gioco senza codifica.

Fase 7: Pubblicare l'app di gioco

Tutte le piattaforme di sviluppo di app no-code consentono agli utenti di pubblicare le loro app di gioco su Android, iOS e desktop. Inoltre, questi strumenti no-code hanno reso super facile aggiungere i link del gioco ai siti dei social media.

Fase 8: Monitoraggio della campagna

Dopo aver lanciato l'app di gioco, siete pronti a promuoverla sui siti di social media. Potete promuovere il vostro gioco incorporando un link o cliccando sui pulsanti dei social media. In questo modo, potrete aumentare la visibilità della vostra app su tutte le piattaforme dei social media. Una volta avviata la campagna, gli strumenti no code consentono di monitorare tutte le metriche di performance attraverso le dashboard. Con l'aiuto di queste analisi, potete misurare i progressi e lo stato di salute della vostra campagna di app.

Vantaggi dell'utilizzo di piattaforme no-code per lo sviluppo di videogiochi

Qualche anno fa, lo sviluppo di videogiochi richiedeva un lavoro intenso e conoscenze approfondite per la codifica di un'applicazione. I costruttori di app no-code hanno aiutato i principianti a creare un'app di gioco anche se non conoscono i linguaggi di programmazione. La creazione di un'app di gioco con strumenti senza codice ha rivoluzionato l'industria dei giochi(per saperne di più). Milioni di app disponibili su Google Play Store e Apple Store hanno attirato l'attenzione di un vasto pubblico. Ecco i vantaggi dell'utilizzo di una piattaforma no-code per lo sviluppo di app. Diamo un'occhiata:

1. Facilità di sviluppo

Le piattaforme di sviluppo di app no-code aiutano i principianti a creare un'app di gioco senza dover ricorrere alla codifica. Inoltre, questi strumenti no-code sono facili da imparare e forniscono un'interfaccia intuitiva per creare applicazioni di gioco attraverso il drag and drop. Pertanto, lo sviluppo di app no-code è l'opzione migliore se si desidera una soluzione di sviluppo no-code.

2. Supporto di più piattaforme

I giochi creati con gli strumenti no-code sono compatibili con quasi tutte le piattaforme come Android, iOS e desktop. La creazione di app di gioco con queste piattaforme no-code non richiede tempo per essere caricata su tutti i dispositivi.

3. Offrono personalizzazione

La creazione di giochi con queste piattaforme di sviluppo di app no-code offre la possibilità di personalizzazione per creare un'app più personalizzata. Dopo aver selezionato un modello di gioco preconfezionato, è possibile aggiungere icone di gioco e schemi di colori per costruire l'identità del proprio marchio.

4. Monitoraggio delle prestazioni

Questi strumenti no-code non si limitano allo sviluppo di giochi, ma tengono anche traccia della campagna per monitorare le matrici delle prestazioni di un gioco. Lo sviluppo di app mobili attraverso questi strumenti aiuta a monitorare la generazione di lead, offre un'analisi della concorrenza e un migliore coinvolgimento.

5. Una suite di sviluppo completa

Gli strumenti di sviluppo di app no-code offrono servizi di creazione, personalizzazione e analisi delle prestazioni end-to-end. È possibile gestire tutte le attività anche dopo lo sviluppo del gioco.

Conclusione

La creazione di un'applicazione di gioco con gli strumenti di sviluppo app no-code è uguale allo sviluppo di altre applicazioni mobili. Dopo aver letto questo articolo, ci auguriamo che siate ben informati sulle fasi di creazione di un'app di gioco. Nel caso dello sviluppo di un'app mobile, è necessario avere un'idea, pianificare il processo, sviluppare e lanciare. Lo stesso vale per la creazione di un'app di gioco. Se si vuole creare un gioco complesso, l'opzione migliore è la codifica, oppure bisogna avere la pazienza di assumere uno sviluppatore di giochi. D'altra parte, se volete creare giochi di base, vi consigliamo di provare gli strumenti no-code. Questi strumenti aiutano i principianti a creare applicazioni di gioco senza alcuna competenza di codifica.

Inoltre, questi strumenti per lo sviluppo di app no-code supportano piattaforme diverse e i giocatori possono accedere ai giochi da qualsiasi dispositivo. Inoltre, l'opzione di condivisione sui social aumenta la consapevolezza del gioco e contribuisce a incrementare il tasso di conversione. Grazie all'uso massiccio degli smartphone, la prossima era è quella dei giochi.

Pertanto, vi consigliamo di provare AppMaster se avete bisogno di un backend per lo sviluppo di un gioco. Questo costruttore di app no-code aiuta a creare un backend senza codificare. Inoltre, AppMaster può creare applicazioni mobili e web. Questo strumento no-code è più che no-code; il bello di questa piattaforma è che crea il codice sorgente. Ciò significa che l'utente può prendere il proprio codice sorgente. Inoltre, questa piattaforma può scrivere automaticamente la documentazione tecnica. Soprattutto, questo strumento no-code è un'alternativa migliore per un team di sviluppo classico. Fornisce una soluzione di sviluppo più veloce, migliore e più economica che crea 22.000 righe di codice al secondo.

AppMaster è il miglior costruttore di app no-code che aiuta gli utenti a creare un'app per il loro pubblico di riferimento. AppMaster è il nostro consiglio per lo sviluppo di applicazioni di successo senza codice. Questa piattaforma no-code consente agli utenti di sviluppare app attraverso le opzioni di trascinamento. Le proprietà principali di questo strumento no-coding sono:

Backend reale generato dall'intelligenza artificiale

AppMaster offre lo sviluppo di applicazioni mobili senza il coinvolgimento umano. Utilizzando questo strumento no-code, è possibile creare un'applicazione con le migliori pratiche di codifica.

Fornisce il codice sorgente

Il punto di forza di questo costruttore di app no-code è che offre il codice sorgente. È quindi possibile accedere al codice sorgente delle app di gioco anche se non si utilizza più questa piattaforma no-code.

Solo strumenti di modifica visiva

AppMaster consente uno sviluppo senza codice, senza problemi e senza rischi. Quindi, la creazione di un'applicazione di gioco con AppMaster aiuta gli appassionati nello sviluppo di applicazioni senza codifica.

Non è eccitante?