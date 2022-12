È impegnativo tenere traccia di tutti gli appuntamenti con i medici, delle osservazioni regolari e delle analisi per mantenersi in salute e non sottrarre molto tempo alle cure mediche. Fortunatamente, viviamo in un'epoca in cui basta scaricare un'applicazione medica specifica, aprirla sullo smartphone e caricarvi i dati.

Le applicazioni mediche personali sono venute in soccorso. È possibile tenere traccia di ogni analisi e risultato, di ogni appuntamento con il medico e di ogni ricevuta prescritta, inserirli nel calendario e negli appunti e portare la gestione delle cure mediche personali a un livello completamente nuovo. Vediamo le singole applicazioni mediche disponibili e cosa occorre per svilupparne una.

Che cos'è un'applicazione medica?

Il termine "app per la salute" o "app mediche" si riferisce alle applicazioni per smartphone e tablet che forniscono servizi legati alla salute. Essendo disponibili per i pazienti a casa e in viaggio, le app mediche sono una componente della salute mobile (mHealth) nella sanità. Sugli app store è possibile scaricare diversi tipi di applicazioni mediche.

Molte di queste app hanno lo scopo di aiutare i consumatori a scegliere uno stile di vita migliore, fornendo informazioni sulla salute e sull'alimentazione. Altre tecnologie aiutano i medici e i pazienti a comunicare a distanza, come le app per i diabetici che trasmettono istantaneamente i valori del glucosio ai loro medici di base. Diverse applicazioni mediche sono destinate ai medici: molte applicazioni integrano l'mHealth con le cartelle cliniche elettroniche (EMR), consentendo ai medici di tenere traccia dei loro pazienti in modo più efficiente.

Le applicazioni mediche possono essere di diversi tipi:

Applicazioni per il monitoraggio della salute dei pazienti;

Appuntamenti medici e assistenza clinica;

Applicazioni di consultazione medica e database;

Applicazioni per il networking professionale;

App per medici su richiesta.

Ad esempio, una delle app mediche più popolari per i medici è Medscape. È un'ottima fonte di informazioni mediche aggiornate, non solo perché è un utile riferimento per i farmaci. È anche uno strumento prezioso per tenersi aggiornati sulle notizie e sugli sviluppi della medicina.

Gli utenti devono inserire manualmente tutti i dati in semplici app mediche e l'app viene solitamente utilizzata solo per tracciare analisi o parametri corporei come la pressione sanguigna. Non ci sono molte funzioni e il processo è molto meno complicato. Tuttavia, le applicazioni mediche di base sono inefficienti o richiedono molto tempo, poiché tutto viene fatto manualmente.

Nelle applicazioni mediche più sofisticate, è possibile utilizzare l'automazione, le integrazioni, i rapporti medici completi e persino la consulenza medica. La creazione di un'applicazione di questo tipo potrebbe costare di più e richiedere uno stack tecnologico più sofisticato con API e un design UX migliorato. Per questo motivo è fondamentale comprendere le aspettative dei consumatori durante lo sviluppo di un'applicazione medica personale.

Cosa si aspettano le persone dalle applicazioni mediche?

Le applicazioni mediche personali devono fornire diverse funzionalità di base. Ecco alcuni esempi.

Modi semplici di utilizzare l'applicazione

È utile avere funzionalità distintive nella vostra applicazione, ma le caratteristiche fondamentali devono essere facilmente disponibili per gli utenti. I pazienti non useranno un'app che aggiunga altro alla spesa già sostenuta per la cura di se stessi.

I pazienti cercano un'applicazione per smartphone che li aiuti a risparmiare tempo nel programmare, modificare o cancellare la visita medica. I pazienti abbandoneranno la vostra app mobile se impiegheranno molto tempo per capire come funziona. È così facile.

Quindi, che si tratti di prenotare un appuntamento o di programmare una diagnosi online, un'app sanitaria mobile di successo è quella che rende tutto accessibile senza complicazioni.

Accelera il processo per i medici, ma può anche far risparmiare molto tempo e lavoro ai pazienti. Dovrebbe far risparmiare molto tempo e fatica ai pazienti, anziché aumentarli.

Informazioni dettagliate e fruibili

Secondo le statistiche sui download delle applicazioni, i pazienti sembrano essere molto interessati alle applicazioni e alle piattaforme sanitarie mobili. I pazienti scaricano queste applicazioni perché offrono un beneficio in cambio.

Fornire informazioni solo per il gusto di farlo non porterà al successo della vostra applicazione.

I pazienti vogliono capire tutto quello che c'è da sapere sulla loro patologia, sulle sue ragioni e su come possono utilizzare queste conoscenze per migliorare la loro salute. La vostra applicazione sanitaria deve fornire informazioni su una situazione specifica e guidare i pazienti attraverso le conoscenze.

Assicuratevi che la vostra applicazione sia coinvolgente utilizzando strumenti interattivi e un linguaggio non tecnico.

L'aiuto professionale è sempre accessibile

I pazienti devono essere in grado di interagire prontamente con gli operatori sanitari attraverso l'applicazione sanitaria mobile. Secondo la ricerca, il 75% delle visite ospedaliere sono "elementari" e possono essere gestite per telefono o in video.

Fornire un luogo in cui pazienti e medici possano interagire sarebbe vantaggioso per entrambe le parti. I servizi di teleassistenza consentono ai pazienti di risparmiare tempo e denaro sulle visite in ospedale, permettendo al contempo ai medici di occuparsi di loro in modo più personale.

Anche in questo caso, assicuratevi che queste funzioni siano semplici per gli utenti finali.

Rete sociale dei pazienti

I pazienti desiderano interagire e comunicare tra loro. È fondamentale includere un elemento di social networking nel software sanitario.

L'integrazione degli aspetti sociali nella vostra applicazione presenta diversi vantaggi. Quando a qualcuno viene diagnosticata una malattia o una condizione specifica, in genere desidera comunicare con altre persone che sono state colpite in modo simile.

In questo modo i pazienti si sentono accolti e parte di una comunità attenta. È possibile che i pazienti siano più interessati alla vostra app sanitaria se vengono avvisati delle nuove versioni quando la scaricano.

Esperienze digitali semplici ma uniche

I consumatori di oggi vogliono un'esperienza utente semplice e attraente. Secondo le statistiche, il 90% delle applicazioni mHealth non viene utilizzato frequentemente dopo il download. Una scarsa esperienza utente potrebbe essere il motivo per cui molte applicazioni sanitarie mobili non riescono a fare un'ottima prima impressione.

I dati rivelano che circa il 21% dei millennial cancellerebbe un'applicazione se questa fornisse un'esperienza digitale scadente.

Di conseguenza, la vostra applicazione mobile deve avere un'interfaccia utente intuitiva. È importante sottolineare che queste app sanitarie sono utili e coinvolgenti, soprattutto per quanto riguarda la visualizzazione dei dati.

I pazienti sono molto più propensi a salvarle e utilizzarle se hanno visualizzazioni accattivanti.

In genere gli utenti preferiscono siti web e design con tonalità rilassanti. A parte questo, assicuratevi di tenere a mente il vostro pubblico di riferimento mentre sviluppate l'aspetto generale. Ad esempio, se vi rivolgete a persone anziane, il vostro software dovrebbe avere icone più significative e copie più grandi.

Dispositivi connessi indossabili

Le tecnologie indossabili, come gli health tracker e gli smartwatch, sono di gran moda. Secondo Juniper Research, il settore dei dispositivi indossabili per l'assistenza sanitaria raggiungerà un valore di 20 miliardi di dollari entro il 2023.

Il rapido tasso di adozione offre un'opportunità unica per sviluppare un'applicazione sanitaria che possa essere facilmente collegata alla tecnologia indossabile.

Il dispositivo indossabile può monitorare informazioni vitali come la frequenza cardiaca, i livelli di zucchero nel sangue, i tremori, il controllo della postura, i cicli del sonno e l'attività fisica. Queste informazioni possono aiutare i pazienti a comprendere meglio la loro routine di esercizio e a controllare meglio la loro salute.

Perché le persone hanno bisogno di app mediche?

Ci sono alcuni motivi principali:

I pazienti e gli assistenti possono usare l'app per monitorare le loro condizioni di salute, come le malattie cardiache, il diabete, la gravidanza, la salute mentale e altro ancora. Consentire agli operatori sanitari di condividere e visualizzare le cartelle cliniche dei pazienti ovunque si trovino. Tenere traccia dei farmaci.

Fasi chiave della creazione di un'app medica

Il processo di sviluppo di un'applicazione medica personale, come qualsiasi altra applicazione, inizia con la determinazione del pubblico di destinazione e comprende fasi tipiche come la ricerca dei concorrenti, la selezione delle funzionalità, la scelta di uno stack tecnologico e la codifica.

Capire l'utente

Quando abbiamo parlato di aspettative dei consumatori, significa conoscere meglio i vostri clienti. Molte attività si semplificano se si comprende l'utente:

Sviluppare un prodotto di qualità superiore;

Identificare le caratteristiche del prodotto;

elaborare un piano promozionale strategico e vantaggioso sono tutti esempi.

Raccogliete le informazioni necessarie per un utente persona conducendo ricerche e stabilendo criteri demografici critici.

Pensare alla sicurezza

Una maggiore sicurezza è un modo significativo per salvaguardare le informazioni degli utenti. Cosa si può fare:

L'autenticazione a due fattori, nota anche come verifica in due passaggi, è una forma di sicurezza a più fattori che utilizza una password e un codice unico inviato al telefono; Per proteggersi da eventuali rischi per la sicurezza, abbreviare la modalità di sessione a un determinato orario; Le informazioni personali devono essere trattate con cura. Non è bene utilizzare caratteri colorati e che attirino l'attenzione nelle applicazioni mediche. Pertanto, potrebbe essere più sicuro eseguirle in luoghi pubblici.

Quali caratteristiche includere in un'app medica?

Iniziate con le caratteristiche essenziali di ogni applicazione medica personale.

Autorizzazione dell'account: rendete questo processo rapido e semplice, ma ricordate che deve essere sicuro, poiché si lavora con molte informazioni private.

Profilo utente: consente agli utenti di inserire le informazioni generali che li riguardano, con la possibilità di modificarle.

Tracciamento: consente agli utenti di controllare tutti i loro dati, di accedervi rapidamente e di filtrare per periodo e categorie mediche.

Categorizzazione: gli utenti devono categorizzare i loro documenti medici e gli appuntamenti con i medici.

Notifiche: per ricevere una notifica sui prossimi appuntamenti.

Oltre a questo, potete aggiungere funzioni avanzate alla vostra app medica.

Scegliere uno stack tecnologico

Una volta che avrete definito l'elenco delle funzionalità e l'immagine complessiva della vostra app medica, decidete gli strumenti e le tecnologie che utilizzerete per costruire l'app. Questi strumenti includono librerie, linguaggi di programmazione, framework, ecc.

Per la parte front-end, si tratta di ReactJS e NextJS.

Lo stack backend spesso include NestJS, Hasura e AWS Lambda.

I database devono essere sicuri e in grado di elaborare velocemente le query. Tra le migliori opzioni c'è Postgres.

A seconda della complessità della vostra applicazione medica, potreste dover prendere in considerazione le funzionalità API e le integrazioni di soluzioni AI.

È inoltre essenziale decidere se optare per un'applicazione nativa o multipiattaforma, poiché sarà necessario adattare lo stack tecnico.

Creare un design UX conveniente

La gestione dei dati deve essere semplice con l'app medica personale. Pensate al flusso dell'utente e al passaggio tra le schermate. Mostrate solo le informazioni necessarie in un unico momento per non sovraccaricare gli utenti.

Si consiglia di utilizzare un linguaggio semplice per rendere tutto facilmente comprensibile. L'app medica non deve essere impelagata in una terminologia sconosciuta.

Test e lancio

Quando la fase di sviluppo dell'app medica è quasi terminata e si è pronti a presentare il primo MVP, il team QA deve testare tutto correttamente. Sarà utile coinvolgere nel processo persone che hanno a che fare con la medicina.

Una volta che tutto è stato controllato e migliorato, lanciate la vostra app medica. Tenete a mente che il lancio non significa solo pubblicare il prodotto nei negozi. C'è una strategia di marketing dietro il successo dell'applicazione.

Suggerimenti per creare un'applicazione medica potente

In sintesi, ecco un elenco di suggerimenti per aiutarvi a sviluppare un'applicazione medica personale convincente:

Considerate i vostri clienti e le loro esigenze. Mantenete sempre il processo di progettazione in linea con le esigenze e le aspettative degli utenti per ottenere un gadget medico utile. Mantenete la semplicità. Gli utenti saranno gratificati da un design UX e da una visualizzazione dei dati facile da usare. L'attenzione al cliente è d'obbligo. Assicuratevi che i vostri clienti sappiano che i loro dati sono al sicuro.

Realizzare un'app medica nel 2022 è un concetto eccellente. Non temete l'elevata concorrenza. Gli utenti vogliono poter gestire il proprio stato di salute tramite un'applicazione mobile. Potete provare a creare la vostra prima app medica no-code sulla nostra piattaforma AppMaster.io.