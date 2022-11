La domotica è una cosa bella da avere. La casa è cara a tutti e, a prescindere da tutto, le persone danno il loro sangue e il loro sudore per costruire il sogno che desiderano. Quando pensiamo alla casa, le prime cose che ci vengono in mente sono la sicurezza, la protezione e la tranquillità. La nostra casa non ci dà solo un senso di sicurezza, ma anche un senso di relax. Potreste aver sentito una frase chiamata "Casa dolce casa": è vero, perché la casa è un luogo che ci permette di lasciare tutte le faccende quotidiane e di tornare a casa la sera; la casa è il luogo che ci ripara. Quindi, nessuno potrà mai negare l'importanza della sicurezza e dell'automazione domestica.

La cosa principale che rende una casa così speciale è la sensazione di sicurezza, automazione e comfort; si può fare di tutto per mantenerla. È qui che entra in gioco il ruolo della tecnologia, che è iniziata a influenzare non solo i telefoni cellulari e i dispositivi digitali, ma anche la routine di un essere umano. Oggi abbiamo la tecnologia intorno a noi; dall'ordinazione di cibo allo shopping di abbigliamento o al pagamento delle bollette, la tecnologia non è mai indietro in nessuno di questi aspetti.

Questo accade anche perché la vita di oggi è così impegnativa per tutti che le persone cercano sempre opzioni più semplici e meno dispendiose in termini di tempo, quindi cercano di optare per applicazioni che li aiutino nelle loro faccende quotidiane. Lo stesso vale per il comfort domestico, l'automazione e la sicurezza, dato che la tecnologia ha preso il sopravvento anche su questo aspetto. Chi usa un'app per la casa intelligente sa bene quanto sia fantastico usarla e quanta comodità offra nella vita.

Perché le app per la casa intelligente diventano popolari?

I dati di Internet hanno trasformato la vita degli individui e consentono alle persone di connettersi con i propri cari e con i colleghi di lavoro. I dati hanno facilitato l'acquisizione di nuove ricerche o conoscenze o anche il monitoraggio della propria salute. I dati di Internet aiutano a fare tutto ciò che è più facilmente disponibile stando seduti sul divano e navigando attraverso Internet e le applicazioni mobili. Le app per la casa intelligente non sono diverse per quanto riguarda l'utilizzo dei dati e la sicurezza, in particolare quando combinano i dati della casa con quelli delle app intelligenti per controllare e mantenere la sicurezza generale della casa.

Una casa intelligente non si limita solo a interni moderni, compatti e accattivanti. Un'app mobile per la casa intelligente può rendere la vita più piacevole, soddisfacente e gradevole con l'automazione.

Panoramica del mercato delle app per la casa intelligente

Il mercato delle app per la casa intelligente e le relative applicazioni mobili sono in continua evoluzione e stanno diventando popolari grazie alla sicurezza dei dati e alla domotica. Secondo il rapporto, i dati raccolti assicurano che il numero di utenti previsto per le app per la casa intelligente sarà di oltre 570 milioni di utenti entro il 2026, con un giro d'affari di 195 miliardi di dollari nel 2026. La regione leader che contribuirà maggiormente alle entrate è quella degli Stati Uniti, con un tasso di crescita previsto dell'11,24% su un tasso di crescita complessivo previsto del 25%.

Il mercato dei dispositivi e degli accessori per la casa intelligente ha raggiunto oltre 115 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 14,2% rispetto alla precedente analisi di mercato. La categoria migliore della casa intelligente è quella dei dispositivi intelligenti. Anche gli agenti immobiliari riconoscono che se creassero accessori per la casa intelligenti e controllati da app, il loro fatturato potrebbe raddoppiare.

La creazione di un'app mobile per le case intelligenti sarebbe vantaggiosa perché permetterebbe di risparmiare tempo e dati, di automatizzare la casa, di essere conveniente, di garantire una maggiore sicurezza domestica e di generare maggiori entrate a livello globale, dato che i dispositivi per la casa intelligente stanno guadagnando popolarità. Tra le aziende, Amazon è la più famosa per quanto riguarda i dispositivi per la casa intelligente e, secondo i dati raccolti, detiene più del 50% del mercato al dettaglio degli Stati Uniti.

Motivi per cui le app per la casa intelligente stanno guadagnando popolarità

Le app per la casa intelligente sono utilizzate per i dispositivi domestici intelligenti e stanno rimodellando il futuro ogni giorno che passa. Esse consentono di automatizzare l'intera casa. Queste app per la casa intelligente garantiscono sicurezza, aggiungono fattibilità, convenienza e facilità e mantengono le persone aggiornate con la tecnologia senza dover fare molti sforzi fisici e mentali. Con queste app per la casa intelligente, tutta la casa può essere a portata di mano o di automazione, indipendentemente dall'angolo della casa.

Molti dispositivi di automazione, inoltre, non sono molto costosi, sono facili da installare, salvano i dati necessari, garantiscono la sicurezza, funzionano con un'app per la casa intelligente e sono facilmente reperibili nei mercati comuni. Con la casa intelligente, si può godere della sicurezza, dell'affidabilità e del comfort di avere una casa intelligente tramite un'app intelligente a portata di clic. Di seguito sono illustrati altri motivi per cui la popolarità delle app per la casa intelligente e dei dispositivi per la casa intelligente si sta diffondendo.

Dispositivi per la casa intelligente con app per la casa intelligente

Cercate uno stile di vita più veloce? Provate a sostituire i vostri dispositivi domestici con dispositivi a funzionamento manuale o automatico. Questi dispositivi intelligenti consentono di connettersi e operare con un'app intelligente; spesso, un'app è sufficiente per gestire tutti i dispositivi intelligenti della casa e renderla automatizzata. Che si voglia pulire la casa, prendere una tazza di caffè, regolare la temperatura o garantire la sicurezza domestica, tutto è facilmente realizzabile con un'app per case intelligenti. Le case intelligenti hanno modernizzato e automatizzato i dispositivi domestici con la connettività dei dati delle app intelligenti attraverso Internet.

Questo vi permette di essere sempre un passo avanti nelle faccende domestiche e di non perdere mai un aggiornamento, di mantenere i vostri dati al sicuro e di automatizzare la vostra casa, ad esempio quando avete lasciato il forno acceso. I dati delle app intelligenti possono dirvi cosa c'è nel vostro frigorifero, in modo che possiate fare la spesa in modo non programmato. Queste app intelligenti possono sembrare trascurabili, ma chi le usa quotidianamente ne conosce il valore e il comfort. Queste app intelligenti sono perfette per automatizzare la casa, risolvendo tutti i problemi domestici con un solo clic sullo smartphone, anche se si tratta solo di accendere/spegnere i fornelli.

Facile accesso alla casa

Una casa intelligente connessa all'app mobile intelligente è anche un salvavita quando si dimentica la chiave e non si ricorda la password della serratura intelligente della porta principale. Grazie alle opzioni di smart home, è facilissimo entrare in casa attraverso la porta principale con una serratura intelligente o la porta del garage intelligente, anch'essa azionabile con un'app per smart home.

La porta intelligente o la serratura intelligente, gestita da un'app, dispone anche di un'integrazione di dati con telecamere integrate per vedere chi è alla porta e cosa sta succedendo all'interno della casa. I dati dell'app smart home vi permetteranno anche di aprire o chiudere la porta della vostra casa intelligente, di monitorare la vostra casa, di mettere le tende, di automatizzare i processi e molto altro ancora.

Rendere la casa più sicura

Una casa intelligente non solo consente l'automazione e le telecamere integrate nei dispositivi intelligenti, attraverso le quali è possibile vedere ciò che accade all'interno della casa sulla propria app intelligente. Può anche inviare un segnale di allarme alle stazioni di polizia vicine o ai vostri cari nel caso in cui qualcuno si introduca in casa. La vostra casa intelligente sarà più sicura anche se siete lontani, bloccherà le porte e le finestre se le avete lasciate accidentalmente aperte e vi terrà sotto controllo con un monitoraggio continuo.

Regolazione delle bollette elettriche

Con un'app per la casa intelligente, non dovrete più preoccuparvi di bollette e spese elettriche eccessive. La maggior parte dei dispositivi intelligenti di solito consuma pochissima elettricità, è spesso ricaricabile e può essere utilizzata per un periodo di tempo più lungo. Inoltre, una volta caricati, funzionano grazie ai dati dell'app smart via Internet.

Inoltre, i dati dell'app smart vi informano di volta in volta sulla bolletta dell'elettricità, in modo che, se supera il budget, possiate ridurla ulteriormente. Le app intelligenti stimano il consumo di elettricità previsto, modificano automaticamente il termostato nel corso della giornata e consentono un risparmio giornaliero di elettricità.

Intrattenimento a portata di clic

Il bello dei dati delle app intelligenti è che possono fornire intrattenimento a volontà. Queste app intelligenti sono in grado di prevedere i vostri gusti e di suggerirvi le opzioni di intrattenimento che preferite, o addirittura di mettere in fila il vostro programma o film preferito a un intervallo specifico. È inoltre possibile avvalersi dell'assistenza di queste app intelligenti collegate alla smart TV e consentirle di impostare spettacoli e film di gusto specifico, cambiare canale e persino registrare lo spettacolo o il film quando necessario.

Le app intelligenti possono anche collegarsi agli altoparlanti Bluetooth e offrire un intrattenimento straordinario durante le feste nella vostra casa intelligente. È possibile ascoltare la musica o il proprio programma radiofonico preferito attraverso queste app intelligenti. In questo modo si evita di acquistare apparecchiature vecchie con funzionalità limitate e che in futuro necessiteranno di interventi tecnici di ripristino.

Come si realizza un'app per la smart home?

Lo sviluppo di un'app per la smart home si basa su molti fattori. Innanzitutto, la fase cruciale è la scelta tra i due metodi di sviluppo. Questo avrà un impatto sui vostri progressi e stabilirà il periodo di tempo necessario per completare il processo di sviluppo dell'app. Ci sono poi alcune fasi comuni da considerare quando si inizia a costruire un'app per la casa intelligente.

Sviluppo in codice

Il metodo di sviluppo basato sulla codifica è un metodo tradizionale di sviluppo delle app che richiede conoscenze di codifica e programmazione, un team esperto di codificatori e un budget elevato per ottenere lo sviluppo completo di un'app per la casa intelligente. È evidente che l'inizio della creazione di dati per un'app per la casa intelligente avviene principalmente attraverso lo sviluppo di codice fresco tramite uno sviluppatore o un programmatore. È un processo lungo da portare a termine. Il vantaggio principale di un metodo di codifica è la possibilità di modificare da soli l'intero sistema. Tuttavia, la tecnica in sé è notoriamente lunga e complicata. Una piattaforma o uno strumento no-code come AppMaster è sempre una scelta migliore, in quanto rende l'intero processo di sviluppo di applicazioni per la smart home inaspettatamente più semplice.

Sviluppo no-code

Lo sviluppo no-code è un tipo di sviluppo di applicazioni per la casa intelligente e un altro metodo di sviluppo di applicazioni. È possibile trascinare e rilasciare su un illustratore visivo e sviluppare l'applicazione desiderata senza alcuna codifica o programmazione. Non è nemmeno necessario coinvolgere uno sviluppatore o un codificatore. Piattaforme o strumenti no-code come AppMaster consentono agli utenti di soddisfare tutti i requisiti di sviluppo di applicazioni per la smart home a un prezzo più che dimezzato rispetto a un metodo di codifica. In breve, si tratta di un metodo di sviluppo intelligente per l'automazione delle applicazioni per la casa intelligente e sarà sempre un metodo migliore. Anche molti grandi produttori di dispositivi intelligenti si stanno avvicinando a un futuro intelligente di codifica.

Elementi principali da considerare nella vostra app per la casa intelligente

Un'app per la casa intelligente funziona come un'unica soluzione per più dispositivi domestici intelligenti e consente di gestirli e controllarli con il cellulare e la punta delle dita, rendendo la vita comoda e semplice. Questi tre componenti rendono i dispositivi della casa intelligente automatizzati, consentendo loro di funzionare senza problemi.

Per ottenere questo risultato, è sufficiente aggiungere tre elementi principali alla vostra applicazione per la casa intelligente ogni volta che ne sviluppate una, tra cui:

Attuatori

Gli attuatori sono dispositivi che convertono il movimento in segnali per produrre azioni appropriate e funzionano controllando il dispositivo, come un interruttore o un termostato sono ottimi esempi di attuatori. Sono indispensabili in un'app per la casa intelligente.

Sensori

Un sensore è un dispositivo di rilevamento che reagisce a uno stimolo fisico. La luce, il movimento, il suono, la pressione, la temperatura e così via possono essere rilevati dai sensori di queste app per la smart home e consentire ai dispositivi di reagire in modo adeguato.

Controllori

Un controller è un dispositivo che tende a controllare l'insieme delle funzioni dei dispositivi della smart home attraverso un'app per smart home, un telefono cellulare o un altro controllo elettronico. Questi controllori trasmettono e acquisiscono segnali da alcuni dispositivi intelligenti. Si tratta della piattaforma principale attraverso la quale avvengono tutti i controlli.

Caratteristiche di base di un'app per la casa intelligente

Il primo passo, il più importante, è quello di scegliere le funzionalità da includere nella vostra app no-code su misura per la casa intelligente. Alcune funzioni sono di base e devono essere presenti nell'app per la casa intelligente, mentre altre sono avanzate e di solito opzionali quando si è agli inizi. Tuttavia, è sempre possibile aggiornare l'app per la casa intelligente e aggiungere le funzioni desiderate. Ecco alcune funzioni di base che devono essere incluse.

Automazione e controllo remoto

Un'app per la casa intelligente perfettamente realizzata deve includere l'automazione e il controllo remoto per renderla un'app completa. Ogni volta che iniziate a costruire un'app per la casa intelligente, considerate sempre che un utente deve essere in grado di gestire la maggior parte dei marchi e dei dispositivi più diffusi per renderla un'app universale per la casa intelligente, perché la cosa più bella di un'app per la casa intelligente è accendere la luce non appena si va a dormire o bere una tazza di caffè non appena ci si sveglia.

Impostare le parti dell'utente

Questa funzione è essenziale se in una casa vivono molte persone. Un'app per la casa intelligente deve essere in grado di impostare ruoli e parti dell'utente che consentano a ciascun utente di utilizzare i dispositivi della casa intelligente secondo la propria volontà e i propri tempi. Ciò consentirà anche di impostare la privacy del dispositivo, come chi può accedervi e chi no. Ad esempio, un bambino non deve essere autorizzato a utilizzare un'app o un dispositivo smart home.

Notifiche push

Un'app per la casa intelligente deve essere in grado di impostare con competenza i messaggi push per gli utenti. Anche questa funzione è un must nella realizzazione di un'app smart. La persona che gestisce l'app per la casa intelligente deve essere in grado di ricevere notifiche push per ogni cosa che accade in casa e deve poter scegliere dall'elenco quali notifiche ricevere e quali no. Un'app per la casa intelligente non deve essere estremamente invadente, ma deve essere in grado di informare l'utente sulle condizioni dei dispositivi e della casa intelligente nel suo complesso.

Analisi personalizzata

Nello sviluppo di un'app per smart home è necessario occuparsi del monitoraggio e dell'analisi. Ciò consentirà alla casa intelligente di funzionare in modo adeguatamente automatizzato attraverso un'app per la casa intelligente. Il monitoraggio e l'analisi delle abitudini di utilizzo dei singoli dispositivi, come ad esempio la preparazione dei cibi sui fornelli intelligenti o la visione degli spettacoli sulla smart TV, ecc. L'app per la casa intelligente aiuta a scandire il ritmo di vita tipico e, forse, a creare alcuni aggiustamenti per uno stile di vita migliore.

Impostare scenari distinti

Se un'app per la casa intelligente ha la capacità di costruire scenari distinti raggruppando alcune attività. Ad esempio, lo scenario "ingresso in casa" prevede l'apertura della porta, l'accensione di tutte le luci e l'attivazione dei sensori di movimento. Lo scenario "tempo di sonno" dovrebbe funzionare spegnendo la luce, impostando il termostato e accendendo la musica di meditazione per farvi dormire serenamente.

La sicurezza

L'inevitabile trasferimento di una parte massiccia della nostra vita ai dispositivi della casa intelligente controllati da un'app per la casa intelligente non deve mancare di sicurezza. La sicurezza della casa non deve essere compromessa. Durante lo sviluppo di un'app per la smart home, è necessario tenere conto dei problemi di sicurezza. La componente di sicurezza di un'app smart deve contenere:

Evitare la memorizzazione di dati di accesso e di informazioni sensibili e personali.

Notifica push per la modifica della password.

Controlli di sicurezza regolari per l'app.

Limitare l'accesso di nuovi utenti senza l'autorizzazione dell'utente corrente.

In allegato i gateway di sicurezza.

Come si crea un'app Android per la domotica?

Sia che stiate sviluppando un'app per Android o un'app smart per iOS, prima di iniziare è necessario che siano presenti gli elementi di cui sopra. Una volta che tutto è a posto, seguite le 8 fasi principali per completare lo sviluppo di un'app per la casa intelligente.

Fasi essenziali per lo sviluppo di un'app per la casa intelligente

I principali 8 passi essenziali per lo sviluppo di un'app per la casa intelligente includono:

Scoprire un piano

Il primo passo per iniziare lo sviluppo di un'app smart è scoprire i pro e i contro dell'app per la casa intelligente che potreste dover affrontare. In questo modo, seguirete un percorso predefinito per lo sviluppo della vostra app per la casa intelligente e non perderete nessun punto importante. Sarete consapevoli dei rischi e degli imprevisti che potrebbero presentarsi.

La fase di scoperta comprende anche l'analisi del mercato per l'analisi della concorrenza, in modo da sapere di cosa potreste aver bisogno per competere e quali strategie dovreste adottare per far sì che la vostra app per la casa intelligente abbia successo sul mercato.

Fissare le caratteristiche

Il secondo passo importante è la definizione delle caratteristiche importanti da includere nella vostra app per la casa intelligente. Quali sono le caratteristiche competitive da includere nella vostra app per la casa intelligente per farla risaltare nella tempesta di app del mercato? Assicuratevi di includere solo i dati importanti e le funzioni competitive e non cercate di aggiungere tutte le funzioni non necessarie che saranno usate come un rifiuto per un'app intelligente.

Confermare la modalità di connessione

È necessario considerare la modalità di connessione della vostra app per la casa intelligente con i vostri dispositivi intelligenti, in modo che sia in grado di funzionare efficacemente. Per quanto riguarda la connessione, si raccomanda di supportare tutti gli elementi sopra descritti di un'app per la casa intelligente. Il concetto centrale è dimostrare un'associazione senza soluzione di continuità tra questi 3 componenti dispersi. Esistono diverse opzioni di connettività per un'app smart, ma la vostra smart deve essere in grado di connettersi attraverso le seguenti modalità:

Wi-Fi/Dati cellulari - la maggior parte dei dispositivi smart oggi è compatibile con i dati di tipo Wi-Fi. Tuttavia, questa soluzione può ridurre notevolmente la durata della batteria e la velocità del dispositivo smart. Tuttavia, l'ampia disponibilità dimostra che un'app intelligente deve essere in grado di connettere i dispositivi tramite Wi-Fi e dati cellulari.

Bluetooth - a differenza dell'opzione Wi-Fi, la connettività Bluetooth è un'opzione che consuma poca batteria. Si è evoluta per collegare più facilmente i dispositivi intelligenti all'app per la casa intelligente tramite Bluetooth.

Gestire il tipo di memoria

Un'app per la casa intelligente deve valutare come gestire l'archiviazione dei dati e dove farlo. L'opzione più comune in questo senso è il cloud storage, l'opzione di archiviazione ideale per le app per la casa intelligente, oppure l'archiviazione locale dei dati se il cloud non è disponibile.

Sviluppare un design facile da usare

I dati di un'app per la smart home che state sviluppando devono avere un design elegante e facile da usare rispetto ad altri prodotti competitivi sul mercato. Con un design accattivante dell'app per la casa intelligente, è possibile impressionare l'utente fin dalla prima impressione. Il design di un'app per la casa intelligente deve corrispondere all'esperienza utente personalizzata per soddisfare i requisiti di base dell'utente finale, come scenari su misura e impostazione delle posizioni dell'utente. Inoltre, dovete occuparvi della rappresentazione dei dati sullo schermo di un'app intelligente.

Garantire la sicurezza

Come già detto, un'app per la casa intelligente deve soddisfare tutti i parametri di sicurezza, poiché controlla i dati dell'intera casa e quelli dei principali dispositivi intelligenti. Se c'è una falla nella sicurezza, gli aggressori possono entrare nei dati e nella casa. Pertanto, la sicurezza deve essere una priorità durante lo sviluppo di un'app per la casa intelligente e i dati devono essere protetti.

Elenco dei dispositivi supportati

Un'app per la smart home deve essere universale. Ciò significa che deve essere supportata dalla maggior parte delle aziende più comuni. Più dispositivi supportano i dati della vostra app per la casa intelligente, migliore e più esigente sarà il mercato. Non optate mai per una sola azienda o per un solo tipo di dispositivo smart, perché questo limiterà l'app e ne metterà in dubbio le capacità.

Test prima del lancio

L'ultima cosa da considerare prima di lanciare l'app per la casa intelligente è testarla. Avrete sicuramente tenuto tutto sotto controllo e fatto del vostro meglio durante lo sviluppo dell'app per la casa intelligente, ma dovete testarla per assicurarvi che funzioni perfettamente e che sia pronta ad affrontare il mercato.

Costo totale dell'app per la casa intelligente

Il costo totale sarà quello stimato, poiché è difficile prevedere il costo totale e finale dei dati di un'app per la casa intelligente o di qualsiasi altra app. Il motivo principale è che dipende da diversi fattori e dal tipo di sviluppo con o senza codice. Dipende anche dal fatto che i dati dell'app funzioneranno solo su Android o saranno disponibili per Android e iOS. Se si assume uno sviluppatore, potrebbe essere necessario pagare il prezzo orario. I componenti principali che decideranno le tariffe di sviluppo dell'app sono:

Costo del designer UI/UX

Costo della gestione del progetto

Costo dello sviluppatore

Costo dell'integrazione con 3 parti

Costo dell'architettura e dello sviluppo back-end

Costo della pianificazione e del design

Costo della correzione dei bug

Costo di collaudo

In generale, un'applicazione per la casa intelligente già pronta per i dispositivi di controllo come Alexa e Siri costa circa 60.000 - 70.000 dollari. Lo sviluppo di un'app per la casa intelligente codificata potrebbe costare 80.000-90.000 dollari o molto di più. Lo sviluppo di un'applicazione per la casa intelligente che controlla i dispositivi attraverso una piattaforma no-code o strumenti come AppMaster vi costerà molto meno del metodo di codifica dello sviluppo di applicazioni per la casa intelligente.

Esiste un'app universale per i dispositivi intelligenti?

Il controller di un'app per la casa intelligente è solitamente universale e consente di gestire la maggior parte dei dati dei dispositivi intelligenti e della casa intelligente con un'unica app. Queste app supportano i prodotti smart aziendali più utilizzati e sono generalmente adatte a tutti. Le 3 principali app universali per la casa intelligente sono le seguenti.

Google Home

Good home o google nest è una delle principali app per la casa intelligente utilizzate a livello globale ed è anche universale per la maggior parte delle aziende, dei prodotti e dei dispositivi. Le caratteristiche principali includono:

Controllo di TV e altoparlanti

Fare le cose che si vogliono fare

Pianificare la giornata

Ottenere risposte alle vostre domande

Gestire tutte le attività domestiche

Controllare i dispositivi intelligenti

Intrattenimento

Amazon Alexa

Amazon Alexa è anche considerata un'applicazione universale per la casa intelligente che si adatta alla maggior parte delle aziende e controlla quasi tutti i tipi di dispositivi intelligenti. Le caratteristiche principali includono:

Interazione vocale

Riproduzione di musica

Fare una lista di cose da fare

Impostazione di allarmi

Streaming di podcast

Riproduzione di audiolibri

Aggiornamenti meteo

Aggiornamenti sul traffico

Notizie sportive

Aggiornamenti sulle notizie

Controllo dei dispositivi domestici intelligenti

Casa Apple

Questa app è di Apple ed è disponibile solo per chi possiede un iPhone o un iPad; su questi dispositivi Apple è solitamente preinstallata. I dati di questa app sono compatibili con le piattaforme di kit per la casa e gli strumenti consentono la domotica. Come Alexa su Amazon, ha Siri per l'interazione vocale. È comodo gestire tutti i dispositivi della casa intelligente con un'unica app. Inoltre, i dati di questa app sono protetti e consentono di sfruttare appieno il potenziale della casa intelligente.

In breve

Convertire i dispositivi della casa intelligente all'automazione e renderli intelligenti sarà più comodo per voi e vi farà risparmiare molto tempo, aiutandovi a pianificare ed eseguire le vostre attività quotidiane in modo intelligente. Nei prossimi anni, è possibile che tutti i metodi e le case tradizionali diventino obsoleti e vengano sostituiti da uno stile di vita intelligente.

Per concludere, iniziare a costruire un'applicazione per la casa intelligente utilizzando un metodo di codifica tradizionale attraverso i linguaggi di programmazione può essere difficile per chi non ha conoscenze di programmazione precedenti. Anche se si assumesse uno sviluppatore, il costo e il tempo necessari sarebbero molto più elevati rispetto allo sviluppo no-code. Inoltre, l'utilizzo di una piattaforma no-code come AppMaster sarà facile, veloce, meno costoso e senza l'intervento di alcun codificatore. La tecnologia di sviluppo no-code è l'opzione migliore se volete creare la vostra applicazione per la casa intelligente. AppMaster è una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni web o mobili per qualsiasi scopo. I dati di un'applicazione per la casa intelligente possono essere sviluppati facilmente con AppMaster.