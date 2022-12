Le criptovalute hanno guadagnato un'enorme popolarità sin dalla loro nascita come moneta digitale nel 2009. Gli imprenditori e le persone in cerca di opportunità sono ansiosi di approfittare di questo settore entusiasmante lanciando un prodotto di criptovalute e gestendo una piattaforma di scambio di criptovalute. Sarà un'opzione eccellente sviluppare un exchange di criptovalute con tutto l'entusiasmo che possiamo provare?

Dal 2017 il trading di criptovalute è la forma più redditizia del modello di business. Molte persone potrebbero non avere idea dello scambio di criptovalute e di come utilizzare le varie applicazioni di scambio di criptovalute. Gli imprenditori possono guadagnare molto denaro agendo come intermediari e completando le transazioni in modo rapido e preciso attraverso gli scambi di criptovalute. Costruire un software di scambio di criptovalute di alto livello ha più senso che trovare metodi per estrarre token digitali.

Gli scambi di criptovalute stanno diventando sempre più popolari

Da quando le criptovalute sono diventate famose, le aziende di tutto il mondo sono alla ricerca di metodi per scambiarle. Il mercato degli scambi di criptovalute ha aperto molte opportunità per le persone interessate a sviluppare scambi di criptovalute: è facile acquistare o vendere criptovalute su una piattaforma, rendendo possibile a chiunque di realizzare guadagni rapidi e a lungo termine. Gli exchange di criptovalute facilitano anche l'uso di valute fiat per acquistare monete cripto.

Caratteristiche più importanti degli exchange di criptovalute:

Gli acquirenti si aspettano caratteristiche specifiche da un exchange di criptovalute quando vogliono acquistare una moneta digitale.

Onboarding

Per avviare un conto di crypto exchange e trattare criptovalute, un consumatore deve innanzitutto creare un account. Un'opzione di social login non è sufficiente per i crypto exchange, purtroppo. La procedura KYC (Know Your Customer) richiede l'acquisizione dell'ID dell'utente di criptovaluta e di altre informazioni richieste dai requisiti antiriciclaggio. Invece di richiedere qualsiasi input da parte dell'utente (magari solo un indirizzo e-mail), la procedura KYC per le transazioni di scambio di criptovalute potrebbe essere avviata quando l'utente cerca di eseguire una transazione in cripto attraverso l'exchange.

Portafoglio di criptovalute

Se state lavorando su un asset digitale centralizzato, dovrete costruire un portafoglio di scambio di criptovalute nell'app per consentire ai clienti di conservare le loro monete. La ricezione e lo spostamento di criptovalute in entrata e in uscita dai loro conti di scambio avverrà tramite il portafoglio della piattaforma di criptovalute. La gestione di diversi portafogli (o indirizzi) di criptovalute per varie monete digitali è difficile, poiché ognuna richiede portafogli diversi in un exchange.

Grafici

I clienti trascorreranno la maggior parte del loro tempo nell'app mobile della borsa delle criptovalute per fare trading e cercare i prezzi delle criptovalute, le tendenze e altri grafici solitamente visualizzati sulla dashboard principale dell'applicazione della borsa delle criptovalute.



Il libro può essere acquistato qui

L'app mobile utilizzata per lo scambio di criptovalute mostrerà un elenco delle offerte e dei prezzi correnti di acquirenti e venditori di criptovalute sullo schermo, il libro degli ordini. Gli utenti della piattaforma di criptovalute si aspettano che l'app mobile per lo scambio di criptovalute mostri la domanda e l'offerta generale di ogni criptovaluta. Non è una cosa che raccomandiamo agli utenti delle applicazioni di scambio di criptovalute. Nella precedente UI di Kraken, i clienti di criptovalute si sono spaventati la prima volta che hanno visto questo grafico di criptovalute. Nonostante ciò, molti trader e utenti di criptovalute non hanno ancora imparato l'arte dei registri degli ordini di criptovalute.

Cronologia delle transazioni

Un elenco di tutte le transazioni in cripto, magari suddiviso nei dettagli per importo effettivo e relative commissioni, deve essere disponibile per gli utenti di cripto durante la creazione di uno scambio di criptovalute. Gli utenti di criptovalute sono entusiasti di controllare i grafici a torta sul cruscotto dell'applicazione. Il grafico può aiutare a capire quante criptovalute possiedono, quale valore di asset di criptovaluta è aumentato di più e qualsiasi altra informazione che possa aiutare gli utenti a trattare con una particolare moneta crittografica e a concludere un affare.

Notifiche

Quasi tutte le app di scambio online o mobile di criptovalute dispongono di queste funzioni. Quando tutto deve essere fatto dall'utente, nella piattaforma di criptovaluta deve essere presente un segnale visivo che gli ricordi di farlo. Mentre la creazione di un sito web di criptovalute deve avere la tipica funzione di notifica. Incoraggia i consumatori a utilizzare maggiori misure di sicurezza o a sbloccare nuovi livelli di scambio di criptovalute richiedendo informazioni aggiuntive per la verifica. Per ottenere la fiducia degli utenti, è indispensabile includere le caratteristiche di un exchange di criptovalute.

Funzioni di sicurezza avanzate

Infine, nessuna app mobile di scambio di criptovalute per il trading può sopravvivere senza solide funzioni di sicurezza. Senza funzioni di sicurezza, non è possibile ottenere il supporto degli utenti di criptovalute. Se l'app mobile per il trading di criptovalute ha caratteristiche di sicurezza migliori, incollerà un maggior numero di utenti per un periodo prolungato. L'autenticazione biometrica e a due fattori non è sufficiente per l'applicazione di scambio. Il recente problema dell'autenticazione a più fattori compromessa di CoinBase è ancora presente nella mente del pubblico. Pertanto, le funzioni di sicurezza avanzate sono indispensabili in un exchange che si occupa di criptovalute.

Caratteristiche avanzate degli scambi di criptovalute

Ecco alcune scelte avanzate aggiuntive che potete includere nel vostro progetto di sviluppo di uno scambio di criptovalute per distinguervi dal resto del gruppo.

Condivisione del codice

L'accatastamento di criptovalute è simile a un deposito bancario, in quanto consente di bloccare una determinata quantità di monete e di iniziare a maturare interessi sull'importo. Le tariffe non sono neanche lontanamente paragonabili alle altre alternative della DeFi in termini di valore. Quindi, la piattaforma di criptovalute deve avere una funzione di condivisione del codice, che sarà una formidabile opzione di backup per coloro che non vogliono fare trading tutto il tempo.

L'integrazione di aree fredde murate

Sarebbe bello se le persone esperte di tecnologia potessero collegare i loro portafogli di criptovalute online con portafogli hardware offline, consentendo loro di conservare grandi quantità di criptovalute nel portafoglio. Finché le protezioni sono attive, gli hacker non saranno in grado di accedere alle criptovalute o a un'altra valuta digitale inattiva sul vostro exchange di criptovalute.

Integrazione delle carte di credito

I clienti dei principali exchange di criptovalute possono utilizzare le loro carte di credito per pagare gli acquisti quotidiani con la valuta elettronica. Il cashback delle criptovalute e altri vantaggi devono essere inclusi nel pacchetto.

Scambio di criptovalute P2P

Il vostro programma di sviluppo di criptovalute può essere un intermediario per il commercio diretto di criptovalute tra utenti. Gli utenti ritengono che l'alternativa abbia senso nel contesto dei rari oggetti di valore in criptovaluta che le persone possono salvare nei loro portafogli elettronici. Il vostro compito sarà quello di congelare i pagamenti nella vostra funzione fino a quando entrambe le parti non si saranno accordate e non avranno fornito allo scambio le valutazioni degli utenti, le recensioni e altre informazioni. In qualità di proprietario, dovete comprendere l'architettura della borsa delle criptovalute. Dovete rendervi conto che, se offrite o meno agli utenti opzioni di trading p2p in criptovalute attraverso l'app di criptovalute, non è una vostra scelta, ma un requisito per il vantaggio funzionale che gli utenti vorrebbero avere.

Cosa considerare nello sviluppo di un Crypto Exchange:

La capacità di un'organizzazione di portare avanti la propria missione e di definire l'ambito operativo per risolvere le risposte alle domande di sviluppo di una borsa di criptovalute è imperativa. La capacità operativa impone di ottenere le autorizzazioni necessarie per la piattaforma di scambio di criptovalute. Dovrete registrare e concedere la licenza per lo scambio di criptovalute in base alla legislazione locale o mondiale.

Regolatori e rispetto delle regole

Quasi tutti i Paesi del mondo sono severi sull'uso delle criptovalute e sulla gestione degli scambi di criptovalute, concentrandosi sugli interessi degli utenti. Se volete creare un'app di scambio di criptovalute, dovrete seguire le linee guida KYC per salvaguardare i requisiti degli utenti. Ciò implica che dovrete ottenere e tenere traccia della documentazione che verifica l'identificazione dei clienti durante l'utilizzo dello scambio. Il trading di scambio di criptovalute non può essere consentito per il riciclaggio di denaro. Pertanto, l'attenzione deve essere rivolta alle linee guida KYC e a colmare le lacune che favoriscono il riciclaggio di denaro, che deve essere una caratteristica inevitabile del vostro exchange. Il protocollo di scambio deve includere un'API per la verifica dei clienti e sviluppare un database backend per mantenere registri accurati e rispettare le regole.

Lo scambio di denaro

L'architettura dello scambio di criptovalute sarebbe utile se aveste un partner per l'elaborazione dei pagamenti, come una banca, per convertire i pagamenti in valuta fiat in uno scambio di criptovalute. Conoscere i cicli di liquidazione degli scambi delle banche in varie nazioni per fornire i migliori servizi agli utenti di criptovalute. L'app per il trading di criptovalute deve consentire agli utenti di aggiungere e rimuovere denaro come ritengono opportuno, grazie a un partner efficiente per l'elaborazione dei pagamenti e a un'API per il gateway di pagamento.

Controllare il flusso di denaro

La capacità di una piattaforma di criptovalute di trasferire rapidamente e facilmente i fondi è fondamentale per la sua redditività a lungo termine dal punto di vista degli utenti. Nessuna piattaforma di criptovalute può prosperare senza un flusso costante di transazioni. La posizione di liquidità della vostra piattaforma di criptovalute deve essere integrata con quella di altri exchange di criptovalute se volete gestire la liquidità della vostra piattaforma di criptovalute. Con l'aiuto di una moderna interfaccia API, due exchange di criptovalute possono comunicare informazioni sulla liquidità e sul volume degli scambi. È inoltre utile essere membri di una rete di criptovalute.

Supporto per lo scambio di criptovalute

La quantità di criptovalute che una borsa valori supporta è fondamentale nell'ambiente competitivo di oggi. CoinMarketCap stima che ci siano circa 1500 criptovalute in circolazione. L'avvento dello scambio di Ethereum ha portato a un aumento del numero di nuove criptovalute lanciate, poiché ha reso più facile l'avvio di una nuova moneta per i nuovi exchange di criptovalute. Se una piattaforma di architettura di scambio di criptovalute supporta più di qualche criptovaluta, l'investimento in API per ottenere i prezzi storici, le visualizzazioni in tempo reale e l'inserimento di ordini di acquisto e vendita sarebbe significativo.

Le caratteristiche più essenziali di un'app di scambio di criptovalute

È essenziale che, dopo aver effettuato tutte le selezioni vitali sulla società di architettura di scambio di criptovalute, comprendiate le caratteristiche fondamentali dell'architettura di scambio di criptovalute. Il software di scambio di criptovalute deve essere veloce, facile da usare per gli utenti e ricco di funzionalità. L'app dovrebbe includere le seguenti caratteristiche per soddisfare le aspettative e gli obiettivi degli utenti.

Una piattaforma di scambio commerciale

Interfaccia utente sul front-end

Portafoglio per le criptovalute

Il pannello di amministrazione

L'app per le criptovalute dovrebbe aggiungere ulteriori funzioni per gestire ogni moneta digitale e svolgere le funzioni fondamentali in base ai suggerimenti degli utenti o all'analisi delle applicazioni di scambio più popolari a livello globale. Diamo un'occhiata più da vicino alle parti più critiche dell'app:

Una piattaforma di trading

Il motore di trading è responsabile di tutte le attività quotidiane ed è il cuore di qualsiasi exchange. Tutte le transazioni di acquisto/vendita su un'attività devono essere eseguite, calcolate, accessibili dal book degli ordini e abbinate; altre caratteristiche critiche da includere nell'app di exchange. La creazione di un motore di trading per gli exchange di criptovalute deve essere una priorità assoluta nello sviluppo di un'app. Un'app per le valute digitali non è altro che un guscio vuoto se non ha una macchina funzionante.

L'interfaccia utente sul front-end

Un'esperienza di trading eccellente può essere garantita solo da un'interfaccia semplice, facile da usare e minimalista. Assicuratevi quindi che la vostra app per il trading di criptovalute soddisfi tutti i requisiti. L'interfaccia che appare all'inizio di un programma è la principale responsabile di come il vostro exchange è visibile agli utenti, cioè di come lo percepiscono. Mantenete il disordine al minimo e sarà più semplice per gli utenti piazzare le transazioni. Quando create questo componente, assicuratevi che abbia le seguenti caratteristiche:

Accesso e registrazione per i nuovi utenti

Deposito/prelievo di fondi per tutti gli utenti

Per tutti gli utenti, il portafoglio ordini, le transazioni, il saldo, le statistiche, i grafici, ecc.

Ordini di acquisto e di vendita per tutti gli utenti.

Caratteristiche dell'assistenza, accessibile a tutti gli utenti.

Un portafoglio per la moneta digitale per tutti gli utenti.

Lo scambio di valuta elettronica non può funzionare senza la possibilità di accettare pagamenti attraverso il portafoglio digitale di un utente. I token/monete saranno conservati nel portafoglio dell'utente. La fiducia tra gli utenti e il vostro exchange di valuta digitale crescerà se la vostra soluzione di portafoglio è più sicura. Con uno script o un'API, il portafoglio dell'exchange può collegarsi all'app per lo scambio di criptovalute.

Stazione di lavoro dell'amministratore

Le diverse parti dell'attività di uno scambio di criptovalute possono essere gestite in modo più efficiente utilizzando un'interfaccia di amministrazione. È possibile personalizzare le funzioni di una console di exchange per soddisfare le esigenze di una determinata azienda, e probabilmente gli utenti non ne saranno consapevoli. Tuttavia, in generale, ogni console di amministrazione dell'exchange deve avere la possibilità di regolare le commissioni di trading, gestire gli elenchi delle valute elettroniche, aggiungere nuove valute, accreditare/addebitare denaro ai portafogli e risolvere i problemi di assistenza. Tutte queste funzioni devono essere aperte a tutti gli utenti. Un software di trading per lo scambio di criptovalute con tutte le caratteristiche di cui sopra sarà una conclusione scontata. I professionisti possono aiutare a rispondere alle domande sullo sviluppo di uno scambio di valute digitali/criptovalute. Quindi, cercate mani esperte per raggiungere i vostri obiettivi commerciali.

Per una maggiore chiarezza, consultate la domanda sullo sviluppo di uno scambio di criptovalute

Quali sono le caratteristiche di un'app di scambio di criptovalute?

In che modo è correlata alla domanda di sviluppo dello scambio?

Quali sono le domande di sviluppo del banner e del trading?

Decidere l'app di trading che si desidera utilizzare, quindi scegliere una giurisdizione è fondamentale per il banner della domanda di sviluppo.

Pensate all'architettura, allo stack tecnologico e alle API. Questi aspetti sono fondamentali per quanto riguarda le domande di scambio.

Individuare un fornitore di liquidità è una preoccupazione primaria per la creazione di uno scambio.

Occupatevi di sicurezza e trasparenza, un fattore vitale per la domanda di sviluppo.

Verificate la vostra piattaforma di scambio di criptovalute.

Assicurarsi che i processi aziendali siano sostenibili, un aspetto essenziale della domanda di sviluppo.

Posso sviluppare un Crypto Exchange?

La costruzione del vostro progetto di trading di criptovalute sarà costosa a causa della situazione difficile che dovrete superare se scegliete l'approccio di sviluppo tradizionale. Dovrete avere una mente aperta e un'abbondante energia imprenditoriale per avviare la vostra attività di scambio di criptovalute.

Quanto costa costruire una borsa di criptovalute?

Per creare e gestire una borsa di criptovalute è necessario un minimo di 135.000 dollari. La tecnologia, l'hosting, la prima consulenza legale, la registrazione governativa e la pubblicità iniziale sono tutti inclusi in questa fascia di prezzo. Ma si può risparmiare molto sullo sviluppo se si adotta l'approccio no-code e si fa riferimento alla piattaforma AppMaster.

Conclusione

Come creare un progetto di scambio di criptovalute? La domanda è direttamente correlata alle vostre risorse, all'imprenditorialità, alla sostenibilità di rimanere sul mercato e alla vostra conoscenza delle criptovalute e della tecnologia blockchain. Tutto ciò deve essere sincronizzato con un'adeguata pianificazione di marketing che possa effettivamente portare il progetto di sviluppo di un nuovo exchange di criptovalute nel regno di un'impresa di successo. Gestire con successo un exchange di criptovalute e renderlo autonomo non è solo una questione di soldi, ma una miscela di tutti gli elementi tipici del business. Con un gruppo di persone qualificate ed esperte, è possibile trasformare il progetto di criptovaluta dei propri sogni in un'impresa di successo.