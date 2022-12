Negli ultimi anni abbiamo assistito alla chiusura di molte scuole e università in tutto il mondo a causa dell'aumento della pandemia COVID-19. L'intero sistema educativo è stato trasferito all'apprendimento online. In quel periodo l'intero sistema educativo è passato all'apprendimento online. Sia i professori che gli studenti utilizzano piattaforme di e-learning per i loro studi e corsi. Quindi si vuole imparare a creare una piattaforma di e-learning che colleghi docenti e studenti in modo digitale.

Queste piattaforme di apprendimento virtuale non sono più un'esclusiva dei corsi online. Le aziende stanno utilizzando corsi online per formare i propri dipendenti. Secondo alcuni sondaggi e rapporti, è emerso che il settore dell'insegnamento online avrà una valutazione di 300 miliardi di dollari. A questo punto si pongono delle domande: come costruire una piattaforma di e-learning? Quali sono i vantaggi della creazione di una piattaforma di e-learning e quali sono i passi da seguire per costruire una piattaforma di apprendimento virtuale?

Prima di rispondere a queste domande, vediamo cos'è una piattaforma di e-learning. In parole povere, l'e-learning è un metodo di insegnamento digitale con l'aiuto di dispositivi elettronici come laptop, smartphone, tablet, ecc. In questo metodo, gli studenti non sono tenuti a presentarsi fisicamente in classe. Possono frequentare le lezioni da qualsiasi luogo. E possono imparare il corso alla loro velocità. Oggi sono disponibili diversi tipi di sistemi di apprendimento, come i MOOC (Massive Open Online Courses), le piattaforme di streaming video e i forum di discussione. Vediamo ora i passi da compiere per costruire una piattaforma di e-learning.

Costruire una piattaforma di e-learning: Passi da implementare

La costruzione di una piattaforma e-learning è un processo lungo che prevede diverse fasi. E se siete una persona che non conosce la codifica o la tecnologia, allora sarà complicato per voi creare una piattaforma di formazione online. Per creare una piattaforma educativa, quindi, è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

Trova la tua idea

Per creare una piattaforma di apprendimento virtuale, dovete innanzitutto sviluppare un'idea che affronti un problema e porti benefici alle persone. Per trovare la vostra idea potete fare riferimento a diversi rapporti e analisi. Secondo diversi rapporti, si prevede che il mercato globale dell'eLearning raggiungerà i 300 miliardi di dollari entro il 2025. Per avere successo in questo settore dell'apprendimento virtuale, dovete creare un prodotto che sia efficace e accessibile. Potete anche discutere con altri i loro problemi di apprendimento virtuale e trovare una soluzione ai loro problemi. Così facendo, capirete meglio il vostro pubblico di riferimento e come risponderà al vostro concetto.

Ricerca della vostra nicchia

Una volta trovata una soluzione a un problema specifico, dovete trovare la vostra nicchia. Analizzando la vostra idea, potrete comprendere la vostra nicchia. Potete concentrarvi su categorie popolari come affari e imprenditorialità, salute e fitness, crescita personale, arte e artigianato, computer e tecnologia. Potete prendere spunto dai dati demografici dei vostri utenti (età, sesso e altri dettagli relativi alle vendite). L'idea degli utenti target in base all'età, al sesso e al livello di istruzione vi darà un vantaggio durante l'evoluzione della piattaforma.

Questo vi aiuterà a capire l'età del vostro pubblico e il suo sesso, in modo da poter sviluppare alcune qualità in base a loro per ottenere la loro attenzione e aumentare il vostro business. Potete anche considerare i loro obiettivi principali e le loro preferenze di apprendimento. Facendo tutti questi ragionamenti, potrete convalidare la vostra idea e trovare facilmente la vostra nicchia.

Scegliere un modello di business

Prima di scegliere l'approccio di sviluppo, la prima cosa da fare è scegliere un modello di business. Questo modello di business deciderà come la vostra piattaforma di apprendimento genererà entrate. Qui di seguito potete dare un'occhiata ad alcuni dei modelli di business più diffusi.

Modello ad abbonamento - In questo modello di business, gli utenti acquistano un abbonamento mensile o annuale che dà loro accesso illimitato ai contenuti del sito web o ai corsi.

Modello di affiliazione - In questo modello di business, è possibile fornire link di affiliazione integrati con i corsi. Che le persone possono condividere per promuovere i corsi. Inoltre, possono guadagnare una commissione ogni volta che qualcuno si iscrive alla piattaforma utilizzando i loro link.

Certificati a pagamento - In questo modello di business, è possibile fornire certificati agli utenti al completamento dei corsi. Si osserva che gli utenti pagano per ottenere un certificato verificato dalla piattaforma.

Partnership aziendale - In questo modello di business, è possibile collaborare con le aziende per sviluppare corsi personalizzati e farli pagare di conseguenza.

Corsi a pagamento - In questo modello di business, è possibile fornire corsi a pagamento. Quando gli studenti acquistano un corso, il denaro va all'istruttore e al proprietario del sito web.

Questi sono alcuni dei modelli di business migliori e più utilizzati. Vi aiuteranno a generare entrate e a rendere la vostra attività un business online redditizio.

Scegliere l'approccio di sviluppo

Lo sviluppo di una piattaforma di apprendimento virtuale di primo piano richiede pianificazione, strutture, tecnologia e manutenzione. Esistono due tipi di metodi disponibili sul mercato per sviluppare queste piattaforme. Il primo è il software personalizzato e il secondo è il software già pronto. Vediamo di illustrarli in dettaglio:

Sviluppo di software personalizzato



Lo sviluppo di software personalizzato è l'opzione migliore se si desidera fornire tratti specializzati a un gran numero di persone. Sebbene l'editing o la modifica di qualcosa in questo metodo richieda più tempo, consente di implementare qualsiasi funzionalità desiderata e di scalarla in modo semplice.

Sviluppo pronto per l'uso



La seconda opzione è lo sviluppo già pronto: Moodle, Joomla e Canvas sono alcuni esempi di software open-source o già pronti con strumenti di base per l'amministrazione degli studenti e molti plugin gratuiti. Tuttavia, implementare una funzione specifica o importare temi personalizzati in questi metodi può essere difficile. Se volete distinguere il vostro sito web dalla massa, allora dovete selezionare la migliore tecnologia, un design unico e attributi interessanti. Questo catturerà l'attenzione dell'utente e darà al nostro sito web un aspetto diverso dagli altri. La semplicità è fondamentale nell'interfaccia utente (UI) e nell'esperienza utente (UX). Il sito web di eLearning deve essere semplice da navigare e utilizzare. Inoltre, poiché i dispositivi mobili sono diventati parte integrante della nostra vita, il programma di apprendimento deve essere reattivo per funzionare correttamente su diversi dispositivi.

Aggiungere funzionalità interessanti

Il nucleo di una piattaforma eLearning pratica consiste in diverse qualità. Gli studenti, gli istruttori e il pannello di amministrazione possono essere classificati in tre categorie. Costruire un MVP (Minimum Viable Product) con solo le proprietà più essenziali è un metodo fantastico per convalidare l'utilità della vostra idea con gli utenti del mondo reale.

Alcune caratteristiche di base delle tre categorie sono:



Caratteristiche del profilo dello studente



Ricerca e filtro - Queste opzioni di base consentono di cercare determinate parole chiave e corsi ordinati in categorie in base all'argomento, al prezzo e al livello di esperienza.

Suggerimenti - Questa funzione aiuta a visualizzare i corsi appropriati in base all'interesse dell'utente o alla storia dei corsi a cui lo studente è già iscritto.

Opzioni di pagamento semplici - I profili degli studenti devono essere collegati a un gateway di pagamento per acquisti facili e sicuri. Inoltre, ogni profilo dovrebbe includere informazioni di base sull'individuo, sulla sua storia di acquisti e sulle impostazioni del profilo.

Caratteristiche del profilo dell'insegnante



Dashboard dell'insegnante - Una funzione di base che consenta agli insegnanti di tenere traccia dei corsi caricati, del numero di persone che vi hanno partecipato, della fidelizzazione degli studenti e di un pannello di discussione in cui l'insegnante possa discutere con gli altri studenti. Creazione e aggiornamento dei corsi - Gli insegnanti devono essere in grado di modificare i loro corsi ogni volta che ne hanno bisogno.

Caratteristiche del profilo amministratore



Alcune proprietà di base che un amministratore deve avere sono l'aggiunta, la modifica, la rimozione dei corsi, i rapporti statistici e la gestione delle notifiche. Considerate la possibilità di inviare agli iscritti notifiche push e via e-mail su nuovi corsi, raccomandazioni, eventi, ecc. Questi sono alcuni aspetti fondamentali e importanti per un amministratore di corsi.

Test della vostra idea sugli utenti

Dopo tutti questi punti, dovete far conoscere il vostro marchio alle persone commercializzandolo. Acquisire il primo cliente è difficile, ma è possibile attirare i primi clienti, studenti e/o insegnanti, con un piano e un'esecuzione adeguati. Un altro aspetto fondamentale per testare il vostro prodotto è ottenere un feedback dai primi utenti. Imparerete cosa funziona meglio per i vostri clienti e dove potete apportare miglioramenti. Queste informazioni utili possono aiutarvi a scalare la vostra piattaforma, a distinguerla e a rispondere efficacemente alle esigenze dei vostri studenti. Questo ci porta alla fase finale.

Coinvolgere gli utenti

Potete coinvolgere i vostri utenti in merito alla loro esperienza con i vostri prodotti. Potete anche fornire tutorial o guide per insegnare loro a usare il programma e aiutarli a risolvere i loro problemi in tempo. In questo modo aumenterete il rapporto con i vostri clienti, che promuoveranno anche il vostro marchio e condivideranno le loro recensioni positive con gli altri.

Usate i feedback per migliorare il vostro prodotto

Quando ricevete i feedback dei vostri utenti, potete utilizzarli per migliorare il vostro prodotto. Questo vi aiuterà a mantenere il vostro prodotto aggiornato per soddisfare le esigenze dei vostri utenti. Implementando i suggerimenti degli utenti, il vostro prodotto si distinguerà facilmente sul mercato rispetto agli altri.

Vantaggi della creazione di una piattaforma di e-learning

Attualmente, dopo l'avvento di Covid, i motori di ricerca di tutto il web hanno registrato un graduale aumento di termini di ricerca come Digital schooling, education platform e MOOC in tutto il mondo. L'evoluzione del sistema di insegnamento da un ambiente di apprendimento tradizionale a uno digitale ha un forte impatto sull'apprendimento degli studenti. L'ambiente di apprendimento online presenta molti vantaggi; eccone alcuni:

Flessibilità: È possibile combinare lavoro e studio con l'eLearning, senza essere limitati a un'aula, a una città o addirittura alla propria nazione. Se i corsi sono online, gli studenti possono seguire le lezioni da qualsiasi luogo.

È possibile combinare lavoro e studio con l'eLearning, senza essere limitati a un'aula, a una città o addirittura alla propria nazione. Se i corsi sono online, gli studenti possono seguire le lezioni da qualsiasi luogo. Imparare alla propria velocità: questo è uno dei fattori sorprendenti delle piattaforme di apprendimento virtuale: si può imparare alla propria velocità. È possibile accedere ai corsi desiderati ogni volta che è conveniente per l'apprendimento. Per chiarire tutto ciò che vi siete persi, potete tornare alle lezioni o ai corsi precedenti.

questo è uno dei fattori sorprendenti delle piattaforme di apprendimento virtuale: si può imparare alla propria velocità. È possibile accedere ai corsi desiderati ogni volta che è conveniente per l'apprendimento. Per chiarire tutto ciò che vi siete persi, potete tornare alle lezioni o ai corsi precedenti. Controllo sulla ricerca : Gli studenti dei corsi digitali imparano al proprio ritmo e, secondo IBM, possono acquisire una quantità di materiale cinque volte superiore rispetto agli studenti dei corsi tradizionali.

: Gli studenti dei corsi digitali imparano al proprio ritmo e, secondo IBM, possono acquisire una quantità di materiale cinque volte superiore rispetto agli studenti dei corsi tradizionali. Efficienza del tempo: Secondo Brandon Hall, l'insegnamento online richiede agli studenti il 40-60% di tempo in meno rispetto a una classe tradizionale.

Secondo Brandon Hall, l'insegnamento online richiede agli studenti il 40-60% di tempo in meno rispetto a una classe tradizionale. Tassi di ritenzione elevati: non è mai facile per un insegnante mantenere gli studenti impegnati durante un corso. L'eLearning, invece, ha aumentato i tassi di ritenzione degli studenti del 25-60%, secondo il Research Institute of America, rispetto ai tassi di ritenzione dell'8-10% nell'insegnamento tradizionale.

Questi sono alcuni vantaggi delle piattaforme e delle app per l'insegnamento virtuale, nonché la loro crescente necessità, che sicuramente susciteranno l'interesse di imprenditori e aziende in erba. Ora discutiamo alcune domande comuni che vi verranno in mente durante la creazione di un sistema di apprendimento virtuale. Ad esempio: quanto tempo ci vuole per costruire una piattaforma di eLearning? Di cosa ha bisogno l'apprendimento basato sul web? Perché costruire le vostre applicazioni didattiche online con noi?

Domande frequenti

Quanto tempo occorre per creare una piattaforma e-learning?



Secondo alcune ricerche, la quantità minima di tempo richiesta per i corsi a media interattività richiede circa 180 ore di programmazione, se si lavora ogni 1 ora. Quindi, secondo questi calcoli, un corso di 20 minuti richiederebbe circa 60 ore di lavoro. Se lavorate 40 ore alla settimana, avete impiegato circa una settimana e mezza di lavoro. Ma per ridurre tutto questo dolore, potete scegliere i nostri servizi. AppMaster offre servizi come: Mobile Apps Builder, Web Apps Designer, Data Models Designer e molto altro ancora.

Di cosa ha bisogno una piattaforma e-learning?



Alcune qualità di base sono indispensabili per l'apprendimento virtuale. Alcune di queste sono:

Interfaccia utente facile da usare e intuitiva

Utilizzo di un design reattivo

Un'ampia gamma di risorse didattiche

Uso di una varietà di strumenti didattici in tandem

Che tipo di piattaforme e-learning potete costruire?



Su AppMater possiamo costruire applicazioni mobili, applicazioni web, progettisti di modelli di dati e editor di processi aziendali. Possiamo anche integrare tutti i vostri marchi personalizzati nel vostro programma di insegnamento basato su Web o Mobile. Potete esplorare tutti questi aspetti e i prezzi dei nostri servizi su AppMaster Pricing.

Perché costruire le vostre applicazioni di apprendimento online con noi?



Se state cercando come costruire una piattaforma di apprendimento virtuale, allora AppMater è un'opzione pronta all'uso. Perché vi forniremo strumenti, web e applicazioni mobili incredibili e pronti all'uso. Abbiamo un team di sviluppatori di grande talento che vi aiuterà a trasformare la vostra idea in realtà. Se avete dubbi o volete comunicare con noi, potete contattarci.

Conclusione

A causa dell'aumento della domanda di apprendimento online, il mercato delle piattaforme di apprendimento virtuale è in costante crescita. Sono disponibili numerose opzioni di sviluppo di app per soddisfare i requisiti della vostra strategia aziendale. Alcuni strumenti di sviluppo di app MVP per l'apprendimento virtuale sono più convenienti, pronti per il mercato e più rapidi nel costruire le soluzioni.

Altre applicazioni e-learning personalizzate offrono caratteristiche più avanzate, stack tecnologici e funzionalità maggiori, ma hanno un costo più elevato. Il tipo di applicazione e-learning che si costruisce è determinato dallo sviluppo ottimale dell'app per i propri utenti. Più la vostra applicazione di apprendimento virtuale è facile da usare, più opportunità avrete di monetizzare il suo tratto. La capacità del vostro team di programmazione di creare applicazioni di apprendimento virtuale di successo è altrettanto importante.