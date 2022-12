Negli ultimi tempi si è registrato un forte aumento del numero di foto scattate, modificate e caricate su diverse piattaforme di social media. Secondo le stime, Instagram conta 90 milioni di immagini caricate ogni giorno, mentre Facebook ne conta 300 milioni. Modificare le foto prima di caricarle e mostrarle al mondo è ormai una norma: sia che si tratti di lievi ritocchi che di editing fotografico spinto, tutti modificano le immagini. Esistono numerose app di fotoritocco sul mercato, ma il mercato è vasto e ne servono molte altre. Questo articolo spiegherà quali caratteristiche deve avere un'app di fotoritocco e quanto costerebbe creare un'app di fotografia o di fotoritocco. Seguite la nostra guida per sviluppare la vostra applicazione di fotoritocco, condivisione o community fotografica.

Come creare un'app di editing fotografico?

Ora che avete deciso di creare un'app di editing fotografico, il passo successivo è iniziare. Questo può sembrare un lavoro difficile per qualsiasi imprenditore che non abbia familiarità con tutti i diversi aspetti necessari per lo sviluppo di un'applicazione. Ecco alcuni passi che potete compiere!

Scegliere una nicchia all'interno della fotografia



Prima di iniziare a creare la vostra applicazione, dovrete decidere su quale tipo di nicchia di mercato volete concentrarvi. Se non ci sono già applicazioni simili disponibili sul mercato, considerate la possibilità di ricercare quali nuove funzionalità potrebbero rendere il vostro prodotto unico e prezioso. Potreste anche considerare la possibilità di collaborare con un'altra azienda per fornire servizi aggiuntivi, come l'hosting o la modifica delle immagini per i clienti che non dispongono di attrezzature proprie (come nel caso in cui qualcuno voglia fare delle stampe).

Selezionare una piattaforma

Il prossimo passo è capire dove esattamente le persone potranno utilizzare questo software di editing fotografico una volta che sarà pronto per il lancio! La maggior parte delle persone preferisce usare i dispositivi mobili quando fa affari online, quindi suggeriamo di concentrarsi prima sulle versioni iOS; tuttavia, se i potenziali clienti hanno esigenze particolari, sentitevi liberi di ignorare completamente il nostro consiglio!

Scegliete lo stile del design



Una volta presa la decisione su quale piattaforma (o piattaforme) debba supportare la vostra applicazione, dovete scegliere lo stile di layout che vi si addice di più dal punto di vista visivo... e sì, questo è importante, perché anche il modo in cui una persona interagisce con il suo telefono è importante!

Caratteristiche che ogni app di fotografia deve avere

Ogni app di fotografia o di editing fotografico deve avere le seguenti caratteristiche:

Opzioni multiple per caricare le foto

La possibilità di caricare foto nell'applicazione è un'opzione primaria. Tuttavia, dovrebbero esserci più opzioni per importare le foto. L'applicazione deve consentire agli utenti di caricare immediatamente le foto dalla galleria/rullino fotografico o di scattarne di nuove e modificarle.

Strumenti di editing delle foto

Un'app che non offre agli utenti un modo facile e intuitivo per modificare le foto non vale il vostro tempo. In primo luogo, è necessario inserire le opzioni di modifica di base.

Ecco un elenco di strumenti creativi che saranno utili se state progettando un'app di editing fotografico in stile Lightroom o PicsArt. Queste opzioni sono disponibili su Facebook e Instagram, ma non sono app di editing fotografico per esperti.

Saturazione

Luminosità

Punti salienti

Ombre

Contrasto

Ambiente

Temperatura

Calore

Si desidera qualcosa di semplice come la rotazione di una foto, ma anche funzioni più avanzate come la regolazione dell'esposizione o del bilanciamento del colore e la modifica dell'atmosfera delle immagini. Queste funzioni renderanno le vostre foto più belle senza sembrare "false".

Regola dimensione e rapporto

Ogni fotografo ha bisogno di questa opzione. I fotografi semi-professionisti ne hanno bisogno più di altri perché spesso non possono regolare le proporzioni mentre scattano le foto. Quindi, le opzioni di ritaglio, ridimensionamento e rotazione sono essenziali in ogni app di editing fotografico. Cosa si può fare per rendere un'app di fotoritocco ancora migliore? In alcune applicazioni, come Lightroom, è possibile ritagliare una foto per adattarla alle specifiche delle principali app per i social media. Oggi le persone passano molte ore sui social media e ritagliare un'immagine per una storia di Instagram, una copertina di Facebook o un tweet di Twitter è facile.

Riunire più immagini: Collage

Gli esseri umani amano le connessioni e i ricordi. Gli utenti cercheranno di collegare e raccogliere foto con emozioni e ricordi diversi attraverso l'opzione collage. Ecco perché è necessario fornirla.

Una comunità

Ogni app di fotoritocco ha bisogno di una comunità in cui gli utenti possano condividere le loro foto con altri interessati alle stesse cose (ad esempio, gli uccelli). Questo è un modo eccellente per i fotografi di entrare in contatto tra loro, ricevere feedback sulle loro foto, fare amicizia, ecc.

Correzione, alterazione e modifica del colore

Una delle funzioni più utilizzate nelle app di editing fotografico è la correzione del colore. Quasi tutte le app di fotografia offrono questa funzione. È quindi necessario aggiungere un'opzione che consenta agli utenti di aumentare, diminuire o modificare il colore. Inoltre, è possibile aggiungere un'opzione per i filtri già pronti. Se un utente non ha tempo o esperienza, può facilmente applicare un filtro già pronto e migliorare le foto. Questa è anche una finestra di monetizzazione per la vostra app di fotoritocco. È possibile offrire alcuni filtri gratuiti e riservarne altri agli utenti premium.

Clonazione

La funzione Clone è un'altra funzione molto utile da aggiungere alla vostra app di fotoritocco. Clonare significa moltiplicare. Quindi, se avete bisogno di due oggetti o di moltiplicare le nuvole in una foto, il clone è la scelta migliore. Grazie alla clonazione, gli utenti possono creare foto emozionanti e regolare le irregolarità visive delle foto.

Guarigione: Ritocco

Gli utenti possono rimuovere oggetti inutili, acne o imperfezioni attraverso la guarigione o il ritocco. Questa opzione porta l'app di fotoritocco a un livello superiore. Ecco perché è indispensabile.

Filtri per la realtà aumentata

Snapchat è la principale app di social media che utilizza i filtri di realtà aumentata (filtri AR) al massimo delle loro potenzialità. Gli utenti possono ottenere emozionanti modifiche alle foto e un'esperienza fantastica grazie ai filtri AR. I filtri AR possono alterare i volti, aggiungere extra come capelli, occhiali e molto altro ancora! Quindi, non dovreste perdervi questa fantastica funzione.

Quanto costa creare un'app di fotoritocco?

Il costo dello sviluppo di un'app dipende dalle funzionalità che si desidera includere nella propria applicazione. Più funzioni si desiderano, più il costo sarà elevato. Lo stesso vale per il numero di utenti e di dispositivi che devono essere supportati dall'applicazione. Supponiamo che solo pochi utenti utilizzino l'app su smartphone e tablet. In questo caso, sarà più conveniente che sviluppare un'applicazione di livello aziendale con migliaia di utenti su più team e dispositivi. Potete sviluppare un'app per la condivisione di foto o una community di fotografi seguendo i nostri consigli

Ecco i passi principali da compiere per sviluppare un'app di editing fotografico.

Scegliere una piattaforma



iOS, Android o entrambi? Questa domanda è cruciale per il successo futuro della vostra applicazione, in quanto determinerà se questa sarà in grado di raggiungere un pubblico più ampio. Le piattaforme mobili più diffuse oggi sono Android e iOS (il sistema operativo di Apple). Dovete valutare attentamente quale delle due piattaforme sia preferibile per il vostro progetto. Se da un lato gli utenti iOS tendono a spendere di più per i loro dispositivi e le loro app rispetto agli utenti Android, dall'altro sono tradizionalmente meno propensi a scaricare nuove app rispetto a coloro che utilizzano il sistema operativo Android. Se volete che la vostra app raggiunga una vasta popolarità e che tragga profitto dalla pubblicità al suo interno (che potrebbe diventare l'unico modo per monetizzare), allora vi consigliamo di optare per quest'ultima opzione; se invece volete che sia solo uno strumento di intrattenimento, allora forse sarebbe meglio scegliere il sistema operativo Apple?

Un'interfaccia utente coinvolgente è tutto

L'interfaccia utente è ciò con cui gli utenti interagiscono maggiormente. La vostra app di fotoritocco deve avere un'interfaccia coinvolgente e facile da usare. Per garantire un'interfaccia utente accattivante, è necessario aggiungere alcune funzioni interessanti, come ad esempio

Profili personalizzati

I profili personalizzati fanno tornare gli utenti. Gli utenti avranno un'immagine del profilo, una biografia e un feed. Potranno caricare foto e interagire con altri utenti. Gli utenti dell'app di fotoritocco potranno trarre ispirazione dalle foto degli altri e modificare e creare le proprie. In questo modo si creerà una forte comunità e gli utenti continueranno a tornare.

Aumentare l'interazione sociale

Aumentare l'interazione sociale significa aumentare il numero di utenti che tornano. Gli utenti trascorrono molto tempo sulle principali applicazioni di fotoritocco, come Lightroom o VSCO, non solo per migliorare le proprie fotografie, ma anche per interagire con altri utenti.

Aggiungendo opzioni come Mi piace, Commenta, Segui e Condividi, l'interazione sociale aumenterà di molte volte. Gli utenti apprezzeranno le foto e condivideranno i loro pensieri nella sezione dei commenti. Questo motiverà anche i creatori della piattaforma.

Come monetizzare l'app

Ci sono molti modi per monetizzare le app di editing fotografico. Ecco alcuni possibili modi discussi:

Acquisti in-app

Gli acquisti in-app significano funzioni premium non disponibili per gli utenti gratuiti. Sono molte le app di fotoritocco che utilizzano questa opzione. Potete aggiungere filtri già pronti alla vostra app. Alcuni di essi sono disponibili gratuitamente per gli utenti, mentre altri sono a pagamento. Quindi, se un utente ha bisogno di un filtro premium, pagherà. Allo stesso modo, potete rilasciare una versione premium dell'app di fotoritocco. Nella versione premium, gli utenti potranno accedere a funzioni come la cura o la clonazione. È anche possibile fornire una particolare funzione di editing nella versione premium.

Pubblicità

Un altro modello si basa sugli annunci pubblicitari. Per monetizzare la vostra app di fotoritocco, potete inserire annunci pubblicitari all'interno dell'app. Molte app utilizzano questo modello per finanziarsi e monetizzare. Tuttavia, bisogna fare attenzione al posizionamento degli annunci. A volte infastidiscono gli utenti, che potrebbero abbandonare la piattaforma. Pertanto, sarebbe utile avere una strategia adeguata per stabilire dove e quando inserire gli annunci.

Sviluppare l'app di fotoritocco senza codice

Sviluppare un'app senza codice Sembra irreale? Beh, non lo è. Non è facile riunire un team di sviluppatori professionisti e comunicare con loro per la vostra app di editing fotografico. Non solo è una seccatura, ma costa anche molto denaro. Bisogna poi risolvere il problema dell'archiviazione dei dati e dei database. Tutto sommato, è complesso e costoso. Quindi, come si può ridurre al minimo questa fatica? Ecco la risposta.

AppMaster

AppMaster è un ecosistema di applicazioni all-in-one che consente di creare applicazioni, giochi e altro ancora con competenze minime di codifica. Non è necessario alcun codice: tutto è fatto per voi. L'intelligenza artificiale di AppMaster genera un vero e proprio backend per la vostra app, con API REST, sistema di gestione del database, notifiche push e molto altro ancora! E grazie al generatore di codice sorgente di AppMaster, avrete il codice sorgente di tutte queste funzionalità incluso nel vostro acquisto.

Non è necessario che sappiate codificare. AppMaster si occuperà di tutto al posto vostro, offrendo ai vostri clienti applicazioni proprio come fanno i grandi, ma senza i grattacapi. AppMaster elimina il lavoro di sviluppo di un ecosistema di app e vi permette di tornare a fare ciò che sapete fare meglio: gestire la vostra attività.

AppMaster offre applicazioni che potete personalizzare di conseguenza. Lo sviluppo è sotto il vostro completo controllo e potete aggiungere o rimuovere funzionalità.

Ottenete un'applicazione per il fotoritocco entro una settimana. AppMaster fa risparmiare tempo, e il tempo è denaro. Quindi, create immediatamente la vostra app di fotoritocco e lanciatela sulla piattaforma che desiderate.

Costruite app ottimizzate e con un'interfaccia utente rapida per offrire un'esperienza d'uso fluida.

Con il costruttore di app drag-and-drop di AppMaster, potete creare progetti unici di app mobili native. Scoprite la libreria delle integrazioni per scoprire come collegare i vostri strumenti preferiti alle vostre applicazioni preferite, rendendole più efficaci.

Conclusioni

Come si può vedere, ci sono molti modi per creare un'app di editing fotografico. I servizi di social network, la condivisione di foto, il fotoritocco e le app per le comunità fotografiche saranno un successo nei prossimi anni. Oggi i dispositivi mobili possono fare molto di più di quanto fosse possibile fare solo 5-10 anni fa. Non si tratta più solo di smartphone e tablet: i dispositivi mobili includono orologi intelligenti, occhiali per la realtà aumentata e altri gadget in grado di scattare foto di alta qualità. La domanda di app per l'editing fotografico cresce di giorno in giorno e sembra che questa tendenza si manterrà anche in futuro. Pertanto, non dovreste preoccuparvi del mercato e delle ricerche di mercato, ma dello sviluppo del vostro prodotto con il minimo sforzo e costi. E AppMaster fa proprio questo!