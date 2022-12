Come creare un'app di editing video?

Quando gli smartphone sono apparsi per la prima volta sul mercato (se siete abbastanza vecchi da ricordarvelo) vi aspettavate che sarebbero arrivati fino a questo punto? Lo sviluppo di questi piccoli dispositivi ha raggiunto livelli inimmaginabili. Oggi non solo possiamo parlare e scrivere messaggi con i nostri telefoni, ma anche andare a fare shopping, navigare per le strade di un paese straniero, tradurre in tutte le lingue, codificare, registrare e persino modificare immagini e video.

L'editing video su smartphone o dispositivi mobili più grandi (come i tablet che condividono lo stesso sistema operativo degli smartphone ma hanno uno schermo più grande) sta diventando particolarmente popolare. Per gli sviluppatori di app, le applicazioni di editing video rappresentano una grande opportunità di guadagno e di successo. Dopo tutto, la prima cosa da chiedersi quando si sviluppa una nuova app è cosa vogliono i clienti. Poiché oggi gli utenti di smartphone vogliono app di editing video, in questo articolo scopriremo come sviluppare app di editing video gratuitamente o comunque con un budget molto ridotto.

Perché l'editing video su smartphone sta diventando così popolare?

Capire le tendenze del mercato è il primo passo di qualsiasi processo di business, e poiché volete guadagnare con il vostro lavoro di sviluppo di app, dovete pensare in termini di business! Il mercato da analizzare è, ovviamente, quello degli smartphone e delle applicazioni mobili.

Mercato degli smartphone

Per capire come è cresciuto e sta crescendo il mercato degli smartphone, non c'è bisogno di guardare i dati: guardarsi intorno è più che sufficiente. Tutti possiedono uno smartphone; la maggior parte delle persone tiene lo smartphone in mano per più di due ore al giorno; molti usano lo smartphone per fare tutte le cose quotidiane più comuni - dalla lista della spesa all'acquisto del biglietto aereo - e i mercati fisici e online ne sono pieni.

Se vogliamo ancora dare un'occhiata ai dati, possiamo dare un'occhiata alle previsioni. Nonostante sembra che tutti abbiano già uno smartphone, si prevede che il numero di smartphone sul pianeta Terra crescerà ulteriormente nel 2023 (da 2.476 milioni a 2.720 milioni!).

Applicazioni mobili

Quali sono le app più utilizzate dagli utenti? Molte categorie di app possono essere incluse in questo elenco: app per lo shopping, app per le liste di cose da fare, app per le chat e altro ancora, ma che dire delle app per il montaggio video? L'uso delle app di editing video è in continua crescita e le ragioni sono principalmente due:

Gli smartphone sono sempre più avanzati. I display sono sempre più definiti e le prestazioni degli smartphone (grazie allo sviluppo di hardware e software) sono sempre più potenti. Fino a qualche anno fa l'editing video non era un'attività che i piccoli dispositivi come gli smartphone potevano gestire in modo efficiente. Tuttavia, con i nuovi potenti processori che si stanno implementando, qualcosa di così complesso come l'editing video sta diventando possibile anche sugli smartphone.

Il secondo, ma principale motivo per cui le persone utilizzano sempre più spesso i loro smartphone per montare i video è che gli smartphone sono diventati il dispositivo di registrazione principale per la stragrande maggioranza degli utenti (solo i professionisti utilizzano ancora telecamere professionali, e a volte anche loro optano per uno smartphone di buona qualità per una maggiore efficienza). Con le app di editing video, gli utenti non hanno più bisogno di spostare i loro video dallo smartphone al computer per modificarli con uno strumento software. Possono finalmente gestire qualsiasi cosa dal loro smartphone.

Mercato del video editing: alcuni dati

Abbiamo appena fatto alcune osservazioni qualitative, ma cosa dicono i dati? L'analisi di mercato dice che il mercato delle app video mobili vale 25 miliardi di dollari nel 2021! Ciò significa che il mercato è enorme, ma anche che la concorrenza è sempre più alta. Gli sviluppatori di app che vogliono entrare in questo mercato devono farlo presto!

Sviluppare un'app di editing video: cose da sapere prima di iniziare

La pianificazione è sempre essenziale prima di iniziare un progetto, ma con lo sviluppo di un'app diventa ancora più importante. Poiché questo articolo fornisce informazioni su come sviluppare la vostra app di editing video, nella prima parte ci concentreremo sulla pianificazione. La pianificazione dello sviluppo di un'app di editing, in particolare, può essere organizzata in tre parti principali: pianificazione generale, pianificazione dello sviluppo e pianificazione della monetizzazione e del marketing.

Pianificazione generale

Quando si progetta di sviluppare un'app mobile di editing video, si pensa in un certo senso di lanciare una nuova attività. Pertanto, le fasi preliminari consistono nel conoscere il vostro pubblico di riferimento e le sue esigenze. Oltre a questo, dovete anche assicurarvi di avere le idee chiare su come sarà la vostra app di editing video.

Analizzate il vostro pubblico di riferimento

Chi utilizzerà la vostra app di editing video mobile? Più che una questione di età e di sesso, dovete concentrarvi sui livelli di competenza degli utenti. Dovete decidere, in altri termini, se volete fornire agli utenti un'app facile e intuitiva che chiunque possa usare (ma che, magari, abbia limitate funzioni avanzate) o un'app professionale con funzioni avanzate e tutto ciò di cui un professionista avrebbe bisogno per creare i propri video direttamente dal proprio dispositivo mobile. È facile capire che se non prendete questa decisione prima di iniziare a sviluppare la vostra app di editing video, non sarete in grado di muovervi in una direzione chiara con il vostro lavoro.

Chiarire le idee

Conoscere il proprio pubblico di riferimento aiuta a chiarirsi le idee sul tipo di app di editing video che si vuole realizzare. Tuttavia, ci sono altri aspetti da considerare. L'aspetto principale da considerare è la realizzabilità della vostra idea: avete le capacità e il budget per realizzare ciò che avete in mente?

Il budget

Infine, ma non meno importante, dovete stabilire le risorse che avete a disposizione, e non è solo una questione di soldi. Quanti sviluppatori possono lavorare al progetto? Quanto tempo potete dedicare al processo? Sarebbe utile se si tracciasse un piano realizzabile e dettagliato, in modo da non lasciare nulla al caso.

Pianificazione dello sviluppo

Ora è il momento di pensare a come sarà la vostra app di editing video. Pensare all'aspetto di un'app significa pensare alle funzionalità che dovrà includere. Questo è probabilmente uno degli aspetti più critici della pianificazione e dello sviluppo: gli abbiamo dedicato un paragrafo a parte (vedi Sviluppo di un'app di editing video: caratteristiche più in basso).

Pianificazione della monetizzazione e del marketing

Abbiamo sottolineato un paio di volte che quando sviluppate un'app, dovete pensare da una prospettiva commerciale (se volete trarre profitto dal vostro lavoro di sviluppo di app di editing), il che significa che dovete considerare la scelta del modello di monetizzazione e delle strategie di marketing. Sviluppare l'app e poi pensare a come guadagnarci sarebbe un errore. Sapere come monetizzare la vostra app di editing video (quindi scegliere un modello di monetizzazione) è importante quanto sapere quali funzioni volete includere.

I principali modelli di monetizzazione che si possono scegliere sono:

Modello di monetizzazione freemium: è possibile fornire l'app gratuitamente, ma guadagnare attraverso gli annunci pubblicitari visualizzati in essa.

Modello di monetizzazione paymium: è possibile richiedere un pagamento per scaricare l'applicazione.

Modello di monetizzazione a sottoscrizione: se non si vuole scegliere il modello freemium, il modello a sottoscrizione è più spesso utilizzato rispetto al Paymium: richiede agli utenti di pagare una quota ogni mese. Gli utenti lo accettano più facilmente perché è un modello che molte app utilizzano. Lo stesso vale per il marketing: conoscete il vostro pubblico; ora è il momento di pensare a come raggiungerlo. Quando si tratta di app, è necessario concentrarsi sul marketing digitale: utilizzare i social media, i video su YouTube e un sito web indipendente per far conoscere l'app al pubblico target.

Sviluppo di app di editing video: Caratteristiche

Che tipo di funzioni può includere un'app di editing video?

Le biblioteche

Le librerie sono il luogo in cui gli utenti portano i loro video e le loro immagini quando li modificano. Dato che stiamo parlando di editing video mobile, le librerie sono essenzialmente la galleria di immagini e video dello smartphone. Potete trovare un modo per permettere ai vostri utenti di importare video e immagini dalle loro gallerie o - meglio - fornire all'app un'integrazione che permetta agli utenti di prendere i loro video direttamente dalle librerie dello smartphone.

Editing video

L'aspetto principale del processo di sviluppo dell'editing video è lo strumento principale di editing video. È composto da:

Una cornice temporale

Un pannello di anteprima

Strumenti di editing di base come taglio, trascinamento, riproduzione e pausa e simili.

Editing del suono

Nelle app di editing video, il suono può essere gestito in due modi:

Con una traccia audio dedicata (questa è l'opzione più avanzata)

All'interno dei video stessi. Si tratta di un'opzione più facile da sviluppare e più adatta a un'app dedicata a principianti e dilettanti (questo è un esempio di come sia importante conoscere il proprio pubblico di riferimento).

Aggiunta di effetti sonori

Un'app di editing video può consentire agli utenti di aggiungere effetti sonori. Il modo più semplice per fornire questa funzione sarebbe quello di includere una libreria di effetti sonori all'interno dell'app. Inoltre, se ci si rivolge a utenti più esperti, si potrebbe offrire la possibilità di importare i propri effetti sonori.

Tagliare e unire diversi file video.

L'editing di video spesso implica l'utilizzo di diversi video come fonti. Una funzione un po' più avanzata sarebbe quella che consente agli utenti di importare più di un file video e di tagliarli e unirli come desiderano.

Adesivi

Oltre a una libreria di effetti sonori, si potrebbe fornire anche una libreria di adesivi. Si tratta di una funzione che i principianti e i dilettanti apprezzerebbero (anche in questo caso, conoscere il proprio pubblico di riferimento è molto importante).

Filtri

I filtri sono ancora più avanzati: si tratta di regolazioni dell'immagine preimpostate che possono trasformare, ad esempio, un video colorato in bianco e nero.

Integrazione con i social media

Integrare una funzione di social media significa permettere agli utenti di condividere i video creati con la vostra app direttamente sui social media, senza troppi passaggi. Quando pensate a quali funzioni includere, dovete riflettere su una cosa: perché molti utenti montano i loro video sullo smartphone? Che tipo di utilizzo faranno dei loro video? Nella maggior parte dei casi, condivideranno i video modificati sui social media. Tra due buone app di editing video, useranno, preferiranno e spenderanno i loro soldi per quella che permette loro di condividere i video sui social media con un'integrazione facile da usare.

Orientamento di immagini e video

Una funzione facile da integrare è quella che consente agli utenti di cambiare l'orientamento di immagini e video.

Intelligenza artificiale

L'uso dell'intelligenza artificiale è una delle funzioni più avanzate che si possano offrire a un'app di editing video. Nonostante sia molto avanzata, sarebbe qualcosa che apprezzerebbero soprattutto i principianti. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per automatizzare il processo di editing video. Ad esempio, data una serie di immagini, un'app di editing video dotata di funzioni di intelligenza artificiale potrebbe creare automaticamente dei video. In modo simile, l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per suggerire, ad esempio, transizioni tra i fotogrammi.

Non è necessario che la vostra app di editing video includa tutte queste funzioni. Come abbiamo visto nel corso di questo paragrafo, alcune funzioni sono più adatte a un editing professionale o avanzato, mentre altre sono adatte ai principianti. In base al pubblico a cui vi rivolgete, potete scegliere con cura le funzionalità da includere nella vostra app: la scelta è utile per restringere le idee, pianificare il budget e programmare il flusso di lavoro.

Come creare un'app di editing video?

Non nascondiamolo: lo sviluppo di un'app di editing video è un processo complesso. Abbiamo descritto come la parte di pianificazione possa essere lunga e articolata, e questo sarebbe solo l'inizio. Poi c'è lo sviluppo vero e proprio e la codifica dell'app. Quindi, come si può fare? Invece di partire da zero, il modo più efficiente di gestirla è utilizzare gli strumenti di sviluppo giusti. In particolare, esistono strumenti per lo sviluppo di applicazioni mobili che facilitano e semplificano il modo in cui potete codificare e sviluppare la vostra applicazione.

AppMaster.io è uno di questi strumenti di sviluppo per l'editing video ed è uno dei più consigliati. Permette di creare app per dispositivi mobili, tra cui la vostra fantastica app di editing video, senza dover effettivamente codificare (ma potete avere accesso al codice sorgente se lo desiderate o ne avete bisogno). Come funziona?

Come creare la vostra app di editing video con lo strumento di sviluppo AppMaster.io

AppMaster.io è uno strumento di sviluppo molto versatile. Innanzitutto, offre una dashboard chiara e facile da usare, attraverso la quale è possibile tenere sotto controllo tutti i diversi aspetti da un unico punto. Il vantaggio principale dell'utilizzo di questo strumento è che vi fornisce componenti precostituiti che potete utilizzare a vostro piacimento. Questo vi farà risparmiare molto tempo, perché gran parte del vostro lavoro è già stato fatto.

Inoltre, tutti gli altri aspetti importanti che abbiamo menzionato e che non sono strettamente legati alla codifica, come la pianificazione o la monetizzazione, sono facilitati da funzioni dedicate. Con strumenti di questo tipo, anche la collaborazione con i colleghi diventa più semplice. Infine, ma non meno importante, gli strumenti per lo sviluppo di app mobili sono ideali anche per ottimizzare il budget. Come stiamo per scoprire, il processo di sviluppo di un'app può essere molto costoso!

Quanto costa creare un'app di editing video?

Non è facile rispondere a questa domanda: il costo della vostra fantastica app di editing video dipende da troppi fattori.

Le vostre capacità: avete avuto solo un'idea imprenditoriale o siete anche in grado di sviluppare da soli un'app di editing video? Si può capire come il costo dell'app di editing video possa essere diverso in questi due casi: Nel primo caso, è necessario assumere uno sviluppatore o più, e i costi sarebbero molto più elevati.

La complessità dell'applicazione: un'applicazione più semplice è più veloce da sviluppare e sarà meno costosa.

Il tempo a disposizione: a volte, fare le cose in fretta può essere più costoso.

A questo proposito è importante sottolineare che l'utilizzo di uno strumento software come AppMaster.io, di cui abbiamo parlato, può aiutare a ottimizzare il budget. Perché?

Perché il processo di sviluppo del video editing sarà più rapido e, quindi, meno costoso.

Perché avrete bisogno di un minor numero di sviluppatori che lavorino al progetto.

Perché è possibile gestire diversi aspetti in un unico luogo, compresi gli aspetti commerciali e di monetizzazione.

È possibile creare un'app di editing video gratuitamente?

Idealmente sì: se si hanno le competenze necessarie, è possibile sviluppare funzioni di editing video da soli, senza utilizzare alcuno strumento di sviluppo di app, e si può provare a sviluppare un'app di editing video gratuitamente.

Conclusione

Con questo articolo abbiamo fornito tutte le informazioni necessarie per sviluppare la vostra app di editing video nel modo più efficiente. Qui sono elencati tutti i diversi aspetti che dovrete gestire. Con queste conoscenze e un buon software di sviluppo di applicazioni mobili (come AppMaster.io, che è quello che vi abbiamo consigliato), potrete raggiungere i vostri obiettivi e sviluppare la vostra fantastica app di editing video con efficienza!