Esiste un motivo commerciale per creare un'app per il fitness nel 2022? Ci sono abbastanza app per il fitness sul mercato? Qual è il pubblico di riferimento per una moderna app di fitness? Come creare un'app per il fitness e ottenere successo? Abbiamo cercato di rispondere a queste domande nell'articolo.

Perché le app per il fitness sono ancora popolari?

La pandemia ha cambiato il mondo. Le persone hanno capito che la salute è la priorità e che ha bisogno di attenzione ogni giorno, ma non solo quando voi o un vostro familiare siete già in ospedale. Nel primo trimestre del 2020, le app per la salute e il fitness sono state scaricate 593 milioni di volte.

Le palestre sono state chiuse, quindi le persone avevano bisogno di "un istruttore di fitness tascabile" per allenarsi a casa. La situazione di pandemia è ancora attuale in alcuni Paesi. Tuttavia, anche in assenza di pandemia, un'app per il fitness offre agli utenti molti bonus, a differenza di un abbonamento in palestra o di un istruttore di fitness. I principali sono:

il prezzo di un'app per il fitness è molto più basso di quello dell'abbonamento a una palestra o della presenza di un istruttore privato; l'opportunità di allenarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo (sul posto di lavoro, durante i viaggi, a casa, per strada, al lavoro); l'ampia scelta di pratiche sportive: si possono studiare yoga, qigong, esercizi di riabilitazione, fitness classico, danze sportive e quasi tutto ciò che si desidera e che non è disponibile nella propria regione; un'app per il fitness è spesso più comprensibile di una pratica di fitness di gruppo dal vivo: la velocità di un istruttore in un gruppo spesso non consente di eseguire gli esercizi correttamente e di ripeterli tutte le volte che è necessario ricordarli o eseguirli bene; i progressi in un'app per il fitness sono facili da seguire - le persone non hanno tempo, quindi avere un'app per il fitness che registri le attività e i risultati è un must. Grazie all'analisi costante dei dati registrati dall'applicazione per il fitness, le persone possono stabilire i loro programmi giornalieri e correggere la loro routine; la facilità di fissare e raggiungere gli obiettivi di fitness - le persone possono facilmente fissare i propri obiettivi nelle applicazioni di fitness. La persona che conosce meglio il proprio corpo stabilisce obiettivi che possono essere raggiunti.

Costruire un'applicazione per il fitness da zero non è facile. Si può suddividere in compiti principali:

individuare il pubblico di riferimento

analizzare i concorrenti

definire le caratteristiche di un'app;

selezionare il miglior algoritmo da utilizzare;

scegliere lo stack tecnologico per un'app di fitness;

stabilire il budget;

creare un piano di monetizzazione e scalabilità.

Esaminiamo con precisione tutti questi punti. Se decidete di entrare nella nicchia delle app per il fitness, preparatevi bene e completate questi passaggi.

Sviluppo di app per il fitness

Il processo di sviluppo delle app richiede una buona preparazione. Prima di sviluppare un'applicazione di fitness vera e propria, controllate ed eseguite i seguenti passaggi.

Individuare il pubblico di riferimento

Individuare il pubblico di riferimento per la vostra app di fitness significa chi utilizzerà la vostra futura app di fitness? Per segmentare correttamente il pubblico, si possono utilizzare metodi psicometrici e/o demografici.

I dati demografici e statistici aiutano a creare un utente medio, mentre quelli psicografici guidano l'algoritmo di abbinamento.

Individuate le caratteristiche demografiche del vostro futuro utente, come età, sesso, stato di famiglia, istruzione, occupazione, posizione geografica, hobby principali. Queste informazioni possono essere inserite dagli utenti durante la registrazione.

Cercate anche di individuare i principali problemi di salute e lo stato del corpo di un futuro utente dell'app con indicatori fisici:

peso;

altezza;

misure della vita e dei fianchi

pressione del polso;

glicemia;

consumo di acqua al giorno;

dieta tipica o tipo di alimentazione;

assunzione di calorie;

malattie croniche e così via.

Inoltre, cercate di rilevare i parametri psicometrici:

stile di vita;

opinioni;

valori;

obiettivi di fitness/salute.

Questi parametri vi aiuteranno a capire come si comportano i vostri futuri utenti e perché agiscono in quel modo. Potrete costruire la vostra app in modo più coinvolgente, ergonomico e valido e, inoltre, potrete creare campagne di marketing efficaci utilizzando questi dati. Create un ritratto personale del vostro futuro cliente prima di usare l'app e un ritratto personale del vostro cliente dopo aver usato l'app. Le immagini iniziali e finali dell'utente vi aiuteranno a costruire i passaggi tra questi stati.

Per raccogliere questi dati, fate ricerche, conducete sondaggi e indagini, analizzate il pubblico dei concorrenti. Quanto più conoscete i potenziali utenti della vostra futura app per il fitness, tanto migliore sarà il prodotto che potrete proporre loro.

Analisi dei concorrenti

L'analisi della concorrenza è una fase cruciale nello sviluppo di un'app e nella creazione di una strategia di marketing. Osservate i vostri concorrenti e rispondete a queste domande:

Quali caratteristiche hanno le loro app per il fitness? Che feedback lasciano i loro utenti? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle loro app per il fitness?

Potete mescolare le caratteristiche, creare nuovi meccanismi e combinare diverse funzionalità per ottenere un vantaggio competitivo. Potete sfruttare i difetti dei vostri rivali per sviluppare applicazioni per il fitness o la salute più popolari e utili. Vediamo alcuni esempi.

Strava

Strava potrebbe fare al caso vostro se amate il senso di appartenenza e di connessione sociale che deriva dal fitness. Il programma è stato progettato per corridori, ciclisti e nuotatori che amano un po' di rivalità amichevole mentre lavorano per raggiungere la loro forma migliore di sempre. È possibile partecipare alle sfide di Strava con altri utenti di altre app per il fitness, caricare le foto dei propri allenamenti e seguire le attività di fitness dei propri amici. Inoltre, offre alcune funzioni essenziali come il monitoraggio della distanza, della velocità e della durata dell'allenamento.

Strava Summit, la versione a pagamento dell'app, contiene molte delle funzioni più apprezzate dagli utenti. All'interno dell'app è possibile creare gli obiettivi di allenamento per il fitness o la corsa e ricevere programmi di allenamento personalizzati e feedback in tempo reale per rendere gli allenamenti più efficaci.

È anche possibile competere con i propri amici in segmenti, confrontare i propri sforzi precedenti e ottenere una comprensione più approfondita delle proprie abitudini di allenamento e delle proprie prestazioni guardando le statistiche avanzate sulle prestazioni.

Pro:

Facile mappatura, registrazione, tracciamento e analisi degli allenamenti;

Grande assistenza per l'allenamento in gara;

Sfide mensili gratuite per mantenere la motivazione;

Descritto da un utente come un social media per persone che vogliono essere attive.

Contro:

Manca l'integrazione con la musica;

La maggior parte delle funzioni richiede un abbonamento a pagamento.

Freeletics

Se amate gli allenamenti brevi, sudati e molto efficienti, vi piacerà l'app per il fitness Freeletics. L'app pone l'accento sugli esercizi con il peso corporeo, come burpees, squat e varianti di sit-up, semplici da eseguire ovunque e in qualsiasi momento. Include anche routine personalizzate di allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) con un coaching audio istruttivo per aiutarvi a mettervi in forma velocemente.

L'edizione gratuita del software comprende 20 esercizi HIIT per il peso corporeo, 25 allenamenti individuali e 20 sessioni di allenamento basate su audio.

Freeletics Coach è un personal trainer potenziato dall'intelligenza artificiale, che mette insieme le attività in base alla vostra esperienza, ai vostri obiettivi, al vostro livello di forma fisica e alle vostre preferenze.

La versione premium del software apre un mondo di possibilità per il vostro regime di fitness e i vostri progressi personali. L'allenatore dotato di intelligenza artificiale combina la potenza dell'allenamento HIIT, la consapevolezza, la conoscenza del fitness e la motivazione per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. È anche facile da usare sia per i principianti che per gli atleti esperti.

Pro:

Allenamenti da 5 a 30 minuti da eseguire ovunque e in qualsiasi momento;

Guidati da allenatori esperti che vi motivano in ogni allenamento;

Video allenamenti di alta qualità che garantiscono un allenamento corretto;

Garanzia di rimborso di 14 giorni sull'abbonamento a Freeletics Coach.

Contro:

La banca dei contenuti gratuiti è limitata;

I programmi di allenamento gratuiti non sono personalizzabili;

Gli utenti affermano che la parte di stretching dell'allenamento è un po' frettolosa.

Map My Run

MapMyRun è un'applicazione per la corsa di lunga data. Ha mantenuto la sua popolarità grazie alle sue ampie funzionalità e alla comunità attiva di utenti. Gli oltre 70 milioni di percorsi dell'app assicurano che ci sia sempre un nuovo percorso da provare, e traccia accuratamente la distanza, la velocità, l'altitudine, le calorie bruciate e altri dati durante la corsa. È anche possibile ascoltare un coaching audio in tempo reale durante le corse tracciate con il GPS.

La parte migliore di Map My Run è rappresentata dalle superbe mappe visive che fornisce. È possibile creare una mappa del percorso in anticipo utilizzando il facile strumento online, e si può esaminare ogni elemento della corsa direttamente all'interno della mappa dopo aver completato l'allenamento. L'abbonamento virtuale include anche il rilevamento GPS in tempo reale, che consente di condividere la propria posizione con familiari e amici in tempo reale per una maggiore protezione.

Pro:

Le funzioni più utilizzate sono gratuite;

Può tracciare oltre 600 attività oltre alla corsa;

Traccia il chilometraggio delle scarpe, in modo da sapere quando è il momento di sostituirle;

I programmi di allenamento guidati da esperti sono disponibili con l'abbonamento MVP.

Contro:

Può scaricare la batteria del telefono nelle corse più lunghe;

Non supporta più l'integrazione della musica;

Gli utenti segnalano problemi con l'integrazione con l'Apple Watch.

Definizione delle caratteristiche di un'applicazione per il fitness

Ogni applicazione per il fitness ha una serie di caratteristiche uniche per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di fitness e salute. Tuttavia, ecco gli aspetti più critici che ogni eccellente app per il fitness dovrebbe avere:

Gli utenti si registrano quando iniziano a usare le applicazioni. Includere il login tramite fonti popolari come e-mail, social network e numeri di telefono per una migliore esperienza utente; Un altro componente cruciale è il profilo dell'utente. Gli utenti devono essere in grado di mantenere le informazioni sulla loro salute e sul loro stato corporeo fin dal primo giorno di allenamento; connessione a dispositivi esterni. L'app per il fitness deve supportare il maggior numero possibile di tracker. I produttori di wearable e le piattaforme mobili offrono agli sviluppatori la possibilità di raccogliere e memorizzare più informazioni utili, come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, il tipo di esercizi, la durata e l'intensità dell'attività fisica; Tracciamento dell'attività secondo per secondo. Questa funzione aiuta a calcolare con maggiore precisione le esigenze e i requisiti di fitness. Gli utenti possono utilizzare questa funzione per tenere traccia di varie attività, che possono aiutare a confrontare i progressi della forma fisica nel tempo; Geolocalizzazione. L'app può essere utilizzata anche per scegliere un percorso e inserirlo tramite l'interfaccia tattile. Questa funzione consente agli utenti di creare numerosi itinerari per camminare, correre e andare in bicicletta. Inoltre, aiuta a visualizzare e tracciare la distanza quando chi fa jogging o va in bicicletta utilizza la mappa fornita dal software. Oltre a poter visualizzare questi dati; Notifiche - non lasciate che gli utenti perdano le loro routine di fitness e cura personale. Gli utenti delle app devono ricevere informazioni tempestive sulle attività da completare. Tuttavia, è fondamentale che possano modificare le impostazioni delle notifiche: abilitarle e disabilitarle e scegliere quali tipi di esercizi devono essere notificati; I gateway di pagamento sono necessari per generare entrate. Consentite ai clienti di effettuare comodamente i pagamenti via Internet se sono pronti a spendere soldi per le routine principali o per i bonus dell'app per il fitness; Considerare la protezione. Le persone divulgheranno molte informazioni personali sull'app, pertanto è necessario utilizzare la verifica. Invece delle password, utilizzate l'autenticazione a più fattori.

Queste caratteristiche fondamentali sono la base minima per un'applicazione di successo per il fitness o il benessere della salute.

Algoritmi delle app per il fitness: le migliori pratiche

Una guida all'allenamento è la caratteristica essenziale di qualsiasi software per il fitness. Gli algoritmi richiedono i dati iniziali dell'utente per essere più precisi nella previsione degli allenamenti.

In base agli approcci di abbinamento, le applicazioni possono essere suddivise in quattro categorie:

Basate sui dati;

Basate sul calcolo (algoritmo matematico);

Analisi del comportamento;

implementazione di IA e AR.

Le varie funzionalità dell'app, come i contenuti educativi su come mantenersi in salute e in forma, i modi per migliorare il proprio atteggiamento nei confronti dell'esercizio fisico e persino i video didattici sugli esercizi, mantengono vivo l'interesse degli utenti.

Questa funzione mira a fornire maggiori incentivi e a invogliare le persone a non smettere di usare l'app. L'assegnazione di ricompense, badge e concorsi è un metodo che consente agli utenti di avere una forte mentalità sul raggiungimento degli obiettivi e di rimanere motivati.

L'aggiunta di funzioni di social media alla vostra app permette agli utenti di pubblicizzare i loro risultati e fornisce pubblicità gratuita, poiché possono condividere i loro risultati sui loro account di social media. È inoltre fondamentale creare pagine di social media per la vostra applicazione, in modo che le persone possano vedere di cosa si tratta mentre si impegnano.

Per ottenere i risultati più significativi per la salute degli utenti dell'app, è necessario considerare tutte queste caratteristiche fondamentali e distinte.

Lo stack tecnologico di un'app per il fitness

Trovare e assumere personale competente ed esperto è un compito difficile. Senza contare che avrete bisogno di fondi per il vostro impiego. Se intendete assumere un team di sviluppo, prendetevi del tempo per conoscere il più possibile i potenziali dipendenti:

Guardate il loro portfolio;

studiate la loro storia professionale

Analizzare i termini di assunzione e le scadenze previste.

Un'altra alternativa è assumere un team di sviluppo interno o un singolo sviluppatore. In questo modo si risparmia denaro, ma la creazione di un programma di fitness richiede più tempo.

In entrambi i casi, è necessario conoscere gli stack tecnologici più comuni utilizzati oggi per lo sviluppo:

Linguaggi di programmazione: Swift per iOS, Kotlin per Android;

Database: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, Android Studio più recente;

Server web: Nginx, Apache;

Archiviazione in cloud: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Autorizzazione sociale: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK;

Gateway di pagamento: Stripe, PayPal;

Utilità generali: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Poiché dovrete conservare e ottenere molte informazioni, avrete bisogno di molta memoria e potenza di elaborazione.

Qual è il budget per lo sviluppo di un'app per il fitness?

Secondo le fonti di Internet, il budget per lo sviluppo di un'app per il fitness varia tra i 30.000 e i 70.000 dollari e può anche superare i 100.000 dollari. Tuttavia, il fatturato combinato generato dalle app per la salute e il fitness di Apple App Store e Google Play è salito a 837 milioni di dollari nel 2020, contro i 592 milioni di dollari del 2019.

Ci sono almeno cinque fasi di sviluppo per i vostri investimenti nella creazione di un'app per il fitness:

Analisi commerciale e di marketing;

gestione del progetto

progettazione UI e UX

Sviluppo e test;

manutenzione.

Ogni fase richiede numerosi professionisti da retribuire. La complessità dell'applicazione influisce sul costo dello sviluppo. Naturalmente, se si sceglie di concentrarsi solo sulle basi e di utilizzare un design semplice, si possono indubbiamente ridurre le spese. Ecco perché di solito è preferibile pianificare tutto prima dello sviluppo.

Strategia di monetizzazione

Naturalmente, è fondamentale anche assicurarsi che l'applicazione per il fitness che state creando offra risultati utili. Esistono diversi metodi per monetizzare la vostra applicazione. Potete utilizzare diversi modi per trarre profitto o ottenere denaro dal vostro programma di allenamento:

Applicazioni a pagamento - Gli utenti devono acquistare il vostro programma di fitness per ottenerne i vantaggi. Offrire una prova gratuita e poi far pagare o incoraggiare gli utenti a sottoscrivere un abbonamento per continuare a usare la vostra app è un approccio che potete utilizzare. Acquisti in-app - Se volete sviluppare un software di fitness gratuito per gli utenti, potete comunque guadagnare incoraggiando gli utenti ad acquistare qualcosa nella vostra applicazione, come ad esempio una funzione extra potente o un contenuto premium che possono ottenere solo acquistando quella particolare funzionalità. Pubblicità - Le aziende del settore fitness potrebbero essere interessate a collaborare con voi e a realizzare campagne pubblicitarie attraverso la vostra app, da addebitare in base al costo per chilometro. Applicazioni gratuite - Fornite gratuitamente l'applicazione con le funzionalità essenziali di fitness tracking e consentite agli utenti di pagare per le funzionalità extra. Gli utenti saranno incoraggiati ad acquistare le funzioni premium di cui potrebbero aver bisogno per ottenere un risultato migliore nel lungo periodo.

Riflessioni finali

Sappiamo che la pandemia ha una data di scadenza, ma è chiaro che le app per il fitness resisteranno. Crearne una nuova è un'idea valida e potenzialmente di successo. Ricordate di sviluppare un concetto unico, di identificare il vostro pubblico di riferimento e di creare un piano di marketing. Se non potete permettervi di pagare 40.000 dollari per lo sviluppo di un'applicazione, potete consultare il sito no-code.AppMaster.io. Ha caratteristiche che vi permettono di far arrivare il vostro prodotto ai clienti senza dover codificare nulla. AppMaster.io ha un database PostgreSQL pre-costruito con funzionalità di backend. Realizzate un prototipo della vostra applicazione in poche settimane e poi iniziate a lavorare sulla versione finale.