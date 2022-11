Non vedete l'ora di costruire e codificare piattaforme di incontri cloni di Tinder per conto vostro? Se sì, potete farlo clonando le app di incontri con una piattaforma senza codice come AppMaster. Contiene uno strumento di programmazione visuale con il quale è possibile creare facilmente qualsiasi tipo di applicazione senza conoscenze di programmazione preliminari. AppMaster si propone di semplificare lo sviluppo di app con un approccio no-code e di renderlo ampiamente accessibile a persone di ogni provenienza. Con AppMaster è facile creare non solo un'app di incontri e un clone di Tinder, ma qualsiasi applicazione desktop e mobile può essere resa dinamica e bella.

Le app di incontri sono necessarie, soprattutto dopo la pandemia di persone frustrate finanziariamente, fisicamente e socialmente. Al giorno d'oggi, quando tutto è a portata di clic, tutti sono così occupati nella loro vita che raramente riescono a trovare il tempo per se stessi, quindi le app mobili permettono di fare acquisti, fare esercizio fisico, mangiare in modo sano, tenere traccia dell'assunzione di acqua, mantenere un calendario e così via. Allora perché non un'app per incontri? Tinder è una delle app per incontri più famose e utilizzate. È il luogo in cui due persone si incontrano comodamente e passano il dito a destra se si piacciono.

Se utilizzate app di incontri come Tinder clone tutorial walkthrough per incontrare la vostra anima gemella e le vostre esigenze romantiche, c'è una buona possibilità che possiate trovarne una. La popolarità delle app di incontri disponibili per trovare il proprio partner non è in calo. Tuttavia, se volete creare un clone di Tinder senza codice, AppMaster può essere la vostra scelta numero uno.

Panoramica di Tinder

Nel 2012 Sean Rad, con l'aiuto di Justin Mateen, ha rivoluzionato l'idea dell'app Tinder per consentire alle persone di incontrarsi online e di trovare il partner perfetto con un semplice passaggio di dita. Grazie a questa idea, Tinder è cresciuta e oggi conta più di 400 milioni di utenti in tutto il mondo.

Usare Tinder è piuttosto semplice e la sua popolarità è aumentata di giorno in giorno come app per incontri e networking. Nell'app di incontri Tinder, è possibile scorrere il dito verso destra per apprezzare il profilo e verso sinistra per non apprezzare il profilo degli altri. Il profilo include una breve biografia, una foto del profilo e un elenco di interessi. Tinder funziona con un sistema a doppio click, in cui entrambi gli utenti devono passare il dito verso destra prima di potersi connettere e comunicare insieme tramite messaggi.

Come si codifica un'app di incontri?

Se si ha un background di programmazione, è facile clonare i tutorial per le app di incontri attraverso la codifica o la codifica da zero per creare un'app di incontri. Sono coinvolti diversi linguaggi di programmazione e diverse abilità. La creazione di app dipende anche dai tipi e dalle funzionalità delle app di incontri che si desiderano. I linguaggi e gli strumenti di programmazione possono essere utilizzati per costruire o codificare il tutorial walkthrough del clone di Tinder.

Vue.Js

React UI

MongoDB

React nativo

Nodo JS

JavaScript

Con cosa è codificato Tinder?

Per le app di incontri di Tinder, i principali strumenti utilizzati per creare il back-end sono node.js e MongoDB, mentre per creare il front-end vengono utilizzati i seguenti:

iOS - Swift e Objective C

Android - Java

Tuttavia, il tutorial walkthrough del clone di Tinder utilizza diversi stack di linguaggi e strumenti di sviluppo per l'espletamento delle sue funzioni complete, ovvero come linguaggi di programmazione e sviluppo ha:

JavaScript

HTML

Pitone

Per la costruzione dell'app Tinder e il suo test completo, viene utilizzata la piattaforma mobile AWS. Caratteristiche come:

Scorrimento a destra

Scorrimento a sinistra

Funzione di abbinamento

Tinder può essere clonato?

Sì, Tinder può essere clonato. Ci sono molte soluzioni per clonare le app di incontri con Tinder; alcune sono basate sulla codifica, mentre altre sono metodi senza codice. La codifica di un clone di Tinder è uno dei modi migliori per avviare un'attività online in poco tempo. Con una piattaforma no-code, è molto più facile farlo. Basta clonare lo script del tutorial walkthrough del clone di Tinder e il gioco è fatto. Diverse piattaforme forniscono questo script di codifica.

La prima e più importante cosa da creare è uno schema del modello di dati. Si tratta, in altre parole, di creare un database che inserisca i vari dati nell'ordine gerarchico corretto; quando parliamo di profili di utenti, delle loro scelte e di come il nostro algoritmo di matching funzionerà tra persone diverse e città diverse. Un'enorme quantità di informazioni che AppMaster può raccogliere in un formato di relazione con il Data Model Designer.

Quindi è necessario creare diversi processi aziendali che scriveranno correttamente i dati nel database, raccoglieranno i dati dal database, abbineranno le persone e invieranno notifiche. Tutto questo viene fatto utilizzando l'editor dei processi aziendali. La maggior parte dei blocchi esiste già, basta disporli nell'ordine giusto e tutto funzionerà perfettamente. Non appena lo schema dei dati e i processi aziendali sono pronti, si può iniziare a creare l'interfaccia.

AppMaster dispone di interfacce completamente native per applicazioni web e mobili; è sufficiente lanciare gli elementi dal pannello di sinistra sulla tela e selezionare dal menu a discesa gli endpoint utilizzati dai processi aziendali. La maggior parte delle interfacce si adatta automaticamente ai processi aziendali e ai dati esistenti.

Come si crea un clone di Code Tinder?

Per iniziare la costruzione di un clone di Code Tinder, iniziate sempre con il wireframing, un'illustrazione bidimensionale. Include il design dell'app e le sezioni necessarie per la costruzione dell'app clone di Tinder. Questo può essere fatto con la programmazione e la codifica. Ma l'articolo vi illustrerà un processo passo dopo passo per costruire la vostra app clone di tinder con un codice no-code.

Le piattaforme no-code dispongono di uno strumento di progettazione visiva per costruire facilmente lo scheletro dell'interfaccia della vostra app. Ogni tutorial walkthrough del clone di Tinder avrà bisogno di alcune pagine fondamentali per iniziare, indipendentemente dalla versione. La caratteristica principale deve essere l'invio e la ricezione di dati tra pagine diverse. Ciò consentirà di creare una pagina di dati principale e di visualizzare le informazioni su pagine diverse all'interno del database dell'applicazione. Queste pagine comprendono:

La pagina principale in cui si effettua lo swipe right e lo swipe left per le corrispondenze.

Una pagina in cui un utente può vedere tutti i suoi incontri.

Una pagina di messaggi in cui due utenti possono scambiarsi i loro messaggi diretti.

Configurazione del database dei cloni di Tinder

Dopo queste tre pagine principali, è il momento di creare un database. Questo database conterrà i file cruciali e importanti dell'applicazione clone di Tinder in codice. L'applicazione clone di Tinder dipenderà da questi database per connettersi al flusso di lavoro dell'applicazione.

AppMaster contiene un database già pronto che vi renderà più facile creare tutti i tipi di schede e campi informativi necessari per la base dell'app clone code tinder. Per l'applicazione tinder clone tutorial walkthrough sarà necessario creare le seguenti schede e campi:

Utente

Dati/bio dell'utente

Nome dell'utente

Immagine del profilo

Posizione

Data di nascita / Età

Genere

Elenco delle persone abbinate

Elenco degli utenti che non corrispondono

Elenco dei messaggi

I messaggi

Contenuto dei messaggi

Destinatario del messaggio

Mittente del messaggio

Costruire i flussi di lavoro dell'app clone di Tinder

Una volta completati i dati e la struttura principale dell'app Tinder attraverso un flusso di lavoro, è possibile collegare il tutto per migliorare le funzionalità dell'app.

Creare un clone di Tinder come lo swiping a destra o a sinistra

Tinder è famoso per la sua opzione di scorrimento sulla schermata iniziale. Funziona strisciando a destra per apprezzare una persona e a sinistra per non apprezzarne il profilo. È quindi molto importante mantenere questa funzione nell'app clonata. Dopo aver aggiunto questa funzione, il passo successivo è assicurarsi che tutti gli utenti, durante l'utilizzo dell'app, la visualizzino e la possano utilizzare.

Iniziando con il tipo di contenuto dell'utente, la ricerca verrà eseguita in tutto il database dell'app. È inoltre possibile includere ulteriori funzioni di ricerca che filtrano i risultati, ad esempio un genere specifico, l'età o le preferenze di genere. Come punto finale si può aggiungere l'area per l'immagine del profilo dell'utente e la didascalia sotto la foto, dove l'utente può aggiungere una frase che lo spieghi meglio.

Visualizzazione dell'elenco corrente degli utenti abbinati

Una volta che l'utente sceglie un match strisciando i diritti sull'app clone di Tinder, è necessario impostare una pagina specifica per visualizzare gli utenti abbinati. La pagina dedicata agli abbinamenti può essere utilizzata per visualizzare i messaggi degli stessi utenti come gruppo e si aggiornerà continuamente. Dovrete impostare la fonte del database come un elenco di liste di abbinamenti di molti utenti attuali. Siete pronti per iniziare a organizzare la sostanza unica mostrata all'interno di questa rete.

In sostanza, si traccia il segmento principale con la sostanza pertinente che si desidera mostrare e questo componente forte popolerà le sezioni rimanenti alla luce delle informazioni attuali. All'interno di questa ripetizione, è anche possibile creare occasioni all'interno di ogni singola colonna.

Questa funzione è preziosa per la creazione di elementi di navigazione nello sviluppo dell'applicazione. Quando gli utenti iniziano a scorrere verso specifici messaggi diretti, devono toccare il messaggio inserito in quella sezione.

Per questo motivo, nelle app tinder clone tutorial walkthrough, gli utenti saranno dirottati su una pagina specifica per conversazioni o messaggi specifici di un utente specifico. Durante questo processo di lavoro, dovremo inviare le informazioni necessarie per riconoscere la persona specifica con cui vogliamo iniziare una conversazione. Dopodiché, si dovrà consentire all'utente di visualizzare il contenuto effettivo del messaggio su messaggi ripetuti e pertinenti a una pagina pertinente.

Cercando tutti i messaggi e aggiungendo ulteriori vincoli, è possibile visualizzare solo i messaggi di cui l'utente corrente è mittente o destinatario. In questo modo si evita di visualizzare discussioni irrilevanti che non riguardano l'utente in questione.

Creare i messaggi

Per creare un messaggio, è necessario un campo a più righe in cui scrivere il contenuto. Qui si trova al di sotto dei messaggi o delle conversazioni ripetute; è possibile creare un messaggio con un semplice clic del dito. Iniziate a creare un flusso di lavoro per le app quando un utente tocca il pulsante di invio del messaggio. All'interno del vostro foglio di lavoro, potete iniziare a creare nuovi messaggi nel database della vostra app. In questo caso, dovrete analizzare e mantenere tutte le righe di input aggiuntive all'interno di quelle precedenti.

Per costruire un nuovo campo di messaggi, la cosa più importante è mettere in ordine un utente mittente e l'utente che riceverà il messaggio sarà contrassegnato come destinatario. Il messaggio di testo verrà inserito nel campo di input della finestra.

Visualizzazione del messaggio sulla finestra

Quando si crea un nuovo messaggio, il database del gruppo di messaggi si aggiorna dinamicamente non appena si verifica un aggiornamento e contribuisce a facilitare la conversazione complessiva. L'input finale è il contenuto effettivo del messaggio visualizzato quando ogni messaggio viene inviato o ricevuto. Il processo includerà l'ultimo contenuto del messaggio, ricevuto o inviato, con l'immagine del profilo del mittente o del destinatario.

Caratteristiche aggiuntive dell'applicazione

Una volta che si è abituati a creare un campo personalizzato con un'interfaccia utente di visualizzazione, è possibile continuare a creare le proprie funzioni in base alle proprie scelte e necessità. Alcune funzioni aggiuntive, tuttavia, sono importanti e vengono discusse di seguito:

Privacy e sicurezza

Prima della finalizzazione di un'applicazione, indipendentemente dalla sua nicchia, è importante impostare la privacy e la sicurezza. Dopo le basi, la priorità deve essere la sicurezza dell'app, in modo che i dati degli utenti possano essere protetti in tutti i modi. Potete anche confermare che state involontariamente conservando alcuni dati importanti senza uno strato protettivo.

Inoltre, è possibile:

Creare profili utente separati

Creare un supporto in caso di necessità

Filtri per soddisfare le preferenze personali dell'utente

Avviare l'app clone di Tinder

Dopo aver creato la vostra app clone di Tinder senza codice, siete pronti a lanciarla sul mercato. Scegliete la data di inaugurazione della vostra app di incontri e dedicate tempo e denaro al marketing prima del lancio. Su AppMaster, è possibile creare tutte le opzioni e le funzionalità complete per l'app di incontri clone di Tinder con facilità. Dopo il lancio, è necessario fare un po' di marketing, quindi tenere conto dei costi di marketing prima e dopo.

Iniziate a costruire la vostra app clone di Tinder

La piattaforma AppMaster può aiutarvi a sviluppare un'applicazione clone di Tinder come qualsiasi altra applicazione o software. Prima d'ora, non era possibile creare qualcosa di così incredibile senza codificare. Iniziate a costruire la vostra applicazione oggi stesso su AppMaster e iscrivetevi. Se avete bisogno di aiuto, vi forniremo sempre supporto attraverso il nostro team di esperti.

In breve

Quindi, per riassumere tutto, è possibile sviluppare la propria app clone di Tinder con alcune delle comuni modifiche e funzionalità personalizzate. I cloni di Tinder e qualsiasi altro tipo di applicazione possono essere creati utilizzando un metodo senza codice. Se avete un background di programmazione e siete esperti, potete costruirla con la codifica. Ma questo richiederà tempo, competenze e sforzi immensi. C'è sempre un modo più semplice per svolgere qualsiasi compito, come nel caso della creazione di un clone di Tinder. Il modo più semplice per creare un clone di Tinder è attraverso una piattaforma no-code come AppMaster. Con AppMaster è possibile creare non solo applicazioni di incontri, ma anche tutti i tipi di applicazioni per cellulari e desktop, che possono essere realizzate facilmente senza alcun coinvolgimento di competenze massicce e di codifica.