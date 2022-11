Come creare un'app come Duolingo?

Le persone vogliono essere in grado di comunicare con persone di altri Paesi, ma ci sono limitazioni dovute alle differenze nella lingua utilizzata. Oggi le persone possono imparare nuove abilità e condividere con gli altri nella loro lingua, anche se vivono lontano. I dispositivi intelligenti (smartphone, tablet e computer) possono aiutare in questo processo in qualsiasi momento e ovunque. Considerando la crescente domanda di apprendimento di nuove lingue, l'applicazione Duolingo è una delle soluzioni più popolari in questo campo. Forse avete già sentito parlare di Duolingo e volete creare un'applicazione come Duolingo. Questo articolo fa al caso vostro. Parleremo degli aspetti più importanti di Duolingo e di ciò che dovete fare per creare un'app come Duolingo.

Che cos'è Duolingo?

Duolingo è una piattaforma di apprendimento delle lingue gratuita e basata su Internet, lanciata nel 2012 da un'organizzazione no-profit. I principi dell'apprendimento delle lingue sono elementari. Agli utenti viene insegnato a pronunciare correttamente le nuove parole invece di indovinarne ciecamente il significato e l'uso.

Caratteristiche di Duolingo

Il vantaggio principale è che gli studenti possono padroneggiare la lingua, migliorare il loro vocabolario e imparare a esprimersi nella pratica invece di memorizzare centinaia di parole straniere. Possono essere necessari anni per diventare fluenti in una certa lingua, ma molte persone traggono beneficio dall'uso di questo servizio ogni giorno per pochi minuti.

Come funziona Duolingo?

Duolingo è una popolare piattaforma di apprendimento delle lingue che aiuta gli utenti a imparare diverse lingue straniere. Gli utenti scaricano un'applicazione, scelgono una lingua e iniziano la prova gratuita. Non devono pagare nulla per iniziare a imparare le lingue, perché Duolingo offre un'incredibile selezione di circa 50 lingue diverse tra cui scegliere. Dopo aver scelto quale lingua imparare, gli utenti vedranno l'elenco dei livelli per ogni lingua. Più alto è il livello, più complesse saranno le lezioni e viceversa. Quando gli utenti selezionano un corso, saranno guidati da un istruttore animato che spiega loro come completare correttamente ogni compito.

Motivi per creare un'app come Duolingo

Il mondo delle app educative è enorme. Si possono trovare centinaia di migliaia di programmi su Google Play e App Store. Tuttavia, questa vasta selezione di applicazioni presenta due problemi principali. In primo luogo, può essere poco chiaro scegliere l'applicazione giusta per sé o per i propri figli. In secondo luogo, le ore a disposizione nella giornata sono poche, il che rende impossibile imparare tutto su tutte le applicazioni educative in una volta sola. Nel caso di Duolingo, gli sviluppatori sono riusciti a combinare tutti i fattori rilevanti in un'unica app educativa con una buona esperienza d'uso: è veloce, divertente, istruttiva e simpatica!

Come creare un'app come Duolingo?

Le buone app devono essere sviluppate secondo le migliori pratiche; altrimenti, molto probabilmente, falliranno. Parliamo ora delle fasi principali del processo di sviluppo di un'app come Duolingo.

Iniziare con un piano strategico

Il vostro compito è quello di creare un'idea unica per un'app e di scriverne un piano aziendale. Prima di iniziare, fate ricerche di marketing e scoprite cosa vuole il mercato.

Collaborare con esperti di lingue

Per realizzare un'app come Duolingo, è necessario collaborare con gli esperti giusti. Con fonti adeguate, la vostra piattaforma per l'apprendimento delle lingue sarà utile.

Scegliere una piattaforma

È utile creare un'applicazione per le piattaforme Android e IOS. È opportuno creare anche una versione web, poiché molti utenti preferiscono imparare le lingue da desktop/laptop.

Assumere un team di progettazione e sviluppo

Se una persona dovesse analizzare il mercato delle applicazioni mobili, scoprirebbe che il 90% degli utenti abbandona una piattaforma nei primi 30 secondi a causa di una cattiva progettazione dell'esperienza utente. Per evitarlo, dovreste assumere un consulente di design UX/UI che vi aiuti a costruire app per l'apprendimento delle lingue che siano semplici e abbiano un aspetto attraente.

Pensate alla struttura modulare

Quando si modularizza l'app, il processo di sviluppo diventa più veloce, con conseguente risparmio di tempo e denaro. Gli sviluppatori mantengono l'integrità dell'app senza danneggiarne le prestazioni.

Caratteristiche principali per un'app come Duolingo

Imparare una lingua è una delle esperienze più gratificanti che si possano fare nella vita. Tuttavia, imparare come un professionista richiede duro lavoro e dedizione. Superare il livello di conoscenza attuale richiede un'abilità che raramente si trova nelle app per le lingue. Ora daremo un'occhiata ad alcune delle migliori caratteristiche che ci si può aspettare di trovare in un'app per l'apprendimento delle lingue.

Deve essere semplice e coinvolgente. È molto facile da usare.

La comprensione orale è uno dei fattori più importanti dell'app per l'apprendimento delle lingue. Deve essere facile accedere e scaricare da internet le applicazioni che aiutano a migliorare la comprensione orale.

Il passo successivo è l'aggiunta di funzioni di comprensione scritta alla vostra app. Si tratta di attività che aiutano a mettersi alla prova e ad assicurarsi di aver compreso efficacemente ciò che si legge o si ascolta.

Lo sviluppo di app educative è un'ottima idea per chi vuole guadagnare non solo dall'investimento iniziale, ma anche dall'investimento futuro di altro denaro che può essere guadagnato attraverso l'app.

Tecniche di monetizzazione

Esistono vari modi per monetizzare un'app educativa. Il più ovvio è quello degli annunci pubblicitari, di cui parleremo in dettaglio più avanti. Ma ricordate che altre fonti di reddito possono essere utilizzate da applicazioni specifiche, come gli acquisti in-app.

Freemium

Se volete che un maggior numero di utenti tragga vantaggio dalla vostra app simile a Duolingo, prendete in considerazione la possibilità di offrirla come servizio freemium. In questo modo, l'app sarà offerta a costo zero, ma i consumatori potranno decidere di passare alla versione premium pagando un abbonamento fisso.

App a pagamento

Se avete un'idea per un'app come Duolingo e state cercando un modo per iniziare, la cosa migliore è confrontare le app gratuite con quelle a pagamento. Se la vostra app è gratuita, cercate di trovare caratteristiche uniche che la differenzino dalla massa.

Acquisto in-app

Con il modello degli acquisti in-app, gli utenti possono utilizzare la vostra app al massimo delle sue potenzialità. Pagano per contenuti e servizi specifici, il che significa che sentono di aver ottenuto qualcosa di concreto.

Pubblicità

L'opportunità di guadagnare dalla pubblicità visualizzata sulla vostra app è grande, soprattutto se la vostra app ha successo.

Quanto tempo ci vuole per creare un'app come Duolingo?

Quanto tempo ci vorrà per creare un'app come Duolingo? Questa è la domanda che si pone la maggior parte delle persone che vogliono creare la loro app per l'apprendimento delle lingue. Anche se non esiste una risposta definitiva, ci sono molti dati che aiutano a prendere una decisione informata. Diversi fattori determinano il tempo necessario per la creazione di un'app.

Costo per la creazione di un'app Duolingo

Quanto costa lo sviluppo di un'app? A questa domanda si può rispondere in modo diverso a seconda della complessità del progetto, della sede scelta per il team e del fatto che l'app venga sviluppata o meno per funzionare su Android e iOS, ovvero per lo sviluppo multipiattaforma.

No-code soluzione

AppMaster è una no-code è una piattaforma che consente di creare applicazioni personalizzate senza alcuna conoscenza di programmazione. Potete usare AppMaster per creare un'app come Duolingo che sia fatta su misura per la vostra azienda. Questo non solo è un ottimo modo per risparmiare sui costi di sviluppo, ma riduce anche il tempo necessario per commercializzare la vostra app.

Con AppMaster è possibile creare facilmente un'app che soddisfi le proprie esigenze specifiche. Questo può essere un ottimo modo per risparmiare denaro e tempo sullo sviluppo e può anche aiutarvi a far arrivare la vostra app nelle mani degli utenti più rapidamente. Contattateci oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutarvi a creare un'app come Duolingo.