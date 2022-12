Viviamo in un'epoca in cui usiamo i nostri dispositivi mobili per quasi tutto e vogliamo usarli per tutto! Vogliamo comunicare, comprare, vendere e pagare con loro, e vogliamo anche viaggiare con loro! Lo sviluppo di app è senza dubbio un settore in crescita e un'ottima opportunità per gli imprenditori. Parlando di viaggi, molti tipi diversi di app per dispositivi mobili sono ormai diventati una grande risorsa per i viaggiatori, anche più dei siti web per dispositivi mobili: in qualsiasi momento, possono assicurarsi di non essersi persi, possono prenotare un hotel, possono prenotare qualsiasi attività (acquistare biglietti per un concerto o un museo, prenotare un tavolo al ristorante) o chiamare un taxi. Le app di viaggio sono anche un'opportunità per tutti i servizi e le imprese di ospitalità turistica. Cosa significa per gli imprenditori digitali? Che il settore delle applicazioni di viaggio è una grande opportunità!





Ci sono tonnellate di esigenze diverse che possono essere soddisfatte con un'applicazione, e queste sono tutte nicchie di mercato che si possono riempire con un'applicazione di viaggio. Tuttavia, naturalmente, ci sono molti parametri da prendere in considerazione per il vostro progetto di sviluppo di un'applicazione: budget, funzionalità, utenti target e altro ancora. In questo articolo ci addentreremo nel mondo dello sviluppo di app di viaggio per farvi capire meglio che tipo di opportunità è e come sfruttarla.

Di cosa ha bisogno un'applicazione di viaggio?

Prima di considerare quanto può costare un'applicazione di viaggio e come si può fare in modo che abbia successo, è necessario concentrarsi su ciò di cui ha bisogno un'applicazione di viaggio. Quali sono le caratteristiche che voi e il vostro team di sviluppo dovete mettere in atto affinché ogni viaggiatore possa avere tutto ciò di cui ha bisogno nel palmo della mano attraverso il proprio cellulare mentre è in viaggio? Come potete rendere disponibile il vostro servizio con un'applicazione diversa dai tradizionali ma meno usabili siti web per dispositivi mobili? Una volta chiarite tutte le caratteristiche da inserire in un'applicazione, si può passare a considerare i costi, il marketing, l'assunzione di un team di sviluppo e altri aspetti.

Le app di viaggio sono una sorta di intermediario tra i servizi di ospitalità e i viaggiatori. Questo è un aspetto importante da considerare: nella maggior parte dei casi, la vostra applicazione non funzionerebbe se non coinvolgesse i servizi di ospitalità turistica e gli utenti comuni. Le caratteristiche principali di un'applicazione di viaggio sono le seguenti:

Trasporto

La prima cosa che ogni viaggiatore fa quando viaggia è spostarsi da un luogo all'altro. Viaggiare significa spostarsi; quando si pensa a un luogo da visitare, la prima cosa a cui si pensa è come arrivarci. Per tutti questi motivi, la prima caratteristica che identifica le app o i siti web mobili per i viaggi è la possibilità di prenotare i trasporti. Il trasporto è un ombrello che può includere tonnellate di servizi diversi:

acquisto di biglietti aerei,

acquisto di biglietti per treni e autobus

acquisto di biglietti per il trasporto urbano (metropolitana, autobus urbani)

chiamare un taxi

Il mondo dei trasporti sta cambiando e offre nuove opportunità anche a chi si occupa di sviluppo di app di viaggio. Gli scooter e le biciclette elettriche sono sempre più diffusi sulle strade cittadine di tutto il mondo: le app di viaggio possono includere anche funzioni che consentono agli utenti di noleggiare uno di questi mezzi di trasporto sostenibili o funzioni di pianificazione del viaggio. Per rendere questa app utilizzabile, sono necessarie funzioni di integrazione con le mappe: assicuratevi che il vostro team di sviluppo includa un esperto in questo settore. Sono inoltre necessari accordi con l'ospitalità turistica legata al settore dei trasporti.

Prenotazione

La seconda cosa di cui gli utenti hanno bisogno quando viaggiano è un posto dove passare la notte. Le app di viaggio che permettono agli utenti di prenotare un hotel o qualsiasi altro tipo di camera direttamente dal cellulare hanno molto successo, anche se la concorrenza è molto alta. Tuttavia, quando si parla di prenotazioni, non ci si deve concentrare solo su hotel e camere; i viaggiatori prenotano anche visite a musei o altre attività.

Prenotazione

Oltre a un posto per dormire, i viaggiatori hanno bisogno di un posto per mangiare. Lo sviluppo di un'applicazione che permetta agli utenti di prenotare un tavolo per le loro cene e i loro pranzi può avere un grande successo: non sarebbe rivolta solo ai viaggiatori, poiché le persone utilizzerebbero applicazioni di viaggio come questa anche per prenotare nei ristoranti della loro città.

Recensioni

C'è molta concorrenza per le app di viaggio che si occupano di recensioni. Tuttavia, l'inclusione di funzioni di recensione all'interno della vostra app di viaggio può rendere lo sviluppo della vostra app più completo.

Mappa e navigazione

Anche in questo caso, sviluppare un'app di navigazione e portarla al successo sarebbe estremamente difficile, poiché la concorrenza di Google è quasi impossibile da battere. Anche le funzioni di navigazione per l'integrazione delle mappe possono essere complicate da sviluppare. Tuttavia, è possibile includere funzioni di mappa o di navigazione all'interno dell'app (magari integrandola con le mappe di Google).

Servizio di emergenza

Cominciamo a parlare di funzioni standard più piccole. Poiché sono meno comuni, potrebbero rappresentare un'opportunità più significativa per qualsiasi imprenditore digitale. Quando ci si trova in un luogo al di fuori del proprio Paese, raramente si viene informati su come chiamare i servizi di emergenza. Un'applicazione che permetta di chiamare i servizi di emergenza dal proprio cellulare, anche se non si conoscono i numeri di emergenza, sarebbe uno strumento prezioso per qualsiasi viaggiatore. Questo tipo di applicazione avrebbe bisogno di una funzione di integrazione con le mappe.

Previsioni del tempo

Chiunque viaggi controllerebbe il meteo più di una volta al giorno; ecco perché le app per le previsioni del tempo possono avere successo. Quando costruite un'app per i viaggi, tenete presente questo aspetto e prendete in considerazione l'aggiunta di funzioni per le previsioni del tempo alla vostra app per i viaggi, l'integrazione di un sito web mobile per le previsioni del tempo o la creazione di un'app solo per questo scopo.

Pianificazione del viaggio

Molti viaggiatori hanno bisogno di app per pianificare i viaggi. Tutti scrivono il loro piano da qualche parte, ma averlo con sé sul cellulare con un'app di pianificazione del viaggio sarebbe più comodo. Potreste sviluppare un'app di viaggio che consenta loro di pianificare il viaggio e di continuare a controllarlo anche durante il viaggio stesso.

Si noti che non tutte le app di viaggio sono dotate di tutte queste funzioni. Prendiamo un esempio famoso: booking.com è un'app di viaggio che non ha funzioni di trasporto o di previsione del tempo. Eppure, è una delle applicazioni di viaggio di maggior successo al mondo. Quando sviluppate la vostra app di viaggio, potete concentrarvi su una o alcune funzionalità: tenete però presente che le caratteristiche selezionate determineranno la nicchia di mercato in cui collocherete la vostra app e gli utenti a cui vi rivolgerete.

Come funziona un'app di viaggio?

Esistono due tipi principali di app di viaggio: le app per pianificare i viaggi che gli utenti usano per organizzare i loro viaggi (che usano, cioè, da casa, dall'hotel, dall'aeroporto) e quelle che usano in viaggio.

App per la pianificazione dei viaggi

Le app per la pianificazione dei viaggi sono più facili da sviluppare perché non necessitano, ad esempio, dell'integrazione delle mappe di geolocalizzazione e della navigazione integrata con le mappe. Questi tipi di app per i viaggi mobili sono principalmente app di prenotazione per la pianificazione dei viaggi: consentono agli utenti di sfogliare gli hotel, i ristoranti, i musei e altro ancora disponibili dai loro dispositivi mobili, ma possono anche essere più avanzate di così. Il team di sviluppo dedicato potrebbe includere nella vostra app di prenotazione viaggi una funzione che consenta agli utenti non solo di sfogliare ma anche di prenotare direttamente dall'app di viaggio mobile. Un altro modo per migliorare questo tipo di applicazione per la pianificazione dei viaggi sarebbe quello di integrare funzioni di pianificazione: funzioni che consentano agli utenti di salvare i luoghi che desiderano visitare, gli orari e altro ancora.

Quando si costruisce un'applicazione di viaggio come questa, c'è un'altra sfida oltre allo sviluppo dell'app: in molti casi, è necessario trovare accordi con il settore dell'ospitalità turistica. In altre parole, è necessario che le imprese attive nel settore dell'ospitalità sottoscrivano il vostro servizio. Potete rendere questo passaggio automatico (le imprese del settore dell'ospitalità turistica potrebbero iscriversi direttamente dalla vostra applicazione), ma dovete far sapere loro che l'app esiste. Ciò significa che il primo obiettivo delle vostre campagne di marketing sarà proprio l'industria dell'ospitalità turistica.

Applicazioni in movimento

Per questo tipo di applicazioni, potreste dover diventare un intermediario tra gli utenti e l'industria dell'ospitalità turistica, ma in questo caso la caratteristica più importante sarebbe l'integrazione della mappa di geolocalizzazione. Il processo di sviluppo dell'app potrebbe diventare più complesso perché dall'applicazione l'utente deve essere in grado di geolocalizzare il proprio dispositivo mobile e, attraverso l'integrazione della mappa, vedere il servizio nella sua posizione, che si tratti di servizi di ospitalità turistica, servizi di emergenza, disponibilità di trasporto. Per quanto riguarda i costi, questi ultimi tipi di app di viaggio mobile, soprattutto se richiedono l'integrazione con le mappe, costerebbero molto di più dei primi, perché il processo di sviluppo dell'app è più complicato e potrebbe essere necessario assumere un team di sviluppo dedicato più grande.

Cosa rende un'app di viaggio di successo?





Come abbiamo detto, il settore dello sviluppo di app è molto saturo e quello delle app di viaggio non fa eccezione. Ciò significa che la concorrenza quando si decide di creare un'app di viaggio è estremamente alta. Non dobbiamo dimenticare che, oltre ai vari tipi di app per dispositivi mobili, esistono anche molti siti web per dispositivi mobili che offrono gli stessi servizi, quindi come si può far risaltare la propria app per dispositivi mobili rispetto alla concorrenza? Come sempre, la qualità è fondamentale in ogni settore e anche nelle app mobili di viaggio. Quindi, la domanda più importante è: "Come creare un'app di viaggio mobile di qualità"? Il fattore più importante per il successo delle app di viaggio è l'usabilità. Gli utenti devono essere in grado di utilizzare facilmente la vostra applicazione, anche se non sono esperti di tecnologia, anche se di solito non usano le app per questo genere di cose.

In secondo luogo, la vostra applicazione di viaggio deve rispondere a un'esigenza. Prima ancora di passare alla realizzazione di un'applicazione di viaggio, è importante identificare un'esigenza all'interno del segmento dei viaggiatori e cercare di fornire una risposta con un'applicazione. Prima di passare allo sviluppo di un'app di viaggio, chiedetevi: di cosa hanno bisogno i viaggiatori prima di uscire di casa, quando sono negli aeroporti, quando atterrano, quando sono in un paese straniero, quando hanno bisogno di chiamare i servizi di emergenza, quando hanno bisogno di trovare un posto per mangiare o dormire? Il team di sviluppo non deve sviluppare l'app che piace a voi o a loro, ma quella di cui ha bisogno il vostro pubblico target.

Il terzo elemento è il marketing. Spesso l'app di maggior successo non è quella più avanzata, ma quella con la migliore strategia di marketing. Una strategia di marketing di successo è in grado di attirare l'attenzione del settore dell'ospitalità turistica e dei suoi utenti. Il numero di aziende e di utenti del settore dell'ospitalità turistica che utilizzano la vostra app è il fattore più importante che determina il vostro successo. Infine, ma non meno importante, se volete che la vostra app mobile per i viaggi abbia successo e continui a migliorarla per renderla un'attività redditizia a lungo termine, dovete ascoltare i feedback dei vostri utenti. Non appena inizieranno a utilizzare la vostra app di viaggio sui loro dispositivi mobili, apprezzeranno alcune funzionalità e si lamenteranno di altre. Aggiornate la vostra app di viaggio in base alle esigenze e ai feedback dei vostri utenti.

Come guadagnare con la vostra app di viaggio

Una cosa è fare in modo che la vostra applicazione di viaggio abbia successo, un'altra è creare un flusso di reddito da essa. All'inizio è vero che la vostra priorità è far sì che le persone e le aziende del settore alberghiero le usino, ma poi dovete trovare un modo per monetizzarle. L'aspetto della monetizzazione, tuttavia, dovrebbe far parte del processo di sviluppo della vostra app di viaggio: evitate di sviluppare la vostra app e pensare alla monetizzazione solo alla fine. In questa sezione esploreremo i modi in cui potete monetizzare la vostra app di viaggio.

Commissioni da prenotazioni e prenotazioni

Uno dei modi più semplici per monetizzare la vostra app di viaggio è quello di guadagnare una commissione da ogni prenotazione effettuata con la vostra applicazione. Quando qualcuno prenota una camera d'albergo con la vostra app dai suoi dispositivi mobili, ad esempio, pagherà un importo all'hotel. Di questo importo, voi tratterrete una piccola percentuale. Assicuratevi di comunicare chiaramente questa percentuale agli hotel e alle altre aziende che si iscrivono alla vostra applicazione.

Pubblicità

Potreste fornire un servizio totalmente gratuito per la vostra app mobile (gratuito per gli utenti e gratuito per le aziende) e guadagnare con annunci pubblicitari digitali visualizzati mentre l'utente naviga nell'app. Si tratta di un modo semplice per monetizzare le app di viaggio; tuttavia, la visualizzazione di troppi annunci comprometterebbe l'usabilità e, come già detto, l'usabilità è la vostra priorità numero uno.

Abbonamento

Potreste creare un piano di abbonamento che permetta agli utenti di rimuovere gli annunci dalla vostra app di viaggio mobile pagando una piccola quota mensile. Chi viaggia molto potrebbe essere d'accordo nel pagare una piccola quota per un'app mobile che consente di viaggiare più facilmente e comodamente. Si noti che non è necessario scegliere una sola di queste opzioni di monetizzazione: è possibile utilizzarne più di una, ma bisogna sempre fare attenzione che le opzioni di monetizzazione non compromettano l'usabilità degli utenti.

Quanto costa costruire un'app di viaggio?





Il budget necessario per costruire un'app di viaggio da zero può dipendere dalla complessità del processo di sviluppo dell'app di viaggio e anche dalle vostre capacità. Ad esempio, se dovete assumere l'intero team di sviluppo, spenderete di più che se siete voi stessi uno sviluppatore e dovete assumere solo alcuni collaboratori. Inoltre, funzioni come l'integrazione delle mappe sono più complicate da sviluppare e richiedono più tempo e costi più elevati. Non possiamo identificare un costo preciso per lo sviluppo di un'app di viaggio, ma possiamo certamente definire un range: la realizzazione di un'app di viaggio può costare tra i 12.000 e i 50.000 dollari, compresi i costi di marketing. Come si può notare, la realizzazione di un'app di viaggio non è il più conveniente dei progetti; tuttavia, in un mondo in cui le distanze si accorciano sempre più, le app di viaggio sono essenziali per le persone. Non trascurate nessun aspetto di questo elenco durante il processo di sviluppo dell'app e aumenterete le vostre possibilità di successo!