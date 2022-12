Se state leggendo questo articolo, è molto probabile che siate stati coinvolti o stiate pensando di avviare servizi di corriere on-demand. Non c'è dubbio che il settore dei corrieri on demand e delle consegne di cibo sia in piena espansione e che sia uno dei migliori servizi di consegna di cibo per i clienti dei servizi di ristorazione. Ma come per ogni altra impresa, ci sono alcune cose da sapere prima di lanciarsi nello sviluppo di app di consegna per i servizi di corriere on-demand.

Ci sono molte cose da sapere, ma una cosa fondamentale da considerare nello sviluppo di app di consegna per i servizi di consegna di generi alimentari.

Avete bisogno di capire il processo di sviluppo delle app di consegna? Per costruire un'app di consegna per i clienti e i corrieri dei ristoranti, di cosa avete bisogno? E come funziona l'app di consegna on-demand per i servizi di consegna di generi alimentari.

Durante la pandemia COVID-19, le operazioni quotidiane delle persone sono cambiate, l'e-commerce ha avuto un boom del 200%, quasi tutti hanno iniziato ad acquistare online per sicurezza e, sì, è più comodo acquistare dalla propria zona di comfort in tutto il mondo con pochi tap del telefono attraverso l'app di consegna on-demand.

La pandemia COVID-19 ha generato maggiori opportunità di business, come i servizi di consegna di cibo, generi alimentari e altri articoli di e-commerce. Le app di consegna dei corrieri on-demand e le app di consegna dei corrieri sono terze parti tra acquirenti e venditori, il cui compito è quello di prendere gli articoli dai venditori e portarli alle porte degli acquirenti, e le app di consegna dei corrieri on-demand hanno reso possibile questa operazione.

A causa della pandemia, i ristoranti, i food corner e le caffetterie sono stati chiusi e hanno iniziato a vendere online, collaborando con i servizi di consegna tramite corriere on-demand. Gli esperti prevedono che il mercato delle consegne di cibo a domicilio crescerà del 300%, un numero enorme e un'opportunità perfetta per iniziare un'attività con i servizi di app di consegna a domicilio.

Fortunatamente abbiamo raccolto tutto ciò che vi serve per sapere come costruire un'app per le consegne, come funziona un'app per le consegne tramite corriere on-demand, il processo di sviluppo di un'app per le consegne on-demand e come iniziare a lavorare con un'app per le consegne tramite corriere on-demand.

Abbiamo anche spiegato come costruire un'app per le consegne e quali sono le tecnologie utilizzate nello sviluppo dell'app per le consegne del corriere on-demand e quali sono le opzioni di pagamento multiple disponibili.

Come funziona un'app di consegna?

Prima di addentrarci nello sviluppo di un'app di consegna, cerchiamo di capire come funzionano le app di consegna del corriere on-demand.

Un cliente che vuole ordinare una pizza italiana naviga sull'app di consegna del corriere on-demand e cerca una pizza italiana; a quel punto, clicca sul link di uno dei ristoranti elencati e ordina la pizza. L'app di consegna del corriere è costruita in modo tale da notificare al ristorante specifico che è stato effettuato un ordine. Il capo inizia a preparare la pizza; quando è pronta, un corriere viene a prenderla e la consegna al cliente nel luogo stabilito, addebitando l'importo richiesto. Questo è il bello di avere un'app di consegna su richiesta per la vostra attività.

Queste app per le consegne a domicilio prevedono diverse opzioni di pagamento, come il pagamento in contanti alla consegna, il pagamento anticipato online, ecc.

Alcune grandi aziende alimentari, come McDonald's e KFC, hanno creato le proprie app di consegna tramite corriere per servire i propri clienti. È vantaggioso avere una propria app di corriere per le consegne, in modo da poterne trarre un profitto aggiuntivo.

Come fa l'app di consegna a guadagnare?

Ribadendo che le app di consegna su richiesta sono molto redditizie e vantaggiose, è importante creare un'app di consegna. Ogni azienda che vende prodotti fisici online deve creare un'app di consegna per consegnare i prodotti ai propri consumatori. Alcune aziende hanno un proprio modello di consegna on-demand, mentre altre si affidano alle app e alle attività di consegna dei corrieri. Il compito del corriere è solo quello di ritirare il pacco e consegnarlo alla porta di casa dell'acquirente, e il suo lavoro è finito. Lo sviluppo delle app di consegna dei corrieri è tale da far pagare determinati importi come commissioni, spese pubblicitarie, iscrizioni e spese di consegna per la consegna dei pacchi. Commissione: Nella maggior parte dei casi, le app per la consegna di cibo e i corrieri chiedono una percentuale ai ristoranti per metterli in contatto con i loro potenziali clienti. Ad esempio, UberEats riceve fino al 30% di commissioni. Il 30% è una cifra enorme, ma i ristoranti sono comunque felici di pagare il 30% a UberEats perché ottengono maggiori profitti dai clienti di UberEats. Spese di pubblicità: È una delle principali fonti di guadagno per le app di consegna del corriere; le persone possono pubblicizzare i loro prodotti per promuoverli e aumentare la loro portata a più clienti. Possono fare pubblicità per ore, giorni o addirittura mesi, e in cambio dovranno pagare una tariffa definita per la promozione. La pubblicità può essere in diversi formati, ad esempio visualizzata nella schermata principale, nella barra laterale o in qualsiasi punto del piè di pagina, a seconda della scelta dell'utente e della tariffa. Iscrizioni: L'offerta di iscrizioni è uno dei metodi più recenti nelle app di corriere. Ora le app e i fornitori di servizi di corriere offrono sconti, spedizioni gratuite, X%OFF sulla consegna e altri vantaggi ai loro clienti se acquistano in un determinato periodo del mese. Possono acquistare abbonamenti mensili con X%OFF e altri vantaggi. In questo modo si instaura un buon rapporto con i clienti e si aumenta il tasso di clienti fedeli e di ritorno. Spese di consegna: Il cliente pagherà le spese di consegna, a meno che la spedizione non sia gratuita per gli articoli ordinati. Le spese possono essere di diverso tipo; alcune app di corriere utilizzano tariffe forfettarie per la consegna, come 10 dollari o il 20% del totale dell'ordine, mentre altre variano da luogo a luogo e dipendono anche dalle dimensioni e dal peso dei prodotti. Dipende quindi da voi quali modelli volete adottare per la vostra attività di servizi di consegna.

Come costruire un'app per le consegne?

Abbiamo capito cos'è un'app di consegna su richiesta, come funziona un'app di consegna su richiesta e come guadagnare con le app di consegna del corriere su richiesta. È importante creare un'app di consegna per la vostra azienda per sopravvivere nel mondo digitale.

L'app per le consegne a domicilio è solo l'interfaccia di facciata con cui le persone possono interagire, ma dietro le quinte del processo di sviluppo dell'app per le consegne è necessario avere un piano commerciale e logistico adeguato. È anche importante scegliere gli strumenti e le tecnologie giuste, visto che abbiamo a disposizione così tante opzioni diverse per lo sviluppo di app di consegna.

Il fattore più importante nella costruzione di un'app per le consegne è scegliere le tecnologie e la piattaforma giuste che soddisfino le esigenze specifiche dell'azienda e dei suoi utenti. Alcune piattaforme offrono uno sviluppo di app di consegna molto sicuro, ma possono compromettere un po' le prestazioni e viceversa. È possibile ottenere le stesse funzionalità nello sviluppo di app di consegna da ogni piattaforma, ma è importante scegliere la piattaforma giusta che soddisfi le esigenze aziendali e migliori l'esperienza dell'utente nella creazione di un'app di consegna.

Ogni piattaforma ha i suoi pro e i suoi contro, per cui è necessario fare dei compromessi per decidere quale scegliere per costruire un'app di consegna.

Per lo sviluppo di un'app di consegna, dovrete scegliere una delle piattaforme definite di seguito o qualsiasi altra piattaforma, ma lo sviluppo dell'app di consegna deve supportare lo sviluppo multipiattaforma perché l'app di consegna sarà utilizzata da utenti IOS, Windows o Android.

Alcune piattaforme popolari per lo sviluppo di app di consegna

È sempre un problema quando ci sono molte opzioni disponibili per costruire un'app di consegna, e quindi scegliere le migliori per lo sviluppo dell'app di consegna a volte sembra un po' difficile, ma è importante scegliere gli strumenti e le tecnologie giuste per costruire un'app di consegna.

Eccone alcune che possono essere utilizzate per lo sviluppo di un'app per le consegne. Poiché l'app di consegna del corriere on-demand sarà utilizzata da diversi dispositivi con diversi sistemi operativi, è meglio costruire un'app di consegna su una tecnologia multipiattaforma per aumentare l'accessibilità dell'applicazione e catturare più pubblico. Si tratta di un aspetto importante da considerare durante lo sviluppo di un'app di consegna.

React Native: React Native è un framework open-source sviluppato da Facebook per la creazione di applicazioni mobili native. Si tratta di un SDK multipiattaforma che consente agli sviluppatori di creare applicazioni mobili e di realizzare un'app di consegna utilizzando JavaScript come linguaggio di backend. React Native offre una serie di vantaggi, come tempi di sviluppo rapidi, riutilizzo del codice e prestazioni efficienti. È possibile utilizzare React Native per creare un'app di consegna. È una delle piattaforme più conosciute quando si tratta di sviluppare app di consegna e app di consegna on-demand.

Riutilizzabilità del codice: La riutilizzabilità del codice è una caratteristica fondamentale di React Native. Permette di costruire un'app di consegna per sistemi operativi multipiattaforma come Android e IOS, perché il codice JavaScript alla base può essere utilizzato per entrambi.

Sviluppo efficiente: La riutilizzabilità del codice riduce i costi, la durata dello sviluppo e gli sforzi umani. Nello sviluppo di app di consegna, la riusabilità del codice aiuta a sviluppare in modo efficiente e veloce e gli sviluppatori possono creare app di consegna in modo efficiente.

Test e debug: I test e il debug nel processo di sviluppo delle app di consegna sono una fase necessaria per creare app di consegna senza bug. React consente di apportare modifiche in tempo reale all'applicazione live e di correggerle durante il caricamento dell'app. Inoltre, solo la parte di codice specifica verrà aggiornata, ma non l'intera applicazione; ciò significa che, nel processo di sviluppo dell'applicazione, le modifiche apportate a una parte dell'applicazione non influenzeranno l'intera applicazione, a meno che non vi sia una relazione tra queste parti. Aiuta a testare e a correggere i bug sulle applicazioni live.

Xamarin: Xamarin è una piattaforma di sviluppo di applicazioni open-source di proprietà di Microsoft che consente agli sviluppatori di creare un'applicazione di consegna e altre applicazioni mobili utilizzando C#. Utilizza un unico codice per IOS, Android, Windows e altre piattaforme. Il processo e l'esperienza di sviluppo delle app sono identici a quelli delle app native. Le app per i diversi sistemi operativi vengono sviluppate con un'unica base di codice .NET condivisa. Inoltre, il framework Xamarin supporta l'accesso completo all'intero spettro di funzionalità per piattaforma e dispositivo sottostante, comprese tutte le funzionalità specifiche della piattaforma. Se desiderate un design dell'interfaccia utente pulito e moderno per lo sviluppo di app di consegna, allora Xamarin è la scelta giusta per costruire un'app di consegna su di esso.

Integrazione API: Gli sviluppatori di Xamarin possono utilizzare tutte le API esistenti e i controlli dell'interfaccia utente in un linguaggio di programmazione specifico della piattaforma, riducendo così i costi di integrazione e i tempi di sviluppo dell'app di consegna. Anche l'aggiunta di più opzioni di pagamento richiede un'API, e Xamarin è molto amichevole quando si tratta di integrazione API e sviluppo di app di consegna.

Interfaccia utente (UI) nativa: Gli utenti si aspettano sempre esperienze coerenti dalle app mobili e Xamarin consente di scrivere codici che corrispondono perfettamente all'interfaccia utente (UI) nativa di ciascun sistema operativo. Questo semplifica la condivisione del codice tra i diversi sistemi operativi come IOS, Android, Windows, ecc. È così facile costruire un'app di distribuzione con Xamarin, poiché viene utilizzato un unico codice per diversi sistemi operativi.

Open source: Essendo un framework open source, migliora continuamente nel tempo; inoltre, è supportato dal gigante tecnologico Microsoft che lo mantiene stabile, vendibile e robusto.

Flutter: Anche Flutter è un kit di sviluppo open-source di proprietà di Google che consente di sviluppare app multipiattaforma in modo semplice e senza problemi. È possibile creare facilmente un'app di consegna in Flutter. Invece di scrivere codice separatamente per Android e IOS, Flutter è una delle piattaforme che consente di creare app di consegna con un'unica base di codice sia per Android che per IOS.

L'SDK di Flutter è basato sul linguaggio di programmazione Dart. Per le app mobili, utilizza il linguaggio Dart, mentre per il web, il Dart viene convertito in JavaScript con l'aiuto del compilatore Drat2js Trans. Lo sviluppo di app di consegna con Flutter è una delle migliori opzioni perché supporta sia IOS che Android.

Un'unica base di codice: Supporta anche il fattore di riusabilità del codice di sviluppo; basta scrivere un'unica base di codice e utilizzarla dove necessario per Android, IOS e anche per il web.

Librerie ricche: Flutter è una delle piattaforme più ricche, con tonnellate di librerie che si possono importare e utilizzare per svolgere un compito specifico. Nello sviluppo di app di consegna, sono necessarie molte librerie e Flutter ne fornisce molte per facilitare lo sviluppo e aiutare a costruire un'app di consegna.

Come si avvia l'app di consegna del corriere on-demand?

Ora abbiamo compreso il modello di business dell'app di consegna del corriere on-demand, il funzionamento dell'app di consegna on-demand e le diverse tecnologie che supportano lo sviluppo dell'app di consegna.

Il piano

La prima e più importante cosa da considerare prima di avviare un'attività è un piano adeguato. Il piano è la mappa stradale verso la destinazione. Definite la visione e gli obiettivi da raggiungere. Calcolate tutte le spese, come i costi operativi, le tasse, i costi di manutenzione, ecc. Il passo successivo consiste nell'individuare la propria nicchia di mercato per i servizi di consegna tramite corriere on-demand; alcune attività sono molto ampie e consegnano qualsiasi articolo, mentre altre sono specifiche per una nicchia, come le app di consegna tramite corriere di alimenti e medicinali.

Team e sviluppo dell'app di consegna

Ora che avete un piano adeguato, è il momento di assumere autisti, rider e manager per gestire il processo del modello di business e formarli sull'app di consegna on-demand e sul modello di business del servizio di consegna. Durante lo sviluppo dell'app di consegna, integrare più opzioni di pagamento per facilitare l'utilizzo da parte dei clienti.

Parallelamente, costruite un'app per le consegne che sarà il punto di riferimento per i clienti che interagiranno con voi online.

Promuovere la vostra attività

L'ultimo passo è far sapere ai vostri potenziali clienti che esistete e che offrite servizi di consegna tramite corriere on-demand.

Sette esempi di app on-demand

Con l'avanzamento delle tecnologie e della digitalizzazione, le aziende hanno cambiato i loro processi e modelli per sopravvivere nel settore. Ogni azienda fisica ha un'impronta digitale sulle piattaforme sociali o direttamente sul web, quindi è importante creare un'app di consegna per la propria attività.

Queste impronte ci forniscono i beni e i servizi che richiediamo. In parole povere, le app di consegna del corriere on-demand ci permettono di ottenere ciò che vogliamo senza dipendere dal luogo o dall'ora. I servizi di app di consegna su richiesta lo hanno reso possibile: ci consegnano i prodotti nel luogo e nell'ora specificati. In questo modo non siamo più costretti a visitare i mercati per fare acquisti, tenendo conto degli orari dei centri commerciali. Inoltre, questi nuovi modelli commerciali di corriere per le consegne su richiesta accettano diverse opzioni di pagamento per facilitare e migliorare l'esperienza del cliente.

Ecco un elenco di diverse app di consegna on-demand che stanno facendo tendenza al giorno d'oggi e che generano enormi profitti.

Zomato: è un'app di consegna su richiesta presente in oltre 25 Paesi del mondo; era un'azienda con sede in India, ma è stata poi acquisita da UberEats. Nel 2021 il successo della piattaforma ha raggiunto un nuovo picco di 39 volte il numero di sottoscrizioni. UberEats: UberEats è un'altra applicazione di consegna tramite corriere on-demand ed è operativa in più di 1000 città in tutto il mondo. È una delle principali app di consegna su richiesta con una posizione dominante sul mercato e un'ampia gamma di ristoranti è disposta a collaborare con UberEats. UberEats controlla e bilancia i corrieri dei ristoranti clienti per garantire qualità e standard. Offre servizi come gli ordini di gruppo e la programmazione degli ordini per un orario specifico. MercadoFresh: è un'applicazione di consegna on-demand con sede in Brasile che consente di risparmiare tempo consegnando gli articoli a domicilio con pochi tocchi del telefono. Con MercadoFresh è possibile acquistare da negozi di prodotti biologici, alimentari, negozi di animali, macellerie, negozi di liquori e supermercati. Booster Fuels: Booster fuels è uno dei principali fornitori di servizi di consegna tramite corriere on-demand, ma è specifico per una nicchia, in quanto si limita a consegnare carburante. Booster fuels è una startup con sede in California e finora ha consegnato carburante a flotte commerciali, aziende, università e proprietari di immobili. Ha servito oltre 10.000 persone in più di 300 aziende, tra cui Cisco, Oracle, Facebook, PepsiCo, ecc. Healthtap: Questa applicazione è legata al settore sanitario, mette in contatto i medici con i pazienti e finora ha messo in contatto 108.000 medici con i pazienti. I pazienti prenotano un appuntamento virtuale con il medico. Healthtap garantisce la privacy e la sicurezza di pazienti e medici. Handy: È un'applicazione di consegna su richiesta con sede a New York che serve tutti gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada. Offre diversi servizi come la pulizia di case e uffici, il montaggio di televisori, l'assemblaggio di mobili, la movimentazione di pareti, ecc. È uno dei modi più affidabili e veloci per prenotare i fornitori di servizi domestici. Basta qualche tocco di telefono per prenotare fornitori di servizi professionali per la casa.

Secondo Handy, sta gestendo 1.000.000 di prenotazioni, oltre 500.000 clienti e più di 50.000 professionisti indipendenti. Handy ha collaborato con Google Home, Walmart, Nest e Wayfair.

Wype: Wype è un'altra app di consegna on-demand; serve servizi di pulizia dell'auto ovunque e in qualsiasi momento. Si trova a Los Angeles e gli utenti possono utilizzare i server per la pulizia dell'auto istantaneamente o programmarli in un secondo momento.

5 importanti indicatori di prestazione chiave per le app on-demand.

Gli indicatori chiave di prestazione sono molto importanti per qualsiasi app di consegna on-demand, perché forniscono informazioni sulle prestazioni dell'azienda. Come sappiamo, le app on-demand sono un settore in rapida crescita del mercato delle app e, di conseguenza, è importante che le aziende che operano in questo spazio tengano traccia degli indicatori di prestazione chiave (KPI) per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Ecco alcuni importanti KPI che ogni azienda di consegne on-demand dovrebbe considerare.

Costo medio per consegna. L'indicatore determina la misura del costo rispetto alla distanza percorsa per consegnare il pacco.

Tempo medio per consegna. Questo indicatore aiuta a capire il tempo medio impiegato per consegnare un pacco. Inoltre, fornisce indicazioni sull'efficacia della rete e sull'efficienza dei percorsi di consegna pianificati.

Accuratezza dell'ordine. Si tratta di un indicatore molto utile, che consente di conoscere la percentuale di consegne andate a buon fine rispetto al totale delle consegne. Vi aiuta a conoscere il tasso di successo delle consegne e vi offre la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti in base agli stati di avanzamento.

Consegna puntuale. Questa matrice aiuta a identificare le consegne di successo, ovvero i pacchi consegnati in tempo rispetto al totale delle consegne. In questo modo i manager possono essere responsabilizzati per i ritardi nelle consegne.

Numero di consegne. Non è una metrica utile, ma va comunque presa in considerazione perché fornisce informazioni sulla propria attività e permette di identificare facilmente il tasso di crescita e di declino della metrica, come ad esempio le consegne totali di gennaio rispetto a quelle di febbraio per un confronto, ecc.