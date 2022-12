Molte cose sono cambiate da quando abbiamo dovuto affrontare, ognuno a modo suo, la pandemia e le sue conseguenze. Alcune conseguenze sono state estremamente gravi, altre hanno avuto a che fare con le nostre abitudini: le nostre abitudini sono cambiate, e molto di questo cambiamento ha a che fare con la tecnologia: la tecnologia ci tiene tutti connessi pur mantenendo la distanza sociale. È cambiato il nostro modo di fare acquisti, il nostro modo di lavorare e il nostro modo di comunicare: le videochiamate sono diventate sempre più comuni e, con il tempo, sono diventate sempre più avanzate, permettendo di fare videoconferenze senza costringere le persone a viaggiare.

Cosa significa per gli sviluppatori o gli imprenditori? Che le app di video chat possono essere un'ottima opportunità di business. In questo articolo parleremo di come realizzare un'app di video chat, ma analizzeremo anche il mercato per capire perché e come lanciare questo nuovo business.

Perché investire nelle app di video chat?

In poche parole, è arrivato il momento di investire nelle app di video chat perché la domanda di questo tipo di app per le videochiamate è in crescita. Nei primi mesi della pandemia, la ricerca di app per videoconferenze è già aumentata del 500% e i numeri del traffico globale di video chat su dispositivi mobili sono in crescita dal 2020. Si prevede un'ulteriore crescita fino al 2028! Ciò significa che non è troppo tardi per entrare in questo settore! La concorrenza è ovviamente già alta, ma se si restringe la propria nicchia e si capisce quali sono le esigenze del pubblico per le videoconferenze e le videochiamate, c'è spazio per entrare nel mercato con successo!

Aggiungere una funzione di chat per videoconferenze in un'app esistente

La domanda di app di video chat è in crescita anche per quanto riguarda le funzioni di video chat. L'uso delle app esistenti potrebbe essere migliorato aggiungendovi funzioni di video chat. Investire in un'app di videoconferenza non significa solo creare una nuova app per le conferenze, ma anche creare una funzione di videoconferenza per l'app esistente o una funzione di videoconferenza che altri sviluppatori possono facilmente integrare nelle loro app.

App di video chat e app di videoconferenza

La tecnologia delle videochiamate non è importante solo perché consente agli utenti di parlare con i propri familiari e amici a distanza. Al contrario, la videochiamata è ancora più essenziale in un ambiente aziendale.

Le app per videoconferenze stanno assumendo un'importanza straordinaria: le persone non sembrano pronte a tornare alle vecchie abitudini, quando si viaggiava per partecipare a una conferenza o si andava fisicamente in classe per seguire un corso. Le app di videoconferenza permettono a persone di tutto il mondo di condividere un ambiente virtuale e di fare videoconferenze in un ufficio virtuale. Questo è un motivo in più per investire nelle app di chat e videoconferenza: la tecnologia sviluppata può avere così tante applicazioni.

Applicazioni di una funzione di video chat

Videochiamate: la prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo a un'app di video chat è la comune videochiamata. Tutti noi abbiamo usato le app di videochiamata durante la pandemia per metterci in contatto con i nostri familiari e amici, e continuiamo a usarle.



Istruzione: la tecnologia di videochiamata è diventata molto importante durante la pandemia per consentire agli studenti di continuare a frequentare le lezioni. Naturalmente, questo tipo di app per le videochiamate sono più complesse di quelle semplici: devono gestire più utenti durante la stessa chiamata. Tuttavia, come stiamo per dire, sono più facili da gestire di un'app per videoconferenze.



Conferenze: come già detto, le videochiamate sono diventate molto importanti nell'ambiente lavorativo e aziendale, consentendo a colleghi e collaboratori di tenersi in contatto nel modo più efficiente. Le app di videoconferenza sono ancora più complesse di quelle utilizzate per l'istruzione, perché non solo devono consentire a molti utenti di partecipare alla stessa chiamata, ma devono anche permettere a tutti di partecipare in modo efficiente alla conversazione.

Come creare app e funzioni di video chat

Ora che abbiamo discusso di quanto possa essere redditizio creare app per video e videoconferenze come idea imprenditoriale, possiamo passare a discutere come farlo. Esistono due modi principali per creare app di videoconferenza e video chat: farlo da zero o utilizzare uno strumento di sviluppo di app di video chat. Lo sviluppo di app per videoconferenze può essere molto impegnativo, e stiamo per scoprire perché; per questo motivo, l'utilizzo di uno strumento di sviluppo di app per videochiamate può facilitare il processo, rendendolo più efficiente e ottimizzando i costi.

Sviluppo di app video da zero: le sfide

Le risorse

Se create un'app di videochiamata da zero, avrete bisogno di tonnellate di risorse in termini di infrastruttura e di budget. I requisiti di risorse saranno ancora più elevati se la vostra applicazione è un'app per videoconferenze. In particolare, avrete bisogno di un server grande e potente situato da qualche parte nel mondo, con una larghezza di banda e una capacità in grado di gestire tutto il traffico in entrata e in uscita dalla vostra applicazione di videoconferenza. Un'infrastruttura di questo tipo ha un prezzo molto alto!

Lungo processo di sviluppo

La creazione di un'applicazione di video chat da zero richiede più tempo rispetto all'utilizzo di uno strumento di sviluppo di app per videochiamate. Quando il processo di sviluppo parte da zero, infatti, richiede sempre più tempo, energia e competenze rispetto a quando si utilizza uno strumento di sviluppo per app di videochiamata. Inoltre, un tempo di sviluppo più lungo significa anche costi più elevati.

Sviluppo di app video con uno strumento di sviluppo di app: i vantaggi

Costi inferiori

L'utilizzo di uno strumento di sviluppo di app di video chat ha costi inferiori rispetto all'affrontare un processo di sviluppo da zero. Le ragioni sono molteplici:

I tempi sono ottimizzati, e meno tempo significa meno costi

Avrete bisogno di meno sviluppatori: anche questo significa costi inferiori.

Avrete bisogno di meno collaboratori (diversi dagli sviluppatori): gli strumenti di sviluppo di app per video chat di alta qualità hanno funzioni integrate che vi permettono di pianificare, commercializzare e monetizzare l'app per video chat creata con loro. Ciò significa che potrete avere tutto sotto controllo, avendo bisogno di assumere meno esperti nei diversi settori.

Implementazione più semplice

Come abbiamo detto, non è importante solo creare applicazioni di audio-video conferenza, ma anche implementare strumenti di videoconferenza in applicazioni esistenti: tutto questo è più facile con uno strumento di sviluppo di app di video chat.

Marketing più facile

Poiché gli strumenti di sviluppo di app di video chat hanno molte funzionalità integrate, è possibile gestire aspetti diversi dallo sviluppo: il marketing è uno di questi.

Monetizzazione più facile

Il processo di sviluppo di un'app di video chat non è mai fine a se stesso: si tratta di un'idea commerciale, il che significa che la monetizzazione è una delle vostre sfide. Come si fa a guadagnare con la propria applicazione o strumento di videoconferenza? Sarebbe utile se la monetizzaste: potreste offrire un piano di abbonamento o mostrare annunci pubblicitari agli utenti mentre utilizzano la vostra applicazione. In entrambi i casi, è necessario implementare modelli di monetizzazione, ed è più facile farlo con uno strumento di sviluppo di app di video chat.

Migliore aggiornabilità

Finora non abbiamo parlato di aggiornabilità. Si tratta di un argomento che ha molto a che fare con la concorrenza: poiché la concorrenza nel settore delle applicazioni di chat per videoconferenza è molto alta, il lavoro di sviluppo non è mai finito. È necessario continuare ad aggiornare le funzionalità per mantenere l'applicazione in modo efficiente e per fornire agli utenti nuove funzionalità che potrebbero trovare utili. Naturalmente, se si utilizza uno strumento di sviluppo di app di video conferenza, l'aggiornamento delle funzionalità e del codice sarà più facile rispetto a quello che si otterrebbe senza una piattaforma di supporto.

Bonus: lo strumento di sviluppo app più consigliato

Lo strumento software per lo sviluppo di app di video chat che vi permette di sfruttare tutti i vantaggi che abbiamo menzionato sopra è AppMaster.io. Oltre a possedere tutte le caratteristiche citate, ha anche un'interfaccia user-friendly che rende il processo di sviluppo e gestione, pianificazione e marketing più semplice ed efficiente.

Creare un'app di video chat: tutto ciò che dovete considerare

Una volta deciso tra lo sviluppo da zero e quello con uno strumento di sviluppo, è il momento di iniziare a pianificare il percorso di sviluppo e trasformare la vostra idea commerciale in un'attività vera e propria. Per le applicazioni di video chat, ci sono due aspetti principali da considerare: l'infrastruttura necessaria e le funzionalità da fornire.

L'hardware

Per quanto riguarda l'infrastruttura, c'è una decisione principale da prendere prima di iniziare lo sviluppo. È necessario scegliere tra:

Creare un'infrastruttura cloud (as-a-service)



Infrastruttura endpoint self-hosted. L'infrastruttura self-hosted ha un costo più elevato e richiede un team dedicato solo per la sua manutenzione. L'infrastruttura cloud può ottimizzare i costi e facilitare il processo.

Software

Questo è probabilmente il cuore del vostro processo di sviluppo. Sarebbe meglio se iniziaste a creare un'applicazione con determinate funzionalità disponibili. Che tipo di funzioni dovreste implementare?

Caratteristiche indispensabili per un'applicazione di videoconferenza e video chat

Caratteristiche di base

Un'applicazione di video chat è, prima di tutto, un'applicazione che consente agli utenti di videochiamarsi. Questa è la prima cosa che dovete sviluppare; poi, potete iniziare ad aggiungere funzionalità per rendere unica la vostra applicazione di videoconferenza. E quali sono queste funzionalità?

Notifica push

Se arriva una videochiamata o un messaggio di testo, l'utente deve saperlo con una notifica: l'applicazione deve notificare le videochiamate e i messaggi in arrivo.

Video chat di gruppo

È un aspetto essenziale per le app di videoconferenza. La chat video di gruppo consente a molti utenti di partecipare alla stessa videochiamata. Esistono due tipi principali di videochiamate di gruppo:

Una in cui c'è un oratore principale e gli altri utenti sono principalmente ascoltatori: è più facile da ottenere (è una sorta di live streaming, solo che è privato) ed è quella utilizzata negli ambienti educativi, dove c'è un insegnante che parla e uno studente che ascolta. Gli utenti ascoltatori, come gli studenti, devono però avere un modo per interagire: potrebbe essere attraverso una videochat o la possibilità di intervenire nella conversazione.

Una videochiamata in cui ci sono molti utenti, tutti oratori e ascoltatori attivi. Questo è ciò di cui avete bisogno se state sviluppando un'applicazione di videoconferenza per i lavoratori aziendali. La videoconferenza, infatti, significa condividere uno spazio comune virtuale in cui chiunque può partecipare alla conversazione (questa sarebbe la caratteristica di base, ma ci sono molte altre cose, come stiamo per vedere, che potete permettere ai vostri utenti di condividere durante la loro videoconferenza).

Condivisione dello schermo

La funzione di condivisione dello schermo è quella che consente a tutti i partecipanti alla videoconferenza o alla semplice videochiamata di condividere uno schermo: una (o più) schermata viene visualizzata e vista da tutti i partecipanti. Questa funzione è quasi fondamentale per le app di videoconferenza: gli utenti che collaborano a un progetto hanno bisogno di condividere i contenuti, siano essi presentazioni, documenti o altro. Oltre alle app per videoconferenze, la condivisione dello schermo è fondamentale anche per scopi didattici.

Elenco dei contatti

Questa è un'altra caratteristica essenziale di tutte le app di video chat. Le app per videoconferenze, le comuni chat video o le piattaforme di e-learning necessitano di un elenco di contatti. Gli elenchi di contatti non sono così complessi da implementare, ma è necessario renderli efficienti. Quando gli utenti scorrono l'elenco dei contatti, devono toccare un nome e poterlo chiamare. Allo stesso modo, mentre è già in corso una videochiamata, aprire l'elenco dei contatti e aggiungere un altro utente alla videochiamata dovrebbe essere altrettanto facile.

Cancellazione virtuale del rumore

Questo aspetto è particolarmente importante per le app di videoconferenza: il lavoro a distanza può diventare molto stressante se la conversazione non è chiara. La cancellazione virtuale del rumore è un algoritmo in grado di separare la voce degli utenti dal rumore ambientale, abbassando quest'ultimo in modo che la conversazione sia più chiara. Se volete portare la vostra app per videoconferenze a un altro livello, implementate la cancellazione virtuale del rumore.

Messaggi di testo

Le chat video si chiamano così perché, oltre a vedersi e parlarsi, gli utenti possono anche inviarsi messaggi. Tuttavia, questa funzione diventa ancora più importante nelle app di videoconferenza e nelle app di chat video utilizzate per l'istruzione, dove gli utenti possono intervenire nella conversazione con un messaggio di testo e interagire attraverso una chat senza interrompere la persona che sta parlando.

Maschere ed effetti personalizzati

Per lo sviluppo di app audio-video di tipo ludico, ovvero quando l'applicazione che si sta creando viene utilizzata dagli utenti per parlare con amici e familiari, l'uso di maschere o effetti personalizzati può rendere più divertenti le chiamate audio-video. Si tratta di un aspetto che può far risaltare la vostra app video rispetto alla concorrenza, e questo è sempre importante dal punto di vista commerciale.

Creare un'app audio-video per le videochiamate: una guida passo passo

Ricerca sul mercato

Abbiamo già fornito alcuni spunti sul mercato delle chat audio-video, ma quello che dovete fare in questa prima fase del vostro percorso di sviluppo di app aziendali è cercare i vostri utenti. Come abbiamo visto, esistono diversi tipi di app di video chat, ognuna delle quali è utilizzata da determinate categorie di persone (studenti, lavoratori, adolescenti, famiglie...). Dovete sapere a chi vi rivolgerete con la vostra attività, in modo da sapere quale direzione prenderà il vostro processo di sviluppo dell'app.

Considerate il vostro budget

Prima di tutto, dovete valutare i costi perché altrimenti non sarete in grado di valutare la redditività della vostra attività. Il vostro budget influisce poi sulle risorse a vostra disposizione: il numero di sviluppatori che potete assumere, l'infrastruttura che potete acquistare e così via.

Pianificare il processo di sviluppo dell'app

Questo articolo è molto utile a questo scopo: una volta che sapete a quale tipo di pubblico rivolgervi con la vostra idea di business, saprete di quali caratteristiche avrà bisogno la vostra app di video chat.

Fase di sviluppo dell'app

Ora è il momento di implementare tutte le funzionalità nella vostra app di chat video o gli strumenti di videoconferenza nella vostra app esistente. Non dimenticate che la vostra idea di business potrebbe anche essere quella di fornire strumenti di videoconferenza a terzi. La domanda è così alta che questo tipo di sviluppo di app può essere redditizio.

Scegliere il modello di monetizzazione

Come abbiamo detto più volte nel corso di questo video, il processo di sviluppo dell'app è orientato al business perché, ovviamente, volete guadagnarci.

È quindi necessario capire come monetizzare la propria app di chat video o strumento di videoconferenza. Avete tre opzioni principali:

Fornire l'applicazione gratuitamente e visualizzare annunci pubblicitari durante la chiamata (non è l'ideale per le app di videochiamata, perché gli annunci interferiscono con la chiamata stessa).

Chiedere un pagamento per il download dell'applicazione o dello strumento. Questo è il modello di monetizzazione ideale se si fornisce ad altri sviluppatori uno strumento di videoconferenza.

Richiedere un abbonamento mensile: questo modello è ideale per le app di videochiamata. Richiede agli utenti di pagare una piccola somma ogni mese per utilizzare l'applicazione.

Commercializzare l'app di video chat

Quando la vostra app di video chat è pronta, il vostro modello di monetizzazione è stato implementato ed è ora di far conoscere la vostra applicazione agli utenti. Il marketing è il cuore del business: se qualcuno sa che la vostra app di video chat esiste, nessuno la scaricherà. Inoltre, supponiamo che nessuno sappia come sia migliore, più divertente, più adatta per le videoconferenze o, in generale, cosa la renda unica o migliore della concorrenza. In questo caso, nessuno la scaricherà.

Conclusioni

In questo articolo vi abbiamo mostrato non solo come creare applicazioni di videochiamata, ma anche come trasformarle in un'attività redditizia. Abbiamo anche fornito informazioni sull'ottimizzazione del processo di sviluppo e dei costi. A questo proposito, vale la pena ripetere che l'utilizzo di uno strumento di sviluppo di app può essere la chiave per rendere il vostro processo più efficiente, ridurre i costi ed essere presto pronti a iniziare a fare profitti.