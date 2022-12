Siete interessati a creare un'applicazione scanner di codici QR vantaggiosa? Oppure state cercando il posto giusto per trattare i codici a barre delle app scanner? Questo è il posto migliore per risolvere le vostre domande. In questo blog, rispondiamo ad alcune domande che possono risolvere tutte le vostre ambiguità riguardo all'app scanner di codici QR e ai codici a barre QR.

Con il passare del tempo, la tecnologia ha preso il ritmo per evolvere ogni cosa in tutto il mondo e le persone corrono al suo fianco. L'app scanner per codici QR è una delle invenzioni moderne essenziali per ogni azienda.

Le app per lo scanner di codici QR vi aiutano a evitare la fatica di trovare qualcosa o di scrivere lunghi codici. Le app scanner per codici QR o codici a barre sono presenti ovunque, sia nelle app di e-commerce come Amazon che in molte altre app di portafoglio.

Le app di scansione dei codici QR sono opzionali su qualsiasi dispositivo Android dotato di fotocamera. Una volta scansionato il codice, è necessario aprire o condividere gratuitamente il suo URL.

Come si crea un codice QR distintivo per un'app con uno scanner di codici QR e codici a barre?

La creazione di un'app con scanner di codici QR è un'attività distintiva in quanto prevede lo sviluppo di uno scanner di codici QR per la vostra azienda. In seguito, i consumatori lo scansionano e iniziano a usarlo.

SUGGERIMENTO: cercate di non utilizzare un'applicazione complessa per lo scanner di codici QR per la vostra azienda; dovrebbe essere più semplice e accessibile a tutti.

Esplorate le seguenti caratteristiche durante la creazione di uno scanner di codici QR per la vostra azienda.

Scanner di codici a barre

Introducete i vostri consumatori o clienti nella scansione di un codice a barre o di un codice QR nella vostra app scanner di codici QR. Questo li aiuta a navigare in modo sicuro senza alcuna difficoltà.

Cartella

La cartella è una delle caratteristiche distintive, in quanto consente all'utente di memorizzare o salvare i dettagli dello scanner di codici dopo la scansione del codice. È possibile per tutti salvare i codici QR delle app in cartelle come collegamenti web, WhatsApp, e-mail, Instagram, ecc.

Generatore di codici QR

Se il cliente si è iscritto alla vostra app scanner QR, questa funzione può aiutarlo a generare facilmente un codice QR personalizzato.

App scanner di codici QR

Un'app scanner di codici a barre unica nel suo genere aiuta a estrarre i dettagli di un prodotto o di qualsiasi tipo di contenuto; consente agli utenti di scansionare il nome dei prodotti, i dettagli del produttore, il prezzo del negozio, le fotografie, ecc.

Ricerca

Un'app scanner di codici QR consente di esplorare le caratteristiche di un'app per codici QR o ulteriori informazioni scansionando un codice a barre o un codice QR.

Cronologia delle scansioni

La cronologia delle scansioni di un'app per la scansione di codici QR consente di presentare la cronologia delle ricerche effettuate in precedenza. È possibile esplorare la cronologia delle ricerche attraverso uno scanner di codici QR. Inoltre, consente di organizzare la cronologia eliminando o scansionando i dettagli in base alle proprie esigenze.

Scansione in batch

La funzione di scansione in batch consente agli utenti di scansionare più di un codice per renderlo più comodo.

Blocco app

Siete preoccupati per la sicurezza della vostra applicazione scanner di codici QR? Provate la funzione di blocco dell'app dello scanner di codici QR per proteggere le vostre app preferite e proteggerle da qualsiasi uso improprio.

Come si crea un codice a barre scanner?

Il processo di creazione di un codice a barre per un'app scanner è piuttosto semplice. Leggete i passaggi seguenti per facilitarvi il compito.

Fase 1: selezionare un tipo specifico di contenuto

Selezionate un tipo specifico di contenuto nel vostro scanner di codici QR da pubblicare su una piattaforma diversa. I diversi tipi di contenuto sono i seguenti:

URL

VCard

Testo

Email

SMS

Facebook

PDF

Mp3

Appstore

Immagine

Passo 2: Inserire i dati

Dopo aver scelto un tipo di contenuto, compilate le informazioni che corrispondono alla vostra campagna.

Ad esempio, se avete scelto un tipo di informazioni di contatto, potete aggiungere i dati inserendo il vostro nome, numero, e-mail, oggetto, ecc.

Fase 3: Scaricare un codice QR dinamico

Cercate di creare un'applicazione per lo scanner di codici QR dinamici piuttosto che sceglierne una statica. Aiuta a modificare i dati e a renderli più convenienti per il consumatore.

Fase 4: personalizzare il codice QR

L'app QR Code scanner vi permette di creare il vostro codice QR o codice a barre preferito in base alla nicchia del vostro sito web, app, ecc. Potrete decidere se farlo sotto forma di logo o di qualsiasi altro elemento che rispecchi lo schema di design del vostro sito web.

Fase 5: Testare il codice QR finale per garantirne la funzionalità

Non dimenticate questo passaggio: dopo aver generato un nuovo codice QR, è essenziale testarlo prima di distribuirlo ai consumatori. Uno scanner di codice QR collaudato può facilmente riuscire a dare una buona impressione ai vostri clienti.

Fase 6: Condividere il QR tra i consumatori

Uno scanner di codici QR è inutile se non viene condiviso tra le persone. Assicuratevi di aver generato un piano di distribuzione completo per condividere il vostro codice QR specifico.

Fase 7: Tracciare e analizzare le prestazioni

Analizzate le statistiche dopo aver generato e diffuso i codici QR tra la gente. Verificate voi stessi attraverso le seguenti domande:

Quanto traffico genera? Utilizzano uno specifico scanner di codici QR? O stanno usufruendo dell'offerta proposta nella vostra landing page? Sono costretti a scansionare il codice QR o no?

Come funzionano le app per scanner di codici a barre?

Un'app per la scansione dei codici a barre funziona in modo efficiente attraverso l'uso del vostro telefono Android. Seguite i semplici passi che seguono:

Aprite la vostra app preferita per la scansione dei codici a barre o dei codici QR, come Google Lens. Aprire l'obiettivo e ruotare la fotocamera verso lo scanner di codici QR nell'inquadratura. Dopo la scansione, apparirà l'URL di un codice QR Toccare l'URL per aprirlo e iniziare a scoprire le altre opzioni per renderlo fattibile.

Posso generare il mio codice a barre?

Sì, chiunque può generare il proprio codice QR con l'aiuto di diversi generatori di codici a barre. A tal fine, esplorate i seguenti passaggi.

Creare i codici prodotto

I codici prodotto si riferiscono a una singola sequenza numerica o simbolica che viene assegnata alla merce. Comprendono i seguenti due codici prodotto.

Codici prodotto universali (UPC)

Stock Keeping Units (SKU)

Creare un codice a barre per ogni prodotto

Esistono modi semplici per creare un codice a barre o un codice QR unico e indipendente per ogni prodotto.

Generatori di codici a barre online

Sistemi POS per la vendita al dettaglio

Stampanti di codici a barre portatili

Stampa di etichette con codici a barre

Un'etichettatrice portatile aiuta a creare e stampare le etichette con codici a barre con diverse opzioni. È essenziale stampare le etichette per attaccare i prodotti dopo aver generato un determinato codice a barre o un'app per lo scanner di codici QR.

È possibile utilizzare il telefono come scanner di codici QR?

Sì, se si utilizza un telefono Android, assicurarsi di utilizzare l'app fotocamera di base per lo scanner di codici QR sulla maggior parte dei dispositivi Android.

Di seguito sono riportati alcuni modi più semplici per scansionare un codice QR o un codice a barre:

Aprire l'applicazione fotocamera dello smartphone Spostare la fotocamera sul codice QR e posizionarla sotto l'inquadratura. Eseguire la scansione del codice e l'URL del codice apparirà nella parte inferiore della cornice. Toccatelo e aprite l'URL

Come utilizzare i codici QR per la vostra attività?

In che modo un'app per la scansione dei codici QR può essere utile per la vostra attività? Assicuratevi che un codice QR a barre sia molto più di un link URL. Scoprite le seguenti caratteristiche moderne di un'app per la scansione dei codici QR:

Collega i vostri clienti direttamente alla vostra pagina web, al vostro profilo LinkedIn o al vostro sito web.

Permette ai vostri clienti di esplorare nuove funzionalità, promozioni e altro ancora

Aiuta a condividere il menu del vostro ristorante e altri dettagli sulla vostra azienda.

È possibile inviare un codice QR specifico per una nicchia di clienti attraverso un mailing diretto, una cartolina o un biglietto da visita per ottenere uno sconto.

Aiuta ad aumentare il numero di download sulla vostra pagina diffondendo un codice QR specifico a tutti.

Un'app con codice QR può essere utilizzata anche per fornire video didattici passo-passo o fogli di configurazione stampabili.

Utilizzate un codice QR per diffondere la notizia ai vostri clienti e indirizzarli per un promemoria tramite un SMS

Collegarli attraverso speciali video "esclusivi" su YouTube

È utile anche per fornire un contenuto AR

Un codice QR comprende annunci visivi creativi del vostro marchio o di un'azienda da diffondere tra i clienti con dettagli come CTA, link per il download, ecc.

Un'applicazione per la scansione dei codici QR genera un nuovo modo di vivere nel mondo moderno, personalizzandolo.

Quali sono i migliori scanner o generatori di codici QR sul mercato?

Sul mercato esistono diversi generatori di codici QR con caratteristiche diverse. I migliori sono i seguenti: