State cercando lo sviluppo di un'applicazione per il monitoraggio della gravidanza senza codice? Se sì, siete sul post giusto se volete sviluppare la vostra applicazione di monitoraggio della gravidanza con una piattaforma tecnologica no-code come AppMaster. Al giorno d'oggi, il mondo è tutto incentrato sulle applicazioni mobili, grazie all'elevato utilizzo dei telefoni cellulari. Nella vita frenetica di oggi, ogni individuo è alla ricerca di una scorciatoia e di un approccio conciso per tutte le faccende quotidiane, dallo shopping al pagamento delle bollette, che vogliono a portata di clic, e questo vale anche per la salute. Non solo gli uomini, ma anche tutte le donne sono alla ricerca di un approccio migliore alla propria salute, che comprenda anche le app per il monitoraggio della gravidanza e del ciclo mestruale.

Una donna merita le app per la salute perché deve affrontare problemi di salute importanti. In cima alla lista c'è il ciclo mestruale di ogni mese, e il secondo importante è la gravidanza, che comporta un viaggio di 9 mesi, periodo cruciale per la salute nella vita di una donna, in cui è importante prendersi cura della salute e sviluppare il monitoraggio della gravidanza per il corso della stessa, cosa che può essere facilmente fatta con lo sviluppo di un'app per il monitoraggio della gravidanza da parte degli sviluppatori di app mobili.

Perché le app di monitoraggio della gravidanza sono molto richieste?

Il viaggio della gravidanza o della maternità è un'esperienza di vita bellissima per una donna, che prova una serie di sentimenti ad alta quota. Durante la gravidanza, una donna ha bisogno di amore, cure e compagnia. Inoltre, vuole che il bambino che nascerà venga al mondo al meglio e nel pieno della sua salute. I loro cari e i loro coniugi sono al loro fianco in questo periodo cruciale della loro vita, ma anche l'app pregnancy tracker è uno dei migliori compagni in questo periodo della gravidanza.

Queste app di monitoraggio della gravidanza aiutano a garantire e a tenere traccia dell'impulsivo traboccare delle molteplici emozioni di una madre e delle infinite domande senza risposta relative al nascituro. Domande come: come tenere il bambino al sicuro? Quali saranno le sfide future? Come prendersi cura della crescita del bambino? E come essere sane e sicure durante la gravidanza rendono le madri molto nervose.

Tuttavia, oggi, con il progresso della tecnologia e l'avvento di alcune buone applicazioni di monitoraggio della gravidanza, questo assistente è disponibile 24 ore su 24 per tutto il periodo di gravidanza di 9 mesi e oltre, attraverso l'applicazione mobile pregnancy tracker. L'app tracker gravidanza consente agli utenti di accedere a tutte le conoscenze relative alla gravidanza, come i consigli quotidiani per la gravidanza, gli integratori da assumere durante la gravidanza, i farmaci sicuri durante la gravidanza, un calendario o un promemoria delle vitamine, gli aggiornamenti sulla crescita del bambino e molto altro ancora. Queste app tracker di gravidanza forniscono anche molte informazioni modificabili su misura, come le date e le settimane di gestazione attuali, la crescita del bambino, la data di nascita prevista, raccomandazioni personalizzate e molto altro ancora. Questo rende l'app pregnancy tracker un partner eccezionale durante la gravidanza e soddisfa tutte le richieste in ogni momento.

Esiste un'app per monitorare la gravidanza?

Sì, esiste un'app per monitorare la gravidanza. Non ce n'è solo una, ma ci sono molte app di monitoraggio della gravidanza disponibili sul mercato. Alcune sono più famose di altre, ma l'elenco è infinito se si vuole scegliere la migliore. Parlando delle app tracker di gravidanza più popolari sul mercato, alcuni dei nomi migliori sono:

WTE (What to expect) - Pregnancy and Baby Tracker (Traccia gravidanza e bambino)

Gravidanza+

Nurture Pregnancy Week by Week (Glow)

La mia gravidanza

Le migliori app di monitoraggio della gravidanza

Cicogna

Ovia Tracciamento della gravidanza

App per la gravidanza UMC

Traccia la gravidanza e la data di scadenza

BabyCenter Traccia Gravidanza

Qual è la migliore app gratuita per la gravidanza?

Esiste un'ampia gamma di applicazioni per il monitoraggio della gravidanza disponibili sul mercato. Ecco l'elenco delle 3 migliori app sul mercato per quanto riguarda le recensioni e la percentuale di download:

Cosa aspettarsi (WTE) - Tracker gravidanza e bambino

Questa app di monitoraggio della gravidanza è la migliore sul mercato. È disponibile sia in versione iOS che Android. La maggior parte delle funzioni che offre sono gratuite. Ha un'ottima grafica e un'interfaccia facile da usare. Ha un'opzione di social networking, un grafico della data di scadenza e un calendario dell'ovulazione. Essendo la migliore app di monitoraggio della gravidanza in circolazione, presenta molti annunci pubblicitari tra un utilizzo e l'altro.

Display 3D per il bambino

Informazioni sullo sviluppo del bambino

Cambiamenti del corpo in gravidanza

Sintomi durante la gravidanza

Rete sociale all'interno dell'app

Gruppi separati per mamme della stessa età gestazionale

Integratori e vitamine consigliati

Farmaci da evitare

Oggetti e oggetti di scena nostalgici rispetto alle dimensioni del bambino

Gravidanza+

Questa applicazione di monitoraggio della gravidanza è la migliore sul mercato. È l'ultima app mobile sviluppata per la gravidanza ed è disponibile sia in versione iOS che Android. La maggior parte delle funzioni offerte sono gratuite. Fornisce alle madri informazioni sulle fasi della gravidanza. Con questa app, si ottiene ogni giorno una serie di articoli personalizzati contenenti informazioni relative alla gravidanza e all'allattamento, all'esercizio fisico e alle abitudini alimentari in gravidanza. Permette inoltre di personalizzare prima di sviluppare un'app di monitoraggio della gravidanza secondo i propri gusti, di condividerla con i propri cari e di scaricarla facilmente.

Dispone di:

Visualizzazioni in 3D del bambino con zoom in e out

Informazioni sullo sviluppo del bambino

Cambiamenti del corpo in gravidanza

Sintomi durante la gravidanza

Pianificazione della gravidanza (lista della borsa dell'ospedale)

Promemoria degli appuntamenti prenatali

Integratori e vitamine consigliati

Farmaci da evitare

Dimensioni del bambino rispetto ad altri oggetti

Glow - nutrire la gravidanza settimana per settimana

Questa applicazione di monitoraggio della gravidanza è la migliore sul mercato. È l'ultima app mobile sviluppata per la gravidanza ed è disponibile sia in versione iOS che Android. Il punto di forza di questa app per il monitoraggio della gravidanza è che è ideale per coloro che sono incinte o che hanno avuto un aborto spontaneo. Per loro, questa app fornisce un supporto supplementare.

Dispone di:

Assistenza al bambino dopo la nascita

Informazioni sullo sviluppo del bambino

Cambiamenti del corpo in gravidanza

Sintomi durante la gravidanza

Rete sociale all'interno dell'app

Integratori e vitamine consigliati

Farmaci da evitare

Tracker per i sintomi insoliti

Tracciamento dello stress e delle emozioni

Caricamento di un file in formato PDF

Integrazione con altre app per la salute

Contatore dei calci del bambino

Tracciamento delle contrazioni dell'utero

Quanto costa un'app per la gravidanza?

Il costo dello sviluppo di un'app per il monitoraggio della gravidanza da parte degli sviluppatori di app mobili non può essere specificato con precisione, poiché dipende da molti aspetti e dall'estensione delle funzionalità che si desidera all'interno dello sviluppo dell'app mobile. Tuttavia, per dare un'idea del costo dello sviluppo di un'app per il monitoraggio della gravidanza (Android o iOS), le funzionalità più basilari saranno pari o superiori a 23.000 - 42.000 USD. Con le funzioni premium, il costo può arrivare a 70.000 USD. Questo costo si riferisce allo sviluppo di un'app tracker di gravidanza da parte di sviluppatori di applicazioni mobili costruite tramite codifica.

Per un'applicazione tracker di gravidanza codificata, la spesa può essere molto più elevata rispetto a una piattaforma no-code come AppMaster, a causa dei seguenti elementi:

I costi del team di sviluppatori di applicazioni mobili si basano su progetti a ore o fissi.

Costo del designer per la progettazione dell'app

Piattaforme su cui funzionerà

Mentre per una piattaforma no-code come AppMaster, questi costi possono essere facilmente ridotti e il progetto può essere completato in un tempo inferiore a quello previsto. Consultate il vostro preventivo personalizzato di AppMaster e iniziate a costruire oggi stesso.

Come posso sviluppare la mia applicazione di monitoraggio della gravidanza?

È possibile sviluppare rapidamente la propria app di monitoraggio della gravidanza con una piattaforma no-code. Per lo sviluppo di un'app di monitoraggio della gravidanza con la codifica, è necessario sviluppare prima un design UX e UI. L'UI/UX è nota come interfaccia utente che costruisce il front-end dello sviluppo dell'app mobile che verrà poi vista dagli utenti. Una volta fatto, si possono sviluppare le funzioni di base dell'app.

Sviluppo di un'app tracker di gravidanza

Lo sviluppo di qualsiasi app, compresa quella di un tracker di gravidanza, richiede un'indagine approfondita e il calcolo di tutti gli aspetti della gravidanza e dei suoi diversi trimestri. Per gli sviluppatori di applicazioni mobili per la gravidanza o per qualsiasi altra applicazione legata alla salute, è necessario che lo sviluppatore abbia la giusta comprensione e le giuste idee sull'argomento, in modo da poter coprire tutti gli aspetti dello sviluppo di applicazioni mobili. Lo sviluppo di un'applicazione per il monitoraggio della gravidanza può essere considerato un po' diverso e complesso. Gli utenti sono emotivi, quindi lo sviluppo di queste applicazioni mobili sarà impegnativo per gli sviluppatori di applicazioni mobili.

La piattaforma no-code di AppMaster si basa su conoscenze ed esperienze che hanno intrapreso ricerche e analisi approfondite per aiutare a convalidare le idee di app formate dall'utente, in modo da poter adottare e implementare il giusto approccio.

Una volta realizzate, le app in gravidanza o legate alla salute devono consultarsi con i professionisti del settore medico per assicurarsi di avere tutte le funzionalità necessarie. Gli utenti si sentiranno emotivamente legati alla vostra app per la gravidanza. L'applicazione per la gravidanza deve soddisfare tutte le esigenze dell'utente.

La spina dorsale principale dell'applicazione è l'interfaccia utente. Passando alla parte di progettazione UX, l'interfaccia utente deve attrarre gli occhi dell'utente finale e l'interfaccia utente deve essere ricca sotto tutti gli aspetti; gli utenti non amano passare il tempo a destreggiarsi e a leggere pesanti nozioni mediche o a passare un tempo sproporzionato a leggere articoli noiosi e poco interessanti. È fondamentale comprendere le necessità e i requisiti del cliente. Ciò consente al team di sviluppo e al team di progettazione UI UX di lavorare in modo efficiente ed efficace, assicurando che lo sviluppo dell'app di monitoraggio della gravidanza ottenga un maggiore coinvolgimento da parte degli utenti.

Caratteristiche indispensabili per un'app di monitoraggio della gravidanza

Una volta costruito il design UI/UX, la cosa successiva da fare è lo sviluppo delle funzionalità. Di seguito sono elencate le caratteristiche necessarie per lo sviluppo di un'app di monitoraggio della gravidanza dopo la progettazione UI/UX.

Suggerimenti per la gravidanza

Lo sviluppo di app di monitoraggio della gravidanza deve essere in grado di fornire suggerimenti per tutta la durata della gravidanza con un feed giornaliero con consigli di esperti.

Crescita del bambino

Lo sviluppo di un'app di monitoraggio della gravidanza deve avere un tracker della crescita del bambino che lo segua quotidianamente per vedere come sta crescendo il bambino, soprattutto dopo ogni trimestre.

Articoli informativi

Le donne hanno bisogno di una guida continua durante la gravidanza. La lettura di buoni articoli può aiutarle a rimanere allegre e informate sulla gravidanza.

Notizie aggiornate

La tecnologia cambia di giorno in giorno e anche nel settore sanitario ci sono nuove raccomandazioni ogni giorno. Poiché i cambiamenti sono rapidi, ogni giorno vengono inventate nuove cose. Un'app di monitoraggio della gravidanza deve essere in grado di tenere le madri aggiornate con tutte le ultime informazioni.

Idee per la nutrizione

Mangiare cibi nutrienti e ben bilanciati durante la gravidanza è molto importante sia per la madre che per il bambino in via di sviluppo, in modo da assumere una quantità sufficiente di proteine, minerali e vitamine, affinché il bambino non abbia carenze e cresca correttamente. Le app di monitoraggio della gravidanza devono essere in grado di aiutare la donna con il suo piano alimentare.

Consigli per l'allenamento

Le app di monitoraggio della gravidanza devono incorporare tecniche di yoga e di allenamento facili e precise che siano rigeneranti sia per la mamma che per il bambino, in particolare per le donne incinte.

Promemoria settimanali

Un promemoria settimanale è un'altra caratteristica importante di un tracker di gravidanza. Gli utenti devono essere in grado di creare una lista di cose da fare, in modo da non dimenticare nulla di importante, dato che ci sono molte cose da fare durante la gravidanza, tra cui salti, esami rapidi e farmaci.

Tracciamento delle contrazioni

Viene utilizzato per stimare la fase in cui si prevede che una donna entrerà in travaglio, in modo che possa iniziare a prepararsi emotivamente. Il timer delle contrazioni è una funzione che conta automaticamente le contrazioni.

Tracciamento dei calci del bambino

Questo componente è la parte più sorprendente di qualsiasi app di monitoraggio della gravidanza, poiché consente alle madri di contare il numero di calci del bambino. I calci del bambino sono l'emozione più incredibile che una madre possa provare, ma se contano anche quelli, non è fantastico?

Tracciamento del peso

Durante la gravidanza, l'aumento di peso di una donna è ovvio, ma i problemi sorgono quando il peso è inferiore o superiore a quello raccomandato durante la gravidanza. Per questo motivo, un tracker del peso deve avere l'opzione di inserimento dell'anamnesi medica all'interno di un'app tracker della gravidanza. Se siete preoccupate per il vostro peso, rivolgetevi subito al vostro ginecologo.

Foto del pancione

I genitori sono molto felici di immortalare i momenti del loro bambino. Le app di monitoraggio della gravidanza consentono di registrare le foto del bambino quando è solo un feto ed è ancora nel grembo materno.

Monitoraggio della pressione sanguigna

La pressione arteriosa è una complicazione che si verifica spesso nelle donne in gravidanza. Alcune hanno una pressione sanguigna elevata o una pressione sanguigna inferiore a quella ottimale. Entrambi sono pericolosi per la donna incinta e per il feto in via di sviluppo. L'app pregnancy tracker vi aiuta a conoscere il vostro tipo di pressione sanguigna e vi assiste di conseguenza.

In breve

Quindi, l'app tracker di gravidanza sarà la vostra compagna e vi guiderà durante il vostro viaggio di nove mesi. Lo sviluppo di un'app per il monitoraggio della gravidanza aiuterà voi e le donne intorno a voi, oppure potrete anche guadagnarci attraverso la monetizzazione e i metodi di acquisto in-app. Pertanto, fornire l'assistenza necessaria può anche essere un ottimo strumento di guadagno.

Queste app di monitoraggio della gravidanza sono fondamentali per aiutare a sviluppare il monitoraggio della gravidanza per il bellissimo viaggio di 9 mesi e per risolvere gli ostacoli generali che le donne possono affrontare durante la maternità, soprattutto quando non hanno alcuna esperienza precedente.

Molte fantastiche app di monitoraggio della gravidanza sono gratuite, con alcune funzioni a pagamento ampiamente disponibili sul mercato. Ma è possibile sviluppare un'applicazione per il monitoraggio della gravidanza in base alla propria scelta di personalizzazione e senza codice. Ciò significa che se non si ha alcuna esperienza di codifica, è possibile farlo facilmente con la codifica visiva e il drag-and-drop. AppMaster è una piattaforma no-code facile da usare che vi aiuterà a sviluppare ogni tipo di applicazione per tutti gli scopi e un'applicazione di monitoraggio della gravidanza. Una caratteristica sorprendente di AppMaster è che consente facilmente lo sviluppo di applicazioni mobili senza alcuna programmazione. Iscrivetevi oggi stesso ad AppMaster e avviate la vostra redditizia applicazione per il monitoraggio della gravidanza con un'interfaccia visiva facile da usare e un designer visuale dei processi aziendali.