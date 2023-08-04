تطبيق No-Code / تطبيق No-Code

تطبيق No-Code أو No-Code Application هو تطبيق برمجي تم إنشاؤه باستخدام نظام أساسي لتطوير بدون رمز - بيئة تطوير مرئية - بدلاً من لغات البرمجة التقليدية المكتوبة مثل Python أو JavaScript أو C +. يتيح هذا النظام الأساسي تصميم التطبيقات وتطويرها عن طريق سحب مكونات التطبيق وإفلاتها ، وتكوينها في واجهة رسومية ، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى كتابة أسطر واسعة من التعليمات البرمجية اليدوية.

يوفر هذا النهج المبتكر لتطوير البرامج وسيلة سهلة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين ، وغالبًا ما يطلق عليهم مطورو المواطنون ، لإنشاء تطبيقات وظيفية وتشغيلية دون الحاجة إلى تدريب رسمي على البرمجة أو فهم شامل لتراكيب الترميز. تقدم هذه المنصة خدماتها للمطورين المحترفين والأشخاص ذوي المهارات التقنية الأقل ، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيق وسد فجوة المهارات الفنية.

في مجال منصات التطوير no-code ، فإن أحد الأمثلة البارزة هو منصة AppMaster . مع التركيز على تبسيط العمليات المعقدة التي ينطوي عليها إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، يتيح AppMaster للمستخدمين ، بغض النظر عن معرفتهم أو قدراتهم التقنية ، إنشاء نماذج بيانات أو مخطط قاعدة بيانات بصريًا ، وصياغة منطق الأعمال ، وتصميم واجهات برمجة تطبيقات REST ، و WSS نقاط النهاية ، وإنشاء واجهات المستخدم.

بنقرة واحدة على زر "نشر" ، تتولى المنصة بشكل شامل مهمة تحويل هذه المخططات منخفضة المستوى إلى تطبيقات عمل عالية المستوى. يتضمن التحول السلس إنشاء أكواد المصدر وتجميع التطبيقات وتشغيل الاختبارات ونشر التطبيقات على السحابة. بالنسبة لتطبيقات الواجهة الخلفية ، يستخدم AppMaster لغة Go للجيل ، وإطار Vue3 جنبًا إلى جنب مع JS / TS لتطبيقات الويب ، وتطبيقات الهاتف المحمول ، ويستخدم إطارًا يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

لفهم الأهمية المتزايدة للتطبيقات والأنظمة الأساسية no-code ، فإن إلقاء نظرة على الأرقام المتوقعة يتحدث عن الأحجام. وفقًا لتنبؤات شركة Gartner ، وهي شركة أبحاث واستشارات معروفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بحلول عام 2024 ، سيتم تنفيذ حوالي 65٪ من جميع أنشطة تطوير التطبيقات باستخدام منصات تطوير low-code أو no-code. على المستوى العالمي ، من المتوقع أن يرتفع سوق منصات التطوير no-code من الأكواد من 13.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 45.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، مما يظهر معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.1٪ خلال فترة التوقعات. توضح هذه البيانات ، التي قدمتها MarketsandMarkets ، ميل صناعة التكنولوجيا المتزايد نحو أساليب تطوير تطبيقات أكثر سهولة وفعالية وأسرع.

من خلال إزالة الحواجز التقنية وتقصير دورة تطوير المنتج بشكل كبير ، تعمل التطبيقات no-code على تحويل الطريقة التي تظهر بها الأفكار إلى منتجات رقمية. إنها تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية إنشاء البرامج ، وتمكين التطوير السريع للتطبيقات ، وتقليل "الوقت اللازم للتسويق" ، وتقديم مستوى من التنوع لا يمكن لأي شكل تقليدي آخر من أشكال تطوير التطبيقات توفيره. نظرًا لأن الأدوات no-code أصبحت سائدة ، فمن المتوقع أن تزيد بشكل كبير من جودة البرامج وخفة الحركة والسرعة وتحسين وظائف الأعمال ونمو الصناعة والتحول الرقمي.

تستفيد العديد من الشركات الراسخة الآن من قوة النظراء الذين no-code في عملياتهم. على سبيل المثال ، تستخدم Uber و Netflix و Amazon أدوات no-code لمختلف قطاعات الأعمال. نجحت أوبر ، على وجه الخصوص ، في نشر أدوات no-code لزيادة تجربة خدمة العملاء ، وتمكين موظفيها غير الهندسيين من إنشاء نصوص لخدمة العملاء وأدوات أخرى ، وبالتالي زيادة الكفاءة والإنتاجية.

في الأساس ، تمهد التطبيقات no-code الطريق بشكل تدريجي لمستقبل تطوير البرامج. إنهم يغمرون العملية بتسارع مذهل وتعدد استخدامات وكفاءة. إنهم يغيرون كيفية تعامل الشركات مع استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم - مما يوفر لهم المرونة للابتكار بسرعة والحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة رقمية سريعة التطور. في عصر اليوم ، حيث السرعة وخفة الحركة أمران أساسيان ، تحفز التطبيقات no-code الشركات على تسريع رقمي كبير ونمو كبير.

تعمل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية على تسريع عملية إنشاء البرامج وتقليل التكلفة المرتبطة بها بشكل كبير. في التنمية التقليدية ، يذهب قدر كبير من رأس المال لتوظيف مطورين مهرة ، وشراء الأجهزة اللازمة وأدوات البرمجيات ، وصيانة التطبيقات. وفقًا لمسح أجرته شركة SlashData لعام 2020 ، كان هناك 21.3 مليون مطور برمجيات محترف على مستوى العالم - وهو طلب يتزايد باستمرار نظرًا للرقمنة المتزايدة. ومع ذلك ، فإن ندرة المطورين المهرة والتكلفة العالية المرتبطة بتطوير البرامج تخلق حاجزًا أمام العديد من الشركات ، وخاصة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

هذا هو المكان الذي تلعب فيه التطبيقات no-code. من خلال تمكين المهنيين الذين ليس لديهم معرفة مسبقة بالشفرات لإنشاء تطبيقات قوية ، تقلل هذه الأنظمة الأساسية من الاستثمارات المالية الكبيرة المرتبطة تقليديًا بتطوير البرامج المخصصة . من خلال القيام بذلك ، يقومون بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التكنولوجيا لجميع الشركات ، بغض النظر عن حجمها أو قدراتها المالية. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن التطبيقات no-code تجعل من السهل تعديل التطبيقات وتكرارها ، فإنها تقلل أيضًا بشكل كبير من تكلفة صيانة التطبيقات وتحديثها بمرور الوقت. وهذا يعني أن الشركات يمكنها الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة أو دورات تطوير طويلة.

علاوة على ذلك ، تضمن المنصات no-code مثل AppMaster عدم وجود ديون تقنية. الدين الفني هو مفهوم في تطوير البرمجيات يعكس التكلفة الضمنية لإعادة العمل المطلوبة بسبب اختيار حل سهل الآن بدلاً من استخدام نهج أفضل وشامل قد يستغرق وقتًا أطول. يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير ، مما يضمن عدم تراكم الديون الفنية بمرور الوقت. تشمل الآثار الإيجابية لذلك انخفاض التكاليف طويلة الأجل ، وتحسين جودة التعليمات البرمجية ، وسهولة إدارة التطبيقات وترقيتها في مراحل لاحقة.

تُحدث التطبيقات No-code ثورة في تطوير البرامج وتجعلها عملية أكثر فعالية من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها. هذه خطوة مهمة نحو إضفاء الطابع الديمقراطي على البرمجيات ، وتمكين الشركات من جميع الأحجام ومن جميع القطاعات لتسخير قوة التكنولوجيا لنموها.