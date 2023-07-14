من هم مطورو المواطن؟

المطورون المواطنون هم أفراد غير تقنيين لديهم فهم عميق للعمليات والمتطلبات التجارية لشركاتهم. إنهم يستفيدون من منصات التطوير التي لا تحتوي على كود ومنخفضة التعليمات البرمجية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية التي تلبي احتياجات العمل المحددة. تتيح لهم هذه المنصات إنشاء تطبيقات بدون خبرة برمجية كبيرة. يرتبط صعود المطورين المواطنين ارتباطًا وثيقًا بالتقدم السريع للتكنولوجيا والتحول الرقمي الذي يحدث في جميع الصناعات.

مع انتقال الشركات من الأساليب اليدوية التقليدية إلى الأساليب الرقمية والآلية ، فإنها غالبًا ما تواجه طلبًا متزايدًا على تطبيقات البرامج. ومع ذلك ، فإن عملية إنشاء هذه التطبيقات وصيانتها عادةً ما تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة. يملأ المطورون المواطنون هذه الفجوة من خلال إنتاج تطبيقات برمجية وظيفية بسرعة تعمل على تحسين سير العمل والكفاءة. دورهم أساسي في نجاح التحول الرقمي داخل مؤسساتهم.

دور المطورين المواطنين في التحول الرقمي

يتمتع المطورون المواطنون بوضع فريد يمكنهم من إحداث تأثير عميق على التحول الرقمي للشركات. إن فهمهم العميق لعمليات الشركة ، جنبًا إلى جنب مع قدرتهم على إنشاء تطبيقات برمجية باستخدام منصات no-code ، يمكّنهم من معالجة مجموعة من الأدوار والمهام:

تطوير سريع للتطبيقات : يمكن للمطورين المواطنين إنتاج تطبيقات بسرعة باستخدام منصات no-code ومنصات low-code . تعمل هذه الأدوات على تقليل الوقت المستغرق للانتقال من التفكير إلى النشر ، مما يسمح للشركات بمعالجة الاحتياجات الحرجة بسرعة أو أتمتة مهام العمل الشاقة.

: يمكن للمطورين المواطنين إنتاج تطبيقات بسرعة باستخدام منصات ومنصات . تعمل هذه الأدوات على تقليل الوقت المستغرق للانتقال من التفكير إلى النشر ، مما يسمح للشركات بمعالجة الاحتياجات الحرجة بسرعة أو أتمتة مهام العمل الشاقة. تقليل الأعمال المتراكمة لتكنولوجيا المعلومات : مع زيادة الطلب على الحلول الرقمية ، غالبًا ما تكون أقسام تكنولوجيا المعلومات غارقة في تراكم المشاريع. يمكن للمطورين المواطنين المساعدة في تقليل هذا التراكم من خلال معالجة المشاريع الأقل تعقيدًا بشكل مستقل وتحرير فريق تكنولوجيا المعلومات للتركيز على المهام التي تتطلب موارد أكثر كثافة.

: مع زيادة الطلب على الحلول الرقمية ، غالبًا ما تكون أقسام تكنولوجيا المعلومات غارقة في تراكم المشاريع. يمكن للمطورين المواطنين المساعدة في تقليل هذا التراكم من خلال معالجة المشاريع الأقل تعقيدًا بشكل مستقل وتحرير فريق تكنولوجيا المعلومات للتركيز على المهام التي تتطلب موارد أكثر كثافة. تمكين مستخدمي الأعمال : لم يعد يعتمد على قسم تكنولوجيا المعلومات في الحلول البرمجية ، يمكن للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لاحتياجات الأقسام المحددة. يسمح هذا الاستقلالية بتخصيص أفضل وزيادة ملكية الحلول من قبل المستخدمين النهائيين.

: لم يعد يعتمد على قسم تكنولوجيا المعلومات في الحلول البرمجية ، يمكن للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لاحتياجات الأقسام المحددة. يسمح هذا الاستقلالية بتخصيص أفضل وزيادة ملكية الحلول من قبل المستخدمين النهائيين. الابتكار والتجريب : مع سهولة الوصول إلى أدوات التطوير ومسؤولية تحسين العمليات الداخلية ، يحتل المطورون المواطنون موقعًا متميزًا لاستكشاف مفاهيم وحلول جديدة. يمكنهم تجربة التطبيقات التي تستخدم التقنيات الناشئة ، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء .

: مع سهولة الوصول إلى أدوات التطوير ومسؤولية تحسين العمليات الداخلية ، يحتل المطورون المواطنون موقعًا متميزًا لاستكشاف مفاهيم وحلول جديدة. يمكنهم تجربة التطبيقات التي تستخدم التقنيات الناشئة ، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء . تعزيز التعاون : يقوم دور المطورين المواطنين بسد الفجوة بين القوى العاملة الفنية وغير الفنية. بصفتهم منشئين ومستخدمين للتطبيق ، يمكن للمطورين المواطنين تطوير فهم مشترك لاحتياجات العمل والقدرات التقنية ، مما يسهل التواصل والتعاون بشكل أفضل.

كيف تعمل المنصات No-Code على تمكين المطورين المواطنين

تم تصميم الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية لتمكين المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة برمجية من إنشاء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها. من خلال توفير أدوات السحب والإفلات سهلة الاستخدام ، تعمل هذه المنصات على تمكين المطورين المواطنين من إحياء أفكارهم المبتكرة. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية للمنصات التي no-code والتي تعزز قدرات المطورين المواطنين:

بناة التطبيقات المرئية

غالبًا ما تشتمل الأنظمة No-code على أدوات إنشاء مرئية بديهية لإنشاء واجهات تطبيق. يمكن للمطورين المواطنين تصميم واجهات مستخدم الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ببساطة عن طريق سحب المكونات وإفلاتها على الشاشة.

مكونات مسبقة الصنع

لتسريع عملية التطوير ، توفر الأنظمة الأساسية no-code مجموعة متنوعة من المكونات المعدة مسبقًا للتعامل مع وظائف التطبيقات الشائعة ، مثل النماذج والمهام والإشعارات. يمكن للمطورين المواطنين تخصيص هذه المكونات بسرعة لتلبية متطلباتهم المحددة.

تصميم نموذج البيانات

عادةً ما توفر الأنظمة الأساسية No-code إمكانات تصميم نماذج البيانات المرئية. تسمح هذه الميزة للمطورين المواطنين بنمذجة بيانات تطبيقاتهم وتخزينها وإدارتها دون أي معرفة بأنظمة إدارة قواعد البيانات أو لغات الاستعلام.

نمذجة عمليات الأعمال

تتضمن العديد من الأنظمة الأساسية no-code أدوات لتصميم وإدارة العمليات التجارية. يمكن للمطورين المواطنين إنشاء مهام سير عمل مخصصة وأتمتة المهام من خلال تحديد القواعد والمنطق الذي يحكم سلوك التطبيق بشكل مرئي.

واجهات برمجة التطبيقات والتكامل

يعد التكامل مع الأنظمة والخدمات الأخرى أمرًا بالغ الأهمية لمعظم تطبيقات الأعمال. غالبًا ما تقدم الأنظمة No-code موصلات مسبقة الصنع أو دعم واجهة برمجة تطبيقات REST ، مما يمكّن المطورين المواطنين من دمج تطبيقاتهم مع الخدمات الخارجية مثل أنظمة CRM وبوابات الدفع ومنصات الوسائط الاجتماعية.

من خلال الاستفادة من إمكانات الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للمطورين المواطنين التركيز على حل مشكلات الأعمال بينما تهتم المنصة بالجوانب التقنية لإنشاء التطبيقات. في الأساس ، تعمل المنصات no-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات من خلال وضع أدوات تطوير قوية في أيدي مستخدمي الأعمال اليومية.

الفرق AppMaster .io: تمكين المطورين المواطنين بحلول شاملة

AppMaster.io عبارة عن نظام no-code يتميز بقدرته على تمكين المطورين المواطنين بحلول شاملة لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بسهولة. تم تأسيس AppMaster في عام 2020 ، وسرعان ما اكتسب سمعة طيبة كأداة عالية الأداء بين منصات التطوير no-code ، بعد أن تميزت به G2 في فئات مختلفة مثل تطوير التطبيقات السريعة (RAD) ، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات.

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تكمن الميزة الرئيسية لمنصة AppMaster.io للمطورين المواطنين في قدرتها على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. يضمن هذا النهج الفريد أنه حتى مطور المواطن الواحد يمكنه إنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير يكتمل بخلفية الخادم وموقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

تم تصميم الميزات الرئيسية لمنصة AppMaster.io لسهولة الاستخدام من قبل المطورين المواطنين ، مثل:

تصميم مخطط قاعدة البيانات المرئية: إنشاء نماذج بيانات لتطبيقات الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى خبرة في إدارة قواعد البيانات.

إنشاء نماذج بيانات لتطبيقات الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى خبرة في إدارة قواعد البيانات. نمذجة عمليات الأعمال: صمم منطق الأعمال لتطبيقاتك بصريًا باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) drag-and-drop .

صمم منطق الأعمال لتطبيقاتك بصريًا باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) . REST API و WSS Endpoints: قم بإنشاء endpoints خادم آمنة وموثوقة لتطبيقاتك تلقائيًا دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

قم بإنشاء خادم آمنة وموثوقة لتطبيقاتك تلقائيًا دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. تصميم واجهة مستخدم بالسحب والإفلات: قم ببناء وتخصيص واجهات مستخدم سريعة الاستجابة لتطبيقات الويب والجوال بنقرات قليلة فقط.

تتوفر خيارات الاشتراك المرنة لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات العمل ، بما في ذلك خطة Learn & Explore المجانية للمستخدمين الجدد الذين يرغبون في اختبار النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم AppMaster.io خطط تسعير متعددة مع مجموعة من الموارد ، من الحزم الصديقة لبدء التشغيل إلى الحلول على مستوى المؤسسات.

تنمية مجتمع المطورين المواطنين: الفوائد والتحديات

يأتي بناء مجتمع من المطورين المواطنين داخل المؤسسة بالعديد من الفوائد:

التحول الرقمي السريع: من خلال تمكين الموظفين غير التقنيين من إنشاء حلول البرمجيات الخاصة بهم ، يمكن للمؤسسات تسريع عملية الابتكار والتحول الرقمي.

من خلال تمكين الموظفين غير التقنيين من إنشاء حلول البرمجيات الخاصة بهم ، يمكن للمؤسسات تسريع عملية الابتكار والتحول الرقمي. زيادة كفاءة سير العمل: يمكن للمطورين المواطنين تطوير تطبيقات بديهية مصممة خصيصًا لاحتياجات العمل المحددة ، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الاختناقات.

يمكن للمطورين المواطنين تطوير تطبيقات بديهية مصممة خصيصًا لاحتياجات العمل المحددة ، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الاختناقات. تعزيز الابتكار: يمكن أن يساعد تنويع قدرات التطوير في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الإنشاء وتشجيع ثقافة الابتكار عبر جميع مستويات المؤسسة.

يمكن أن يساعد تنويع قدرات التطوير في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الإنشاء وتشجيع ثقافة الابتكار عبر جميع مستويات المؤسسة. انخفاض تكلفة التطوير والوقت: من خلال تمكين الموظفين من بناء تطبيقات البرامج الخاصة بهم ، تقلل المؤسسات من الاعتماد على فرق التطوير الخارجية ، مما يوفر وقتًا وموارد ثمينة.

على الرغم من الفوائد العديدة ، ترتبط العديد من التحديات بتعزيز مجتمع مطور مواطن مزدهر:

تعريف الدور: إن التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات المطورين المواطنين داخل المنظمة أمر ضروري للنجاح.

إن التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات المطورين المواطنين داخل المنظمة أمر ضروري للنجاح. العلاقة مع قسم تكنولوجيا المعلومات: إن تحقيق التوازن بين قسم تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين أمر بالغ الأهمية لضمان التعاون وممارسات التنمية المستدامة.

إن تحقيق التوازن بين قسم تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين أمر بالغ الأهمية لضمان التعاون وممارسات التنمية المستدامة. التدريب والدعم: يجب أن توفر المنظمات التدريب الكافي والموارد والدعم المستمر للمطورين المواطنين لتحسين مهاراتهم وأدائهم باستمرار.

يجب أن توفر المنظمات التدريب الكافي والموارد والدعم المستمر للمطورين المواطنين لتحسين مهاراتهم وأدائهم باستمرار. الأمان والامتثال: يعد ضمان التنفيذ السليم لمعايير الأمان والامتثال التنظيمي أمرًا حيويًا عند توظيف العديد من المطورين المختلفين.

أفضل الممارسات لدمج المواطنين المطورين في عملك

يتطلب الدمج الناجح للمطورين المواطنين في عملك نهجًا مدروسًا يأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الفريدة والتحديات المحتملة. فيما يلي أفضل خمس ممارسات يجب وضعها في الاعتبار:

حدد الأدوار الواضحة: أنشئ دورًا محددًا جيدًا للمطورين المواطنين داخل المؤسسة يحدد بوضوح مسؤولياتهم ، بما في ذلك أنواع التطبيقات المسموح لهم بإنشائها ونشرها. الاستثمار في التدريب والدعم: توفير التدريب والدعم المستمر للمطورين المواطنين ، مع التأكد من إلمامهم بالأدوات والأنظمة الأساسية والتقنيات اللازمة لإنشاء التطبيقات التي تلبي معايير مؤسستك. استخدام الأنظمة الأساسية no-code : استخدم الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster .io المصممة خصيصًا لتمكين المطورين المواطنين من خلال الموارد والميزات التي يحتاجون إليها لإنشاء تطبيقات دون الاعتماد على مهارات تشفير واسعة النطاق. شجع التعاون مع تكنولوجيا المعلومات: عزز بيئة التعاون بين المطورين المواطنين وقسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك من خلال إنشاء عمليات لمشاركة الملاحظات وتحديد المخاطر المحتملة والحفاظ المشترك على التطبيقات لتحقيق الأداء الأمثل. فرض سياسات الأمان والامتثال: تنفيذ إرشادات وسياسات واضحة فيما يتعلق بالأمان والامتثال التنظيمي لضمان التزام المطورين المواطنين بمعايير الصناعة أثناء إنشاء التطبيقات.

من خلال اعتماد أفضل الممارسات هذه ، يمكن لمؤسستك إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمطورين المواطنين والاستفادة من مهاراتهم لدفع التحول الرقمي وخلق ثقافة ابتكار أكثر شمولاً. تلعب الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io دورًا مهمًا في تمكين المطورين المواطنين ، وتزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لإنشاء تطبيقات تفيد المؤسسة بأكملها.