Kodsuz Uygulama / Kodsuz Uygulama

No-Code Uygulama veya No-Code Uygulama, Python , JavaScript veya C+ gibi geleneksel olarak yazılmış kodlama dilleri yerine kodsuz bir geliştirme platformu (görsel bir geliştirme ortamı) kullanılarak oluşturulmuş bir yazılım uygulamasıdır. Bu platform, uygulama bileşenlerini sürükleyip bırakarak, bunları bir grafik arayüzde yapılandırarak ve böylece kapsamlı manuel kod satırları yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulamaların tasarlanmasını ve geliştirilmesini sağlar.

Yazılım geliştirmeye yönelik bu yenilikçi yaklaşım, genellikle vatandaş geliştiriciler olarak adlandırılan teknik olmayan kullanıcılar için, resmi programlama eğitimine veya kodlama sözdizimlerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa ihtiyaç duymadan işlevsel ve operasyonel uygulamalar oluşturmak için kullanımı kolay bir yol sağlar. Böyle bir platform, profesyonel geliştiricilere ve minimum teknik beceriye sahip kişilere hitap eder, böylece uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirir ve teknik beceri açığını kapatır.

no-code geliştirme platformları alanında göze çarpan bir örnek, AppMaster platformudur. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya dahil olan karmaşık süreçleri basitleştirmeye odaklanan AppMaster, teknik bilgileri veya yetenekleri ne olursa olsun kullanıcıların görsel olarak veri modelleri veya veritabanı şeması oluşturmasına, iş mantığını formüle etmesine, REST API'leri ve WSS tasarlamasına olanak tanır. Uç noktalar ve kullanıcı arayüzleri oluşturun.

Platform, 'Yayınla' düğmesine yalnızca bir tıklamayla, bu düşük seviyeli planları yüksek seviyeli çalışan uygulamalara dönüştürme görevini kapsamlı bir şekilde üstlenir. Sorunsuz dönüşüm, kaynak kodları oluşturmayı, uygulamaları derlemeyi, testleri çalıştırmayı ve uygulamaları buluta dağıtmayı içerir. Arka uç uygulamaları için AppMaster, nesil için Go dilini, web uygulamaları için JS/TS ile birlikte Vue3 çerçevesini ve mobil uygulamaları kullanır; Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı bir çerçeve kullanır.

no-code uygulamaların ve platformların artan önemini anlamak için öngörülen sayılara bir göz atmak çok şey anlatır. Tanınmış bir BT araştırma ve danışmanlık şirketi olan Gartner'ın tahminine göre, 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirme faaliyetlerinin yaklaşık %65'i low-code veya no-code geliştirme platformları kullanılarak gerçekleştirilecek. Küresel ölçekte, no-code geliştirme platformu pazarının 2020'de 13,2 milyar ABD dolarından 2025'te şaşırtıcı bir şekilde 45,5 milyar ABD dolarına yükselmesi ve tahmin dönemi boyunca %28,1'lik Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) sergilemesi bekleniyor. MarketsandMarkets tarafından sağlanan bu veriler, teknoloji endüstrisinin daha erişilebilir, verimli ve daha hızlı uygulama geliştirme yaklaşımlarına yönelik artan eğilimini açıklıyor.

Teknik engelleri ortadan kaldırarak ve ürün geliştirme döngüsünü büyük ölçüde kısaltan no-code uygulamalar, fikirlerin tezahür etme şeklini dijital ürünlere dönüştürüyor. Yazılım oluşturma sürecini demokratikleştirir, hızlı uygulama geliştirmeye olanak tanır, "pazara sürme süresini" azaltır ve başka hiçbir geleneksel uygulama geliştirme biçiminin sağlayamayacağı bir çok yönlülük düzeyi sunar. no-code araçlar yaygınlaştıkça, bunların yazılım kalitesini, çevikliği ve hızı önemli ölçüde artırması, iş işlevlerini, endüstri büyümesini ve dijital dönüşümü iyileştirmesi bekleniyor.

Birkaç köklü şirket artık operasyonlarında no-code muadillerinin gücünden yararlanıyor. Örneğin, Uber, Netflix ve Amazon, çeşitli iş sektörleri için no-code araçlar kullanıyor. Özellikle Uber, mühendislik dışı personelinin müşteri hizmetleri senaryoları ve diğer araçlar oluşturmasını sağlayarak müşteri hizmetleri deneyimini artırmak için no-code araçları başarıyla devreye aldı ve böylece verimlilik ve üretkenliği artırdı.

Temelde, no-code uygulamalar, yazılım geliştirmenin geleceğinin yolunu aşamalı olarak hazırlamaktadır. Sürece inanılmaz hızlanma, çok yönlülük ve verimlilik katıyorlar. İşletmelerin dijital dönüşüm stratejilerine yaklaşımlarını değiştiriyorlar - onlara hızla yenilik yapma ve hızla gelişen dijital sektörde rekabet avantajını koruma esnekliği sağlıyorlar. Hız ve çevikliğin çok önemli olduğu günümüz çağında, no-code uygulamalar, işletmeleri önemli ölçüde dijital hızlanmaya ve önemli ölçüde büyümeye doğru yönlendiriyor.

Kodsuz platformlar, yazılım oluşturma sürecini hızlandırıyor ve ilgili maliyeti önemli ölçüde azaltıyor. Geleneksel geliştirmede, vasıflı geliştiricileri işe almak, gerekli donanım ve yazılım araçlarını tedarik etmek ve uygulamaları sürdürmek için önemli miktarda sermaye harcanır. SlashData tarafından 2020 yılında yapılan bir ankete göre, dünya çapında 21,3 milyon profesyonel yazılım geliştiricisi vardı - artan dijitalleşme göz önüne alındığında sürekli artan bir talep. Bununla birlikte, yetenekli geliştiricilerin azlığı ve yazılım geliştirmeyle ilişkili yüksek maliyet, özellikle yeni kurulan şirketler ve KOBİ'ler olmak üzere birçok işletme için bir engel oluşturmaktadır.

no-code uygulamaların devreye girdiği yer burasıdır. Önceden kodlama bilgisi olmayan profesyonellerin güçlü uygulamalar oluşturmasını sağlayan bu platformlar, geleneksel olarak özel yazılım geliştirmeyle ilişkilendirilen büyük finansal yatırımları azaltır. Bunu yaparak, büyüklükleri veya finansal kapasiteleri ne olursa olsun tüm işletmeler için teknolojiye erişimi demokratikleştiriyorlar. Ayrıca, no-code uygulamalar uygulamaları değiştirmeyi ve yinelemeyi kolaylaştırdığından, uygulamaların bakım ve güncelleme maliyetlerini de önemli ölçüde azaltır. Bu, işletmelerin önemli yatırımlara veya uzun geliştirme döngülerine ihtiyaç duymadan pazar değişikliklerine hızla tepki verebilecekleri anlamına gelir.

Ayrıca, AppMaster gibi no-code platformlar teknik borç olmamasını sağlar. Teknik borç, yazılım geliştirmede, daha uzun sürecek daha iyi ve kapsamlı bir yaklaşım kullanmak yerine şimdi kolay bir çözümün seçilmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan yeniden çalışmanın zımni maliyetini yansıtan bir kavramdır. AppMaster her değişiklik yapıldığında uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, zaman içinde hiçbir teknik borcun birikmemesini sağlar. Bunun olumlu etkileri arasında uzun vadeli maliyetlerin azalması, kod kalitesinin artması ve uygulamaların daha sonraki aşamalarda yönetilmesi ve yükseltilmesinde kolaylık yer alır.

No-code uygulamalar, yazılım geliştirmede devrim yaratıyor ve onu daha uygun maliyetli ve erişilebilir bir süreç haline getiriyor. Bu, her boyuttan ve her sektörden işletmenin büyümeleri için teknolojinin gücünden yararlanmalarını sağlayarak, yazılımın demokratikleşmesine yönelik önemli bir adımdır.