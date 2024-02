Applicazione No-Code / Applicazione No-Code

Un'app No-Code o un'applicazione No-Code è un'applicazione software creata utilizzando una piattaforma di sviluppo senza codice , un ambiente di sviluppo visivo, invece di linguaggi di codifica scritti in modo convenzionale come Python , JavaScript o C+. Questa piattaforma consente la progettazione e lo sviluppo di applicazioni trascinando e rilasciando i componenti dell'applicazione, configurandoli in un'interfaccia grafica ed eliminando così la necessità di scrivere lunghe righe di codice manuale.

Questo approccio innovativo allo sviluppo del software fornisce una via di facile utilizzo per gli utenti non tecnici, spesso chiamati sviluppatori cittadini , per creare applicazioni funzionali e operative senza la necessità di una formazione formale sulla programmazione o una comprensione completa delle sintassi di codifica. Tale piattaforma si rivolge a sviluppatori professionisti e persone con competenze tecniche minime, democratizzando così il processo di sviluppo delle applicazioni e colmando il divario di competenze tecniche.

Nel campo delle piattaforme di sviluppo no-code, un esempio straordinario è la piattaforma AppMaster . Con l'obiettivo di semplificare i complessi processi coinvolti nella creazione di applicazioni back-end, web e mobili, AppMaster consente agli utenti, indipendentemente dalle loro conoscenze o capacità tecniche, di costruire visivamente modelli di dati o schemi di database, formulare logica aziendale, progettare API REST e WSS Endpoint e generare interfacce utente.

Con un semplice clic del pulsante "Pubblica", la piattaforma si occupa in modo completo del compito di convertire questi progetti di basso livello in applicazioni funzionanti di alto livello. La trasformazione continua comporta la generazione di codici sorgente, la compilazione di applicazioni, l'esecuzione di test e la distribuzione delle applicazioni nel cloud. Per le applicazioni back-end, AppMaster utilizza il linguaggio Go per la generazione, il framework Vue3 insieme a JS/TS per le applicazioni Web e le applicazioni mobili, utilizza un framework basato su server basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

Per comprendere l'importanza crescente delle app e delle piattaforme no-code, uno sguardo ai numeri previsti la dice lunga. Secondo la previsione di Gartner, nota società di ricerca e consulenza informatica, entro il 2024 circa il 65% di tutte le attività di sviluppo applicativo sarà svolto utilizzando piattaforme di sviluppo low-code o no-code. Su scala globale, si prevede che il mercato delle piattaforme di sviluppo no-code aumenterà da 13,2 miliardi di dollari nel 2020 a uno sbalorditivo 45,5 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 28,1% nel periodo di previsione. Questi dati, forniti da MarketsandMarkets, chiariscono la crescente inclinazione del settore tecnologico verso approcci di sviluppo delle applicazioni più accessibili, efficienti e veloci.

Rimuovendo le barriere tecniche e accorciando drasticamente il ciclo di sviluppo del prodotto, le app no-code stanno trasformando il modo in cui le idee si manifestano in prodotti digitali. Democratizzano il processo di creazione del software, consentono un rapido sviluppo delle applicazioni , riducono il "time to market" e offrono un livello di versatilità che nessun'altra forma tradizionale di sviluppo delle applicazioni può fornire. Man mano che gli strumenti no-code diventano mainstream, dovrebbero aumentare in modo significativo la qualità, l'agilità e la velocità del software, migliorando le funzioni aziendali, la crescita del settore e la trasformazione digitale.

Diverse aziende consolidate stanno ora sfruttando il potere delle controparti no-code nelle loro operazioni. Ad esempio, Uber, Netflix e Amazon utilizzano strumenti no-code per vari verticali aziendali. Uber, in particolare, ha implementato con successo strumenti no-code per migliorare l'esperienza del servizio clienti, consentendo al personale non tecnico di creare script per il servizio clienti e altri strumenti, aumentando così l'efficienza e la produttività.

In sostanza, le app no-code stanno progressivamente aprendo la strada al futuro dello sviluppo software. Stanno infondendo al processo incredibile accelerazione, versatilità ed efficienza. Stanno modificando il modo in cui le aziende affrontano le loro strategie di trasformazione digitale, fornendo loro la flessibilità necessaria per innovare rapidamente e mantenere un vantaggio competitivo in un settore digitale in rapida evoluzione. Nell'era odierna, in cui la velocità e l'agilità sono fondamentali, le applicazioni no-code catalizzano le aziende che si stanno orientando verso una significativa accelerazione digitale e una crescita sostanziale.

Le piattaforme senza codice stanno accelerando il processo di creazione del software e riducendone significativamente i costi associati. Nello sviluppo tradizionale, una quantità significativa di capitale viene utilizzata per assumere sviluppatori qualificati, procurarsi gli strumenti hardware e software necessari e mantenere le applicazioni. Secondo un sondaggio del 2020 di SlashData, c'erano 21,3 milioni di sviluppatori di software professionisti in tutto il mondo, una domanda in continua espansione data la crescente digitalizzazione. Tuttavia, la scarsità di sviluppatori qualificati e l'elevato costo associato allo sviluppo del software crea un ostacolo per molte aziende, in particolare le start-up e le PMI.

È qui che entrano in gioco le applicazioni no-code. Consentendo ai professionisti senza conoscenze di codifica precedenti di creare potenti applicazioni, queste piattaforme riducono i grandi investimenti finanziari che sono tradizionalmente associati allo sviluppo di software personalizzato . In questo modo, democratizzano l'accesso alla tecnologia per tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o capacità finanziarie. Inoltre, poiché le applicazioni no-code semplificano la modifica e l'iterazione delle applicazioni, riducono anche significativamente i costi di manutenzione e aggiornamento delle applicazioni nel tempo. Ciò significa che le aziende possono reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato senza la necessità di investimenti significativi o lunghi cicli di sviluppo.

Inoltre, le piattaforme no-code come AppMaster assicurano che non vi siano debiti tecnici. Il debito tecnico è un concetto nello sviluppo del software che riflette il costo implicito della rielaborazione necessaria a causa della scelta di una soluzione semplice ora piuttosto che dell'utilizzo di un approccio migliore e completo che richiederebbe più tempo. AppMaster rigenera le applicazioni da zero ogni volta che viene apportata una modifica, garantendo che nel tempo non si accumuli debito tecnico. Le implicazioni positive di ciò includono la riduzione dei costi a lungo termine, una migliore qualità del codice e la facilità di gestione e aggiornamento delle applicazioni nelle fasi successive.

Le applicazioni No-code stanno rivoluzionando lo sviluppo del software e rendendolo un processo più economico e accessibile. Si tratta di un passo significativo verso la democratizzazione del software, che consente alle aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori di sfruttare il potere della tecnologia per la propria crescita.