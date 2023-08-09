تعلم الآلة بدون كود </ h2>

يشير التعلم الآلي بدون كود ( No-Code ML) إلى تطوير ونشر وتحسين نماذج التعلم الآلي دون الحاجة إلى البرمجة اليدوية أو تدخلات الترميز المباشرة. تحقق منصات No-Code ML ذلك من خلال توفير واجهة مرئية وأدوات يمكن الوصول إليها ومكونات مسبقة الصنع تتيح للمستخدمين ذوي الخلفية التقنية المحدودة أو بدون خلفية تقنية لإنشاء وإدارة نماذج التعلم الآلي بسهولة وكفاءة. يعمل هذا النهج على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التحليلات المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي ، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من الشركات والصناعات.

المكونات الرئيسية لمنصات التعلم الآلي No-Code

تتكون منصات ML No-Code عادةً من عدة مكونات أساسية ، بما في ذلك:

استيعاب البيانات والمعالجة المسبقة: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بجمع البيانات من مصادر مختلفة ، مثل قواعد البيانات أو الملفات النصية أو واجهات برمجة التطبيقات. يعمل النظام الأساسي على تبسيط تنظيف البيانات ومهام المعالجة المسبقة ، مما يسهل معالجة البيانات وتحويلها وتنسيقها من أجل التعلم الآلي الفعال. واجهة السحب والإفلات: واجهة مرئية تمكن المستخدمين من بناء نماذج التعلم الآلي باستخدام مكونات مسبقة الصنع يمكن إعادة تكوينها أو دمجها أو تخصيصها دون كتابة أي رمز. تعمل هذه الواجهة على تبسيط سير عمل التعلم الآلي وتجعله في متناول جمهور أوسع. بناء النموذج والتدريب: توفر معظم منصات التعلم الآلي No-Code خوارزميات وأدوات التعلم الآلي المضمنة للمستخدمين للاختيار من بينها ، مما يقلل من حاجز الدخول إلى التحليلات المتقدمة. يمكن للمستخدمين بعد ذلك نشر هذه النماذج وإجراء التجارب وضبطها باستخدام الأدوات المرئية للنظام الأساسي والمعلمات المألوفة. تقييم النموذج وتحسينه: توفر هذه الأنظمة الأساسية أيضًا طرقًا سهلة الاستخدام لتقييم أداء نماذج التعلم الآلي المختلفة من خلال مقارنتها بالمقاييس المحددة مسبقًا وأهداف التحسين. يمكن للمستخدمين تحسين نماذجهم بشكل متكرر لتحقيق المستوى المطلوب من الدقة والفعالية. التكامل والنشر: تضمن منصات ML No-Code التكامل السلس مع الأنظمة والتطبيقات الحالية. يمكن تضمين النماذج التي تم إنشاؤها في تطبيقات مختلفة أو كشفها كواجهات برمجة تطبيقات لتسهيل النشر والاستهلاك ، دون المساومة على الأمان وقابلية التوسع.

تأثير التعلم الآلي No-Code على منصة AppMaster

أحدثت منصة AppMaster ثورة في مشهد تطوير التطبيقات من خلال توفير أدوات وقدرات شاملة لبناء حلول شاملة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. سيؤدي دمج No-Code ML في AppMaster إلى تمكين الشركات والأفراد من إنشاء تطبيقات متقدمة وذكية دون الاعتماد على علماء البيانات أو المطورين ذوي المهارات العالية. سيترتب على هذا التكامل الفوائد الرئيسية التالية:

تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ: يسمح التعلم No-Code للشركات بتحليل مصادر البيانات المختلفة ، وفهم الأنماط ، والكشف عن الرؤى المخفية. هذه الوظيفة وإمكانيات تطوير التطبيقات السريعة لـ AppMaster تمكّن المؤسسات من إنشاء تطبيقات مخصصة تزيد من تنبؤات التعلم الآلي لإبلاغ القرارات وتعزيز تجارب المستخدم الإجمالية. زيادة السرعة: كما هو الحال مع تطوير تطبيق No-Code ، توفر عملية No-Code ML أيضًا الوقت والموارد الحاسمة. يمكن لمستخدمي AppMaster إنشاء نماذج التعلم الآلي واختبارها وتحسينها بسرعة دون الحاجة إلى خبرة واسعة من علماء البيانات أو المبرمجين ، مما يؤدي إلى تسريع دورة حياة التطوير. التعلم والتحسين المستمر: تتيح منصات التعلم الآلي No-Code التحديث وإعادة التدريب لنماذج التعلم الآلي ، مما يضمن بقاء الرؤى الناتجة ذات صلة ودقيقة بمرور الوقت. هذه الميزة ضرورية للشركات التي يجب أن تتكيف مع ظروف السوق المتطورة وتفضيلات المستهلك ، مما يجعل AppMaster حلاً أكثر قوة ومرونة لتطوير التطبيقات. تمكين علماء بيانات المواطنين: من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى إمكانات التعلم الآلي المتقدمة ، يتيح AppMaster للمستخدمين ذوي المهارات المحدودة أو معدومة مهارات البرمجة لبناء تطبيقات ذكية. يعزز هذا النهج الابتكار والإبداع ويفتح فرصًا وظيفية جديدة للأفراد المهتمين بالاستفادة من علوم البيانات والتعلم الآلي لحل المشكلات. قابلية التوسع والأداء: نظرًا لتركيز AppMaster على إنشاء رمز نظيف وفعال وقابل للتطوير ، يمكن أن يؤدي دمج No-Code ML إلى تمكين المؤسسات من إنشاء تطبيقات عالية الأداء يمكنها الاستفادة من التحليلات المتقدمة وتحسين عملية اتخاذ القرار أثناء التوسع بسهولة مع النمو. حفز.

يعد التعلم الآلي No-Code ابتكارًا مهمًا لديه القدرة على تحويل مشهد تطوير التطبيقات من خلال جعل التحليلات المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي في متناول جمهور أوسع. يمكن أن يساعد دمج No-Code ML في منصة AppMaster الشركات على الاستفادة من هذه الفرصة ، وتقديم تطبيقات ذكية بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ومرونة أكبر من أي وقت مضى. من خلال الجمع بين قوة No-Code ML مع IDE الشامل لـ AppMaster وقدرات التطوير السريع ، يمكن للمؤسسات إطلاق مستويات جديدة من المرونة والكفاءة والابتكار ، وتحقيق نتائج متفوقة وتحسين القدرة التنافسية في السوق.