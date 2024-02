No-Code-Anwendung / No-Code-Anwendung

Eine No-Code App oder No-Code Anwendung ist eine Softwareanwendung, die mithilfe einer No-Code- Entwicklungsplattform – einer visuellen Entwicklungsumgebung – anstelle von herkömmlich geschriebenen Programmiersprachen wie Python , JavaScript oder C+ erstellt wurde. Diese Plattform ermöglicht das Entwerfen und Entwickeln von Anwendungen durch Drag-and-Drop von Anwendungskomponenten, deren Konfiguration in einer grafischen Oberfläche, wodurch das Schreiben umfangreicher manueller Codezeilen entfällt.

Dieser innovative Ansatz zur Softwareentwicklung bietet technisch nicht versierten Benutzern, oft auch Citizen Developer genannt, eine benutzerfreundliche Möglichkeit, funktionale und betriebliche Anwendungen zu erstellen, ohne dass eine formelle Programmierschulung oder ein umfassendes Verständnis der Codierungssyntax erforderlich ist. Eine solche Plattform richtet sich an professionelle Entwickler und Personen mit minimalen technischen Kenntnissen, wodurch der Anwendungsentwicklungsprozess demokratisiert und die Lücke bei den technischen Fähigkeiten geschlossen wird.

Ein herausragendes Beispiel im Bereich der no-code Entwicklungsplattformen ist die AppMaster- Plattform. Mit dem Schwerpunkt auf der Vereinfachung der komplizierten Prozesse bei der Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen ermöglicht AppMaster Benutzern unabhängig von ihren technischen Kenntnissen oder Fähigkeiten die visuelle Erstellung von Datenmodellen oder Datenbankschemata, die Formulierung von Geschäftslogik, das Design von REST-APIs und WSS Endpunkte und generieren Benutzeroberflächen.

Mit nur einem Klick auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ übernimmt die Plattform umfassend die Aufgabe, diese Low-Level-Blueprints in High-Level-Arbeitsanwendungen umzuwandeln. Die nahtlose Transformation umfasst das Generieren von Quellcodes, das Kompilieren von Anwendungen, das Ausführen von Tests und das Bereitstellen der Anwendungen in der Cloud. Für Backend-Anwendungen verwendet AppMaster die Go- Sprache für die Generierung, das Vue3- Framework zusammen mit JS/TS für Webanwendungen und mobile Anwendungen. Es verwendet ein servergesteuertes Framework basierend auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS.

Um die zunehmende Bedeutung von no-code Apps und -Plattformen zu verstehen, spricht ein Blick auf die prognostizierten Zahlen Bände. Laut Prognose von Gartner, einem bekannten IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen, werden bis 2024 rund 65 % aller Anwendungsentwicklungsaktivitäten über low-code oder no-code Entwicklungsplattformen durchgeführt. Auf globaler Ebene wird erwartet, dass der Markt für no-code Entwicklungsplattformen von 13,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf unglaubliche 45,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 ansteigt und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 28,1 % aufweist. Diese von MarketsandMarkets bereitgestellten Daten verdeutlichen die zunehmende Tendenz der Technologiebranche zu zugänglicheren, effizienteren und schnelleren Ansätzen für die Anwendungsentwicklung.

Durch die Beseitigung technischer Barrieren und die drastische Verkürzung des Produktentwicklungszyklus verändern no-code Apps die Art und Weise, wie Ideen in digitale Produkte umgesetzt werden. Sie demokratisieren den Softwareerstellungsprozess, ermöglichen eine schnelle Anwendungsentwicklung , verkürzen die Markteinführungszeit und bieten ein Maß an Vielseitigkeit, das keine andere traditionelle Form der Anwendungsentwicklung bieten kann. Mit der zunehmenden Verbreitung von no-code Tools wird erwartet, dass sie die Qualität, Agilität und Geschwindigkeit der Software erheblich steigern und Geschäftsfunktionen, das Branchenwachstum und die digitale Transformation verbessern.

Mehrere etablierte Unternehmen nutzen mittlerweile die Leistungsfähigkeit von no-code Pendants in ihren Betrieben. Beispielsweise nutzen Uber, Netflix und Amazon no-code -Tools für verschiedene Branchen. Insbesondere Uber hat erfolgreich no-code Tools eingesetzt, um sein Kundenservice-Erlebnis zu verbessern und es seinen nicht-technischen Mitarbeitern zu ermöglichen, Kundenservice-Skripte und andere Tools zu erstellen und so die Effizienz und Produktivität zu steigern.

Im Wesentlichen ebnen no-code Apps nach und nach den Weg für die Zukunft der Softwareentwicklung. Sie verleihen dem Prozess unglaubliche Beschleunigung, Vielseitigkeit und Effizienz. Sie verändern die Art und Weise, wie Unternehmen ihre digitalen Transformationsstrategien angehen – und geben ihnen die Flexibilität, schnell Innovationen einzuführen und sich in einer sich schnell entwickelnden digitalen Branche einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. In der heutigen Zeit, in der Geschwindigkeit und Agilität an erster Stelle stehen, no-code Anwendungen der Katalysator für Unternehmen, die sich auf eine deutliche digitale Beschleunigung und ein erhebliches Wachstum einstellen.

No-Code-Plattformen beschleunigen den Softwareerstellungsprozess und senken die damit verbundenen Kosten erheblich. Bei der traditionellen Entwicklung fließt ein erheblicher Kapitalbetrag in die Einstellung qualifizierter Entwickler, die Beschaffung der erforderlichen Hardware- und Softwaretools und die Wartung von Anwendungen. Laut einer Umfrage von SlashData aus dem Jahr 2020 gab es weltweit 21,3 Millionen professionelle Softwareentwickler – ein kontinuierlich wachsender Bedarf angesichts der zunehmenden Digitalisierung. Der Mangel an qualifizierten Entwicklern und die hohen Kosten, die mit der Softwareentwicklung verbunden sind, stellen jedoch für viele Unternehmen, insbesondere Start-ups und KMU, ein Hindernis dar.

Hier kommen no-code Anwendungen ins Spiel. Indem diese Plattformen es Fachleuten ohne Programmierkenntnisse ermöglichen, leistungsstarke Anwendungen zu erstellen, reduzieren sie die großen finanziellen Investitionen, die traditionell mit der Entwicklung kundenspezifischer Software verbunden sind. Dadurch demokratisieren sie den Zugang zu Technologie für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe oder finanziellen Möglichkeiten. Da no-code Anwendungen das Ändern und Iterieren von Anwendungen erleichtern, reduzieren sie darüber hinaus auch die Kosten für die Wartung und Aktualisierung von Anwendungen im Laufe der Zeit erheblich. Dies bedeutet, dass Unternehmen schnell auf Marktveränderungen reagieren können, ohne dass erhebliche Investitionen oder lange Entwicklungszyklen erforderlich sind.

Darüber hinaus stellen no-code Plattformen wie AppMaster sicher, dass keine technischen Schulden entstehen. Technische Schulden sind ein Konzept in der Softwareentwicklung, das die impliziten Kosten für Nacharbeiten widerspiegelt, die erforderlich sind, wenn man sich jetzt für eine einfache Lösung entscheidet, anstatt einen besseren, umfassenden Ansatz zu verwenden, der länger dauern würde. AppMaster generiert Anwendungen bei jeder Änderung von Grund auf neu und stellt so sicher, dass sich im Laufe der Zeit keine technischen Schulden ansammeln. Zu den positiven Auswirkungen hiervon gehören geringere langfristige Kosten, eine verbesserte Codequalität und eine einfachere Verwaltung und Aktualisierung von Anwendungen in späteren Phasen.

No-code Anwendungen revolutionieren die Softwareentwicklung und machen sie zu einem kosteneffizienteren und zugänglicheren Prozess. Dies ist ein bedeutender Schritt zur Demokratisierung von Software, der es Unternehmen jeder Größe und Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Technologie für ihr Wachstum zu nutzen.