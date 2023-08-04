无代码应用程序/无代码应用程序

No-Code应用程序或No-Code应用程序是使用无代码开发平台（可视化开发环境）而不是传统编写的编码语言（例如Python 、 JavaScript或 C+）构建的软件应用程序。该平台可以通过拖放应用程序组件来设计和开发应用程序，并在图形界面中对其进行配置，从而无需编写大量的手动代码。

这种创新的软件开发方法为非技术用户（通常称为公民开发人员）提供了一种易于使用的途径，可以创建功能和操作应用程序，而无需正式的编程培训或对编码语法的全面理解。这样的平台迎合专业开发人员和技术技能最低的人员，从而使应用程序开发过程民主化并缩小技术技能差距。

在no-code开发平台领域，一个突出的例子是AppMaster平台。 AppMaster专注于简化创建后端、Web 和移动应用程序所涉及的复杂流程，允许用户（无论其技术知识或能力如何）直观地构建数据模型或数据库架构、制定业务逻辑、设计REST API和 WSS端点并生成用户界面。

只需单击“发布”按钮，该平台即可全面承担将这些低级蓝图转换为高级工作应用程序的任务。无缝转换涉及生成源代码、编译应用程序、运行测试以及将应用程序部署到云。对于后端应用程序， AppMaster使用Go语言进行生成，Web 应用程序使用Vue3框架以及 JS/TS，而移动应用程序则使用基于 Kotlin 和Jetpack Compose （Android）和SwiftUI （iOS）的服务器驱动框架。

要了解no-code应用程序和平台日益增长的重要性，查看预计的数字就很有意义。据知名IT研究咨询公司Gartner预测，到2024年，约65%的应用程序开发活动将使用low-code或no-code开发平台进行。在全球范围内， no-code开发平台市场预计将从 2020 年的 132 亿美元激增至 2025 年的惊人 455 亿美元，在预测期内复合年增长率 (CAGR) 为 28.1%。 MarketsandMarkets 提供的这些数据表明，科技行业越来越倾向于更容易访问、更高效、更快速的应用程序开发方法。

通过消除技术障碍并大幅缩短产品开发周期， no-code应用程序正在将想法转化为数字产品的方式。它们使软件创建过程民主化，实现快速应用程序开发，缩短“上市时间”，并提供其他传统应用程序开发形式无法提供的多功能性。随着no-code工具成为主流，它们预计将显着提高软件质量、敏捷性和速度，从而改善业务功能、行业增长和数字化转型。

一些知名公司现在正在其运营中利用no-code同行的力量。例如，Uber、Netflix 和亚马逊正在为各种垂直业务使用no-code工具。尤其是 Uber，已成功部署no-code工具来增强其客户服务体验，使其非工程人员能够创建客户服务脚本和其他工具，从而提高效率和生产力。

从本质上讲， no-code应用程序正在逐步为软件开发的未来铺平道路。他们为这一流程注入了令人难以置信的加速性、多功能性和效率。他们正在改变企业实施数字化转型战略的方式，为他们提供快速创新的灵活性，并在快速发展的数字行业中保持竞争优势。在当今速度和敏捷性至关重要的时代， no-code应用程序可以促进企业实现显着的数字加速和大幅增长。

无代码平台正在加速软件创建过程并显着降低相关成本。在传统开发中，大量资本用于雇用熟练的开发人员、采购必要的硬件和软件工具以及维护应用程序。根据 SlashData 2020 年的一项调查，全球有 2130 万专业软件开发人员——随着数字化的发展，这一需求不断扩大。然而，熟练开发人员的稀缺以及软件开发的高成本给许多企业（尤其是初创企业和中小企业）带来了障碍。

这就是no-code应用程序发挥作用的地方。通过使没有任何编码知识的专业人员能够创建强大的应用程序，这些平台减少了传统上与定制软件开发相关的大量财务投资。通过这样做，他们使所有企业都能获得技术的民主化，无论其规模或财务能力如何。此外，由于no-code应用程序可以轻松修改和迭代应用程序，因此它们还可以显着降低随着时间的推移维护和更新应用程序的成本。这意味着企业可以对市场变化做出快速反应，而不需要大量投资或漫长的开发周期。

此外，像AppMaster这样的no-code平台可以确保不存在技术债务。技术债务是软件开发中的一个概念，它反映了由于现在选择简单的解决方案而不是使用需要更长时间的更好、全面的方法而需要的隐含返工成本。每次进行更改时， AppMaster都会从头开始重新生成应用程序，确保不会随着时间的推移而积累技术债务。其积极影响包括降低长期成本、提高代码质量以及易于后期管理和升级应用程序。

No-code应用程序正在彻底改变软件开发，使其成为更具成本效益且易于访问的流程。这是迈向软件民主化的重要一步，使各种规模、各个行业的企业都能利用技术的力量实现增长。