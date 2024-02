No-Code App / No-Code Toepassing

Een No-Code app of No-Code applicatie is een softwaretoepassing die is gebouwd met behulp van een no-code ontwikkelplatform — een visuele ontwikkelomgeving — in plaats van conventioneel geschreven codeertalen zoals Python , JavaScript of C+. Dit platform maakt het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties mogelijk door applicatiecomponenten te slepen en neer te zetten, ze te configureren in een grafische interface, waardoor het niet meer nodig is om uitgebreide regels handmatige code te schrijven.

Deze innovatieve benadering van softwareontwikkeling biedt een gebruiksvriendelijke weg voor niet-technische gebruikers, vaak burgerontwikkelaars genoemd, om functionele en operationele toepassingen te creëren zonder dat formele programmeertraining of een uitgebreid begrip van coderingssyntaxis nodig is. Zo'n platform is geschikt voor professionele ontwikkelaars en mensen met minimale technische vaardigheden, waardoor het applicatie-ontwikkelingsproces wordt gedemocratiseerd en de technische vaardigheidskloof wordt overbrugd.

Op het gebied van no-code ontwikkelplatforms is een opvallend voorbeeld het AppMaster- platform. Met een focus op het vereenvoudigen van de ingewikkelde processen die betrokken zijn bij het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, stelt AppMaster gebruikers in staat om, ongeacht hun technische kennis of capaciteiten, datamodellen of databaseschema's visueel te construeren, bedrijfslogica te formuleren, REST API's te ontwerpen en WSS Eindpunten en gebruikersinterfaces genereren.

Met slechts een klik op de knop 'Publiceren' neemt het platform de taak op zich om deze low-level blauwdrukken om te zetten in werkende applicaties op hoog niveau. De naadloze transformatie omvat het genereren van broncodes, het compileren van applicaties, het uitvoeren van tests en het implementeren van de applicaties in de cloud. Voor backend-applicaties gebruikt AppMaster Go- taal voor de generatie, Vue3 -framework samen met JS / TS voor webapplicaties en mobiele applicaties, het gebruikt een servergestuurd framework gebaseerd op Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS.

Om het toenemende belang van apps en platforms no-code te begrijpen, spreekt een blik in de geprojecteerde cijfers boekdelen. Volgens de voorspelling van Gartner, een bekend IT-onderzoeks- en adviesbureau, zal tegen 2024 ongeveer 65% van alle applicatieontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd met behulp van low-code of no-code ontwikkelplatforms. Op wereldschaal zal de no-code ontwikkelplatformmarkt naar verwachting stijgen van 13,2 miljard dollar in 2020 tot maar liefst 45,5 miljard dollar in 2025, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 28,1% over de prognoseperiode. Deze gegevens, verstrekt door MarketsandMarkets, verhelderen de toenemende neiging van de technologie-industrie naar meer toegankelijke, efficiënte en snellere benaderingen voor het ontwikkelen van applicaties.

Door de technische barrières weg te nemen en de productontwikkelingscyclus drastisch te verkorten, transformeren apps no-code de manier waarop ideeën zich manifesteren in digitale producten. Ze democratiseren het softwarecreatieproces, maken snelle applicatieontwikkeling mogelijk, verkorten de 'time to market' en bieden een niveau van veelzijdigheid dat geen enkele andere traditionele vorm van applicatieontwikkeling kan bieden. Naarmate tools no-code mainstream worden, wordt verwacht dat ze de softwarekwaliteit, flexibiliteit en snelheid aanzienlijk verhogen, waardoor bedrijfsfuncties, de groei van de industrie en digitale transformatie worden verbeterd.

Verschillende gevestigde bedrijven maken nu gebruik van de kracht van tegenhangers no-code in hun activiteiten. Uber, Netflix en Amazon gebruiken bijvoorbeeld tools no-code voor verschillende zakelijke branches. Met name Uber heeft met succes no-code tools ingezet om de klantenservice te verbeteren, waardoor het niet-technische personeel klantenservicescripts en andere tools kan maken, waardoor de efficiëntie en productiviteit toenemen.

In wezen maken apps no-code geleidelijk de weg vrij voor de toekomst van softwareontwikkeling. Ze geven het proces een ongelooflijke versnelling, veelzijdigheid en efficiëntie. Ze veranderen de manier waarop bedrijven hun strategieën voor digitale transformatie benaderen en bieden hen de flexibiliteit om snel te innoveren en een concurrentievoordeel te behouden in een snel evoluerende digitale industrie. In het huidige tijdperk, waarin snelheid en flexibiliteit van het grootste belang zijn, katalyseren toepassingen no-code bedrijven die zich richten op aanzienlijke digitale versnelling en substantiële groei.

No-code-platforms versnellen het softwarecreatieproces en verlagen de bijbehorende kosten aanzienlijk. Bij traditionele ontwikkeling gaat een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal naar het inhuren van bekwame ontwikkelaars, het aanschaffen van de benodigde hardware- en softwaretools en het onderhouden van applicaties. Volgens een onderzoek van SlashData uit 2020 waren er wereldwijd 21,3 miljoen professionele softwareontwikkelaars - een voortdurend groeiende vraag gezien de groeiende digitalisering. De schaarste aan bekwame ontwikkelaars en de hoge kosten die gepaard gaan met softwareontwikkeling vormen echter een obstakel voor veel bedrijven, met name start-ups en kmo's.

Dit is waar no-code applicaties een rol gaan spelen. Door professionals zonder voorafgaande codeerkennis in staat te stellen krachtige applicaties te creëren, verminderen deze platforms de grote financiële investeringen die traditioneel worden geassocieerd met softwareontwikkeling op maat . Door dit te doen, democratiseren ze de toegang tot technologie voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte of financiële mogelijkheden. Bovendien, omdat applicaties no-code het gemakkelijk maken om applicaties te wijzigen en te herhalen, verminderen ze ook aanzienlijk de kosten voor het onderhouden en updaten van applicaties in de loop van de tijd. Dit betekent dat bedrijven snel kunnen reageren op veranderingen in de markt zonder grote investeringen of lange ontwikkelingscycli.

Bovendien zorgen no-code platforms zoals AppMaster ervoor dat er geen technische schuld is. Technische schuld is een concept in softwareontwikkeling dat de impliciete kosten van herbewerking weerspiegelt die nodig zijn door nu een gemakkelijke oplossing te kiezen in plaats van een betere, alomvattende aanpak te gebruiken die langer zou duren. AppMaster regenereert applicaties vanaf het begin elke keer dat er een wijziging wordt aangebracht, zodat er in de loop van de tijd geen technische schulden ontstaan. De positieve implicaties hiervan zijn lagere langetermijnkosten, verbeterde codekwaliteit en gemak bij het beheren en upgraden van applicaties in latere stadia.

Toepassingen No-code zorgen voor een revolutie in de ontwikkeling van software en maken het een kostenefficiënter en toegankelijker proces. Dit is een belangrijke stap in de richting van de democratisering van software, waardoor bedrijven van elke omvang en uit alle sectoren de kracht van technologie kunnen benutten voor hun groei.