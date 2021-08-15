أي تطبيق هو نظام لمعالجة البيانات (المعلومات المقدمة في شكل كود برنامج). أثناء التفاعل مع التطبيق ، تقوم "بإظهار" البيانات وكيف من المفترض أن تعمل معها.

ببدء حساب مستخدم أو كتابة رسالة ، يمكنك إنشاء بيانات جديدة. بالنقر فوق الزر "حفظ" ، تظهر أنه يجب معالجتها الآن وحفظها لاستخدامها في المستقبل. اختيار "تحرير الحساب" أو "إرسال رسالة" - إعطاء الأوامر للتعامل معهم بطريقة معينة.

مخططات تنفيذ استعلام قاعدة البيانات

يتم تخزين جميع المعلومات الخاصة بتطبيقك في قواعد البيانات . إنها هياكل مرتبة تحدد بوضوح مكان كل عنصر ، وتشير إلى العلاقات بينها وكيف يمكنك العمل معها. يمكن بناء قواعد البيانات على مبادئ مختلفة ، يستخدم AppMaster.io قواعد البيانات العلائقية الكلاسيكية ، المتوافقة تمامًا مع PostgreSQL .

مثال على مخطط البيانات العلائقية

لتتمكن من ملء طلبك بالمعلومات ، تحتاج إلى إنشاء قاعدة بياناته :

إنشاء نماذج بيانات - أي "اشرح" لـ AppMaster Studio ماهية بياناتك ؛

- أي "اشرح" لـ AppMaster Studio ماهية بياناتك ؛ إنشاء روابط بين هذه النماذج.

لهذا ، يحتوي AppMaster Studio على مصمم نموذج بيانات تصميم البيانات. في ذلك ، ستقوم ، مثل المبرمجين العاديين ، بتصميم قاعدة بيانات . ولكن بدلاً من سطور التعليمات البرمجية ، ستستخدم أدوات البرمجة المرئية.

مصمم نماذج البيانات AppMaster.io

أنشئ مشروعك الأول في AppMaster Studio وانتقل إلى Data Design Designer للحصول على لمحة عن موضوع هذه المقالة.

نماذج بيانات البناء

تصف نماذج البيانات المعلومات التي تضيفها إلى تطبيقك والتي تكون "مفهومة" لـ AppMaster Studio. يمكن مقارنتها بالأشكال أو الرسومات: فهي تحدد كيف ستبدو بياناتك ، مع البيانات الأخرى التي سترتبط بها ، وكيف يتم تخزينها ومعالجتها.

على سبيل المثال ، عند إنشاء مشروع جديد في AppMaster Studio ، تتم إضافة نموذج المستخدم إليه تلقائيًا - والذي ستنشئ منه حسابات مستخدمين.

من خلال إنشاء النماذج وتخصيصها ، فإنك تصمم قاعدة بيانات التطبيق الخاص بك .

شيء

ستسمى وحدة البيانات التي يتم إنشاؤها في تطبيقك بناءً على نموذج معين كائنًا .

على سبيل المثال ، سيكون حساب موظفتك جيني سميث (الذي أنشأته أنت أو جيني نفسها من خلال نموذج التسجيل) عنصرًا من فئة المستخدم (تم إنشاؤه بواسطة نموذج المستخدم).

في مصمم AppMaster Studio ، ستقوم فقط بوصف الكائنات المستقبلية وتخطيطها ، ولكن يمكنك إنشاؤها فقط في التطبيق النهائي.

لإنشاء كائن من نموذج بيانات ، تحتاج إلى إضافة عنصر خاص إلى صفحة التطبيق الخاصة بك - على سبيل المثال ، نموذج التسجيل. ستضيف عناصر في مصممي التطبيقات: تطبيقات الويب (لتطبيقات الويب) وتطبيقات الجوال (لتطبيقات الهاتف المحمول). للحصول على معلومات حول الكائنات ، يتم استخدام عناصر أخرى - الجداول والبطاقات - والتي تمت إضافتها أيضًا في المصممين.

على سبيل المثال ، بمجرد أن تملأ جيني نموذج التسجيل (يتم إنشاء هذا النموذج تلقائيًا عند إنشاء مشروع) والنقر فوق تسجيل ، سيتم إنشاء حسابها وحفظه في طلبك. أي ، سيظهر كائن جديد ، المستخدم جيني سميث. يمكنك عرض معلومات عنه في جدول المستخدمين ، والذي يتم إنشاؤه تلقائيًا أيضًا في تطبيق لوحة المسؤول .

يتم تعيين معرف لكل كائن - معرف برقم فريد يمكن من خلاله أن "يتعرف" التطبيق الخاص بك عليه.

مجالات

يحتوي كل نموذج بيانات على حقول تحتوي على خصائص الكائنات المستقبلية وإرشادات أساسية لتطبيقك حول كيفية التعامل معها.

على سبيل المثال ، في نموذج المستخدم ، يتم إنشاء بعض الحقول افتراضيًا. تم ملء Jenny أثناء التسجيل بما في ذلك - تسجيل الدخول وكلمة المرور والاسم الأول و #nbsp ؛ الاسم الأول واسم العائلة. يوجد حقل مجموعات ، والذي سيشير إلى مجموعة المستخدمين التي ينتمي إليها حساب Jenny - من خلال قيمة هذا الحقل ، سيحدد التطبيق الوظائف التي يمكنها الوصول إليها. يمكنك أيضًا إنشاء حقول إضافية ، مثل العنوان ، لإضافة عنوان جيني إلى حسابها.

تحدد الحقول الخصائص التي يمكن أن يمتلكها الكائن. أثناء إنشائه ، لا تحتاج إلى ملء كل منهم - يمكنك القيام بذلك لاحقًا أو عدم القيام بذلك على الإطلاق. يمكنك أيضًا إعداد الإكمال التلقائي أو تعيين بعض الحقول حسب الحاجة.

روابط

يمكن إنشاء العلاقات بين نموذجي بيانات - لتحديد كيفية ارتباط الكائنات التي تم إنشاؤها منهم ببعضها البعض وتفاعلها.

أنواع الروابط في AppMaster.io

هناك ثلاثة أنواع من هذه الروابط:

has_one - كائن واحد تم إنشاؤه من نموذج البيانات A ، يمكن ربطه فقط بكائن واحد تم إنشاؤه من نموذج البيانات B.

- كائن واحد تم إنشاؤه من نموذج البيانات A ، يمكن ربطه فقط بكائن واحد تم إنشاؤه من نموذج البيانات B. has_many - كائن واحد تم إنشاؤه من نموذج البيانات A ، يمكن أن يقترن بالعديد من الكائنات التي تم إنشاؤها من نموذج البيانات B.

- كائن واحد تم إنشاؤه من نموذج البيانات A ، يمكن أن يقترن بالعديد من الكائنات التي تم إنشاؤها من نموذج البيانات B. many_to_many - مجموعة من الكائنات التي تم إنشاؤها من نموذج البيانات A يمكن أن ترتبط بالعديد من الكائنات التي تم إنشاؤها من نموذج البيانات B.

تكتسب نماذج البيانات المرتبطة إمكانات إضافية للمعالجة التعاونية في تطبيقك. يمكن ربط نموذج بيانات واحد بعدد لا حصر له من النماذج الأخرى - الشيء الرئيسي هو عدم تعقيد منطق الاتصالات لدرجة أنك لا تستطيع اكتشافها بنفسك.

على سبيل المثال: إذا كان التطبيق الخاص بك يسمح للموظفين بإنشاء أوامر داخلية (على سبيل المثال ، لشراء أدوات مكتبية) ، فحينئذٍ تقوم بإنشاء نموذج طلب وربط مستخدم حالي به من خلال has_many - ثم يمكن لـ Jenny إنشاء العديد من الطلبات (على سبيل المثال ، كل شهر أو ربع). إذا قمت بتأسيس علاقة has_one ، فستتمكن Jenny من إنشاء تذكرة واحدة فقط.

ماذا بعد؟

لقد تعلمت أساسيات العمل مع نماذج البيانات في AppMaster Studio . الآن قم بإنشاء نموذجك الأول باستخدام هذه التعليمات .

لتخصيص منطق التطبيق الخاص بك ، استخدم عمليات الأعمال ونقاط النهاية .

لتخصيص المكون المرئي - محرر تطبيقات الويب (إنشاء تطبيقات الويب) وتطبيقات الجوال (إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول).

يمكنك إضافة وظائف إضافية باستخدام الوحدات .

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