بدون كود ITSM (إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات)

يشير No-Code ITSM (إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات) إلى استخدام الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، لتنفيذ خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها وتحسينها في المؤسسة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية تقليدية. يعمل هذا النهج الجديد على تمكين المستخدمين غير التقنيين، مثل محللي الأعمال وأصحاب المصلحة ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، من تصميم وتطوير ونشر حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المخصصة التي تتوافق مع المتطلبات والأهداف المحددة لمؤسستهم.

غالبًا ما تتطلب حلول خدمات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) التقليدية عمليات تنفيذ وصيانة معقدة، حيث تعتمد جهود التخصيص والتكامل بشكل كبير على لغات الترميز المتخصصة والخبرة التكنولوجية. ويؤدي هذا إلى زيادة الاعتماد على أقسام تكنولوجيا المعلومات وفرق التطوير، مما يؤدي إلى تكاليف أعلى وأوقات تطوير أطول لتنفيذ حلول إدارة الخدمة.

ومع ذلك، تعمل منصات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات No-Code ، مثل AppMaster ، على تحويل عملية بناء حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال الاستفادة من أدوات التطوير المرئي والمكونات المعدة مسبقًا والتي تلبي مجالات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، مثل إدارة الحوادث وإدارة طلبات الخدمة وإدارة الأصول ، و اكثر. والنتيجة هي طريقة مبسطة وفعالة وقابلة للتكيف لتنفيذ خدمات ITSM التي تقلل من الحاجة إلى الترميز المخصص ومهارات التطوير المتخصصة.

يوفر AppMaster ، على سبيل المثال، ميزات متقدمة لتطوير التطبيقات no-code مصممة خصيصًا لمختلف مهام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. يتيح منشئ الواجهة الخلفية القوي وأدوات نمذجة البيانات المرئية ومصمم عمليات الأعمال للمستخدمين إنشاء تطبيقات مرنة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة يمكنها تلبية مجالات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة. من خلال الاستفادة من إطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب وKotlin & Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية يمكن نشرها بسلاسة على منصات متعددة، مما يضمن تجربة متسقة عبر الأجهزة.

علاوة على ذلك، تدعم منصة AppMaster معايير واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وتستخدم قاعدة البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يسهل التكامل السلس مع أنظمة المؤسسة الأخرى ويضمن التوافق مع بيئات تكنولوجيا المعلومات الحالية. كما تسمح هندستها المستندة إلى الخادم للعملاء بتحديث واجهة المستخدم والمنطق لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يقلل التكلفة والجهد المرتبط بصيانة التطبيقات وإدارتها بشكل مستمر.

من خلال أساليبها المبتكرة في تطوير التطبيقات، مثل إنشاء التطبيقات من الصفر، تعمل حلول AppMaster 's No-Code ITSM على التخفيف بشكل فعال من مخاطر الديون التقنية، مما يضمن بقاء التطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للتوسعة ومتوافقة مع متطلبات الأعمال المتطورة. إن قدرة النظام الأساسي على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر واستضافة التطبيقات محليًا تعمل على تمكين المؤسسات من الاحتفاظ بالسيطرة على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الخاصة بها، مع الاستفادة من منهجية التطوير الحديثة والمرنة.

يعمل No-Code ITSM، كما تم تمكينه بواسطة AppMaster ومنصات أخرى مماثلة، على تمكين مجموعة واسعة من المستخدمين - بدءًا من المطورين المواطنين إلى محترفي تكنولوجيا المعلومات - لتولي مسؤولية عمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتمكينهم من تصميم وتطوير ونشر تكنولوجيا المعلومات عالية الجودة حلول إدارة الخدمة مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لمؤسساتهم. من خلال توفير بديل سهل الاستخدام وسهل الوصول إليه وفعال من حيث التكلفة لتطبيقات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات التقليدية، تسمح منصات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات No-Code مثل AppMaster للمؤسسات ليس فقط بتبسيط عمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها ولكن أيضًا فتح فرص جديدة للتحول الرقمي والابتكار.

بشكل عام، يمثل No-Code ITSM نقلة نوعية في الطريقة التي يتم بها تصميم أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتطويرها ونشرها، مما يمكّن المؤسسات من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة وتقليل الوقت اللازم لطرح حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في السوق. من خلال الاستفادة من ميزات AppMaster المتقدمة والهندسة المعمارية المرنة وقدرات التكامل المضمنة، يمكن للمؤسسات تسخير قوة تقنيات No-Code لإنشاء تطبيقات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات شاملة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف والتي توفر قيمة أعمال حقيقية وتمكين المستخدمين للتنقل بين تعقيدات النظم البيئية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.