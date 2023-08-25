لا يوجد كود لإدارة الممتلكات

تشير إدارة الممتلكات بدون كود إلى تصميم حلول برامج إدارة الممتلكات وتطويرها ونشرها وصيانتها باستخدام منصات no-code مثل AppMaster. مع تزايد الطلب على التحول الرقمي والأتمتة في صناعة إدارة الممتلكات، ظهرت المنصات no-code كوسيلة قابلة للتطبيق للمؤسسات لإنشاء تطبيقات مخصصة لإدارة الممتلكات دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية أو استئجار فرق تطوير برمجيات مخصصة. وهذا لا يوفر الوقت والموارد فحسب، بل يمكّن أيضًا الأعضاء غير التقنيين في هذه المنظمات من المساهمة في عملية التطوير، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على تجربة بناء التطبيقات.

تعتمد صناعة إدارة الممتلكات على العمليات الفعالة والقرارات المستندة إلى البيانات وأتمتة العمليات والتواصل الفعال لتقديم الخدمات المثلى للعملاء. تتضمن أساليب تطوير البرمجيات التقليدية عمليات تستغرق وقتًا طويلاً، وتكاليف أولية عالية، ومخاطر تراكم الديون التقنية مع تطور التطبيقات. من ناحية أخرى، تعمل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster على تقليل التعقيد والوقت اللازم لإنشاء حلول برمجية مخصصة لإدارة الممتلكات بشكل كبير، مما يسمح حتى للشركات الصغيرة بمطابقة الوظائف التي كانت محجوزة مسبقًا للعمليات الأكبر حجمًا.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لإدارة الممتلكات no-code في استخدام أدوات البرمجة المرئية وواجهات drag-and-drop التي تعمل على تبسيط عملية تصميم واجهات المستخدم وتحديد نماذج البيانات وبناء منطق الأعمال. يعمل هذا النهج على تمكين المستخدمين غير التقنيين من المشاركة بنشاط في عملية التطوير، والتعاون بشكل فعال مع أصحاب المصلحة التقنيين، والتكرار بسرعة في ميزات التطبيق بناءً على المتطلبات المتغيرة أو تعليقات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة النظام no-code على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر تلقائيًا وتجميع التطبيقات ونشرها على السحابة تضمن أن المنتج النهائي يقدم الحد الأدنى من الديون الفنية ويمكن إدارته بسلاسة بعد النشر.

تتمثل إحدى الفوائد المهمة لاستخدام الأنظمة no-code لإدارة الممتلكات في التطوير السريع ونشر التطبيقات المخصصة، والتي يمكن أن تكون أسرع بما يصل إلى 10 مرات من أساليب تطوير البرامج التقليدية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص نظرًا للطبيعة الديناميكية لصناعة إدارة الممتلكات، حيث تعد الكفاءة والاستجابة والقدرة على التكيف عوامل حاسمة في تقديم خدمات موثوقة للعملاء. علاوة على ذلك، فإن استخدام منصة no-code مثل AppMaster يمكن أن يؤدي إلى توفير في التكاليف بما يصل إلى 3 أضعاف مقارنة بتعيين فريق متخصص لتطوير البرامج والحفاظ عليه. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة لتخصيصها للاستثمارات التكنولوجية.

تدعم منصات إدارة الممتلكات No-code عادةً مجموعة واسعة من الوظائف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إدارة المستأجرين، وصيانة الممتلكات، وإدارة الإيجار، والإدارة المالية، وإعداد التقارير. على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة إدارة الممتلكات استخدام AppMaster لإنشاء بوابة للمستأجر لتقديم طلبات الصيانة، وتتبع دفعات الإيجار، وإدارة عقود الإيجار الخاصة بهم - كل ذلك دون كتابة أي تعليمات برمجية. يمكن إنشاء تطبيق جوال وتحديثه دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، وذلك بفضل النهج القائم على الخادم الذي تتبناه AppMaster ، مما يضمن الحد الأدنى من الانقطاعات وتجربة مستخدم سلسة للمستأجرين ومديري العقارات على حدٍ سواء.

نظرًا لأن منصات إدارة الممتلكات no-code يمكنها التفاعل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، فيمكن تكييف عملية تخزين البيانات واسترجاعها لتناسب احتياجات سيناريوهات إدارة الممتلكات المختلفة. يمكن لقواعد البيانات هذه تخزين المعلومات الأساسية بدقة وأمان، مثل تفاصيل المستأجر، وتاريخ دفع الإيجار، وعقود الإيجار، وسجلات صيانة الممتلكات. علاوة على ذلك، فإن استخدام التطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة في Go يضمن قابلية التوسع الرائعة لتطبيقات إدارة الممتلكات، مما يجعلها مناسبة لكل من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والاستخدامات ذات التحميل العالي.

لتلخيص ذلك، تشير إدارة الممتلكات no-code إلى تصميم برامج إدارة الممتلكات وتطويرها ونشرها وصيانتها باستخدام منصات no-code مثل AppMaster. يسمح هذا النهج للمؤسسات العاملة في مجال إدارة الممتلكات بإنشاء تطبيقات قابلة للتخصيص بسرعة ومصممة خصيصًا لتناسب متطلباتها الفريدة بتكاليف منخفضة بشكل كبير والحد الأدنى من الديون الفنية. ومن خلال الاستفادة من المرونة والسرعة والموثوقية التي توفرها المنصات no-code ، يمكن لمؤسسات إدارة الممتلكات إطلاق العنان لمستويات جديدة من الكفاءة والأتمتة والابتكار التي يمكن ترجمتها إلى خدمات محسنة لعملائها.