اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API Testing)، أو اختبار واجهة برمجة التطبيقات، هو نظام اختبار متخصص يهدف إلى ضمان الأداء الوظيفي المناسب والموثوقية والأداء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) في سياق منصات التطوير no-code مثل AppMaster. واجهات برمجة التطبيقات (APIs) عبارة عن مجموعات من البروتوكولات الموحدة التي تتيح الاتصال بين مكونات البرامج المختلفة، مما يسمح لها بطلب البيانات وتبادلها من خلال عقد متماسك بين العميل والخادم. من خلال تسهيل التفاعلات السلسة بين الأنظمة المتنوعة، تلعب واجهات برمجة التطبيقات دورًا حاسمًا في هندسة البرامج الحديثة، لا سيما في تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

عند مناقشة اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API Testing) في سياق No-Code ، من الضروري فهم كيف تسهل الأنظمة الأساسية no-code التطوير السريع للتطبيقات ونشرها. بصفته منصة رائدة No-Code ، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات، وبناء العمليات التجارية، وتنفيذ واجهات برمجة تطبيقات RESTful endpoints WebSocket Secure (WSS)، وتصميم واجهات المستخدم (UI)، وإدارة منطق الأعمال لمكونات التطبيق، كل ذلك في نظام أساسي بطريقة بديهية بصريا دون كتابة أي رمز. علاوة على ذلك، يضمن AppMaster إنشاء وثائق API محدثة، والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والتعليمات البرمجية المصدرية، والملفات القابلة للتنفيذ، ويسعى جاهداً للتخلص من الديون التقنية وضمان منتج برمجي فعال وقابل للتطوير وقابل للصيانة.

نظرًا للدور الذي لا غنى عنه الذي تشغله واجهات برمجة التطبيقات (API) في الحلول البرمجية الحديثة، فإن اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API Testing) يشمل منهجيات اختبار مختلفة ويركز على عدة جوانب مهمة:

الاختبار الوظيفي: يهدف هذا النوع من الاختبارات إلى التحقق من صحة السلوك الصحيح لمكونات واجهة برمجة التطبيقات (API) وفقًا للمتطلبات الموثقة. تتضمن اختبارات واجهة برمجة التطبيقات الوظيفية إرسال الطلبات إلى endpoints مع معلمات الإدخال المختلفة، والتحقق من رموز الحالة الناجحة، وفحص صحة بيانات الاستجابة، مثل مخطط البيانات وقيم الحقول وأنواع البيانات. اختبار الأداء: بما أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أصبحت لبنات بناء متكاملة للحلول البرمجية، فإن أدائها يعد أمرًا بالغ الأهمية للحصول على تجربة المستخدم المثالية. يتضمن اختبار الأداء قياس أوقات الاستجابة، وقياس الإنتاجية المتسقة تحت حمل مقبول، وتجنب مشكلات زمن الاستجابة. من خلال التركيز على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في ظل ظروف التحميل العالي المحاكية، يمكن تحديد اختناقات الأداء ومشكلات قابلية التوسع ومعالجتها. اختبار الأمان: ازداد انتشار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) كأهداف لمختلف التهديدات الأمنية، بدءًا من الوصول غير المصرح به إلى الكشف عن البيانات الحساسة. لضمان أعلى مستوى من سلامة البيانات والسرية والتوافر، يعد اختبار الأمان أمرًا بالغ الأهمية. تتضمن ممارسات اختبار الأمان الشائعة التحقق من المصادقة والترخيص المناسبين، واختبار نقاط الضعف المعروفة، والحماية من هجمات الحقن أو تسرب البيانات. اختبار قابلية الاستخدام: تلعب فعالية تفاعل المستخدم مع واجهة برمجة التطبيقات (API) دورًا حيويًا في اعتمادها. ولذلك، يركز اختبار قابلية الاستخدام على تحديد المخاطر المحتملة في تصميم واجهة برمجة التطبيقات التي قد تؤدي إلى صعوبة أو ارتباك عند استهلاك واجهة برمجة التطبيقات. يتضمن هذا عادةً ضمان التوثيق الواضح، واتباع الاتفاقيات المتسقة والممارسات المناسبة لرسائل الخطأ، وتقديم أمثلة مفيدة لتسريع عملية تأهيل المطورين. اختبار التوافق: نظرًا لأن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) تتفاعل بشكل متكرر مع منصات وأجهزة وتقنيات مختلفة، فإن التحقق مما إذا كانت واجهة برمجة التطبيقات (API) تعمل بشكل صحيح في بيئات مختلفة يعد أمرًا بالغ الأهمية. يقوم اختبار التوافق بتقييم التزام واجهة برمجة التطبيقات (API) بمعايير الصناعة، مما يضمن بقاء سلوكها متسقًا عبر الأنظمة والأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة ومتصفحات الويب والهواتف المحمولة.

يتطلب دمج اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API Testing) في منصة No-Code مثل AppMaster التحول نحو إجراءات الاختبار الآلي، حيث يصبح الاختبار اليدوي سريعًا غير عملي في المشاريع واسعة النطاق. في حين أن الاختبار اليدوي يوفر ميزة الاستكشاف العملي، فإن الاختبارات الآلية تقدم نهجًا قابلاً للتكرار وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ومناسبًا لبيئة no-code. تتضمن الأنظمة الأساسية الحديثة no-code ، مثل AppMaster أدوات وأطر اختبار آلية لتسهيل اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) الشامل، كما يتضح من الإنشاء الآلي لوثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم وتنفيذ الاختبارات عند الضغط على زر "نشر".

يعد اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API Testing) مكونًا لا غنى عنه في دورة حياة تطوير البرامج التي تضمن الموثوقية والأداء والأمان وسهولة الاستخدام لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) في التطبيقات المترابطة للغاية. يجب أن تستمر الأنظمة الأساسية No-Code مثل AppMaster في التركيز على دمج ممارسات اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) القوية والآلية للتأكد من أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تعمل بشكل متسق، وآمنة، وفعالة، وسهلة الاستخدام.