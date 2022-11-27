يمكن أن تلعب الحلول البرمجية التي تستخدمها الشركة دورًا مهمًا في نجاحها. قد يكون استخدام التطبيقات الرخيصة وغير المألوفة أمرًا محبطًا لموظفيك ومستخدميك. يمكن أن يستغرق أيضًا المزيد من الوقت والجهد. يمكن أن يؤدي مثل هذا النظام إلى انخفاض مستويات الإنتاجية. هذا هو السبب في أنك يجب أن تكون حريصًا ومتيقظًا أثناء اختيار أو تطوير حلول البرامج المخصصة التي تستخدمها شركتك.

هناك العديد من COTS - وهي برامج تجارية متوفرة للاستخدامات المتنوعة. تميل إلى تغطية الاحتياجات العامة التي قد تكون لدى المنظمة. مثال على هذه البرامج التجارية هو Microsoft Office. يتم إنشاء مثل هذه الحلول البرمجية لأغراض عامة ولجمهور مستهدف أكبر. على الرغم من أنها فعالة من حيث التكلفة ومفيدة ، إلا أنها ليست مثالية لاحتياجاتك.

لكل عمل متطلباته ، وقد لا تلبي الحلول البرمجية الجاهزة هذه المتطلبات. يمكنك اللجوء إلى تطوير البرامج المخصصة للتأكد من أن لديك التطبيقات الصحيحة. لنلقِ نظرة على تطوير البرامج المخصصة بمزيد من التفصيل.

ما هو تطوير البرامج المخصصة؟

يتضمن تطوير البرامج المخصصة تخطيط البرامج وبناءها وتوزيعها وتطويرها ، خاصة لمجموعة من العملاء أو المهام أو الشركات. يحاول تطوير البرامج المخصصة ، على عكس البرامج الجاهزة ، تلبية متطلبات معينة. نظرًا لأن COTS تتعامل مع العديد من القطاعات ، يمكن تصنيع مثل هذه البرامج على نطاق أوسع.

في الوقت نفسه ، يمكن أن يفي إنشاء برنامج مخصص بمجموعة معينة من المتطلبات. على سبيل المثال ، تم إنشاء منصة مصرفية خصيصًا لتلبية احتياجات البنك وعملائه. يجب أن تكون مثل هذه المنصة عالية التخصص وفقًا للخدمات والمخططات التي يقدمها هذا البنك المحدد. قد لا تكون البرامج المتاحة تجاريًا كافية لهذا الغرض. في مثل هذه الحالات ، من الضروري إنشاء برنامج مخصص. يُعرف البرنامج المخصص أيضًا باسم برنامج مفصل.

غالبًا ما يتعامل فريق تطوير الشركة أو المقاولون الخارجيون مع إنشاء برامج مخصصة. يتبع تطوير البرامج المخصصة نفس الإجراءات والمنهجية التي تتبعها إجراءات تطوير البرامج الأخرى. ويشمل ذلك جمع المعلومات وكتابة التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها. كما ستستخدم نفس الأساليب ، مثل استراتيجية تطوير البرمجيات الرشيقة أو تطوير التطبيقات السريعة .

غالبًا ما ترتبط بعض المصطلحات بإنشاء تطوير برامج مخصصة مثل تخصيص التطبيقات وتحديث التطبيق وإدارة التطبيقات. تخصيص التطبيق هو عملية تطوير تعديل البرامج التجارية الجاهزة لتلبية الاحتياجات الفريدة. تعتمد ربحية تطوير البرامج المخصصة للشركة على تحديث التطبيق لتلبية توقعات العملاء والسوق المتغيرة. من خلال دعم العمليات ، بما في ذلك النشر والترقية وتحسين الكفاءة والموثوقية وواجبات مكتب الخدمة ، تزيد إدارة التطبيق من فعالية البرنامج.

ما الفرق بين البرامج المخصصة والبرامج الجاهزة؟

كما يوحي الاسم ، يتم إنشاء البرنامج الجاهز على نطاق أوسع ومخصص لعدد أكبر من الأشخاص. إنهم يتعاملون مع القضايا التي قد يواجهها الكثيرون. نظرًا لطبيعته ذات الإنتاج الضخم ، فقد لا يكون مصممًا وفقًا لاحتياجاتك على وجه التحديد. تقريبًا لأي احتياجات تقنية واقتصادية وتجارية وشبكات يمكن تخيلها ، ويتم توفير برامج مجمعة.

بعض الميزات الرئيسية لتطوير البرمجيات التجارية هي:

سهلة الاستخدام

تلبي البرامج المعدة مسبقًا جمهورًا عريضًا بمتطلبات متطابقة بشكل أساسي. على سبيل المثال ، يمكن للشركات ذات الأحجام والأنواع المختلفة استخدام Microsoft Word ، وهو برنامج كلمات مستخدم على نطاق واسع مع إمكانات ووظائف وإمكانيات التخصيص. نظرًا لأنها مصنوعة للعديد من الأشخاص ، فقد تم إنشاؤها مع مراعاة سهولة الاستخدام. تميل أيضًا إلى أن تكون أكثر شيوعًا ، لذلك يمكن للعديد من الآخرين مساعدتك في مثل هذه البرامج في حالة وجود شكوك.

واجهة سهلة للتنزيل أو الشراء

تتوفر البرامج الجاهزة في بعض الأحيان من صفحات الويب الخاصة بالشركة أو يتم تقديمها كخدمة سحابية ، ولكن يمكن أيضًا تجميعها وشراؤها من المتجر. يمكن الوصول إلى العديد منهم جالسين في المنزل نفسه.

على نطاق واسع

تتوفر حزم برامج جاهزة لكل منصة تستخدمها شركتك. ستكون متوافقة بشكل عام مع معظم أنظمة التشغيل ، مثل أنظمة Windows و macOS و Linux. عند إنشاء برنامج مخصص ، يجب توخي الحذر ومراعاة نظام التشغيل الذي تستخدمه.

التخصيص

توفر البرامج التجارية المعروفة ، مثل تطبيقات Microsoft Office ، مستوى معينًا من التخصيص لتحسين كفاءة البرنامج لشركتك. يمكنك تخصيص حل موجود إذا كنت لا تريد إنشاء برامج مخصصة. هذا قابل للتطبيق في حالة وجود COTS التي تناسب بعض المعايير التي تريدها.

يتمتع تطوير البرامج التجارية بالعديد من الامتيازات إذا كان النظام الحالي يناسب احتياجاتك. لكن لا تنطبق أي من هذه الشروط إذا لم تكن راضيًا عن المتطلبات التي لديك. على الرغم من النطاق الواسع للبرامج التجارية المتاحة ، تحتاج بعض الشركات إلى ميزات متخصصة لا يستطيع تطوير البرامج التجارية تقديمها. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يستخدمون إنشاء برامج مخصصة.

البرامج الجاهزة بها بعض المشكلات أيضًا. على سبيل المثال ، يصعب دمجها في نظامك. يمكن أن تتسبب أيضًا في حدوث مشكلات إذا كنت تريد توسيع نطاقها أو خفضها لاحقًا. نظرًا لأنها مصممة لحجم معين ، فقد تحتاج فقط إلى بعض إمكانياتها. حتى إذا لم تكن بحاجة للبرنامج ، فيمكن أن يكون استخدامًا جيدًا لميزانيتك.

ما هي إيجابيات وسلبيات تطوير البرمجيات المخصصة؟

هناك العديد من المزايا التي يمكن أن توفرها لك خدمات تطوير البرامج المخصصة. ومنهم:

نجاعة

بدون الحاجة إلى تعديل برامج COTS أو تخصيصها ، تم تصميم تطبيقات البرامج المخصصة خصيصًا لمساعدة عمليات التطوير بسرعة واقتصاد.

قابلية التوسع

يمكن أن تتوسع البرامج المخصصة مع تطور وتوسع شركة أو صناعة. يمكن لمطوري البرمجيات والمصممين تقييم الطلبات المستقبلية جنبًا إلى جنب مع عملية تطوير جمع المتطلبات. بدلاً من إنفاق الأموال على تصاريح أو عضويات منفصلة للتطبيقات المجمعة ، يمكن دمج هذه العناصر في البرنامج.

تكاليف تكامل أقل

يعد التوافق مع الأنظمة السابقة عاملاً حاسمًا عند شراء البرامج التجارية. افترض أن البرنامج التجاري غير متوافق مع تطبيقك. في هذه الحالة ، ستحتاج الشركات إلى استثمار المزيد من الأموال في شراء برامج تعمل مع بنيتها التحتية الحالية وتتصل بها. يمكن إنشاء تطبيقات برمجية مخصصة للتكامل مع البيئة المخصصة لها.

حماية

يجب أن تعطي أي شركة أو جزء من البرامج الأولوية للأمان حيث لا أحد يريد برنامجًا ضعيفًا. يمكن أن تقلل تطبيقات البرامج المخصصة من المخاطر المحتملة من خلال تمكينك من تضمين العديد من ميزات الأمان كما تريد. لست مطالبًا بالاعتماد على آليات الأمان المحدودة لأي جهاز جاهز.

حرية التحكم والاستخدام

تتمتع الشركات بالسيطرة الكاملة على تطبيقات البرامج المخصصة بفضل المرونة التي يمنحها إنشاء برامج مخصصة لاستخدام البرنامج وترقيته. يمكن أن يفيد حل البرامج المخصص بشكل كبير أي شركة تستخدمها. ومع ذلك ، هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب أن تكون الشركات على دراية بها عندما يتعلق الأمر بخدمات تطوير البرامج المخصصة. يمكن أن يساعدك التعرف عليها في التعامل مع مثل هذه المشكلات.

بعض المشاكل الرئيسية المرتبطة بعملية تطوير البرامج المخصصة هي:

تكاليف تطوير عالية

تتكبد الشركات نفقات كبيرة أثناء إنشاء برامج أو حل برمجي مخصص ، بينما تخفض قوى السوق سعر منتجات البرامج الجاهزة. غالبًا ما يتضمن سعر حل البرامج المخصص تكاليف الدعم والتحديثات. ومع ذلك ، بمجرد نشرها ، يبدو أن فائدة تطبيقات البرامج المخصصة تفوق تكاليف الإنشاء.

يستغرق وقتا طويلا للتطوير

يستغرق تصميم برنامج مخصص كامل الوظائف لشركة ما وقتًا طويلاً لأن هذه المطالب ليست دائمًا واضحة كما قد يتوقعها الناس. لفهم جميع الاحتياجات وتحديد أي منها غير واضح أو غير مباشر ، يتم قضاء قدر كبير من الوقت في البحث والتقييم.

خطر توظيف المبرمج الخطأ

يمثل التعامل مع الفرد الخطأ أو شركة تطوير البرامج خطرًا في العديد من القطاعات ، وليس فقط تطوير البرامج المخصصة. قد يضيع كل من المال والوقت إذا اخترت شركة تطوير البرامج غير الصحيحة. يمكنك اختيار أولئك الذين يقدمون خدمات تطوير البرامج المخصصة دون المستوى أو الهواة ، حيث يوجد العديد من هذه الشركات للاختيار من بينها في الصناعة. لذلك ، يُنصح بأخذ وقتك أثناء اختيار شركة تطوير برمجيات. يمكن أن يساعدك قضاء المزيد من الوقت في البحث على تجنب الخسائر في المستقبل.

يمكنك اختيار المسار الصحيح لك من خلال فهم إيجابيات وسلبيات خدمات تطوير البرامج المخصصة. يمكن أن يساعدك إدراك العيوب في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها أيضًا.

ما هي عملية تطوير البرامج المخصصة؟

تتوفر العديد من نماذج تطوير البرامج المختلفة ، مثل Waterfall و Agile تطوير البرمجيات و Spiral. الطريقة الرشيقة هي الأكثر شعبية بين جميع الأنواع الثلاثة. تتميز منهجيات تطوير البرمجيات بإستراتيجية فريدة لضمان تسليم المنتج بنجاح. هناك مراحل معينة يشتمل عليها كل نموذج ، حتى لو كانت التقنيات مختلفة.

هؤلاء هم:

جمع المتطلبات الأولية

هذه هي المرحلة التي يفهم فيها المصممون والمطورون متطلبات المشروع وأهداف البرنامج ومستخدمي البرامج وتوقعات العميل لوظيفة المنتج النهائي.

التخطيط والتحليل

للتأكد من أن البرنامج يمكنه تلبية كل طلب عميل ، يجب إجراء تحقيق شامل.

التصميم الفني والمرئي

يعد تطوير تصميم النظام أمرًا ضروريًا لكل مسعى لأن كل حل برمجي يتطلب إستراتيجية فريدة.

تطبيق التطوير

هنا ، يبدأ مطورو البرمجيات في ترميز البرنامج مع الالتزام بالتصميم المرئي والتقني.

اختبارات

للعثور على أي أخطاء وإصلاحها ، يتم إجراء الاختبار عادةً بمجرد تطوير البرنامج وأصبح جاهزًا للإصدار.

النشر والصيانة

الخطوة الأخيرة هي نشر البرنامج. ومع ذلك ، لا ينتهي الأمر عند هذا الحد. ستكون هناك حاجة إلى الصيانة والتحديثات المتكررة للحفاظ على البرنامج في حالة جيدة.

كم تكلفة تطوير البرمجيات المخصصة؟

قد تكلف عملية تطوير البرامج المخصصة ما بين 120 ألف دولار و 220 ألف دولار . هذا المبلغ ليس متبقيًا نظرًا لأن تكاليف تطوير البرامج المخصصة تتزايد عالميًا. ومع ذلك ، تحدد منهجية السعر التكلفة الدقيقة لإنتاج برنامجك. هذه هي ما تستند إليه نماذج التسعير الشائعة:

مضاعفات المشكلة

يشكل عدد الكيانات والعمليات والمستخدمين وحجم البرنامج وكيفية تواصلهم داخل البرنامج تعقيد البرنامج. يعتمد تطور النظام الأساسي الخاص بك على مدى نجاحه. تؤثر بنية UI / UX أيضًا على الصعوبة. كلما زاد عدد العناصر في الواجهة ، زادت تعقيدها. على سبيل المثال ، إذا قمت بدمج عناصر إضافية مثل الخريطة أو خيارات الدفع ، فإن التعقيد الكلي والسعر سيزدادان.

موقع فريقك

يلعب المكان الذي تتواجد فيه دورًا كبيرًا في التسعير. هناك عامل آخر يؤثر على تكلفة تطوير البرامج المخصصة وهو ما إذا كنت تقوم بتوظيف مطوري البرامج عن بعد أم لا. على سبيل المثال ، إذا كنت منفتحًا على التوظيف من جميع أنحاء العالم ، فستتعرض لمزيد من المواهب ، وقد ينخفض السعر أيضًا. ومع ذلك ، سيتعين عليك التعامل مع مشكلات الاتصال والتأكد من أن مهندسي البرمجيات يعرفون بالضبط ما هو مطلوب.

نوع فريق التطوير

يلعب نوع فريق التطوير لديك دورًا مهمًا في تحديد السعر. بشكل عام ، يعد المطورون المستقلون الأرخص ، بينما يكون فريق التطوير الداخلي بأكمله هو الأكثر تكلفة. سيتفهم فريق التطوير الداخلي احتياجاتك تمامًا ويمكن أن يوفر لك أفضل الحلول ، ولكن هذا غالبًا ما يكون مكلفًا للغاية. قد يكون الاستعانة بمصادر خارجية أو الاستعانة بفريق تطوير محلي أفضل إذا كنت ترغب في الحصول على منتجات عالية الجودة ولكن بسعر مخفض.

ما هي العوامل التي تؤثر على تكلفة تطوير البرمجيات المخصصة؟

سيكون لمشاريع تطوير البرامج المختلفة تكاليف مختلفة نظرًا لاختلاف التعقيد والتكنولوجيا المطلوبة. بشكل عام ، هذه بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على تكلفة تطوير البرامج المخصصة:

تعقيد

ستحتاج بعض عمليات تطوير البرامج فقط إلى حزم تقنية بسيطة ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى حزم أكثر تعقيدًا. سوف تتغير لغات البرمجة المطلوبة أيضًا. وبالمثل ، فإن مستوى الخبرة وأدوات التطوير والتراخيص اللازمة لبناء برمجيات مخصصة تساهم جميعها في التكلفة الإجمالية لتطوير البرمجيات المخصصة. بناءً على مستوى التعقيد ، ستزداد التكلفة. يمكن أن تكون أي عملية تطوير برامج أساسية أو متوسطة أو صعبة التعقيد. مع زيادة عدد الميزات والوظائف ، يزداد مستوى التعقيد أيضًا.

الفريق الذي تعمل معه

كما هو مذكور أعلاه ، كلما كنت ترغب في أن يكون مطورو البرامج لديك أكثر خبرة ، زادت تكلفتهم. سيكلفك مهندس كبير أو مهندس برمجيات أكثر بكثير ، بينما في نفس الوقت ، قد يكون مطور المستوى المتوسط أو المتدرب أكثر تكلفة. كلما زادت خبرة المطور ، زادت لغات البرمجة التي يعرفها ، وكان عملهم أفضل.

تسويق

قد لا تقوم بتضمين تكاليف التسويق والتكلفة الأولية لتطوير حل برمجي مخصص. ومع ذلك ، إذا كنت تريد عددًا جيدًا من الأشخاص لاستخدام منتجك أو خدمتك ، فستحتاج إلى تسويقها. يمكن أن يكلف هذا ما يصل إلى ضعف أو حتى ثلاثة أضعاف تكلفة تطوير البرامج المخصصة. ستختلف التكلفة اعتمادًا على أسلوبك التسويقي ، من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ممارسات تحسين محركات البحث في الموقع وخارجه.

اعمال صيانة

سيحتاج برنامجك إلى صيانة طوال دورة حياته. يتضمن ذلك تكاليف التحديثات وصيانة المضيف والدعم الفني والمزيد. إذا كانت لديك وظائف خاصة ومتخصصة جدًا ، فيمكنك أيضًا توقع زيادة تكلفة الصيانة. بشكل عام ، من المتوقع أيضًا أن تكلف الصيانة ضعف تكلفة تطوير البرامج.

تطوير البرامج المخصصة no-code

أدت التطورات التكنولوجية والأطر الجديدة إلى تغيير البرمجة بشكل كبير من خلال تبسيط واجبات مطوري البرمجيات. نهج no-code هو أحد هذه الأساليب التي تكتسب المزيد من الزخم كل يوم. مع التحول الرقمي والأنظمة الأساسية الخالية no-code مثل AppMaster ، يمكن لأي شخص تطوير برامج مخصصة بسرعة أكبر ودون المرور بمنحنى تعليمي صعب ولغات البرمجة.

يتغير عالم تطوير البرامج المخصصة بسرعة. تعمل الأنظمة الأساسية الخالية No-code على تسهيل الأمر أكثر من أي وقت مضى لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال لإنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة إلى أي خبرة في البرمجة. تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية drag-and-drop لإنشاء تطبيقك ، دون الحاجة إلى البرمجة. هذا يجعله خيارًا رائعًا للشركات التي تحتاج إلى تطبيق مخصص ولكن ليس لديها الوقت أو الموارد لتوظيف مطور.

AppMaster هو الخيار الأفضل لتطوير البرامج المخصصة. نحن نقدم مجموعة واسعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء التطبيق الخاص بك. تجعل واجهة drag-and-drop الخاصة بنا من السهل إنشاء تطبيقات معقدة دون أي خبرة في البرمجة. بالإضافة إلى ذلك ، لدينا مجموعة كبيرة من المكونات التي يمكنك استخدامها لإنشاء تطبيقك . نقدم أيضًا مجموعة متنوعة من خيارات الدعم لمساعدتك على البدء. سواء كنت صاحب عمل أو رائد أعمال ، AppMaster يجعل من السهل إنشاء تطبيقات مخصصة دون أي خبرة في البرمجة.

استنتاج

نظرًا لأن المزيد والمزيد من الشركات يتم تشكيلها كل يوم ، لا يمكن تلبية احتياجات كل منها بالبرامج الموجودة وحدها. تطوير البرمجيات المخصصة يلبي احتياجات الشركات المتخصصة. مع البرامج المخصصة ، لا داعي للقلق حتى إذا كانت أنظمتك الداخلية معقدة ، لأن مثل هذه الحلول ستهتم بها. يتيح لك تطوير البرامج المخصصة إنشاء أفضل المنتجات والخدمات. سيكون موظفوك أكثر سعادة ورضا أيضًا. كل هذا يترجم إلى المزيد من العملاء وإنتاجية أفضل.

لا يلزم أن يكون تطوير البرامج المخصصة باهظ التكلفة دون داع. يمكنك التفكير في استخدام كل من الأنظمة الحالية وبعض البرامج المخصصة لزيادة الإنتاجية. أهم شيء هو أن يكون لديك هدف واضح فيما يتعلق بما تحتاجه ولضمان بيئة جيدة للعمل لموظفيك.