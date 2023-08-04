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No-Code App / Приложение без кода

04, авг. 2023

Приложение No-Code или приложение No-Code — это программное приложение, созданное с использованием платформы разработки без кода — визуальной среды разработки — вместо традиционных языков программирования, таких как Python , JavaScript или C+. Эта платформа позволяет проектировать и разрабатывать приложения, перетаскивая компоненты приложения, настраивая их в графическом интерфейсе и тем самым устраняя необходимость написания больших строк ручного кода.

Этот инновационный подход к разработке программного обеспечения предоставляет нетехническим пользователям, которых часто называют гражданскими разработчиками , простую в использовании возможность создавать функциональные и рабочие приложения без необходимости формального обучения программированию или всестороннего понимания синтаксисов кодирования. Такая платформа предназначена для профессиональных разработчиков и людей с минимальными техническими навыками, тем самым демократизируя процесс разработки приложений и устраняя разрыв в технических навыках.

Одним из выдающихся примеров в области платформ разработки no-code является платформа AppMaster . Уделяя особое внимание упрощению сложных процессов, связанных с созданием серверных, веб- и мобильных приложений, AppMaster позволяет пользователям, независимо от их технических знаний или возможностей, визуально создавать модели данных или схемы базы данных, формулировать бизнес-логику, проектировать REST API и WSS. Конечные точки и создание пользовательских интерфейсов.

Одним нажатием кнопки «Опубликовать» платформа всесторонне берет на себя задачу преобразования этих низкоуровневых чертежей в высокоуровневые рабочие приложения. Бесшовное преобразование включает в себя создание исходных кодов, компиляцию приложений, выполнение тестов и развертывание приложений в облаке. Для бэкэнд-приложений AppMaster использует язык Go для генерации, фреймворк Vue3 вместе с JS/TS для веб-приложений и мобильных приложений, он использует управляемый сервером фреймворк на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

Чтобы понять растущую значимость приложений и платформ, no-code, взгляните на прогнозируемые цифры, которые говорят о многом. Согласно прогнозу Gartner, известной исследовательской и консалтинговой компании в области ИТ, к 2024 году около 65% всех действий по разработке приложений будут выполняться с использованием платформ разработки low-code или no-code. Ожидается, что в глобальном масштабе рынок платформ разработки no-code вырастет с 13,2 млрд долларов США в 2020 году до ошеломляющих 45,5 млрд долларов США к 2025 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) на уровне 28,1% в течение прогнозируемого периода. Эти данные, предоставленные MarketsandMarkets, объясняют растущую склонность технологической отрасли к более доступным, эффективным и быстрым подходам к разработке приложений.

Устраняя технические барьеры и резко сокращая цикл разработки продукта, приложения no-code преобразуют способ воплощения идей в цифровые продукты. Они демократизируют процесс создания программного обеспечения, обеспечивают быструю разработку приложений , сокращают «время выхода на рынок» и предлагают уровень универсальности, который не может обеспечить ни одна другая традиционная форма разработки приложений. Ожидается, что по мере того, как инструменты no-code станут массовыми, они значительно повысят качество, гибкость и скорость программного обеспечения, улучшив бизнес-функции, рост отрасли и цифровую трансформацию.

Несколько хорошо зарекомендовавших себя компаний в настоящее время используют возможности аналогов no-code в своей деятельности. Например, Uber, Netflix и Amazon используют инструменты no-code для различных бизнес-вертикалей. Uber, в частности, успешно внедрил инструменты no-code, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, позволив своему нетехническому персоналу создавать сценарии обслуживания клиентов и другие инструменты, тем самым повышая эффективность и производительность.

По сути, приложения no-code постепенно прокладывают путь к будущему разработки программного обеспечения. Они придают процессу невероятное ускорение, универсальность и эффективность. Они меняют то, как компании подходят к своим стратегиям цифровой трансформации, предоставляя им гибкость для быстрого внедрения инноваций и сохранения конкурентного преимущества в быстро развивающейся цифровой отрасли. В сегодняшнюю эпоху, когда скорость и гибкость имеют первостепенное значение, приложения no-code стимулируют предприятия, стремящиеся к значительному цифровому ускорению и существенному росту.

Платформы без кода ускоряют процесс создания программного обеспечения и значительно снижают связанные с ним затраты. В традиционной разработке значительная часть капитала уходит на наем квалифицированных разработчиков, приобретение необходимых аппаратных и программных средств и поддержку приложений. Согласно опросу SlashData, проведенному в 2020 году, во всем мире насчитывается 21,3 миллиона профессиональных разработчиков программного обеспечения, что является постоянно растущим спросом, учитывая растущую цифровизацию. Однако нехватка квалифицированных разработчиков и высокая стоимость разработки программного обеспечения создают препятствия для многих предприятий, особенно стартапов и малых и средних предприятий.

Вот где в игру вступают приложения no-code. Позволяя профессионалам без предварительных знаний в области программирования создавать мощные приложения, эти платформы сокращают крупные финансовые вложения, которые традиционно связаны с разработкой программного обеспечения на заказ . Тем самым они демократизируют доступ к технологиям для всех предприятий, независимо от их размера или финансовых возможностей. Более того, поскольку приложения no-code упрощают модификацию и итерацию приложений, они также значительно снижают затраты на поддержку и обновление приложений с течением времени. Это означает, что предприятия могут быстро реагировать на изменения рынка без значительных инвестиций или длительных циклов разработки.

Кроме того, платформы no-code, такие как AppMaster, гарантируют отсутствие технического долга. Технический долг — это понятие в разработке программного обеспечения, которое отражает подразумеваемые затраты на доработку, необходимую из-за выбора простого решения сейчас, а не использования лучшего комплексного подхода, который потребует больше времени. AppMaster воссоздает приложения с нуля каждый раз, когда вносятся изменения, гарантируя отсутствие накопления технического долга с течением времени. Положительные последствия этого включают снижение долгосрочных затрат, повышение качества кода и простоту управления и обновления приложений на более поздних этапах.

Приложения No-code произвели революцию в разработке программного обеспечения и сделали ее более экономичной и доступной. Это важный шаг на пути к демократизации программного обеспечения, позволяющий предприятиям любого размера и из всех секторов использовать возможности технологий для своего роста.

Изучите больше терминов:
Kubernetes No-Code HRM (управление человеческими ресурсами) Point-and-click (укажи и щелкни) SOAP (простой протокол доступа к объектам) Автоматизация без кода Адаптивный дизайн Бескодовый бизнес Бескодовый бэкенд Бронирование отелей без кода Веб-аналитика без кода Визуальное программирование Декларативная разработка Приложение для рецептов без кода Редактирование фотографий без кода Управление подпиской без кода Шаблон

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