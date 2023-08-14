التجارة الإلكترونية </ h2>

تشير التجارة الإلكترونية ، اختصارًا للتجارة الإلكترونية ، إلى جميع الأنشطة التجارية والتجارية التي تتم عبر الشبكات الرقمية مثل الإنترنت ، مع التركيز بشكل أساسي على شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات بين المستهلكين والشركات. في سياق الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، تعد التجارة الإلكترونية صناعة سريعة النمو تؤكد على أهمية تنفيذ حلول فعالة وموثوقة وآمنة no-code لتسهيل المعاملات عبر الإنترنت ، مما يلغي الحاجة إلى لغات البرمجة التقليدية و خبرة.

في السنوات الأخيرة ، أصبحت التجارة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي ، حيث بلغت مبيعاتها 4.2 تريليون دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو هذا إلى أكثر من 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2023 ، مع استمرار المزيد من الشركات في اعتماد حلول التجارة الرقمية ، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم إلى آفاق جديدة. يُحدث AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، ثورة في طريقة تعامل الشركات مع التجارة الإلكترونية من خلال السماح للأفراد الذين ليس لديهم خلفيات تقنية بإنشاء تطبيقات الويب والويب والجوال باستخدام الأدوات المرئية drag-and-drop ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير وتكاليفه للشركات من جميع الأحجام.

تغطي منصة AppMaster العديد من وظائف التجارة الإلكترونية ، مثل تصفح المنتجات ، وإدارة المخزون ، وإدارة عربة التسوق ، ومعالجة الدفع ، والشحن ، وحسابات الضرائب ، وإدارة الطلبات ، وإدارة علاقات العملاء ، ووحدات التعليقات. تلبي هذه الميزات الاحتياجات المتنوعة والديناميكية لشركات التجارة الإلكترونية الحديثة ، مما يضمن قدرتها على المنافسة في السوق الرقمية.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تحويل كيفية قيام الشركات ببناء مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها وصيانتها. تمكّن هذه الأنظمة الأساسية الشركات من إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية وسريعة الاستجابة دون الاعتماد على محاولات الترميز باهظة الثمن والتي تستغرق وقتًا طويلاً. باستخدام مصمم BP المرئي لـ AppMaster ، على سبيل المثال ، يمكن للشركات بسهولة تصميم وتنفيذ عمليات الأعمال المعقدة وسير العمل في جزء صغير من الوقت والتكلفة من طرق الترميز التقليدية.

يفيد نهج AppMaster الفريد القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول أعمال التجارة الإلكترونية من خلال السماح لهم بتحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store و Play Market ، مما يضمن توافق و تجربة مستخدم فعالة عبر جميع الأنظمة الأساسية. تستخدم المنصة أحدث التقنيات مثل Vue3 لتطبيقات الويب و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. وهذا يضمن أن تكون تطبيقات التجارة الإلكترونية التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster موثوقة وقابلة للتطوير وآمنة.

بالإضافة إلى تطوير التطبيقات ، يُنشئ AppMaster أيضًا الوثائق الحيوية المطلوبة لأعمال التجارة الإلكترونية ، مثل توثيق OpenAPI (Swagger سابقًا) endpoints الخادم ، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات للحصول على تحديثات سلسة للبيانات. باستخدام AppMaster لتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية ، يمكن للشركات التخلص من الديون التقنية والتأكد من تحديث تطبيقاتها دائمًا بأحدث المتطلبات والإمكانيات.

يمثل الأمان مصدر قلق كبير لشركات التجارة الإلكترونية ، حيث يحتاجون إلى حماية بيانات العملاء الحساسة وضمان معاملات الدفع الآمنة. يعالج AppMaster هذا القلق من خلال إنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة قائمة على Go والتي يمكن أن تعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL ، مما يوفر قابلية التوسع الرائدة في الصناعة وأمان البيانات. يمكن تكييف حلول التجارة الإلكترونية no-code من AppMaster لتلائم حالات الاستخدام المختلفة ، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة ، مع الحفاظ على فعاليتها من حيث التكلفة وسهولة استخدامها.

تعد التجارة الإلكترونية مكونًا مهمًا للاقتصاد الرقمي ، وتعمل المنصات no-code مثل AppMaster على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع التجارة عبر الإنترنت. من خلال الاستفادة من الأدوات المرئية القوية لـ AppMaster drag-and-drop والتقنيات المتطورة ، يمكن للشركات تطوير تطبيقات تجارة إلكترونية قوية وقابلة للتطوير وآمنة بسرعة دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة. هذا يوفر الوقت والمال ويمكّن الشركات من المنافسة في السوق الرقمية سريعة التطور ، مما يؤدي إلى تجارب عملاء أفضل ونجاح تجاري أكبر بشكل عام.