No-Code App / Aplicação sem código

Um aplicativo No-Code ou aplicativo No-Code é um aplicativo de software criado usando uma plataforma de desenvolvimento sem código — um ambiente de desenvolvimento visual — em vez de linguagens de codificação escritas convencionalmente, como Python , JavaScript ou C+. Essa plataforma permite projetar e desenvolver aplicativos arrastando e soltando os componentes do aplicativo, configurando-os em uma interface gráfica e, assim, eliminando a necessidade de escrever extensas linhas de código manual.

Essa abordagem inovadora para o desenvolvimento de software fornece um caminho fácil de usar para usuários não técnicos, geralmente chamados de desenvolvedores cidadãos , para criar aplicativos funcionais e operacionais sem a necessidade de treinamento formal em programação ou um entendimento abrangente das sintaxes de codificação. Essa plataforma atende a desenvolvedores profissionais e pessoas com habilidades técnicas mínimas, democratizando assim o processo de desenvolvimento de aplicativos e preenchendo a lacuna de habilidades técnicas.

No campo das plataformas de desenvolvimento no-code, um exemplo de destaque é a plataforma AppMaster . Com foco na simplificação dos intrincados processos envolvidos na criação de aplicativos de back-end, web e móveis, AppMaster permite que os usuários, independentemente de seus conhecimentos ou capacidades técnicas, construam visualmente modelos de dados ou esquema de banco de dados, formulem lógica de negócios, projetem APIs REST e WSS Endpoints e gerar interfaces de usuário.

Com apenas um clique no botão 'Publicar', a plataforma assume de forma abrangente a tarefa de converter esses projetos de baixo nível em aplicativos de trabalho de alto nível. A transformação contínua envolve gerar códigos-fonte, compilar aplicativos, executar testes e implantar os aplicativos na nuvem. Para aplicativos de back-end, AppMaster usa linguagem Go para a geração, estrutura Vue3 junto com JS/TS para aplicativos da web e aplicativos móveis, ele usa uma estrutura orientada a servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

Para entender a importância crescente de aplicativos e plataformas no-code, uma olhada nos números projetados diz muito. De acordo com a previsão do Gartner, uma conhecida empresa de pesquisa e consultoria em TI, até 2024, cerca de 65% de todas as atividades de desenvolvimento de aplicativos serão realizadas usando plataformas de desenvolvimento low-code ou no-code. Em escala global, prevê-se que o mercado de plataformas de desenvolvimento no-code suba de US$ 13,2 bilhões em 2020 para impressionantes US$ 45,5 bilhões em 2025, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 28,1% durante o período de previsão. Esses dados, fornecidos pela MarketsandMarkets, elucidam a tendência crescente da indústria de tecnologia para abordagens de desenvolvimento de aplicativos mais acessíveis, eficientes e rápidas.

Ao remover as barreiras técnicas e reduzir drasticamente o ciclo de desenvolvimento do produto, os aplicativos no-code estão transformando a forma como as ideias se manifestam em produtos digitais. Eles democratizam o processo de criação de software, permitem o desenvolvimento rápido de aplicativos , reduzem o 'time to market' e oferecem um nível de versatilidade que nenhuma outra forma tradicional de desenvolvimento de aplicativos pode oferecer. À medida que as ferramentas no-code se tornam comuns, espera-se que elas aumentem significativamente a qualidade, a agilidade e a velocidade do software, melhorando as funções de negócios, o crescimento da indústria e a transformação digital.

Várias empresas bem estabelecidas estão agora aproveitando o poder de contrapartes no-code em suas operações. Por exemplo, Uber, Netflix e Amazon estão utilizando ferramentas no-code para várias verticais de negócios. A Uber, em particular, implantou com sucesso ferramentas no-code para aumentar sua experiência de atendimento ao cliente, permitindo que sua equipe não engenheira crie scripts de atendimento ao cliente e outras ferramentas, aumentando assim a eficiência e a produtividade.

Em essência, os aplicativos no-code estão progressivamente abrindo caminho para o futuro do desenvolvimento de software. Eles estão infundindo o processo com incrível aceleração, versatilidade e eficiência. Eles estão alterando a forma como as empresas abordam suas estratégias de transformação digital, fornecendo-lhes a flexibilidade para inovar rapidamente e manter uma vantagem competitiva em um setor digital em rápida evolução. Na era atual, onde a velocidade e a agilidade são fundamentais, os aplicativos no-code catalisam os negócios que se voltam para uma aceleração digital significativa e um crescimento substancial.

As plataformas sem código estão acelerando o processo de criação de software e reduzindo significativamente o custo associado. No desenvolvimento tradicional, uma quantidade significativa de capital é gasta na contratação de desenvolvedores qualificados, na aquisição de ferramentas de hardware e software necessárias e na manutenção de aplicativos. De acordo com uma pesquisa de 2020 da SlashData, havia 21,3 milhões de desenvolvedores profissionais de software em todo o mundo - uma demanda em expansão contínua devido à crescente digitalização. No entanto, a escassez de desenvolvedores qualificados e o alto custo associado ao desenvolvimento de software cria um obstáculo para muitas empresas, especialmente start-ups e PMEs.

É aqui que os aplicativos no-code entram em ação. Ao permitir que profissionais sem conhecimento prévio de codificação criem aplicativos poderosos, essas plataformas reduzem os grandes investimentos financeiros tradicionalmente associados ao desenvolvimento de software personalizado . Ao fazer isso, democratizam o acesso à tecnologia para todas as empresas, independentemente de seu tamanho ou capacidade financeira. Além disso, como os aplicativos no-code facilitam a modificação e iteração de aplicativos, eles também reduzem significativamente o custo de manutenção e atualização de aplicativos ao longo do tempo. Isso significa que as empresas podem reagir rapidamente às mudanças do mercado sem a necessidade de investimentos significativos ou longos ciclos de desenvolvimento.

Além disso, plataformas no-code como AppMaster, garantem que não haja dívida técnica. A dívida técnica é um conceito no desenvolvimento de software que reflete o custo implícito do retrabalho necessário devido à escolha de uma solução fácil agora, em vez de usar uma abordagem melhor e abrangente que levaria mais tempo. AppMaster regenera os aplicativos do zero sempre que uma alteração é feita, garantindo que nenhuma dívida técnica se acumule com o tempo. As implicações positivas disso incluem custos reduzidos a longo prazo, qualidade de código aprimorada e facilidade no gerenciamento e atualização de aplicativos em estágios posteriores.

Os aplicativos No-code estão revolucionando o desenvolvimento de software e tornando-o um processo mais econômico e acessível. Este é um passo significativo para a democratização do software, permitindo que empresas de todos os portes e setores aproveitem o poder da tecnologia para o seu crescimento.