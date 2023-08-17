اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) هي لائحة شاملة لخصوصية البيانات تحدد المبادئ القانونية والإرشادات والحقوق والالتزامات لضمان حماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي (EU) والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). ويهدف إلى مواءمة قوانين حماية البيانات عبر الدول الأعضاء ، وتمكين الأفراد من خلال منحهم سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية ، والتصدي للتحديات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي الحديث ، ومساءلة المؤسسات عن ممارسات إدارة البيانات الخاصة بهم.

تم اعتماد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أبريل 2016 ، وأصبحت قابلة للتنفيذ في 25 مايو 2018 ، لتحل محل توجيه حماية البيانات الصادر عن الاتحاد الأوروبي لعام 1995. تنطبق اللائحة على المنظمات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ، وكذلك المنظمات الموجودة خارج هذه المناطق التي تقدم سلعًا أو خدمات للمقيمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو تراقب سلوكهم. يستند القانون العام لحماية البيانات (GDPR) إلى نهج قائم على المخاطر يتطلب من المؤسسات اعتماد تدابير مناسبة لحماية البيانات الشخصية ، مع مراعاة احتمالية وشدة المخاطر التي تنطوي عليها.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للائحة العامة لحماية البيانات في مبدأ حماية البيانات حسب التصميم وبشكل افتراضي ، والذي يفرض على المؤسسات دمج تدابير حماية البيانات في المراحل الأولى من تطوير منتجاتها لضمان حماية البيانات الشخصية طوال دورة الحياة بأكملها. تقييمات تأثير حماية البيانات (DPIAs) مطلوبة في حالات معينة لتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية.

في سياق الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، يقدم القانون العام لحماية البيانات (GDPR) العديد من متطلبات حماية البيانات والتحديات التي يجب معالجتها. على سبيل المثال ، عند تصميم التطبيقات باستخدام نظام no-code مثل AppMaster ، من الضروري النظر في كيفية جمع التطبيق للبيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها وحذفها وكيفية إدارة موافقة المستخدم وحقوق موضوع البيانات في التطبيق.

يكمل نهج AppMaster لتطوير التطبيقات no-code جهود الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) من خلال السماح للعملاء بإنشاء تطبيقات ذات إمكانات قوية لإدارة البيانات. يساعد مخطط قاعدة البيانات الخاص به ، ومصمم عمليات الأعمال المرئية ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) المستخدمين على تنفيذ الميزات والعمليات المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) داخل تطبيقاتهم. على سبيل المثال ، يمكن للمطورين إنشاء مخططات قواعد البيانات التي تتضمن التشفير المناسب وآليات إخفاء الهوية ، وتحديد العمليات التجارية للتعامل مع طلبات موضوع البيانات أو للكشف عن انتهاكات البيانات والإبلاغ عنها.

تتيح منصة AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات الويب والجوّال التي تتوافق مع مبادئ القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ، مثل تقليل البيانات والحد من الأغراض وحدود التخزين. كما أنه يساعد على ضمان احترام التطبيقات لحقوق موضوعات البيانات ، مثل الحق في الوصول والتصحيح والاعتراض على المعالجة والمسح وتقييد المعالجة وإمكانية نقل البيانات واتخاذ القرارات والتوصيف الآليين.

عند استخدام الأنظمة no-code لتطوير التطبيقات ، يعد الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) مسؤولية مشتركة بين موفر النظام الأساسي ومنشئ التطبيق. يوفر AppMaster أساسًا قويًا للتطبيقات المتوافقة مع إجمالي الناتج المحلي ؛ ومع ذلك ، فإن الأمر متروك لمنشئ التطبيق لضمان اتباع مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عند إنشاء تطبيق معين وأن الإجراءات والعمليات اللازمة مطبقة للامتثال المستمر للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

توفر الأنظمة No-code مثل AppMaster وثائق شاملة ، بما في ذلك وثائق API والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، لضمان الشفافية وتسهيل الامتثال لمتطلبات المساءلة والتوثيق في القانون العام لحماية البيانات (GDPR). يتيح ذلك للمؤسسات إثبات امتثالها للائحة العامة لحماية البيانات ، وهو أمر بالغ الأهمية في حالة إجراء تدقيق أو تحقيق لهيئة حماية البيانات.

اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) هي إطار قانوني حيوي يهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. توفر المنصات No-code مثل AppMaster أساسًا للشركات لبناء تطبيقات متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) مع تقليل الديون التقنية. من خلال تطبيق الخصوصية حسب التصميم والمبادئ الافتراضية ، يسمح AppMaster لعملائه بتطوير التطبيقات التي تتوافق مع متطلبات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وتضمن الحماية المستمرة للبيانات الشخصية أثناء قيامهم ببناء حلولهم ونشرها.