الصفحة المقصودة </ h2>

في سياق التطوير no-code ، تشير الصفحة المقصودة إلى صفحة ويب واحدة تركز على الغرض ومصممة بشكل احترافي لتحويل زوار الموقع إلى عملاء متوقعين أو عملاء. إنه عنصر أساسي في أي حملة تسويقية عبر الإنترنت نظرًا لفعاليتها في تحسين معدلات التحويل. يتم إنشاء الصفحات المقصودة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين تتم إعادة توجيههم من قنوات التسويق الرقمي المختلفة ، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والحملات الإعلانية بنظام الدفع لكل نقرة (PPC) والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

تختلف الصفحات المقصودة عن صفحات الويب التقليدية لأنها تفتقر إلى روابط التنقل والمعلومات الدخيلة التي قد تصرف انتباه الزائر عن تحقيق الإجراء المقصود (مثل ملء نموذج أو الشراء أو الاشتراك في قائمة بريدية). تم تخطيط هذه الصفحات وتصميمها وكتابتها بعناية لإقناع المستخدمين وتوجيههم نحو هدف محدد ، والذي يمكن أن يختلف اعتمادًا على احتياجات العمل واستراتيجية الاتصال.

يتيح AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، الإنشاء السريع للصفحات المقصودة دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية. هذا يمكّن الشركات من إطلاق حملات تسويقية بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير بحوالي عشر مرات. تسمح واجهة drag-and-drop السهلة في AppMaster للمستخدمين بإنشاء صفحات مقصودة تفاعلية وجذابة بصريًا ، مع تكامل الواجهة الخلفية وتنفيذ منطق الأعمال والتصميم سريع الاستجابة المناسب لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

علاوة على ذلك ، يدعم AppMaster اختبار A / B لمساعدة العملاء على تحسين أداء الصفحة المقصودة من خلال تقييم مواضع إصدارات التصميم والنسخ والحث على اتخاذ إجراء (CTA). يتيح ذلك للعملاء اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات وتحسين فعالية صفحاتهم المقصودة ، والتي يمكن أن تترجم إلى معدلات تحويل أعلى وزيادة المبيعات أو العملاء المتوقعين.

وفقًا لبحث أجرته WordStream ، يمكن للصفحات المقصودة التي تحتوي على عبارة واحدة مركزة للحث على اتخاذ إجراء أن تحقق معدلات تحويل تصل إلى 27.4٪ ، وهي أكثر فاعلية بشكل ملحوظ من متوسط ​​أداء موقع الويب. علاوة على ذلك ، يمكن للشركات التي تزيد عدد صفحات الهبوط الخاصة بها من 10 إلى 15 أن تشهد زيادة بنسبة 55٪ في العملاء المتوقعين ، كما هو مقترح في دراسة أجرتها HubSpot. تؤكد هذه الإحصائيات على أهمية الصفحات المقصودة في سياق التطوير no-code واستراتيجيات التسويق الرقمي.

أحد الأمثلة الجديرة بالملاحظة لقوة الصفحات المقصودة هو قصة نجاح وكالة التسويق الرقمي التي ، بالاستفادة من منصة AppMaster ، نجحت في زيادة معدل تحويل عملائها بأكثر من 200٪ في غضون شهرين. تم إنجاز هذا العمل الفذ من خلال إعادة تصميم الصفحة المقصودة بتصميم أكثر جاذبية ، ونسخة مقنعة ، وموضع CTA محسن باستخدام ميزات AppMaster سهلة الاستخدام ، وتكرار التصميم بناءً على تحليلات البيانات المقدمة من النظام الأساسي.

مثال آخر على الصفحة المقصودة الفعالة هو شركة تجارة إلكترونية صغيرة تمكنت ، باستخدام AppMaster ، من مضاعفة متوسط ​​مبيعاتها ثلاث مرات من خلال تحسين الصفحات المقصودة لمنتجاتها. أدى تطبيق صور أوضح ، وأوصاف أكثر إقناعًا للمنتجات ، وشهادات العملاء ، وعملية شراء مبسطة إلى تحسين تجربة المستخدم وثقته بشكل كبير ، مما أدى إلى زيادة التحويلات وهامش الربح بشكل كبير.

بالنظر إلى الفوائد التي لا حصر لها للصفحات المقصودة المبسطة والمستهدفة ، من الواضح جدًا أن الشركات تحتاج إلى نظام أساسي قوي no-code مثل AppMaster لتنفيذها بسهولة. يعمل AppMaster على تسريع عملية التطوير ويساعد في تصميم الصفحات المقصودة وتحسينها من خلال توفير تحليلات البيانات واختبار A / B وخيارات التخصيص لتناسب متطلبات العمل الفريدة. من خلال الاستفادة من وظائف AppMaster في إنشاء وتحسين الصفحات المقصودة للحملات التسويقية ، يمكن للشركات تحقيق أهدافها المرجوة بكفاءة ، وزيادة توليد العملاء المحتملين والتحويلات ، وتحسين النتيجة النهائية في نهاية المطاف.