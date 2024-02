No-Code App / No-Code Application

Une application No-Code ou une application No-Code est une application logicielle construite à l'aide d'une plate -forme de développement sans code - un environnement de développement visuel - au lieu de langages de codage écrits de manière conventionnelle tels que Python , JavaScript ou C +. Cette plate-forme permet la conception et le développement d'applications en faisant glisser et en déposant des composants d'application, en les configurant dans une interface graphique et en éliminant ainsi le besoin d'écrire de longues lignes de code manuel.

Cette approche innovante du développement de logiciels offre aux utilisateurs non techniques, souvent appelés développeurs citoyens , une avenue facile à utiliser pour créer des applications fonctionnelles et opérationnelles sans avoir besoin d'une formation formelle en programmation ou d'une compréhension approfondie des syntaxes de codage. Une telle plate-forme s'adresse aux développeurs professionnels et aux personnes ayant des compétences techniques minimales, démocratisant ainsi le processus de développement d'applications et comblant le déficit de compétences techniques.

Dans le domaine des plates no-code, un exemple remarquable est la plate-forme AppMaster . En mettant l'accent sur la simplification des processus complexes impliqués dans la création d'applications backend, Web et mobiles, AppMaster permet aux utilisateurs, quelles que soient leurs connaissances ou capacités techniques, de construire visuellement des modèles de données ou un schéma de base de données, de formuler une logique métier, de concevoir des API REST et WSS. Endpoints et générer des interfaces utilisateur.

D'un simple clic sur le bouton "Publier", la plate-forme prend entièrement en charge la tâche de convertir ces plans de bas niveau en applications de travail de haut niveau. La transformation transparente implique la génération de codes sources, la compilation d'applications, l'exécution de tests et le déploiement des applications dans le cloud. Pour les applications backend, AppMaster utilise le langage Go pour la génération, le framework Vue3 ainsi que JS/TS pour les applications Web et les applications mobiles, il utilise un framework piloté par serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

Pour comprendre l'importance croissante des applications et des plates-formes no-code, un regard sur les chiffres projetés en dit long. Selon les prévisions de Gartner, une société de recherche et de conseil informatique bien connue, d'ici 2024, environ 65 % de toutes les activités de développement d'applications seront réalisées à l'aide de plates-formes de développement low-code ou no-code. À l'échelle mondiale, le marché des plates no-code devrait passer de 13,2 milliards USD en 2020 à 45,5 milliards USD d'ici 2025, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,1 % sur la période de prévision. Ces données, fournies par MarketsandMarkets, expliquent l'inclinaison croissante de l'industrie technologique vers des approches de développement d'applications plus accessibles, efficaces et plus rapides.

En supprimant les barrières techniques et en raccourcissant considérablement le cycle de développement de produits, les applications no-code transforment la façon dont les idées se manifestent en produits numériques. Ils démocratisent le processus de création de logiciels, permettent le développement rapide d'applications , réduisent le « délai de mise sur le marché » et offrent un niveau de polyvalence qu'aucune autre forme traditionnelle de développement d'applications ne peut offrir. À mesure que les outils no-code deviennent courants, ils devraient augmenter considérablement la qualité, l'agilité et la vitesse des logiciels, améliorant les fonctions commerciales, la croissance de l'industrie et la transformation numérique.

Plusieurs entreprises bien établies tirent désormais parti de la puissance de leurs homologues no-code dans leurs opérations. Par exemple, Uber, Netflix et Amazon utilisent des outils no-code pour divers secteurs d'activité. Uber, en particulier, a déployé avec succès des outils no-code pour améliorer son expérience de service client, permettant à son personnel non-ingénieur de créer des scripts de service client et d'autres outils, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité.

Essentiellement, les applications no-code ouvrent progressivement la voie à l'avenir du développement logiciel. Ils confèrent au processus une accélération, une polyvalence et une efficacité incroyables. Ils modifient la façon dont les entreprises abordent leurs stratégies de transformation numérique en leur offrant la flexibilité d'innover rapidement et de conserver un avantage concurrentiel dans une industrie numérique en évolution rapide. À l'ère d'aujourd'hui, où la vitesse et l'agilité sont primordiales, les applications no-code catalysent les entreprises qui se tournent vers une accélération numérique significative et une croissance substantielle.

Les plates-formes sans code accélèrent le processus de création de logiciels et réduisent considérablement les coûts associés. Dans le développement traditionnel, une part importante du capital est consacrée à l'embauche de développeurs qualifiés, à l'achat des outils matériels et logiciels nécessaires et à la maintenance des applications. Selon une enquête réalisée en 2020 par SlashData, il y avait 21,3 millions de développeurs de logiciels professionnels dans le monde - une demande en constante augmentation compte tenu de la numérisation croissante. Cependant, la rareté de développeurs qualifiés et le coût élevé associé au développement de logiciels créent un obstacle pour de nombreuses entreprises, en particulier les start-ups et les PME.

C'est là que les applications no-code entrent en jeu. En permettant aux professionnels sans connaissances préalables en codage de créer des applications puissantes, ces plates-formes réduisent les investissements financiers importants traditionnellement associés au développement de logiciels personnalisés . Ce faisant, ils démocratisent l'accès à la technologie pour toutes les entreprises, quelles que soient leur taille ou leurs capacités financières. De plus, comme les applications no-code facilitent la modification et l'itération des applications, elles réduisent également considérablement le coût de maintenance et de mise à jour des applications au fil du temps. Cela signifie que les entreprises peuvent réagir rapidement aux changements du marché sans avoir besoin d'investissements importants ou de longs cycles de développement.

De plus, les plates-formes no-code comme AppMaster garantissent qu'il n'y a pas de dette technique. La dette technique est un concept dans le développement de logiciels qui reflète le coût implicite des retouches nécessaires en raison du choix d'une solution simple maintenant plutôt que d'utiliser une meilleure approche globale qui prendrait plus de temps. AppMaster régénère les applications à partir de zéro chaque fois qu'une modification est apportée, garantissant qu'aucune dette technique ne s'accumule au fil du temps. Les implications positives de cela incluent une diminution des coûts à long terme, une qualité de code améliorée et une facilité de gestion et de mise à niveau des applications à des stades ultérieurs.

Les applications No-code révolutionnent le développement de logiciels et en font un processus plus rentable et accessible. Il s'agit d'une étape importante vers la démocratisation des logiciels, permettant aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'exploiter la puissance de la technologie pour leur croissance.