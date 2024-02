Aplikacja bez kodu / Aplikacja bez kodu

Aplikacja No-Code lub aplikacja No-Code to aplikacja zbudowana przy użyciu platformy programistycznej bez kodu — wizualnego środowiska programistycznego — zamiast konwencjonalnie napisanych języków programowania, takich jak Python , JavaScript lub C+. Platforma ta umożliwia projektowanie i rozwijanie aplikacji poprzez przeciąganie i upuszczanie komponentów aplikacji, konfigurowanie ich w interfejsie graficznym, eliminując w ten sposób konieczność pisania obszernych linijek ręcznego kodu.

To innowacyjne podejście do tworzenia oprogramowania zapewnia użytkownikom nietechnicznym, często nazywanym programistami obywatelskimi , łatwy w użyciu sposób tworzenia funkcjonalnych i operacyjnych aplikacji bez potrzeby formalnego szkolenia programistycznego lub wszechstronnego rozumienia składni kodowania. Taka platforma jest przeznaczona dla profesjonalnych programistów i osób o minimalnych umiejętnościach technicznych, demokratyzując w ten sposób proces tworzenia aplikacji i wypełniając lukę w umiejętnościach technicznych.

W dziedzinie platform programistycznych no-code wyróżniającym się przykładem jest platforma AppMaster . Koncentrując się na upraszczaniu skomplikowanych procesów związanych z tworzeniem aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, AppMaster pozwala użytkownikom, niezależnie od ich wiedzy technicznej lub możliwości, wizualnie konstruować modele danych lub schematy baz danych, formułować logikę biznesową, projektować interfejsy API REST i WSS Punkty końcowe i generować interfejsy użytkownika.

Za pomocą jednego kliknięcia przycisku „Publikuj” platforma kompleksowo podejmuje się zadania przekształcenia tych niskopoziomowych schematów w działające aplikacje wysokiego poziomu. Bezproblemowa transformacja obejmuje generowanie kodów źródłowych, kompilowanie aplikacji, uruchamianie testów i wdrażanie aplikacji w chmurze. W przypadku aplikacji backendowych AppMaster używa języka Go do generowania, frameworka Vue3 wraz z JS/TS dla aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystuje framework oparty na serwerze oparty na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS.

Aby zrozumieć rosnące znaczenie aplikacji i platform no-code, spojrzenie na przewidywane liczby mówi wiele. Zgodnie z przewidywaniami Gartnera, znanej firmy zajmującej się badaniami i doradztwem IT, do 2024 r. około 65% wszystkich działań związanych z tworzeniem aplikacji będzie realizowanych przy użyciu platform programistycznych low-code lub no-code. Oczekuje się, że w skali globalnej rynek platform programistycznych no-code wzrośnie z 13,2 mld USD w 2020 r. do oszałamiającej wartości 45,5 mld USD do 2025 r., wykazując łączną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 28,1% w okresie prognozy. Te dane, dostarczone przez MarketsandMarkets, wyjaśniają rosnącą skłonność branży technologicznej do bardziej dostępnych, wydajnych i szybszych podejść do tworzenia aplikacji.

Usuwając bariery techniczne i drastycznie skracając cykl rozwoju produktu, aplikacje no-code zmieniają sposób, w jaki pomysły manifestują się w produkty cyfrowe. Demokratyzują proces tworzenia oprogramowania, umożliwiają szybki rozwój aplikacji , skracają czas wprowadzania na rynek i oferują poziom wszechstronności, którego nie zapewnia żadna inna tradycyjna forma tworzenia aplikacji. Ponieważ narzędzia no-code stają się głównym nurtem, oczekuje się, że znacznie zwiększą jakość, elastyczność i szybkość oprogramowania, poprawiając funkcje biznesowe, rozwój branży i transformację cyfrową.

Kilka firm o ugruntowanej pozycji wykorzystuje obecnie w swoich operacjach moc odpowiedników no-code. Na przykład Uber, Netflix i Amazon wykorzystują narzędzia no-code dla różnych branż biznesowych. W szczególności firma Uber z powodzeniem wdrożyła narzędzia no-code, aby zwiększyć jakość obsługi klienta, umożliwiając personelowi niebędącemu inżynierami tworzenie skryptów obsługi klienta i innych narzędzi, zwiększając w ten sposób wydajność i produktywność.

Zasadniczo aplikacje no-code stopniowo torują drogę dla przyszłości rozwoju oprogramowania. Napełniają ten proces niesamowitym przyspieszeniem, wszechstronnością i wydajnością. Zmieniają sposób, w jaki firmy podchodzą do strategii transformacji cyfrowej — zapewniając im elastyczność umożliwiającą szybkie wprowadzanie innowacji i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w szybko rozwijającej się branży cyfrowej. W dzisiejszych czasach, w których szybkość i zwinność są najważniejsze, aplikacje no-code katalizatorem dla firm dążących do znacznego przyspieszenia cyfrowego i znacznego wzrostu.

Platformy bezkodowe przyspieszają proces tworzenia oprogramowania i znacznie zmniejszają związane z tym koszty. W tradycyjnym rozwoju znaczna część kapitału jest przeznaczana na zatrudnianie wykwalifikowanych programistów, zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi programowych oraz konserwację aplikacji. Według ankiety przeprowadzonej w 2020 roku przez SlashData, na całym świecie było 21,3 miliona profesjonalnych programistów – stale rosnący popyt, biorąc pod uwagę rosnącą cyfryzację. Jednak niedobór wykwalifikowanych programistów i wysokie koszty związane z tworzeniem oprogramowania stanowią przeszkodę dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza rozpoczynających działalność i MŚP.

W tym miejscu do gry wchodzą aplikacje no-code. Umożliwiając profesjonalistom bez wcześniejszej wiedzy o programowaniu tworzenie zaawansowanych aplikacji, platformy te zmniejszają duże inwestycje finansowe, które tradycyjnie są związane z tworzeniem niestandardowego oprogramowania . W ten sposób demokratyzują dostęp do technologii dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości czy możliwości finansowych. Co więcej, ponieważ aplikacje no-code ułatwiają modyfikowanie i iterację aplikacji, znacznie zmniejszają również koszty utrzymania i aktualizacji aplikacji w czasie. Oznacza to, że firmy mogą szybko reagować na zmiany rynkowe bez potrzeby znacznych inwestycji lub długich cykli rozwojowych.

Co więcej, platformy no-code takie jak AppMaster zapewniają brak długu technicznego. Dług techniczny to koncepcja w rozwoju oprogramowania, która odzwierciedla dorozumiany koszt przeróbek potrzebnych ze względu na wybór łatwego rozwiązania teraz, zamiast korzystania z lepszego, kompleksowego podejścia, które zajęłoby więcej czasu. AppMaster regeneruje aplikacje od nowa za każdym razem, gdy wprowadzana jest zmiana, dzięki czemu z czasem nie kumuluje się dług techniczny. Pozytywne skutki tego obejmują zmniejszenie długoterminowych kosztów, lepszą jakość kodu oraz łatwość zarządzania i aktualizowania aplikacji na późniejszych etapach.

Aplikacje No-code rewolucjonizują rozwój oprogramowania i czynią go bardziej ekonomicznym i dostępnym procesem. Jest to znaczący krok w kierunku demokratyzacji oprogramowania, umożliwiający firmom każdej wielkości i ze wszystkich sektorów wykorzystanie mocy technologii do ich rozwoju.