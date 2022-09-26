تزداد احتمالية استخدام المشاريع الناجحة لمنصات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بنسبة 31٪ ونسبة 35٪ لاستخدام الأنظمة الأساسية القائمة على السحابة أكثر من المبادرات الفاشلة. من أجل تزويد مستخدمي الهاتف المحمول ومشغلي الشبكات ومقدمي الحوسبة السحابية بقدرات حاسوبية كبيرة ، يشار إلى مجموعة من الحوسبة المتنقلة والحوسبة السحابية والشبكات اللاسلكية باسم "الحوسبة السحابية المتنقلة" أو MCC.

بفضل الحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة ، تم تصميم تطبيقات الهاتف المحمول الثرية لتعمل على العديد من الأجهزة المحمولة. باستخدام هذه التقنية ، تتم معالجة البيانات وتخزينها بعيدًا عن الأجهزة المحمولة. يتم توزيع التطبيقات على الأجهزة المحمولة من خلال السحابة في الحوسبة السحابية المتنقلة. يمكن تسليم تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه عن بُعد باستخدام أدوات التطوير. يمكن تطوير التطبيقات السحابية للأجهزة المحمولة أو مراجعتها بفضل الخدمات السحابية بسرعة. قد يتم إرسالها إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة ذات أنظمة تشغيل مختلفة ، وقوة حوسبة ، وتخزين بيانات. الآن يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات التي ربما لم تكن متاحة من قبل.

يريد العملاء العصريون راحة الوصول عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى موقع الويب الخاص بالشركة وتطبيقاتها من أي مكان. تستخدم الشركات تطبيقات الحوسبة السحابية المتنقلة لتلبية هذا التوقع بكفاءة ونجاح. يقومون بتنفيذ أنشطة معقدة باستخدام موارد السحابة بحيث لا يقتصر المستخدمون على أنظمة تشغيل أجهزتهم أو قدرات التخزين. تتيح الحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة للمطورين المرونة التي يحتاجونها لمشاركة المعالجة وتخزين البيانات بكفاءة بين الجهاز والسحابة من أجل زيادة السرعة وقابلية التوسع. توفر إمكانية التنقل وسهولة استخدام الأجهزة المحمولة ، إلى جانب المرونة السريعة للخدمات المستندة إلى السحابة ، تجربة مستخدم إيجابية تعزز ولاء العملاء.

هل تستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة الحوسبة السحابية؟

يشار إلى جميع البيانات والبرامج والخدمات المستندة إلى السحابة والمصممة خصيصًا للأجهزة المحمولة باسم "Mobile Cloud". نتيجة لذلك ، يمكن الوصول إلى التطبيقات والخدمات من قبل مستخدمي الأجهزة المحمولة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خادم أو بيئة سحابية بعيدة. الحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة هي نوع معين من الحوسبة السحابية التي تنطبق على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة الوصول إلى البيانات والتطبيقات من أي مكان وفي أي وقت من خلال دمج تقنيات الحوسبة السحابية والجوال.

يمزج Mobile Cloud بين إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى السحابة. في سياق السحابة المتنقلة ، غالبًا ما يتم توفير التخزين والتطبيقات والحوسبة والخدمات من خلال السحابة. على الرغم من احتواء الأجهزة المحمولة على موارد وتطبيقات أصلية ، تتم جميع عمليات المعالجة تقريبًا على خادم سحابي بعيد ، ويمكن الوصول إلى جميع البرامج من خلال المتصفحات وليس محليًا.

تنتقل الحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة بسلاسة بين الموارد على الأجهزة المحمولة وفي البيئة السحابية لتحسين تجربة المستخدم لمستخدمي الأجهزة المحمولة. يتم إرسال طلبات البيانات التي يتم إجراؤها بواسطة تطبيقات الهاتف المحمول إلى السحابة عبر الإنترنت. يتم التعامل مع الطلبات من خلال خوادم بعيدة ، والتي تقدم بعد ذلك الإجابة المطلوبة ، والتي يتم عرضها بعد ذلك لمستخدمي الهاتف المحمول. فيما يلي الأنواع الأربعة الأساسية للموارد المستندة إلى السحابة التي تستخدمها بنية الحوسبة السحابية المتنقلة.

السحب الثابتة البعيدة - تشير السحابات الثابتة البعيدة إلى الخوادم الافتراضية التي يديرها مقدمو خدمات الحوسبة السحابية. تندرج عناصر مثل مثيلات Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ضمن هذه الفئة. ينشئ المطورون كود التطبيق ، والذي ينشرونه لاحقًا على هذه الخوادم الافتراضية. ثم يتم التعامل مع طلبات بيانات الجوال والرد عليها من قبل الخوادم.

كيانات الحوسبة غير المتنقلة القريبة هي أجهزة خادم خلفية أقرب ماديًا إلى مستخدمي الهاتف المحمول. لقد تغلبوا على مشكلات بطء الشبكة وتسريع مركز عملائي. يمكنك ، على سبيل المثال ، تكوين مثيلات Amazon EC2 لتقيم في منطقة AWS الأقرب إلى المستخدمين النهائيين.

كيانات الحوسبة المتنقلة القريبة - يمكن لبعض تطبيقات الأجهزة المحمولة المستندة إلى السحابة الاستفادة من قوة المعالجة الإضافية للأجهزة المحمولة القريبة لتحسين الأداء. يشار إلى الأدوات المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء على أنها أجهزة حوسبة متنقلة قريبة.

الحلول المختلطة - تجمع حلول Hybrid MCC بين الموارد الثلاثة المذكورة أعلاه لخدمة تطبيقات عملك بشكل أفضل.

يستخدم MCC التكنولوجيا السحابية لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ، والتي لا تعدو كونها تطبيقات للهاتف المحمول لتوزيع تطبيقات الأجهزة المحمولة. إنه يمكّن الجميع من إنشاء تطبيقات جوال للأجهزة دون قيود على مساحة التخزين أو أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة. قد يتصل متصفح الجوال بأي خادم ويب بعيد لتطبيقات السحابة المحمولة. هذه الطريقة تلغي الحاجة إلى تثبيت تطبيقات العميل على الأجهزة المحمولة. تعد الإدارة والاتصال والواجهة والأمان جميعها عوامل مهمة عند نشر الحوسبة السحابية المتنقلة.

تتكون بنية الحوسبة السحابية المتنقلة من عنصرين أساسيين. المكون الأول المهم هو نواة الحوسبة الافتراضية (VC) ، وهي خدمة سحابية مستضافة تستضيف العديد من خدمات الحوسبة السحابية اللازمة للعمل على الجهاز المحمول. يتم تنفيذ تطبيقات MCC على الجهاز المضيف عبر تطبيق العميل (CSA) ، وهو المكون الثاني الحاسم. تستخدم CSA خدمة التنفيذ السحابي لتشغيل البرامج للعميل. أثناء تشغيله في CES ، قد يستخدم برنامج MCC عددًا من الخدمات السحابية لزيادة وظائفه.

لماذا نحتاج الحوسبة السحابية؟

يريد العملاء العصريون راحة الوصول عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى موقع الويب الخاص بالشركة وتطبيقاتها من أي مكان. تستخدم الشركات تطبيقات الحوسبة السحابية المتنقلة لتلبية هذا التوقع بكفاءة ونجاح. يتم تشغيل أحمال العمل المتطورة على موارد السحابة لضمان أن نظام التشغيل أو سعة الجهاز لا يقيد المستخدمين.

يتم توزيع التطبيقات على الأجهزة المحمولة من خلال السحابة في الحوسبة السحابية المتنقلة. يمكن نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه عن بُعد باستخدام أدوات التطوير. يمكن تطوير التطبيقات السحابية للأجهزة المحمولة أو مراجعتها بفضل الخدمات السحابية بسرعة. قد يتم إرسالها إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة ذات أنظمة تشغيل مختلفة ، وقوة حوسبة ، وتخزين بيانات. التطبيقات التي كان يتعذر على المستخدمين الوصول إليها في السابق متاحة الآن لهم. استخدام الحوسبة السحابية المتنقلة له فوائد عديدة.

السرعة والمرونة - أصبح الإنشاء السريع أو التعديل للتطبيقات السحابية للأجهزة المحمولة ممكنًا من خلال الخدمات السحابية. قد تكون متاحة لأنواع مختلفة من الأجهزة مع العديد من أنظمة التشغيل المختلفة.

الموارد المشتركة - لا تعد قوة التخزين والمعالجة للجهاز قيدًا على تطبيقات الأجهزة المحمولة المستندة إلى مجموعة النظراء. يمكن استخدام السحابة لإجراء عمليات تتطلب الكثير من البيانات.

البيانات المتكاملة - تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تستخدم السحابة غير مقيدة بسعة تخزين الجهاز أو قوة المعالجة. يمكن استخدام السحابة لأداء العمليات التي تحتاج إلى الكثير من البيانات.

تعد الحوسبة السحابية المتنقلة (MCC) فريدة من نوعها في تصميمها لأنها تمزج بين الهاتف الذكي الشائع الاستخدام مع سوق تطبيقات الحوسبة السحابية سريعة النمو. تم التعرف على مزايا احتضان الحوسبة السحابية المتنقلة وتبنيها كل من مستخدمي الهاتف المحمول ومقدمي الخدمات المستندة إلى السحابة.

بفضل واجهة MCC ، يمكن الآن لهذه الأداة الصغيرة التي دائمًا ما تكون معك دائمًا والمعروفة باسم الهاتف الذكي أن تجمع بين الأفلام وملفات الموسيقى والصور وغير ذلك الكثير. يسمح دفع تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى السحابة ، والتي تشغل مساحة تخزين صغيرة على جهاز المستخدم ، بالتفاعل مباشرة مع السحابة لنقل البيانات والاستخدامات الأخرى. فيما يلي أهم 5 أسباب لنجاح تطبيقات الأجهزة المحمولة السحابية ، حتى إذا كنت على دراية بالمزايا المتعددة التي توفرها الحوسبة السحابية.

غير مطلوب لتنزيل التطبيق

لا يقتصر على نظام التشغيل أو الجهاز

فعاله من حيث التكلفه

أمن البيانات المتقدم

تكامل قاعدة البيانات بسيط

أيهما أفضل ، الحوسبة السحابية أم الحوسبة المتنقلة؟

الحوسبة المتنقلة هي القدرة على الوصول إلى المعلومات والتطبيقات من أي مكان وفي أي وقت وباستخدام أي جهاز. إنها تقنية تجعل من الممكن إرسال البيانات والصوت والفيديو عبر الأجهزة والبرامج المحمولة. مجرد البدء في عملية تصميم التطبيق تتضمن عددًا من المراحل. الحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة هي مجموعة فرعية فريدة من الحوسبة السحابية المصممة خصيصًا للأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة الوصول إلى البيانات والتطبيقات من أي مكان وفي أي وقت بسبب التقارب بين تقنيات الحوسبة السحابية والجوال. الحوسبة السحابية المتنقلة هي تقنية متطورة تمكن المبرمجين من إنشاء وتنفيذ تطبيقات ذات مستوى عالمي على الأجهزة المحمولة بغض النظر عن نظام التشغيل أو سعة التخزين أو المتطلبات الحسابية. سيكون نوع التطبيق الأكثر ملاءمة لمفهومك أحد أهم القرارات التي يتعين عليك اتخاذها.

يستفيد كل من المستخدمين النهائيين ومطوري التطبيقات من الأداء والمرونة المحسنين للحوسبة السحابية المتنقلة. من خلال دمج تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى السحابة ، فإنه يمكّن المطورين من تقديم الخدمات والتطبيقات السحابية لعملائهم عبر الهواتف الذكية. مراكز البيانات البعيدة التي تضم البيانات ذات الصلة هي الأماكن التي تُستخدم فيها التطبيقات.

هذا يجعل من الممكن للتطبيقات السحابية للجوال أن تعمل على قوة الخوادم السحابية أكثر من الجهاز الفعلي. يرجع الأداء العالي إلى معالجة البيانات بشكل أسرع وتخزين بيانات أقل يعتمد على المعالج. التشابه الوحيد بين هاتين الجملتين هو أن كلاهما يتضمن نقل البيانات باستخدام الأجهزة اللاسلكية. يعد استخدام تطبيق السحابة على الأجهزة المحمولة أحد الخيارات العديدة. كما هو موضح أدناه ، يمنحك الكثير من المرونة وقابلية التوسع.

تسمح الحوسبة السحابية بالاتصال بالشبكات المحلية أو المغلقة للعملاء ، فضلاً عن أنظمة تخزين البيانات والنسخ الاحتياطي الخاصة بهم. أصبحت الإمكانات العديدة ، مثل الوصول إلى الإنترنت المستند إلى المستعرض ، والقدرة على تشغيل العديد من تطبيقات البرامج على نظام تشغيل واحد ، وتبادل العديد من أنواع البيانات المختلفة ، ممكنة عن طريق الحوسبة المحمولة.

المستهلكون هم الجمهور المستهدف العادي لخدمات الحوسبة المتنقلة. من ناحية أخرى ، تختار مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات الحوسبة السحابية كخيارها الأول.

أساس الحوسبة السحابية هو تطوير منصات وخدمات جديدة توفر نقل البيانات سلكيًا أو لاسلكيًا عبر الشبكات اللامركزية. ترتبط الحوسبة السحابية المتنقلة بأجهزة جديدة وواجهات مستخدم قيد التطوير.

مع ظهور الحوسبة السحابية ، أصبح لدى الشركات الآن فرصة لتوظيف الميزات والخدمات التي كان الوصول إليها سابقًا فقط عبر الاتصالات السلكية. الغرض من السحابة المتنقلة هو توفير الوصول إلى الخدمة عبر العديد من مشغلي شبكات الهاتف المحمول.

تعمل الحوسبة السحابية كنقطة دخول متكاملة تتيح للأشخاص الوصول إلى مجموعة واسعة من قدرات الكمبيوتر المعقدة بشكل أساسي مع السماح لهم بتخزين وإدارة بياناتهم. ومع ذلك ، فإن الشبكات الذكية لها الأسبقية على الاستضافة الافتراضية ومشاركة الموارد في الحوسبة المحمولة.

ما هي بعض مزايا الحوسبة السحابية المتنقلة؟

نظرًا للتقدم السريع في تكنولوجيا الهاتف المحمول والزيادة الهائلة في مستخدمي الأجهزة المحمولة ، يجب على الشركات التكيف مع الحوسبة السحابية المتنقلة. ما يقرب من 89 في المائة من الناس على هذا الكوكب يستخدمون الحوسبة السحابية الآن ويمكنهم الوصول إليها. احتضن كل قطاع السحابة ، وتستفيد الشركات والعملاء. اختارت العديد من الشركات اعتماد خدمات التخزين السحابية لأنها تدرك الآن مدى أمانها. يتمتع مركز عملائي بالعديد من الفوائد.

نظرًا لأنها أقل تكلفة ، فمن الأسهل الحفاظ على الميزانية - إذا كنت تنوي تطوير تطبيق جوال لعملك ، فيجب أن تكون قد بحثت في التكاليف المتضمنة والميزانية التي ستحتاج إلى إعدادها. أنت تدرك حقيقة أن هذا مبلغ كبير من المال وأنك قد تحتاج إلى مراجعة جميع بدائل التخطيط الخاصة بك. ما رأيك في تكلفة إنشاء تطبيق جوال محلي؟ تختلف التكلفة من تطبيق لآخر اعتمادًا على درجة التعقيد والوظائف والتصميم والعديد من العوامل الأخرى ، لذلك لا توجد إجابة واحدة لهذه المشكلة ، ولكنها أيضًا لن تكون مشروعًا رخيصًا.

- إذا كنت تنوي تطوير تطبيق جوال لعملك ، فيجب أن تكون قد بحثت في التكاليف المتضمنة والميزانية التي ستحتاج إلى إعدادها. أنت تدرك حقيقة أن هذا مبلغ كبير من المال وأنك قد تحتاج إلى مراجعة جميع بدائل التخطيط الخاصة بك. ما رأيك في تكلفة إنشاء تطبيق جوال محلي؟ تختلف التكلفة من تطبيق لآخر اعتمادًا على درجة التعقيد والوظائف والتصميم والعديد من العوامل الأخرى ، لذلك لا توجد إجابة واحدة لهذه المشكلة ، ولكنها أيضًا لن تكون مشروعًا رخيصًا. استخدام API - تعد واجهات برمجة التطبيقات ، أو واجهات برمجة التطبيقات ، طريقة شائعة للوصول إلى تخزين البيانات ومصادر بيانات الجهات الخارجية. قد يتم الاحتفاظ بالتطبيقات السحابية أصغر نظرًا لأن البيانات يتم توفيرها إلى خدمات الواجهة الخلفية المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات للمعالجة أو حسابات التحليلات ، ويتم إرجاع النتائج إلى تطبيق السحابة.

- تعد واجهات برمجة التطبيقات ، أو واجهات برمجة التطبيقات ، طريقة شائعة للوصول إلى تخزين البيانات ومصادر بيانات الجهات الخارجية. قد يتم الاحتفاظ بالتطبيقات السحابية أصغر نظرًا لأن البيانات يتم توفيرها إلى خدمات الواجهة الخلفية المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات للمعالجة أو حسابات التحليلات ، ويتم إرجاع النتائج إلى تطبيق السحابة. لا تحتاج هذه التطبيقات إلى التثبيت - حقيقة أن مستخدمي التطبيقات السحابية لا يضطرون إلى تنزيلها وتثبيتها على أجهزتهم المحمولة من أجل استخدامها أمر مفيد للغاية. قد يتم عرض واجهة المستخدم بالكامل واستخدامها من قبل مستخدمي التطبيق في نافذة المتصفح الخاصة بهم دون أي مشاكل. يجب أولاً تنزيل التطبيقات الأصلية على الأجهزة المحمولة الخاصة بالمستخدمين قبل أن يتمكنوا من البدء في العمل. ستأتي التطبيقات أيضًا بعدة إصدارات ، والتي ستغير تجربة كل مستخدم اعتمادًا على نوع الجهاز الذي يستخدمه.

- حقيقة أن مستخدمي التطبيقات السحابية لا يضطرون إلى تنزيلها وتثبيتها على أجهزتهم المحمولة من أجل استخدامها أمر مفيد للغاية. قد يتم عرض واجهة المستخدم بالكامل واستخدامها من قبل مستخدمي التطبيق في نافذة المتصفح الخاصة بهم دون أي مشاكل. يجب أولاً تنزيل التطبيقات الأصلية على الأجهزة المحمولة الخاصة بالمستخدمين قبل أن يتمكنوا من البدء في العمل. ستأتي التطبيقات أيضًا بعدة إصدارات ، والتي ستغير تجربة كل مستخدم اعتمادًا على نوع الجهاز الذي يستخدمه. قابل للتطوير بسهولة - إذا كنت تعتقد أن مهمتك قد أنجزت بعد نشر تطبيقك ، فيمكنك فقط الجلوس والاستمتاع بالمنظر لأن تطبيقك يعتني بكل شيء. تعد الصيانة والترقية المستمرة ضرورية مع الاستمرار في تحسين تجربة التطبيق والتطبيق. هذه الصيانة والتعزيز لها ثمن حتى لو كانت ضرورية. بطبيعة الحال ، أنت ترغب في تنمية شركتك ، وأثناء قيامك بذلك ، فإنك تريد توسيع نطاق تطبيقك.

- إذا كنت تعتقد أن مهمتك قد أنجزت بعد نشر تطبيقك ، فيمكنك فقط الجلوس والاستمتاع بالمنظر لأن تطبيقك يعتني بكل شيء. تعد الصيانة والترقية المستمرة ضرورية مع الاستمرار في تحسين تجربة التطبيق والتطبيق. هذه الصيانة والتعزيز لها ثمن حتى لو كانت ضرورية. بطبيعة الحال ، أنت ترغب في تنمية شركتك ، وأثناء قيامك بذلك ، فإنك تريد توسيع نطاق تطبيقك. يمكن دمج قاعدة البيانات بسلاسة - إذا كنت تنشئ تطبيقًا للاستخدام التجاري ، فيجب عليك تضمين قاعدة بيانات من نوع ما. قد تصبح هذه العملية واحدة من أصعب الجوانب وأكثرها استهلاكا للوقت وإرباكا في تطوير تطبيق جوال أصلي. الوقت حاسم ، كما ذكرنا. لذلك ، أثناء اختيار فترة تطوير التطبيق الأصلي ، ستحتاج إلى تخصيص قدر كبير من الوقت. لكن التطبيقات السحابية تجعل هذا الإجراء أسهل إلى حد كبير لأنه يمكن مزامنة كل هذه البيانات عبر الخادم السحابي.

- إذا كنت تنشئ تطبيقًا للاستخدام التجاري ، فيجب عليك تضمين قاعدة بيانات من نوع ما. قد تصبح هذه العملية واحدة من أصعب الجوانب وأكثرها استهلاكا للوقت وإرباكا في تطوير تطبيق جوال أصلي. الوقت حاسم ، كما ذكرنا. لذلك ، أثناء اختيار فترة تطوير التطبيق الأصلي ، ستحتاج إلى تخصيص قدر كبير من الوقت. لكن التطبيقات السحابية تجعل هذا الإجراء أسهل إلى حد كبير لأنه يمكن مزامنة كل هذه البيانات عبر الخادم السحابي. استعادة البيانات - يتم الاحتفاظ ببيانات البرنامج بالكامل على خادم محلي ، كما تعلم بالتأكيد إذا سبق لك استخدام تطبيق أصلي. لكن ماذا سيحدث إذا تعرض الخادم للأذى أو الهلاك؟ يجب أن تأخذها في الاعتبار حتى لو كنت لا تريد ذلك. قد تؤدي الكوارث الطبيعية إلى إتلاف خادمك المحلي ، مما يؤدي إلى فقدان بياناتك بشكل دائم. ومع ذلك ، إذا كنت تريد إنشاء تطبيق سحابي ، فسيتم تخزين جميع بياناتك على عدة خوادم وستكون محمية بشكل أكبر من الضياع.

يتم الاحتفاظ ببيانات البرنامج بالكامل على خادم محلي ، كما تعلم بالتأكيد إذا سبق لك استخدام تطبيق أصلي. لكن ماذا سيحدث إذا تعرض الخادم للأذى أو الهلاك؟ يجب أن تأخذها في الاعتبار حتى لو كنت لا تريد ذلك. قد تؤدي الكوارث الطبيعية إلى إتلاف خادمك المحلي ، مما يؤدي إلى فقدان بياناتك بشكل دائم. ومع ذلك ، إذا كنت تريد إنشاء تطبيق سحابي ، فسيتم تخزين جميع بياناتك على عدة خوادم وستكون محمية بشكل أكبر من الضياع. وفر في الوقت - هل تعتقد أن تطوير تطبيق جوال تقليدي أصلي يتطلب وقتًا؟ مرة أخرى ، لا توجد إجابة واضحة على هذا السؤال. نظرًا للاختلافات في الميزات ، والتعقيد ، وعناصر التصميم المطلوبة ، ومجموعة متنوعة من الاعتبارات الأخرى ، فإن كل عنصر يستغرق وقتًا متنوعًا للبناء. مؤسسو الأعمال ورجال الأعمال ممتازون في فهم أهمية التوقيت. يجب أن يكون هناك جدول زمني واضح وعادل للتطوير ، اعتمادًا على نوع التطبيق الذي تقوم ببنائه. يستغرق تطوير التطبيق المحلي عدة أشهر حتى يكتمل.

ما هي بعض تحديات الحوسبة السحابية المتنقلة؟

حتى في حين يقال إن MCC يقدم كل فائدة معروفة للإنسان ، إلا أن له عيوبًا أيضًا. إحدى المشكلات الرئيسية في الحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة هي نقص النطاق الترددي. تستخدم الاتصالات اللاسلكية موجات راديو غير مقيدة ، لكن السحابة المتنقلة تستخدم موجات راديو مقيدة. يمكن للعديد من الأجهزة المحمولة استخدام أطوال موجية مختلفة. وبالتالي ، فإن سرعة الوصول إلى الشبكة تكون أبطأ بثلاث مرات من سرعة الشبكة السلكية. فيما يلي بعض الصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ MCC.

الأمان والخصوصية - يعد العثور على المخاطر على الأجهزة المحمولة والقضاء عليها أكثر صعوبة نظرًا لأن فقدان المعلومات من خلال الاتصال اللاسلكي يكون أكثر احتمالًا مما هو عليه على جهاز كمبيوتر سطح المكتب.

يعد العثور على المخاطر على الأجهزة المحمولة والقضاء عليها أكثر صعوبة نظرًا لأن فقدان المعلومات من خلال الاتصال اللاسلكي يكون أكثر احتمالًا مما هو عليه على جهاز كمبيوتر سطح المكتب. توفر الخدمة - يذكر المستخدمون بشكل متكرر المشكلات المتعلقة بالشبكة وحركة المرور والتغطية وغيرها من المشكلات. يواجه العملاء إشارات منخفضة التردد بشكل متقطع ، مما يؤدي إلى إبطاء الوصول إلى البيانات وتخزينها.

- يذكر المستخدمون بشكل متكرر المشكلات المتعلقة بالشبكة وحركة المرور والتغطية وغيرها من المشكلات. يواجه العملاء إشارات منخفضة التردد بشكل متقطع ، مما يؤدي إلى إبطاء الوصول إلى البيانات وتخزينها. التغييرات في الشبكات - تُستخدم الحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة على الأنظمة الأساسية التي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة ، بما في ذلك Apple iOS و Android و Windows Phone. يجب أن يكون متوافقًا مع الأنظمة الأساسية نتيجة لذلك. تدير تقنية IRNA (الوصول الذكي إلى شبكة الراديو) العديد من وظائف شبكات المنصات المتنقلة.

استنتاج

يُعد MCC نهجًا متطورًا للحوسبة المحمولة يمنح المستخدمين مزيدًا من الحرية والخيارات ، لتلخيص ذلك. يمكن للمستخدمين استغلال إمكانات هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية بشكل كامل بفضل MCC ، الذي يجمع بين قوة الحوسبة لهذه الأجهزة مع تلك المتوفرة عبر السحابة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات أخرى غير متوفرة على كل جهاز بمفرده ، بالإضافة إلى قدرة أكبر مما سيحصلون عليه من استخدام جهاز واحد فقط.

في عالم التكنولوجيا ، تعد الحوسبة السحابية والتطبيقات السحابية والحوسبة السحابية للأجهزة المحمولة وتطبيقات السحابة المحمولة كلها موضوعات ساخنة. ومع ذلك ، هذا أكثر من مجرد مجموعة من المصطلحات العصرية ؛ لديها الكثير من الجوهر ، ويبدو أن الاتجاه هنا ليبقى. في حين أن هذه التقنية لها العديد من الفوائد ، إلا أن هناك أيضًا بعض العثرات التي يجب أن تكون على دراية بها وتجنبها. على الرغم من حقيقة أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مهدها ، إلا أن مدى انتشارها وإمكاناتها تبدو رائعة.

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