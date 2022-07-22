بمجرد الترحيب بالطريقة المبتكرة للمستقبل ، يعتبر تطوير البرمجيات الآن ضرورة أساسية تدفع كل صناعة. ازداد اعتماد البشرية على أجهزة الكمبيوتر لحل المشكلات وتنفيذ وظائف البرمجة بشكل مطرد على مدار بداية أجهزة الكمبيوتر في أبسط أشكالها.

تاريخ موجز لتطوير البرمجيات



منذ البداية ، شهدت أجهزة الكمبيوتر وتطوير البرامج المقابلة تقدمًا تقنيًا هائلاً بمرور الوقت. تؤثر هذه الابتكارات على الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا ونعيش حياتنا اليومية. كما أنها تؤثر على طريقة معالجة أجهزة الكمبيوتر ونشرها للمعلومات. ومع ذلك ، فإن هذه التطورات التكنولوجية لن تكون ممكنة بدون سابقتها: العقل البشري!

لطالما كان الدماغ البشري ، المعروف أيضًا بأحد أقدم أجهزة الكمبيوتر ، قادرًا على التحليل والاستنتاج والتوصل إلى حلول منطقية للمشكلات المعقدة. في الواقع ، الدماغ البشري في شكله البيولوجي هو أنقى مثال على قوة أجهزة الكمبيوتر العملاقة. والأكثر من ذلك ، فإن الأمر المثير للدهشة هو أن البشر لم يستغلوا بعد إمكاناتهم الكاملة للتباديل والاستدلال المعقد.

تحاكي الحسابات الفيزيائية وظيفة الدماغ البشري وقدرته وعمليات المعلومات. وحدة المعالجة المركزية أو وحدة المعالجة المركزية هي "العقل" لجميع أجهزة الكمبيوتر وهي ضرورية لتطبيقات البرمجة أو الترميز.

أصبحت برمجة أجهزة الكمبيوتر متقدمة جدًا اليوم لدرجة أننا لم نعد مضطرين إلى الاعتماد على الخبرة الباهظة لمطوري البرامج المعتمدين. لطالما اعتمدت الأساليب التقليدية لبرمجة أجهزة الكمبيوتر على المطورين الذين يكتبون ترميزًا نصيًا معقدًا. غالبًا ما كان مطورو تطبيقات البرامج هؤلاء يحظون بأولوية قصوى في ميزانية الشركات. كانت خبراتهم تحظى بأهمية كبيرة مثل أجهزة الكمبيوتر الباهظة الثمن وغيرها من الأصول التقنية في الشركة! اليوم ، شهد تطوير البرمجيات الحديثة صعود المبرمجين أو المطورين من المواطنين. هذا يعني أن المعرفة المتعمقة بأجهزة الكمبيوتر وبرمجة البرامج لم تعد مطلوبة ، وذلك بفضل عدم وجود رمز / تطوير رمز منخفض.

لماذا لا يوجد كود منخفض هو المستقبل؟



استنادًا إلى انتشار شركات تطوير البرمجيات على نطاق واسع ، من الواضح أن التطبيقات منخفضة الكود بدون رمز هي طريق المستقبل . أصبح المشهد الرقمي سريع الخطى ، مما أدى إلى زيادة الطلب على تطوير البرامج بدون رمز / رمز منخفض. يستخدم تطوير البرامج منخفضة الكود وبدون تعليمات برمجية منصات تطوير مرئية لحلول برمجة الأجهزة المحمولة للشركات.

تعتمد منصات البرمجة هذه بشكل كبير على وظائف السحب والإفلات المرئية والقوالب الجاهزة لتطوير البرامج. لم يتم تبسيط أي كود / تطوير كود منخفض بسبب المنصات المرئية.

هذه الأنظمة الأساسية لتطوير التعليمات البرمجية / منخفضة الكود تقلل من مقدار البرمجة المطلوبة لإنشاء تطبيق جوال. باستخدام قوالب تطوير التطبيقات المرئية ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات بدون استخدام مطور برامج. نظرًا لعدم استخدام رمز / تطوير رمز منخفض لمنصة مرئية ، يحتاج المطورون المواطنون إلى مهارات تشفير أساسية للغاية. تقلل المنصات المرئية لتطوير البرمجيات من اعتماد الأعمال على المطورين لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول.

هذا يعيد "القوة" لتطوير التطبيقات بشكل مباشر إلى أيدي غير المبرمجين. نتيجة لزيادة الطلب التجاري على التطوير المرئي ، كانت هناك زيادة مقابلة في الحاجة إلى شركات تطوير البرمجيات. تقدم هذه الشركات مجموعة من منصات التطوير المرئي الخالية من التعليمات البرمجية / منخفضة التعليمات البرمجية للشركات.

يعد مطوروها جزءًا لا يتجزأ من البرمجة التي تعمل على تحسين منصات التطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية / منخفضة التعليمات البرمجية في المقام الأول! تعد شركات التطوير التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض من بين الشركات الناشئة التكنولوجية الأكثر شعبية في الآونة الأخيرة. أدى صعودها السريع إلى اعتماد العديد من الشركات على منصات وتطبيقات تطوير البرامج التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة. هذا التطوير بدون كود / كود منخفض باستخدام المنصات المرئية هو طريق المستقبل.

لماذا يعتبر No-Code مهم؟

تطورت الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض لتصبح أداة تطوير تطبيقات برمجية متزايدة الأهمية للشركات. لقد أعطت منصات التطوير التي لا تحتوي على كود ومنخفضة الكود الشركات مزيدًا من المرونة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها للمستخدمين. مع انخفاض الاعتماد على مطوري البرامج الخبراء ، يمكن للشركات الاستجابة بسرعة لاتجاهات الأعمال الجديدة في السوق. كما أن منصات تطوير التطبيقات المرئية الخالية من التعليمات البرمجية / ذات التعليمات البرمجية المنخفضة تسهل على غير المطورين تلبية احتياجات مستخدميهم بمزيد من المرونة والسرعة.

كما أنها تساعد في تبسيط سير العمل الذي يتطلب عادةً خبرة البرمجة لفريق من مطوري البرامج. تتميز منصات تطوير التطبيقات الإنتاجية مثل FreshDesk بميزات أتمتة محسنة تسمح للشركات بتتبع دعم العملاء وسير عمل الموظفين بشكل أفضل.

تستخدم منصات تطوير التطبيقات الأخرى مثل AppMaster تطويرًا بدون رمز منخفض التعليمات البرمجية ، مما يساعد الشركات على إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب بشكل أكثر كفاءة. يساعد ذلك مديري الأعمال ذوي المهارات التقنية الصغيرة على إنشاء التطبيقات وتقديم حلول الأعمال لعملائهم بوتيرة أسرع.

في عالم تطوير تطبيقات البرمجيات ، يمكن للسرعة التي تستطيع بها الشركات الاستجابة لاتجاهات السوق أن تجعلها أو تكسرها. تعد منصات التطوير المرئي الخالية من التعليمات البرمجية / منخفضة التعليمات البرمجية مهمة في مساعدة الشركات على الاستجابة بسرعة أكبر لهذه الاحتياجات.

من خلال وظائف التطوير المرئي البسيطة ، تقلل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز / رمز منخفض من الحاجة إلى برامج الترميز المعقدة أو مطوري البرامج. تعمل منصات التطوير التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض أيضًا على تقليل التكاليف التشغيلية للأعمال لأن هناك حاجة أقل لتوظيف مطوري البرامج لإنشاء البرمجة من البداية.

ما الفوائد المرتبطة بتبني منصة لا لتطوير التعليمات البرمجية؟



توجد العديد من المزايا للشركات التي تختار اعتماد نظام أساسي لتطوير بدون رمز لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول.

كفاءة حل المشكلات

قد يكون لدى الموظفين داخل الشركة مستويات متفاوتة من الكفاءات ومهارات حل المشكلات. بدون رمز / رمز منخفض يجعل من الممكن لهؤلاء الأفراد الحصول على مزيد من الاستقلالية في حل المشكلات داخل أقسامهم. ويرجع ذلك إلى أن طبيعة التطوير منخفض التعليمات البرمجية لا مركزية عملية حل المشكلات.

يمنح حل المشكلات الذين قد لا يتلقون تدريبًا رسميًا لمطور برامج تقليدي تحكمًا أكبر. ونتيجة لذلك ، تعمل منصات تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة على تسهيل حل المشكلات بشكل أكثر كفاءة والتعاون بين الفرق.

يحدد الأشخاص الذين يحلون المشاكل

تسمح الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة الكود لفرق الإدارة بتحديد من يقومون بحل المشكلات داخل المؤسسة. داخل الأعمال التجارية ، يزيد المديرون الذين يمكنهم تحديد من يحلون المشكلات مجموعتهم الحالية من الموارد البشرية المتاحة. نتيجة لذلك ، تتمتع المنظمات بقاعدة معرفية متزايدة داخل المنظمة لحل المشكلات.

هذا يجعل من الأسهل بكثير تكليف محللي المشكلات المقيمين لتطوير أو تنظيم عمليات سير العمل والعمليات باستخدام منصات تطبيقات الأعمال. يمكن أن يستفيد من يحلون مشاكل عدم وجود كود فعال أيضًا من فرص أكبر لتعزيز المواهب من الداخل. تقلل منصات التطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة الرمز من الحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمطوري البرامج الخارجيين لحل المشكلات.

انتشار أسرع



يساهم الرمز المنخفض بدون رمز في إمكانات حل المشكلات للشركات من خلال النشر السريع للتطبيقات. يسهّل هذا النشر السريع على مطوري البرامج المواطنين داخل الشركة إنشاء حلول لعملائهم بسرعة أكبر. تتيح منصات تطوير البرامج التي لا تحتوي على كود ورمز منخفض إطلاق تطبيقات الهاتف المحمول في السوق بمعدل أسرع.

هذا يقلل من الوقت الذي كان يمكن أن يتم إنفاقه في البحث عن الفريق المناسب من مطوري البرامج. يسمح النشر السريع لتطبيقات الأعمال التي تم إنشاؤها باستخدام منصات تطوير التطبيقات المرئية للشركات بالتكيف مع تغيرات السوق بسرعة. يمكن أن تعني مرونتها وسرعتها في نشر تطبيقاتها ميزة أكبر على منافسيها وربح أكبر!

تطوير البرمجيات المستقلة



الشركات قادرة على تطوير واختبار وتلقي تعليقات المستخدمين وتنفيذ ترقيات تطوير البرامج على تطبيقاتهم. يتم تبسيط هذه العملية بشكل كبير للمواهب الداخلية ، مما يمنح الشركات سيطرة أكبر على العملية. تسمح الاستقلالية المتزايدة لعملية تطوير البرامج للشركات بالتخلي عن التكلفة الإضافية لتوظيف مطوري البرامج. من خلال تقليل الحاجة إلى مطوري البرامج الخارجيين ، يكون للمؤسسات مشاركة أكبر في العمليات الفنية والإبداعية الخلفية لأعمالهم.

كيف يعمل رمز منخفض No-Code؟



يجب أن يفهم غير المطورين اختلافاتهم لتقديم أفضل الحلول البرمجية لأعمالهم. لا تُعد منصات تطوير البرامج منخفضة الكود التي لا تحتوي على تعليمات برمجية حلاً "سحريًا" لمشكلات الترميز لديك. كما أنها ليست حلًا واحدًا يناسب الجميع لاحتياجات البرمجة للمطورين المواطنين. في الواقع ، تقلل أدوات التطوير المرئي هذه بشكل كبير من الحاجة إلى كتابة الترميز. كما أنها تقلل من اعتماد المطورين الذين لا يقومون بالتشفير على لغات البرمجة المعقدة لإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب.

ومع ذلك ، لفهم أفضل السبل لتنفيذ تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بدون تعليمات برمجية ، ستحتاج إلى معرفة كيفية عملها. على الرغم من تشابهها الشديد ، إلا أن مبادئ تطوير البرامج المشتركة وغير البرمجية ليست هي نفسها تمامًا. يجد العديد من المطورين أن منصات التطوير ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية تعمل لتكمل بعضها البعض بدلاً من أن تعمل بمفردها. مطلوب بعض المعرفة بالتشفير الأساسي لمنصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية. ومع ذلك ، لا تتطلب أي تطبيقات تطوير التعليمات البرمجية أي معرفة برمجية.

يمكن للشركات ببساطة استخدام ميزات السحب والإفلات الخاصة بالقوالب المرئية بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الأعمال. تساعد أدوات التطوير بدون تعليمات برمجية منخفضة التعليمات البرمجية المطورين المواطنين على تقليل اعتمادهم على مطوري البرامج الخبراء. بسبب هذه المزايا ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات جوال جديدة وإطلاقها في وقت أقصر. لا يوجد تطوير لرمز منخفض يزيد من المعدل الذي يمكن للمؤسسة أن تقوم فيه بتنفيذ التحسينات التكنولوجية. مع القليل من المعرفة التقنية ، فإنه يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بتكلفة منخفضة.

في الواقع ، هناك حاجة إلى مطوري البرمجيات في البداية لإنشاء تطبيقات تطوير البرمجيات المرئية في الحالة الأولى. ومع ذلك ، فإن منصات التطوير التي لا تحتوي على كود ومنخفضة الكود توفر بيئة رشيقة لتطوير الأجهزة المحمولة. تساعد أدوات تطوير التطبيقات المرئية هذه الشركات على التمحور بسرعة لتلبية احتياجاتهم.

قيود لا يوجد كود منخفض

على الرغم من أن أدوات تطبيق التطوير ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بدون رمز قد تحل العديد من المشكلات للشركات ، إلا أن لها بعض القيود. نتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي استخدام التطبيقات المرئية الخالية من التعليمات البرمجية / منخفضة الكود إلى حدوث عيب بسيط.

خلل



قد تؤدي الأنظمة الأساسية للتطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة إلى حدوث مشكلات تتعلق بأمان البرامج للأعمال. بسبب البساطة النسبية لحل عدم وجود رمز أو رمز منخفض ، قد يتعامل الموظفون الضارون مع العمليات في النهاية الخلفية لهذه التطبيقات. يشار إلى هذا الفرد من قبل مطوري البرامج باسم "shadow IT" ويمكن أن يخلق مشاكل للأعمال! يمكن أن يؤدي تعطيل تطبيقات تطوير برامج الأعمال إلى تعطيل سير عمل الموظفين بشكل كبير.

يتسبب هذا الاضطراب أيضًا في حدوث مشكلات في عمليات العميل ومقاطعة وظائف التطبيقات التي أنشأها المستخدمون النهائيون. في بعض الحالات ، لم يكن لدى هؤلاء الموظفين في الواقع نوايا سيئة ولكنهم كانوا ببساطة مهملين أو فضوليين. ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر سلوك "shadow IT" سلبًا على أدوات تطبيق الشركة ويخلق مشاكل في النتيجة النهائية.

AppMaster يتخذ نهجًا مختلفًا تمامًا. يقوم بإنشاء التطبيقات وتجميعها وتشغيلها. نتيجة لهذا ، يبقى الرمز دون تغيير ؛ بمعنى آخر ، لا يمكن تغيير التطبيقات المترجمة أثناء العملية ما لم تمر عملية نشر إصدار جديد. يضمن ذلك عدم تغيير التطبيق أثناء التشغيل وعدم تغيير البرامج النصية. كل هذا يوفر مستوى عاليًا من الأمان.

مطورو التطبيقات الخارجية



يمكننا أن نتفق جميعًا على أن الأنظمة الأساسية للتطبيقات منخفضة الكود والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية توفر للشركات درجة كبيرة من الاستقلالية. ومع ذلك ، من نافلة القول أيضًا أن مطوري التطبيقات كانوا قد قاموا ببرمجة الكمبيوتر الأولية. كان مطورو البرامج هؤلاء قد أنشأوا برنامج الترميز الأولي وبرمجة منصة التطبيقات المرئية وسيكونون في حوزتهم الترميز الأصلي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات عندما ترغب الشركة في تخصيص تطبيقاتها.

قد يقوم مطورو البرامج بإنشاء تطبيقات ذات ميزات "مقفلة". تم إنشاء هذا البرنامج بطريقة لا يمكن للمستخدمين تحرير التطبيق أو ترقيته دون موافقتهم. نظرًا لأن المطورين الخارجيين قاموا بإنشاء برنامج التطبيق ، فإن الشركات ستكون أيضًا تحت رحمتهم عندما يرغبون في توسيع نطاق التكنولوجيا الخاصة بهم.

قد يفرض هؤلاء المطورون رسومًا باهظة للوصول إلى ميزات تطوير البرامج "المتميزة". قد يتم تقييد الأعمال أيضًا من خلال اتفاقيات الترخيص لمطوري التطبيقات وسياسة البائعين. قد تخلق هذه الثغرات القانونية مشاكل للشركات التي ترغب في توسيع نطاق تقنيتها أو تخصيص التطبيقات.

على عكس الحلول الموضحة أعلاه ، يقوم AppMaster بإنشاء الكود المصدري لكل تطبيق ويمكن أن يوفر للعميل ثنائيات تطبيق مجمعة جاهزة ومجموعات من رموز المصدر لكل نظام أساسي. AppMaster يتطور بشكل ديناميكي. يتم إضافة لغات جديدة ، مما يعني أنه عند ظهور مولدات جديدة ، يمكن للعميل إنشاء تطبيق في أي حزمة تقنية أخرى أو لغة برمجة أخرى دون تغيير تطبيقات العملاء.

هل تطوير كود اللا كود جيد؟



على الرغم من قيودها ، هناك العديد من الفوائد لاستخدام حلول عدم وجود رمز في عملك. من بين المزايا المميزة للحلول التي لا تحتوي على تعليمات برمجية هي سهولة استخدام قوالب البرامج المرئية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. تساعد الحلول الخالية من التعليمات البرمجية الشركات على تطوير التطبيقات دون معرفة تقنية ولا تتطلب من المطورين برمجة البرنامج.

أرخص



تعد منصات التطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة التكلفة أرخص في التنفيذ من الحصول على خدمات مطوري البرامج كاملة المكدس. توفر هذه الحلول الخالية من التعليمات البرمجية للشركات بديلاً أرخص من استخدام مطوري البرامج أو البرمجة التقليدية أو لغات الترميز المعقدة. تعتبر الحلول الخالية من الأكواد مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأنها تستخدم موارد نقدية وتكنولوجية أقل. بدلاً من فريق متخصص من مطوري البرامج ، توفر الأنظمة الأساسية للبرامج التي لا تحتوي على تعليمات برمجية حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة لبناء تطبيقات الأعمال.

أكثر أمنا



يمكن الآن التعامل مع المشاريع الحساسة للغاية بحيث لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية فيها داخليًا. قد تعمل إحدى الشركات على تطبيق عالي المخاطر تكون فيه المنافسة عالية. باستخدام حل بدون رمز ، يمكنهم التحكم في عدد الأفراد المطلعين على تطوير برامج التطبيق. ونتيجة لذلك ، فإنهم قادرون على الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمشروع خاصة وسرية قدر الإمكان. هذا في تناقض صارخ مع المشاريع التي لديها فرق كبيرة من مطوري البرمجيات يعملون على مهمة في أي وقت.

تحكم أكبر



مع مشاريع تطوير البرمجيات واسعة النطاق ، يكاد يكون من الحتمي أن تكون هناك تسريبات غير مصرح بها لتفاصيل سرية للغاية حول تطبيق جوال قادم. تمنح المنصات الخالية من التعليمات البرمجية لأصحاب الأعمال قدرًا أكبر من راحة البال. هذا لأنه يمكنهم تطوير برامجهم والإشراف على إنشاء التطبيق مباشرة.

تقلل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية من الحاجة إلى توظيف مطورين خارجيين ، مما يمنح الشركات مزيدًا من القوة على عملية تطوير البرامج الخاصة بهم. يسمح التحكم الأكبر في عملية تطوير البرامج للشركات بإحكام السيطرة على تفاصيل مشاريعها. يساعد هذا أيضًا في الحفاظ على معلوماتهم السرية آمنة من المنافسين.

فوائد استخدام تطوير بدون كود



وقت استجابة أسرع



تعتمد الشركات على منصات البرامج التي تدعم الحلول التقنية الرشيقة. هذا لأن السوق الرقمي سريع الخطى وقادر على المنافسة. يجب على الشركات التي تأمل في الحفاظ على قدرتها التنافسية أن تتكيف مع المتطلبات والاحتياجات المتغيرة للسوق الذي تعمل فيه. نتيجة لذلك ، لم يعد الابتكار التكنولوجي وتطوير البرمجيات خيارًا بل ضرورة.

ميزة تنافسية



في محاولة لمواكبة منافسيها ، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على إنشاء وإطلاق تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها بمعدل أسرع من منافسيها. يجعل التطوير بدون رمز هذا ممكنًا ، حيث يمكن للشركات إنشاء تطبيقات جاهزة للتسويق في وقت أقل من التطوير التقليدي. تساعد منصات التطبيقات المرئية الخالية من التعليمات البرمجية غير المبرمجين على إنشاء وإطلاق تطبيقات الهاتف المحمول التي يمكن أن تنافس تكنولوجيا منافسيهم. والأهم من ذلك ، أنها قادرة على الاستجابة بشكل أسرع للطلبات المتزايدة للمستخدمين النهائيين والبقاء في صدارة اتجاهات السوق.

سهلة الاستخدام



منصات التطوير بدون كود سهلة الاستخدام نسبيًا وسهلة الاستخدام. يتيح ذلك للمطورين المواطنين ذوي المهارات الأساسية في الترميز استخدام هذه البرامج وأدوات تطوير التطبيقات. تقلل هذه البساطة من الحاجة إلى توظيف مطوري برامج خارجيين ، وبالنسبة لغير المبرمجين ، فإنها تقلل مخاوفهم بشأن التطور التكنولوجي. تساعد المنصات الخالية من التعليمات البرمجية الشركات في إعادة توجيه طاقاتها من العمليات التكنولوجية الخلفية إلى الإدارة الفعلية لشركاتها.

بالمقارنة مع الخيارات الأخرى ، فإن التطوير بدون رمز يحتل مرتبة عالية كواحد من البدائل الأكثر قابلية للتطبيق والسرعة والرخيصة لإنشاء تطبيقات الأعمال. نتيجة لذلك ، يمكننا القول أن الحلول الخالية من الشفرات ليست موجودة لتبقى فحسب ، بل هي أيضًا طريق المستقبل.

مستقبل تطوير البرمجيات



ليس بالأمر الرخيص أننا تمكنا من الاستفادة من التطورات الحديثة في حلول تكنولوجيا البرمجيات اليوم. بدون شك ، لقد تطور هذا بشكل مطرد ولا يزال مصدرًا للابتكار التكنولوجي بينما نتحرك نحو المستقبل. وقد استفادت الشركات وستستمر في الاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية. أثرت هذه التطورات بشكل كبير على اختيار مجموعة التكنولوجيا المستخدمة في منصات تطوير التطبيقات.

كما أنه يؤثر على تكاليف تطوير برمجيات الأعمال والنفقات الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك ، تؤثر طريقة تطوير البرمجيات المختارة على المرونة والقدرة التنافسية للأعمال. عادة ما يتم تحديد ذلك من خلال السرعة التي يمكنه بها إطلاق تطبيقاته التي لا تحتوي على كود ورمز منخفض في السوق.

من الواضح أن حلول تطوير الكود / الكود المنخفض هذه موجودة لتبقى. أساليب تطوير البرمجيات الرشيقة والمتجاوبة هي طريق المستقبل الرقمي! لا يوجد رمز / تطوير منخفض يعمل على أتمتة العمليات ، وله منحنى تعليمي أقل ، وهو أرخص وأسرع وأكثر كفاءة من طرق البرمجة التقليدية.

كما أنها توفر الوقت والمال والطاقة ، وهي موارد قيمة في الأعمال التجارية. حلول تطوير البرامج هذه قابلة للتطوير ويمكن تخصيصها لتناسب احتياجات عملك ، بغض النظر عن الحجم. من أجل اختيار أفضل الحلول البرمجية لعملك ، من المنطقي استكشاف مزايا استخدام أدوات تطوير بدون كود برمجي منخفض.

استنتاج

عند مقارنتها بالنهج الأكثر تقليدية وتكلفة لتطوير البرامج ، فإن هذه الأدوات هي سنوات ضوئية في المستقبل! لا يوجد رمز / رمز منخفض يوفر لشركات اليوم بدائل قابلة للتطبيق لتحسين عروض تطبيقات الهاتف المحمول لعملائها. كما أنها توفر للشركات بديلاً قابلاً للتطبيق لتبسيط عملياتها وتطوير حلول برمجية بطريقة أرخص وأسرع وأكثر كفاءة.

يمكن أن توفر منصة تطوير التطبيقات الخاصة بـ AppMaster بدائل موثوقة لبرامج لا تحتوي على كود لعملك. منصتنا موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومعرفة في تطوير التطبيقات بدون كود. مهما كانت احتياجات عملك ، يمكن لـ AppMaster التعامل معها كما هي ، حلول تطوير برامج متكاملة لا تحتوي على كود لعملك.

يمكن لمنصة AppMaster أن تسهل عملية إنشاء البرامج كاملة الميزات مع توفير تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية والواجهة الأمامية والمتقدمة. يسعدنا تحديد موعد للتشاور معك لاستكشاف ميزات النظام الأساسي وخطط التسعير الخاصة بنا!