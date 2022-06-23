无代码平台是开发应用程序的工具，不需要编写任何一行代码。这些工具有一个类似于图形编辑器的直观界面。今天的平台是基于具有视觉元素和块的拖放构建器。创建一个应用程序成为一个在屏幕上移动块的问题，而不是写一网的代码。

尽管这个领域还没有如此发达和研究，但已经有成千上万的无代码工具用于不同的目的，有限的平台用于创建一种类型的产品，而复杂的平台用于更复杂的应用。一个典型的例子是AppMaster.io，一个具有自动代码生成、高性能和可扩展性的平台。在这个平台上可以开发出各种各样的应用程序。让我们更详细地研究一下这个工具。

AppMaster.io平台及其特点

AppMaster.io是一个无代码平台，用于开发服务器端、网络和移动应用程序。通过该工具，你可以创建任何复杂的企业应用程序，而无需编程技能。

AppMaster.io创建应用程序就像开发人员一样。应用程序的所有组件将与专业软件相同。

该平台是做什么的？

创建源代码。

编译。

管理发布。

写了文件。



用该平台创建程序比标准编程快数百倍。AppMaster.io以每秒22,000行的速度生成代码。这种平台的好处让你在使用时三思而行。实施无代码工具首先给你带来竞争优势。你可以快速启动和运行你的项目，减少开发成本。这些也许是公司开始使用无代码的首要原因。但其中最实际的优势是自动化和错误最小化。

在程序员的工作中会出现错误和失误--缺乏资格，这在雇用时不一定能检查出来，注意力不集中，以及人为因素。许多人都很匆忙，不做代码审查；他们在处理单独的代码片段时积累了技术债务。或者他们只是没有准备好承担大的项目，一直处于怀疑之中。

我们怎样才能避免这个问题呢？

让我们以AppMaster.io为例。该平台生成一个Go后端，在二进制文件内包含一个Vue前端，自动构建、部署和管理应用程序。它做了一整组程序员要做的一切。而且错误的数量会减少很多倍。比方说，你想对一个应用程序进行修改，并添加新的功能和元素。程序员会到代码的一个特定部分进行修改。AppMaster.io所做的是--每一次修改，平台都会为整个应用程序再次生成代码。错误更少；代码更干净，工作更快。

IT领域的错误是昂贵的。阿丽亚娜5号火箭的案例证明了这一点。一行错误的代码导致了114个开关的同时重启，每6秒重复一次。结果，决定炸毁火箭。损失达85亿美元。风险太大，不是吗？

除了延缓项目发展和造成经济损失的错误外，其他问题也很突出。

庞大的预算 - 一个软件产品的推出需要大量的开支：一个由开发人员、分析师、设计师组成的团队，对项目的进一步支持等等。

开发人员没有准备好承担一个大项目，试图 "重做和重写一切"。

模糊的最后期限。在最后期限前做好项目准备并不是一件容易的事。

所有的过程都可以用无代码来优化。特别是AppMaster.io，像许多其他平台一样，提供订阅条款，这比与整个团队合作要便宜。高编码速度和自动化功能使你可以在几周内从头开始开发应用程序。

AppMaster的灵活性和可及性

无代码工具是为商业用户建立的，使开发更容易获得。生产者和营销者也可以充当开发者，测试他们的想法，并实施它们。这对产品经理特别有用，他们直接与开发人员互动，并给他们分配任务。使用AppMaster.io，他们可以通过逻辑思考，并在业务流程编辑器中使用可视化块创建未来应用程序的轮廓。

无代码提供的灵活性和可创建的广泛的应用程序帮助公司改善服务，节省几十个员工的时间，并实施必要的定制工具。使用AppMaster.io，你不必处理典型的组织任务（上传内容、注册等）。你像一个构造者一样组装一切。没有必要在发布后仔细检查一切，平台将为你做一切，并为发布产品做准备。

我可以用AppMaster.io创建什么？

你可以使用该平台为公司内部服务、CRM和ERP系统、检查表、管理面板、工作流程自动化、联络中心的组织、定制支持、员工培训应用和企业市场的复杂逻辑创建现成的解决方案。

当你阅读评论时，你会发现来自三个类别的解决方案。

界面工作/应用设计师。

与集成的工作。

与后台工作：数据库、用户授权等。

在AppMaster中，你可以处理所有这些领域的工作。你可以在可视化数据模型编辑器中设计项目的基础--数据库。生成的应用程序使用任何与Postgres兼容的DBMS，这是更多的速度和可管理性；你可以在你的数据中心托管它们。AppMaster.io有模块。你可以用它们来开发复杂的集成方案并快速连接服务。

在业务流程编辑器中，你使用相同的视觉块为应用程序创建一个逻辑活动序列。应用程序设计帮助你为你的应用程序创建你想要的外观和感觉。在AppMaster.io中，你可以开发本地移动应用程序。它们被直接发布到AppStore和PlayMarket。AppMaster.io使用其框架来渲染应用程序的屏幕，以及小部件互动的逻辑。

应用程序在商店中发布后，可以对其进行修改。要改变移动应用程序的逻辑和屏幕，你只需要重新发布后台。整个平台是建立在视觉块上的。拖放式构建器界面使AppMaster.io对商业用户来说很方便，他们不必写一行代码来实现他们的想法。

总结

今天，无代码平台正自信地进入信息市场。主要的障碍仍然是缺乏使用这些工具的知识和经验。无代码明显地缩小了开发人员和商业用户之间的差距，但不能没有前者的帮助。对于程序员来说，这是一个掌握新方向并在专业上取得进步的绝佳机会。对新开发人员的需求每天都在增长。无论你是开发者还是企业家--在这两种情况下，无代码都会对你有所帮助。