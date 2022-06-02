房地产是全球最大的创收行业之一。即使在大流行最严重的时候，它在 2020 年也创造了超过 10.5 万亿美元的市场收入。许多房主和房地产投资者基于其盈利能力选择进入利润丰厚的租赁市场业务。

许多业主已经开始利用市场业务平台来有效地简化租赁流程。这些市场平台已成为其租赁住宿业务中不可或缺的工具。业主赞赏市场租赁平台大大简化了他们的日常管理任务。其中包括广告住宿、预订和通过市场收款。

这些市场平台最重要的用户也是租户或租户。这些用户更喜欢方便、易于预订和安全的支付网关，这是使用租赁市场平台的充分理由。基于它们的功能、多功能性和为两个用户增加的安全层，很明显市场租赁平台将继续存在。

什么是租赁平台？

租赁平台是连接商家和租户的虚拟市场。这个在线平台允许用户付费租用个人或公司在市场上列出的各种物品。租赁市场项目包括设备、车辆、家具或房地产。

租赁平台因其便利性而受到房地产市场用户的欢迎。它无缝连接房地产租赁市场中的买家和卖家，并向用户收取费用。业主向租赁平台支付挂牌费，以便在市场上宣传他们的住宿。这些用户明白，租赁市场平台是会见和筛选潜在租户的最有效和最轻松的方式。在线市场简化了流程，是业主安全出租住宿的绝佳平台。

租赁市场平台在寻求短期或长期住宿的租户中也很受欢迎。一些市场平台允许租户或租客免费搜索房产列表。但是，其他房地产市场企业可能会收取会员费或“查找费”以获取有关住宿的更多详细信息。这可能包括物业地址、内部和外部的租金价格详细照片。基于其稳步增长，有机会建立租赁市场平台，以满足这些用户的需求。

租赁平台的核心功能是什么？



在产品开发过程中，租赁平台的核心功能可以称为最小可变产品或市场 MVP。市场 MVP 需要以最简单的版本开发基本的租赁市场平台。这个MVP很简单；核心功能足以满足大部分用户的需求。市场 MVP 的目的是收集反馈并评估潜在用户的反应。根据用户对市场 MVP 功能的反应，确定是否需要进行更多产品开发。租赁市场业务可以创建一个具有最少可变产品功能的基本平台，包括以下内容：

注册/登录门户



搜索过滤器选项



地图/地点



住宿页面



聊天功能



反馈

核心 MVP 功能

注册/登录门户：

注册/登录页面是大多数市场平台的核心 MVP 功能。它是为用户创建帐户并登录到租赁市场以进行租赁应用程序开发而创建的。注册 MVP 功能允许房东注册、登录平台的业务门户和管理房产列表。来宾注册门户注册用户以启动他们的市场资料。此帐户资料使客人可以搜索并确认他们的住宿。租赁市场 MVP 还有助于在注册或登录过程中与社交媒体平台集成。

搜索过滤器：

租赁市场 MVP 应包括为用户开发搜索过滤器。搜索过滤器是 MVP 市场功能，可让用户更轻松地搜索、排序和选择理想的候选人或出租住宿。房东可以使用市场搜索过滤器作为筛选工具来寻找特定人群的客人。租房者可以使用搜索过滤器搜索被认为最适合他们通勤的特定位置的住宿。他们还可以根据个人喜好（例如房间大小或空调等设施）使用搜索过滤器。

地图/地点：

租赁市场 MVP 包括一个地图功能，可帮助潜在访客轻松找到房产的位置。在市场平台开发期间，团队应确保地图准确且最新。市场地图应该是可访问的，并与数据驱动的位置应用程序（如网络上的谷歌地图、Android 和 iOS）很好地集成。

租赁市场 MVP

住宿：

MVP 市场上的住宿页面提供照片、地图、设施和其他有关设施的信息。市场住宿设施和便利设施的具体细节是租赁平台的最小可变产品特征。用户可以在确认预订前一目了然地看到市场住宿。市场 MVP 页面包含房间数量、可用性和日历预订门户等详细信息。

聊天功能：

房东应该有一种与租赁市场用户交流的方式。聊天功能或消息传递功能将允许用户确保预订安排得到充分制定，并且还允许论坛在出现任何问题时提出问题或提出投诉。

反馈：



租赁市场平台的用户通过在线评论提供有关他们住宿体验的反馈。反馈可以公开，供潜在客人查看并留下其他评论或问题。这些市场功能很重要，因为平台的潜在访问者会阅读这些评论。他们经常根据以前租房者的反馈决定在该地点预订住宿。响应式主机还可以使用平台上的反馈市场功能来响应客户。

租赁市场定制解决方案

安全支付网关：

租金付款通常通过租赁市场应用程序上的自动化系统处理。安全支付网关允许用户查看账单信息、完成交易并选择与其预订相关的附加选项。租赁市场上的 MVP 支付平台允许使用大多数货币和支付处理器选项，例如 PayPal。

照片库：

租赁市场用户还可以选择发布他们的住宿体验。这些照片或视频将存储在市场照片和视频库中。这个市场画廊使用户可以更轻松地向其他潜在租户展示该物业的图像。

哪个是出租的最佳应用程序？

Airbnb是全球最知名的租赁市场产品。它被业主和租赁市场用户视为最佳平台之一。该平台允许人们在虚拟市场上列出和预订出租物业。 Airbnb 平台具有许多自动化功能，例如直观的导航和用户友好的界面。它的虚拟市场使房东可以轻松地同时向数千名用户宣传他们的房产。

对于企业主来说，它可以帮助他们审查和选择最适合他们房产的租户。它还在其平台上为企业主维护准确的客户数据。这使得 Airbnb 成为企业主首选的租赁市场产品。 Airbnb 拥有庞大的市场列表数据库、响应迅速的客户服务和可靠的住宿。其安全功能可促进无缝支付处理，并在出现问题时为用户提供可靠的退款系统。房东还可以通过体验之旅等其他附加服务为他们的出租物业业务增值。

Liquid Space是一种流行的租赁市场产品，用于出租共享办公空间。它允许用户按小时租用办公空间、设备、家具和便利设施。该市场产品允许个人、数字游牧民族和初创企业预订酒店的会议室。它为企业主和个人提供了拥有办公室的灵活性，而无需大量的管理费用和维护成本。

如何创建租赁市场应用程序？

选择您的产品解决方案：

在产品开发阶段之前，确定哪种类型的租赁市场平台最适合您的业务需求。对于只需要基本 MVP 的小型房地产企业来说，现成的市场平台将是最佳解决方案。然而，更大规模的虚拟市场需要更庞大、更可扩展的技术堆栈。开发人员需要构建定制的市场平台功能以满足业务需求。

市场发现阶段：

为了评估租赁市场的商业可行性，企业主需要进行发现阶段。在开始构建市场平台解决方案之前，需要在开发的发现阶段评估利弊。在发现阶段，开发人员详细检查市场平台的功能。发现阶段还包括评估市场 MVP 的技术堆栈和可扩展性，以得出最佳解决方案类型。

实施市场解决方案：

在发现阶段之后，开发人员需要实施所选的技术堆栈并构建最适合项目规模的市场解决方案。构建一个具有最小可变产品且易于升级的平台效率更高。 JavaScript 和 Python 是高级编程语言，可用于快速构建租赁市场平台产品。这些流行的技术堆栈解决方案类型非常适合租赁市场平台开发。该技术堆栈允许开发人员使用基本的 MVP 核心功能和自定义、可升级的功能构建市场功能，或者您可以采取替代路线并寻求无代码开发。例如， AppMaster 平台是迄今为止最强大的无代码解决方案之一。

搭建一个租赁市场平台需要多少钱？

市场开发成本将根据正在构建的租赁市场平台所需的 MVP 有所不同。如果最佳解决方案类型是具有基本核心功能的最小可变产品租赁平台，这将影响整体项目预算。为了构建租赁市场解决方案，企业主可以求助于现成的 MVP 解决方案来快速启动他们的租赁市场业务。

简而言之

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