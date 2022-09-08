云托管服务可以为希望支持其应用程序的组织提供多种好处。这些服务可以帮助降低应用程序的总体拥有成本并提供许多其他优势。也许最重要的是，云托管服务可以帮助提高应用程序的性能和可用性。

云托管服务是一种云计算，是指将 IT 基础设施和运营外包给第三方提供商。云托管服务提供商 (MSP) 为其客户提供一整套 IT 服务，这些服务通过互联网从 MSP 的数据中心远程交付和管理。这种类型的云计算允许企业将其 IT 基础架构的管理和维护工作交给专家团队，从而释放内部资源以专注于核心业务活动。

在本文中，我们将仔细研究通过使用云托管服务来支持您的应用程序可以获得的一些好处。

什么是云计算？

云计算是一种模型，用于实现简单的按需网络许可以组合计算资源（例如，Web、服务器、存储、应用程序和服务）。该技术允许企业根据需要扩大或缩小其 IT 资源，只需为他们使用的资源付费。

它通过互联网（云）提供计算服务——服务器、空间、 数据库、连接、软件、洞察力和信息，以提供改进的、灵活的资源和规模经济。借助云计算，企业可以避免 IT 基础设施的大量前期资本支出，从而使他们能够将这些资金重新分配给其他业务优先事项。此外，云计算可以帮助企业实现提高敏捷性和加快上市时间的目标。

云服务有 3 种基本类型：基础架构即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 。

借助 IaaS，企业可以从云提供商处租用按需计算资源，例如虚拟机 (VM)、存储和网络。

借助 PaaS，企业可以在云平台上部署应用程序，而无需管理底层基础架构。

SaaS 是提供商按使用付费提供的软件。

许多企业使用这些服务模型的组合来满足他们的特定需求。例如，他们可能使用 IaaS 来配置 VM 以进行开发和测试，使用 PaaS 来部署他们的应用程序，以及使用 SaaS 来进行电子邮件和协作。

使用云服务提供商有什么好处？

您可以更轻松地扩展您的应用程序。借助云托管服务，您可以根据需要快速添加或删除资源，以响应需求变化。这可以帮助您节省基础设施成本，因为您只需按使用量付费。另一个好处是您可以利用最新技术。云托管服务不断更新最新功能和安全补丁。这可以帮助您使您的应用程序保持最新和安全，而无需投资自己的基础设施。

使用云托管服务可以帮助您专注于核心业务。通过将应用程序管理外包给专家团队，您可以腾出自己的时间来处理业务的其他领域。这可以帮助您提高整体效率和有效性。此外，云服务提供商提供各种安全功能来确保您的数据安全，包括数据加密和活动记录。此外，许多云服务提供商提供各种增值服务，例如灾难恢复和 24/7 客户支持。

云计算的 5+2 好处是什么？

云计算有很多好处，但这里是前五名：

节约成本：

云计算最显着的好处之一是节省成本的潜力。使用云计算，您只需为资源付费，与传统的本地解决方案相比，这可以为您节省资金。本地解决方案，有时您购买的东西超过了必要的数量，随着时间的推移，它会在没有任何实际用途的情况下被浪费掉。相反，您可能需要尚未安排的服务器或硬盘。您必须紧急设置它，这将比平时花费更多。有了云计算，你就没有这个问题了。如果您不需要某个功能，则不要购买它。如果您在特定时间需要它，您可以使用它，使用它，然后再次删除它。因此，您无需支付额外费用。

灵活性和可扩展性：

云计算是各种规模企业的新规范。它的灵活性和可扩展性使其成为希望快速轻松地发展和扩展的公司的理想解决方案。借助云计算，企业可以添加新用户和应用程序，而不必担心增加其基础设施。而且，如果他们需要缩减规模，他们可以快速有效地做到这一点。这使得云计算成为希望能够迅速响应市场变化的企业的理想选择。

提高效率：

云计算还可以帮助您提高效率。使用本地解决方案，您通常必须处理维护和更新。但是通过云计算，提供商可以处理这些任务，因此您可以专注于您的核心业务。

可靠性：

云提供商提供高水平的安全性和可靠性，并具有多层保护。安全性是企业在 IT 基础架构和运营方面的重要考虑因素。 MSP 可以为其客户提供对最新安全技术和实践的访问权限，这有助于保护数据和系统免受恶意软件和网络攻击。

改进的协作：

云计算彻底改变了企业和组织的协作方式。通过将数据和应用程序存储在云中，公司可以让员工随时随地访问和共享信息。这种增加的灵活性和可访问性导致改进了协作并提高了生产力。此外，云计算使企业更容易与客户和合作伙伴建立联系，进一步改善协作。

更好的灾难恢复：

基于云的备份和灾难恢复解决方案通常比传统的本地解决方案更有效且成本更低。通过将数据和应用程序存储在云中，企业可以更轻松地保护自己免受硬件故障或自然灾害造成的数据丢失。

提高安全性：

与流行的看法相反，云计算实际上比本地解决方案更安全。选择合适的提供商，您的数据将存储在安全的私有云中，您可以利用高级安全功能，如双重身份验证。这些只是云计算的众多好处中的一小部分。迁移到云的组织通常可以显着节省成本、提高效率和改进性能。

如何确定云托管服务是否适合您的业务？

在决定云托管服务是否适合您和您的企业时，需要考虑几个关键因素。最重要的一项是您的公司是否已为过渡做好准备。如果您仍在使用本地软件和硬件，则必须考虑该基础架构与基于云的解决方案的集成程度。考虑团队的技能以及他们是否准备好管理云环境也很重要。

另一个关键因素是成本。从长远来看，云托管服务可以为您的公司节省资金，但您必须确保您已准备好进行前期投资。如果您还考虑订阅模式是否适合您的业务，那将是最好的。如果您不确定需要该服务多长时间或者您的需求是否会随着时间而改变，这可能不是最佳选择。

最后，最好权衡迁移到云的风险和收益。潜在的安全风险与任何向新技术的迁移有关，但您需要确定这些风险是否值得潜在的回报。云托管服务可以为您的业务提供灵活性、可扩展性和成本节约，但您必须确保您已准备好进行过渡。

云服务的优缺点是什么？

优点

使用云管理的远程服务有很多好处。也许最明显的好处是节省成本。借助云管理的远程服务，企业可以避免与传统本地解决方案相关的高昂前期成本。此外，云管理的远程服务为企业提供了更高的灵活性和可扩展性。公司可以根据需要轻松添加或删除用户，并随着业务需求的变化扩大或缩小他们的服务。云管理的远程服务还为企业提供了更高的安全性和可靠性。借助基于云的解决方案，公司可以从最新的安全更新和补丁中受益，并确保他们的数据得到备份和安全。

缺点

互联网依赖

一个缺点，也是一个优点，是它依赖于互联网。如果您没有强大的工作互联网连接，您将无法访问您的数据库。云服务可能不可靠，在某些情况下会发生服务中断和数据丢失。如果您需要访问您的数据并且无法访问 Internet，您的工作将停止。在物理数据库中，这并不重要。然而，现在你需要互联网来处理所有事情，所以这不是什么大问题。为安全起见，在采用云服务之前，请建立可靠的互联网以保持您的工作正常进行。

安全风险

最显着的缺点之一是控制或限制对基于云的数据和应用程序的访问可能具有挑战性。物理数据可以很容易地得到保护，但虚拟数据具有高度易失性，无法识别的来源可以访问它。这可能是一个安全风险，特别是如果敏感或机密信息存储在云中。

访问受限

通常，云服务提供商都有自己的规则。他们可能不会表现出灵活性，您必须遵守他们的规则。它可能会导致对某些对您的业务至关重要的功能的访问受限。这对大多数人来说绝对是一个劣势。

备份时间

如果您需要备份或恢复某些内容，使用云服务可能会成为一个漫长的过程。使用硬盘，这似乎是一项微不足道的任务，但在云服务的情况下可能会出现问题。小文件不会有任何影响，但如果您要备份整个服务器，则很耗时。

价格因素

大多数人都希望降低运行应用程序或业务的价格和不同成本。这是采用云服务的主要原因。但是，价格取决于所需的软件。如果您需要使用尖端技术的高端软件，成本可能会高于内部服务器设置。因此，在继续之前进行价格比较。

云计算的重要性是什么？

借助云计算，您可以按需获取 IT 资源。您必须按即用即付定价模式付费。它允许企业避免在硬件和软件方面的前期资本投资，而只需为他们使用的资源付费。资源可以快速扩展或缩减以满足不断变化的业务需求，并且企业只需为其使用的资源付费，这可以显着节省成本。

云计算使企业能够更灵活地响应市场变化，因为他们可以根据需要快速扩展或缩减其 IT 资源和应用程序。此外，云计算可以帮助企业改进灾难恢复和业务连续性规划，因为它们可以快速轻松地在云中复制其 IT 基础架构和应用程序。

开始使用云托管工具的最佳时间是什么时候？

这个问题没有万能的答案，因为开始使用云管理工具的最佳时间会因组织的具体需求而异。但是，当您准备好将组织的数据和应用程序迁移到云时，通常最好使用云管理工具。通过这种方式，您可以利用基于云的工具可以提供的许多好处，例如提高灵活性、可扩展性和节省成本。

如何为您的企业选择云托管服务？

在为您的企业选择云托管服务时，需要考虑一些事项。

首先，您需要考虑您拥有什么类型的业务以及您需要什么样的服务。确定您是否需要 IaaS、PaaS 或 SaaS 服务。此外，如果您有一家小型企业，您可能不需要像大型企业那样多的存储空间。因此，请考虑您的业务规模并采取相应行动。

其次，您需要考虑服务的价格。由于服务范围或品牌名称，某些服务更昂贵。因此，请尝试您的选择并为自己获得最优惠的价格。

第三，您需要考虑服务的功能。市场上充斥着几家云管理服务提供商。但是，他们的服务范围通常会有所不同。这就是为什么你应该询问他们的特点。

第四，必须考虑公司的声誉。由于您信任他们的业务运营，因此您应该调查提供商的声誉。了解他们是否可以保护您的数据并提供安全性。

最后，公司的客户服务至关重要。提供商应该最擅长处理客户。如果情况不同，他们可能会对您处理不当，从而损害您的客户群。

因此，您需要最好的云服务来承担您的负担。

AppMaster：无代码开发平台

AppMaster 是一个无代码平台，可让您快速轻松地创建自定义移动和 Web 应用程序而无需编码。您可以使用 AppMaster 为 iOS 和 Android 设备开发应用程序，无需聘请开发人员或学习如何编码。 AppMaster 非常适合希望轻松创建自己的应用程序的企业、组织和个人。您需要技术背景来完成它，但我们确信它会为您节省金钱、精力和时间。

它是如何工作的？

该平台使用拖放界面来构建应用程序，而不是编写代码。它还提供了许多功能，可以轻松管理和更新应用程序，包括推送通知和分析。如果您想减轻开发高级应用程序的负担，您可以使用编程知识最少的人，并使用无代码平台中最强大的后端构建一个出色的应用程序。

结论

云托管服务非常适合希望简化运营的企业。它具有使您的应用程序具有竞争力和效率的几个优点。此外，它还可以节省资金并增加协作和灵活性。我们希望您更多地了解云托管服务如何对您的业务有所帮助。