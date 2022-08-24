您是否正在寻找有关 DevOps 应用程序和软件开发的终极指南？如果是，请通读全文，因为它是您正在寻找的完整指南。 DevOps 方法是开发和运营的统称。因此，这意味着对组织的应用程序和软件开发以及信息技术团队执行的不同工作构成统一的方法。

了解 DevOps 至关重要，因为它可以促进公司中这些团队之间更好的联系和合作。在性能有限的情况下，DevOps 方法软件代表了采用软件和应用程序开发、工业化、自动化以及更好的基础设施监督和部署实践。

该表示还屏蔽了变化，例如在开发人员和 IT 主管之间建立信任和凝聚力，以及使专业计划与企业需求保持一致。 DevOps 可以修改软件交付、工作角色、服务和信息技术机制，并暗示最合适的技术。

DevOps 是 IT 专业人员用来简化应用程序和软件开发过程的一种方法。它涉及软件开发和运营团队之间的协作，以自动化软件交付过程。

在本文中，将解释 DevOps 部署方法的介绍，并为您提供如何实施它的指南。如果您不熟悉 DevOps 方法软件或正在考虑在您的组织中实施它，本指南将为您提供其基础架构及其工作原理的概述。它包含 DevOps 文化、工具、自动化等。最后，您将了解 DevOps 工具如何使您的业务受益，以及接下来的一些入门步骤。

什么是 DevOps？

DevOps 基础架构是应用程序和软件开发和部署方法，在开发和运营团队之间进行集成。 2010 年，Gene Kim 在写了一篇题为“理想的 DevOps 流程”的博文后引入了 DevOps 一词。这种方法被世界各地的组织用来提高效率和交付速度，并降低与大规模、不频繁部署到生产环境相关的风险。开发和运营一直是独立的团队，即使它们属于同一个职能部门。应用程序和软件开发团队关心的是编写代码并在正确的时间将其发送到运营部门进行部署。

部署方法不断发展，DevOps 方法软件是最新和最受欢迎的软件之一。因此，简而言之，软件开发的 DevOps 方法是一组流程和工具，可帮助平滑软件开发和运营之间的过渡。通过自动化团队之间的任务和沟通，DevOps 软件开发方法可以通过自动化团队之间的任务和沟通来帮助加快交付时间并改善质量控制。





什么是 DevOps 部署方法？

DevOps 应用程序和软件开发操作中的两个团队的分离是一项开销活动，开发团队不想参与其中。在 DevOps 中，开发团队关注的是在正确的时间编写代码并将其发送给运营团队以进行软件部署。运营团队还关心编写脚本并监控在部署发布后软件基础架构内发生的情况。

DevOps 工具是一种部署方法，强调软件开发人员和 IT 专业人员之间的沟通和协作。 DevOps 方法软件旨在缩短完整的软件开发操作并提高应用程序或软件发布的频率和质量。

DevOps 哲学的关键方面之一是持续集成 (CI)。 CI 是每天多次将所有开发人员工作副本与共享主线合并的做法。通过定期集成，开发人员可以避免广泛、不频繁集成的陷阱。

DevOps 理念的另一个关键方面是持续交付 (CD)。 CD 是在短周期内交付软件的实践，通常每两周或更短的时间。这允许对功能进行快速反馈和迭代。 DevOps 方法的好处包括更快的上市时间、降低风险和提高效率。 DevOps 工具已被证明可以提高开发人员和 IT 专业人员的满意度和生产力。

DevOps 方法是如何实施的？

DevOps 应用程序和软件开发操作是通过确定可以改进流程的领域并改变工作方式来实施的。其中最关键的方面之一是沟通，因为参与项目的每个人都必须意识到这些变化。另一个重要方面是自动化，它可以帮助减少需要完成的手动工作量。

DevOps 的 5 大支柱是什么？

DevOps 应用程序和软件开发运营有五个主要支柱：

文化

自动化

倾斜

测量

分享



文化

DevOps 哲学是关于文化的。这是组织看待和使用技术的一种方法。 DevOps 理念强调开发和运营团队之间的协作。目标是创造一种持续改进软件的文化，让每个人都在不断学习和试验。

自动化

自动化是 DevOps 的另一个关键支柱。自动化通过消除手动任务和错误来帮助加快应用程序和软件交付过程。它还允许更一致和可重复的部署。该基础设施能够通过自动化工作流程和尝试新代码来减少过度工作。

倾斜

精益是创建 DevOps 哲学的第三个支柱，其中智能策略和惯例成为应用程序和软件创建的笑话。精益测试过程允许定期和有影响力的测试，这对于执行至关重要。

测量

度量是 DevOps 哲学的第四个支柱。 DevOps 基础架构依赖数据来推动决策。通过测量应用程序和软件交付过程的各个方面，组织可以确定需要改进的领域。通过不断地衡量和监控，组织可以确保他们始终朝着自己的目标前进。

分享

DevOps 的最后一个也是第五个支柱是当征服是根本时，分享想法和困难的描述。机组人员必须承认并将情况视为对手，而不是彼此之间。基础设施概念的共享打开了反馈的轨道，从长远来看可以成为改进的支柱。合并工作人员，以便在质量保险 (QA)、开发和运营之间实现更好的联系和崩溃孤岛。

DevOps 中有多少个部署阶段？





DevOps 软件开发操作和部署通常有六个阶段，即：

持续发展

持续集成

持续交付

持续测试

持续监控

持续部署



持续发展

持续开发是一个总称，它定义了创建准备在市场上推出的软件代码的过程。它将持续集成应用于 DevOps 中的持续部署。通过执行持续开发软件技术和相关策略，公司可以更快地交付质量更好的成果，包括减少风险和避免潜在障碍。

持续集成

持续集成是基于 DevOps 过程的软件演进的应用实践。 移动应用程序创建者每天将代码更改连接到分布式存储中，这些更改会定期自动测试。持续集成可确保最近更新和验证的代码始终如一且高效地向软件开发人员开放。持续集成通过允许和允许众多开发人员毫不犹豫地对一个源代码进行操作而不是等待合并不同的原则和部分然后合并，从而排除了软件创建中代价高昂的暂停。这种方法对于 DevOps 软件开发操作至关重要，它将速度和技巧与可靠性和保护相结合。

持续测试

DevOps 持续测试是允许软件开发人员确认代码在实际条件下工作正常并按计划运行的过程。持续测试可以发现可能需要修改或修订的产品的缺陷、错误和不同的结果和组件，并且可以被迫回到软件开发的早期阶段以进行持续改进。

持续监控

在 DevOps 中，持续监控意味着软件开发团队必须有足够的标准来监控整个开发过程中的代码和开发过程。虽然如果大部分监控都是自动化的总是更好的，这样操作部门可以很容易地发现问题，提供反馈并及时通知开发团队。持续的反馈保证了更高的安全性、系统的可信度以及在问题出现时更优雅的回复。

持续交付

它是列表中的以下分析度量。当代码经过测试、修改和批准后，将发布到展览中，向消费者发布有关产品的更新，以进行可持续性和检查。为此，持续交付具有尽可能高效的自动发布流程，只需点击一下即可。

持续部署

持续部署是为 DevOps 服务的时间；它可能变得比持续交付更合适。它是对持续交付的完全自动化解释，无需人工干预或操作。持续部署代码中的每一项获批变更都以一致的组织流程交付给客户。这种交互扼杀了预定出院天数的要求，并加快了输入循环。更适度、持续的交付使工程师能够快速获得客户的意见，并以更出色的敏捷性和精确性解决问题。对于 DevOps 工具组来说，不间断发送是一个很好的目标，但最好在弄清楚 DevOps 周期之后应用。协会需要一个彻底和可靠的计算机化测试环境，以使一致的组织能够出色地运作。从 CI 持续集成和 CD 持续交付开始将帮助您在尚未到达的情况下到达。

DevOps 的好处

虽然这绝不是一个迷人的镜头，但 DevOps 哲学可以解决包括传统 IT 协会在内的大量常规问题。它对合作、自动化和技能的强调可以具有巨大的优势，包括：

高投资回报率 (ROI)

快速上市

提供更高的用户满意度

提高效率

更好的协作

及时纠正问题



由于团队完美地合作，同时受到周期和文化的支持，DevOps 哲学的众多优势之一包含了显着减少的错误沟通或错位的风险。精确的通信带来了更大的效率和最终的产品卓越。此外，灵活的实践，如一致的协调和发送，结合自动测试和标准输入，加快了推进周期，并保证早期区分和监督错误或不同的问题。

总的来说，无数这样的协会急于接受这种态度来获得 DevOps 软件开发运营的回报也就不足为奇了。如果执行得当，DevOps 工具周期会带来更好的项目、更快乐的客户和更好的主要关注点。

简而言之

DevOps 是一种新的方式来组织工作、合并团队，并为产品开发运营开发更多的团队建设方法。 DevOps 工具也有利于并有助于按时组织和完成任务，因为它耗时更少、交付速度更快且具有成本效益。

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