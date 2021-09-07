无代码不仅适用于快速创建业务应用程序和网站。游戏开发者也采用了它很长时间。在构造器的帮助下创建的游戏完美地展示了可视化编程的可能性和潜力。

小不幸

作者：Killmonday Games AB

一款具有非凡视觉效果的小型任务游戏，情节讲述了一个小女孩的神秘冒险。

Steam 上的游戏页面

工具：冒险创造者

Cessabit：减压游戏

通过 Tepes Ovidiu

一款极简的抗压游戏，可提高视觉记忆力。

App Store 中的游戏页面

工具： BUILDBOX

小佐贺

杰里米·诺加尼 (Jeremy Noghani)

一款微型鼠标冒险角色扮演游戏，已在 Kickstarter 上筹集了近 50,000 英镑。来到 Windows 和 Mac。

Kickstarter 上的项目页面

工具：构造

Dash N Blast

波帕拉杜

一款简单但视觉上令人愉悦的 3D 游戏，其游戏玩法的主要组成部分是避开和破坏障碍物。

App Store 中的游戏页面

工具： BUILDBOX

乌托邦综合症

由乌托邦游戏

在幻想类型中指向并单击。一系列关于地下避难所人们生活的氛围游戏。

Steam 上的游戏页面

工具：冒险创造者

沼泽

by After Apocalypse Games

具有互动战斗和有意义选择的视觉小说。

开发者网站上的游戏页面

工具： GDevelop

雨水冲刷

作者：弗罗斯特伍德互动

具有复杂情节和简约图形的互动故事。

Steam 上的游戏页面

工具：冒险创造者

大鹅

通过 Blastmode，P2 游戏

只用一个想法征服，一个关于鹅的冒险的动态射击游戏，探索浩瀚的银河系并与邪恶作斗争。

Steam 上的游戏页面

工具：构造

蛾

由 Mertzsoft 提供

一款具有令人愉悦的视觉效果和无尽关卡的手机游戏，讲述了一只飞蛾在夜间森林中的冒险经历。

Google Play 页面

工具： BUILDBOX

像素冒险军团

作者：尤利西斯·弗雷塔斯

具有角色升级系统、收集物品、进行对话和交易的能力的像素手机游戏。

谷歌播放页面 。

工具： GDevelop

奥秘命运之沙

通过调用游戏

带有隐藏对象元素的经典冒险游戏。

Steam 上的游戏页面

工具： 冒险创造者

黑夜斗士

本·斯克里文

适用于具有动态图形的移动平台的 3D 街机射击游戏。

App Store 中的游戏页面

工具： BUILDBOX

黄金空间

马巴夫

一个故事驱动的射击游戏，具有完全可破坏的环境、非线性关卡和多个结局。

Goldspace项目网站

工具： Stenyl

用于创建游戏的无代码工具

本文中提到的工具列表以及简短的描述。

适用于所有级别的开发人员的全功能Unity工具包。有一个可视化的脚本界面和直观的设计，非常适合初学者。有经验的程序员肯定会对强大的事件系统和广泛的 API 功能感兴趣。

查看使用 Adventure Creator 创建的游戏

一个用于快速游戏开发的环境，允许您结合可视化和经典编程：既有块构建器，也有成熟的代码编辑器。您可以通过浏览器或通过在计算机上安装 Construct 来离线开发游戏。

检查使用 Construct 创建的游戏

一个提供一组用于创建 2D 游戏的可视化编程工具的平台。网站上的作品集已经很长时间没有更新了，您可以在 Twitter 上通过 #MadeInStencyl 主题标签看到开发人员使用 Stencyl 的新项目。

检查使用 Stencyl 创建的游戏

无代码构造函数，让您无需编程技能即可创建 2D 和 3D 手机游戏——这要归功于方便的拖放界面和模板库。有一个免费的资费计划，其可能性对于新手无代码开发人员来说已经足够了。

检查使用 BUILDBOX 创建的游戏

免费的开源游戏构建器。事件编辑器可以让你在没有编程知识的情况下表达游戏的逻辑，游戏对象的现成行为模型加快了开发速度。您可以为不同平台创建原生游戏并快速发布。

检查使用 GDevelop 创建的游戏

鼓舞人心！

无代码的可能性正在迅速扩大。世界各地成千上万的人可以将他们的想法变为现实——无论是作为团队的一部分还是独自一人，使用编程经验还是完全从头开始。

今天，视觉设计师允许您设置相当复杂的逻辑、设计级别和实现分支场景。虽然无代码游戏开发不是AppMaster.io能力适用的领域，但我们对这个领域还是很感兴趣的！