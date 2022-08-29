“自动化”一词并不总是与配备机器人的高科技工厂联系在一起。工作场所自动化可能有多种形式，但一种常见的形式是机器人完成曾经由人类完成的工作，例如在无代码平台中。即使在当今最基本的软件程序中也可以找到微妙的自动化形式，而在自动驾驶汽车和机器人等事物中可以看到更明确的形式。

什么是自动化，以及如何在您的工作场所实施它？

当计算机在没有任何人为干预的情况下执行预定的重复性任务时，工作场所的自动化就会发生。通过这样做，企业可以简化运营并提高工人的生活质量。它进一步开辟了数字化转型的途径。在这种情况下，“工作流程”通常是指工作场所使用技术完成工作的各种方式，从处理电子邮件和销售线索到减少纸张和跟踪数据。

可以使用机器人、机器、算法和软件在企业中实现自动化。工作场所的自动化还用于为企业完成耗时且昂贵的操作。它导致无代码平台。工作场所自动化的一种用途可能是利用可以通过查找特定关键字并选择最合格的申请人来快速阅读工作申请的技术。

工作场所如何使用自动化？

这个新的数字化转型领域已经主宰了许多人的工作生活。

随着人机协作变得更加先进，我们需要开发和实施不会对员工心理产生负面影响的自动化。

把无聊抛在脑后

几乎所有关于自动化主题的文章都会告诉你，程序可以用来做日常琐事，比如数据挖掘和管理。没有提到这如何影响工作场所的士气。如果工作场所没有实现自动化，您的员工将陷入对他们的工作而言并非必不可少的任务中。实际上，只有 45% 的工作时间花在与实际工作相关的活动上（而不是中断和其他管理任务）。它会导致您的员工匆忙并承受压力，从而增加出错的可能性。通过自动化，无需人工参与即可实现。因此，工人在加快完成平凡任务以完成实际工作的压力会减轻。结果是压力更小，工作环境更愉快，因为工作场所自动化可以改善数字化转型并减少管理错误。

它充当助手

为自动化任务而设计的软件本质上是一个帮手。创建电子表格、启动流程、提取和移动数据等为您的每位员工提供了自己的数字化转型个人助理。这简化了管理客户的过程。一个良好的自动化工作场所将鼓舞士气，让每个人都更愉快地工作，并为协助客户做好准备。无需让客户在搜索信息时等待，员工可以更好地为每个人量身定制服务。它改善了整体数字化转型。通过使用自动化软件，客户可以快速轻松地获得帮助。而且这些优势不仅限于工作场所。您创建的自动化工作环境（例如，通过无代码平台）无疑会对您的客户产生积极影响。

团队参与是成功的关键

填写 Excel 电子表格非常有趣！当您想到自己可能正在做的所有奇妙而有意义的事情而不是陷入无聊和令人心碎的例行公事时，很容易在工作中气馁。员工可以完成更有生产力、创造性和有益的工作，因为自动化软件处理所有的管理任务——这些任务尽管有必要，但在被迫完成时似乎与有用完全相反。保持自己前进的最佳方法之一就是拥有令人满意的成功感。被赋予具有挑战性的任务的团队成员往往会对他们的工作产生更大的兴趣，并对整个组织更加投入。因此，企业自动化工作场所所带来的更高价值的就业可能会为工人提供真正的成就感。经历数字化转型的人类报告感觉像机器人，这已不是什么秘密。如果您的团队成员认为工作有意义，他们会对他们的工作感到更加自豪。换句话说，自动化工作场所通过让员工对工作有目标感，从而营造出乐观的自动化工作环境。

工作场所自动化有什么好处？

如今，从租出租车到安排面试，都有一个应用程序可以满足所有需求。其他人担心机器人和人工智能会抢走他们的工作，但证据表明情况恰恰相反：人工智能、无代码平台和自动化确实让我们的生活更轻松。除了更快之外，这也是一个质量改进。由于花更少的时间在无聊的活动上，我们的产出增加了。我们可以专注于推动公司的增长和实现其最重要的目标，而不是将时间花在平凡但必不可少的职责上。让我们来看看自动化工作场所的优势。

更轻松、更有效的沟通

一个有效的工作流自动化系统可以极大地增强团队互动。使用该系统可以降低员工的高流动率，因为对公司的沟通方式不满意是员工反映的常见原因。团队成员无需手动相互提醒，而是通过工作流自动化软件收到自动提醒，极大地增强了团队协作。

更好的保护和安全

自动化工作场所中的机器人正在取代刀片、焊接、化学暴露和其他危险的使用。很容易看出人为错误，尤其是在长时间轮班之后，如何在这种工作环境中造成灾难性的后果。自动化有助于减少员工在自动化工作场所中犯的错误。自动化工具可用于密切关注可疑的在线行为。这有助于维护您的私人数据的安全性。

灌装时间缩短

职位空缺的时间越长，公司损失的钱就越多，无论是在原始员工的缺勤方面还是在寻找替代人员的机会成本方面。因此，至关重要的是要减少他们的填满时间，以尽量减少可能会造成重大生产损失的情况。招聘过程的几乎每一个方面都可以在申请人跟踪系统或候选人关系管理系统的帮助下得到改进。它可以比一个人更快、更准确地减少潜在员工的数量，安排和进行面试，甚至做出最终的招聘决定。

这对候选人来说可能不是很愉快，但它会为招聘经理每周节省无数小时。如果有更多时间准备面谈，他们更有可能在第一次尝试时就被聘用。

员工自由

当工作流自动化工具明确他们在给定程序中的职责时，员工能够更好地负责他们的工作并承认他们的错误。因此，主管不必密切关注员工或监控他们的一举一动。

提高效率

员工产出处于历史低位。因此，企业要想超越竞争对手，就必须迅速找到改进的方法。每年，工人们在可能被计算机化的日常琐事上浪费大约 520 个小时。会议和面试时间表是基本任务的示例，这些任务很容易在没有人意识到的情况下消耗他们的时间。公司可以从流程自动化中受益匪浅，以增加工人的产出。

你什么时候不使用自动化？

自动化工作场所有许多优点，但也有一些缺点。以下是自动化工作场所可能造成的一些困难。

员工角色的变化

知识工作者的就业并没有因为自动化工具而流失；事实上，宾夕法尼亚大学沃顿商学院的学者最近的一项研究表明，实施数字化转型的组织增加了员工总数。这可能是由于与自动化工具相关的生产力和收入增长。然而，工人的平衡一直在进行数字化转型。由于自动化程序更容易监督，研究表明公司的经理人数可能会减少。高技能和低技能水平的就业预测上升，但中高技能就业预测下降。

无法适应

毫无疑问，使用现代自动化工具会减少人为因素，即使可以对其进行微调以满足每个给定自动化工作场所的精确要求。例如，客户服务聊天机器人可能会让用户感到沮丧，因为它比人工代理更难理解他们的精确需求。同样，针对特定工作或流程的专门方法可能仍需要人工参与。

有哪些自动化的例子？

让我们看看如何在工作场所实施自动化工具以提高生产力和底线结果。

自动化采购和库存管理

为了节省时间和提高生产力，销售团队可能会使用软件来自动执行重复性任务，例如潜在客户生成、潜在客户和联系人管理。在收集有关您的潜在客户的信息时，使用潜在客户丰富工具可以节省时间和精力。最终结果是客户服务代理能够与潜在客户进行对话并开始建立联系。

营销自动化

数字化转型营销的挑战越来越大。 Forrester 预测，在未来四年内，全球对营销自动化工具的投资将从目前估计的 156 亿美元增长到 251 亿美元。这可能是什么原因？如今，客户需要高度定制化和相关的体验，而营销人员只能通过使用自动化工作场所来满足这种期望。

客户服务

聊天机器人可能是直接帮助客户服务的自动化工具最明显的例子。最近的一项研究表明，自动化工作场所中的聊天机器人有一天可能会负责多达 80% 的客户互动。这不仅减少了人工客户服务代表的工作量，而且有可能为直接与客户打交道的自动化工作场所节省大量资金。

结论

AppMaster 是一个很好的工具示例，您可以使用它来自动化您的工作空间。它是一个先进的无代码平台，能够生成代码并构建原生移动应用程序、Web 应用程序和后端。它是可用于自动化业务的最佳无代码平台之一。使用 AppMaster，您可以以最少的预算快速实现业务自动化，而无需聘请高薪开发人员团队。您可以创建应用程序来自动化内部流程，例如 CRM 系统、HRM 系统、现场工作人员支持系统、数据收集和库存系统、市场、支付系统等等。