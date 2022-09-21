经营自己的小企业可以让梦想成真：你是自己的老板，你可以拥有你一直梦想的工作，你可以随心所欲地管理你的工作。但是，正如您肯定已经注意到的那样，这也是很多工作！经营一家小型企业需要各种专业知识和每天大量的工作时间。但是，如果您可以自动化您的一些任务，这样您就可以节省时间和金钱呢？在本文中，我们将帮助您了解如何使用无代码工具来自动化小型企业工作流程的各个方面。

我们所说的“自动化”是什么意思？

自动化的一般定义是在最少人为干预的情况下生产或交付工作的可能性。我们非常清楚，如果您是科学家、工匠或治疗师。没有机器或软件可以取代您的人工工作。但我们在小型企业中所说的自动化是另一回事：我们所说的是自动化某些流程——有时是非常简单的流程，比如向你的客户发送感谢电子邮件——这样你就不需要再手动执行它们了.

如果我们坚持我们的感谢电子邮件示例，您可以简单地猜测如果您停止手动发送这些电子邮件可以节省多少时间。如果您经营电子商务业务并手动发送订单确认电子邮件，这将变得更加重要。当您开始自动化越来越复杂的流程时，这一切都将改变游戏规则，具体取决于您的业务需求及其特征。

如何创建自动化？

自动化流程的一种方法是使用可以在线购买和下载的软件工具。但是，此选项有两个主要限制：

自动化软件工具通常需要按月订阅：您不仅有初始成本，而且每个月都有经常性费用。

您需要足够幸运才能找到一个软件工具，它可以完全按照您的需要运行流程。

那么，除了这个选项还有其他选择吗？一个可以克服我们刚刚暴露的限制的？无代码工具提供了解决方案。

什么是无代码工具？

无代码工具是允许您创建简单或更复杂的应用程序或 Web 应用程序的平台。它们为小企业主以低成本设计所需的自动化工具提供了绝佳机会。

无论您拥有创建业务所需软件的技能，还是需要雇用人员，在这两种情况下，无代码工具都可以减少所需的时间和技能，从而降低成本。当然，您希望依靠高端无代码工具来设计和构建业务自动化工具。 AppMaster 是当今可用的最好和最推荐的之一。

AppMaster 是一个无代码工具，它提供了预构建的元素，您可以使用这些元素通过可视化界面进行工作。当您为您的企业创建 Web 应用程序或移动应用程序时，无代码工具将自动创建漂亮且无错误的源代码。

当开发人员或企业主使用无代码时，第一个问题是：“当您使用无代码工具时，我是否拥有对您软件的全部财产和控制权？”有了 AppMaster，您就拥有了。 AppMaster 允许访问它自动创建的源代码。您对自己创建的软件的控制如此之深，以至于您可以将其与自动创建的技术文档一起导出。

最佳业务自动化

我们已经讨论了自动化如何促进您的小型企业发展，但哪些方面可以使用无代码工具实现自动化？

收集数据

您可能已经知道，您通过不同策略（促销、会员卡、免费数字产品、销售）从客户那里收集的数据对您的小型企业非常重要。除了将您的营销策略基于它们之外，如果您基于数据分析做出任何决定，这将有所帮助。但是，如果您的小型企业经营任何销售，您需要手动注册客户的数据和偏好；只有每月进行两次销售，您才能进行有效的数据收集。

出于这个原因，您的业务中数据收集的自动化应该是您首先关心的问题之一。您需要一个简单的工具，可以自动更新每张销售卡或会员卡的客户数据数据库。

此外，使用无代码自动化工具，您还希望能够有效地检索数据。您可以在无代码小型企业应用程序上使用简单的搜索功能，而不是手动搜索和汇总数据。

发送发票

如果您的小型企业处理销售，无论是实体商品还是数字商品或服务，您都知道，每次销售后，您都需要填写发票并将其发送给他们。现在想象一下，如果自动执行此任务，您可以节省多少时间。

然而，节省时间并不是发票流程自动化的唯一优势。您还可以利用以下内容：

开具发票的过程并不复杂，但它对您的业务非常重要：如您所知，如果您的发票出现错误，您可能会被要求向您的财政当局支付罚款。编制发票时可能会发生错误，因为这是一个简单但重复的过程。自动发票工具消除了方程式中的人为错误。

如您所知，您需要客户的数据来填写发票。因此，在为他们开具发票时，您还可以收集有关他们的位置、偏好、联系人和其他对您的业务可能很重要的数据的有用数据。使用自动化的无代码工具，这一切都可以自动完成，无需努力，也不会出错。

社交媒体市场营销

社交媒体平台对小企业来说变得非常重要。就数字营销而言，社交媒体营销已成为最有效的策略之一。然而，它也有其缺点：如果我们将其与传统营销（您需要每季设计一次活动）进行比较，则数字营销需要不断努力：您需要每天发布，可以与客户互动并回复他们的查询等等。

好消息是，与社交媒体营销相关的许多流程都可以自动化：您可以设置对客户聊天的自动回复、自动发帖以及与您与客户互动相关的自动定制通知。

安排约会和设置通知

随着用户越来越习惯于在网上做任何事情，他们越来越不热衷于拿起手机和打电话来安排与任何类型的专业人士的约会。他们要求在线和自动安排约会的可能性，其过程非常类似于从电子商务网站购买物品。

就您而言，这意味着您可以通过允许您的客户直接从您的网站安排约会来促进您的小型企业。您可以使用 AppMaster 等无代码工具轻松创建此 Web 应用程序。您的商务日历将自动更新，您可以设置通知，通知您每个新约会。

电子邮件营销

电子邮件是：

您的营销策略的一部分。

您与客户的关系。

您业务的整体管理流程。

在与客户互动期间，您向他们发送了许多电子邮件：预约/订单确认电子邮件、感谢电子邮件、说明、售后电子邮件等等。所有这些电子邮件都可以通过一个相当简单的无代码自动化工具自动设置和发送，该工具还可以从您发送的电子邮件以及您接收和接收自定义通知的电子邮件中自动收集数据。

结论

正如我们所见，自动化不仅为您的业务带来了节省时间方面的优势。它还可以减少错误、提高工作流程效率、提升您的营销策略、降低成本并增加您的业务收入。越来越多的小型企业在其业务工作流程中实施自动化工具并非巧合。

无代码工具提供了自动化小型业务流程和创建小型或更复杂的应用程序或平台来管理小型企业的各个方面（从数据收集到自定义通知）的最具成本和时间效率的方式。